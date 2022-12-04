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📸 Фейл дня. Льорис уронил мяч прямо на голову Левандовскому

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Франция сражается с Польшей за путевку в 1/4 финала ЧМ.

«Синие» вышли вперед на 44-й минуте благодаря голу Жиру, но уже в добавленное время у поляков была прекрасная возможность сравнять счет. 

Уго Льорис в собственной штрафной уронил мяч прямо на голову Левандовскому! Нападающий «Барселоны», кажется, вообще не понял, что произошло.

Вратарь «Тоттенхэма» сумел исправить свою ошибку, но если бы Роберт был порасторопнее, он бы точно сумел забить. Ведь Левандовскому для гола хватило бы одного кивка.  

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