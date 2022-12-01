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Лука Модрич сделал выбор между Месси и Марадоной

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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич предпочел Диего Марадону Лионелю Месси, назвав его величайшим игроком в истории.

Марадону и Месси постоянно сравнивают: они оба являются национальными героями для Аргентины.

В составе «Мадрида» Модрич неоднократно играл против Месси и испытал на себе силу его таланта. Однако, в интервью для ESPN Лука сделал выбор в пользу Марадоны.

«Для меня величайший – это Марадона. Месси и Марадона – две легенды, но Диего – это Диего».

В 1986 году Диего Марадона сделал Аргентину чемпионом мира. В 2021 году Лео помог сборной выиграть Кубок Америки. Посмотрим, как далеко аргентинцы смогут зайти в Катаре.

А вы согласны с оценкой Модрича?

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