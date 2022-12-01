Ребенок сделал мини кровать для карточки Panini с Месси. Фото этого шедевра стало вирусным

В Аргентине просто обожают Месси. Ему посвящают песни и стихотворения, а граффити с изображением Лео украшают стены домов.

Но, как это водится, самые оригинальные проявления любви исходят от детей, ведь их воображение просто не знает границ.

Девушка из Буэнос-Айреса поделилась в Твиттере забавной историей и милым фото:

«Мой племянник подарил другу карточку с Месси. Он сделал для него кроватку, чтобы Лео смог отдохнуть».

Надпись на табличке: «Не беспокойте Месси».

Такая детская изобретательность позабавила фанатов. Делимся лучшими комментариями болельщиков:

💭 «А мой племянник положил карточку к сферам дракона, чтобы его желание сбылось».

💭 «Это выглядит как-то так».

💭 «Правильно. Пусть отдохнет, не беспокойте Месси до плей-офф!»

💭 «Ну, вы поняли».

💭 «Мой сын каждое утро перед школой прощается с плакатом Месси, а когда возвращается, здоровается с ним. Перед сном желает Месси спокойной ночи. Сыну семь лет, это очень мило».

💭 «А мои пригласили Месси посмотреть матч».

Не человек, легенда.