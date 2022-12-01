Ребенок сделал мини кровать для карточки Panini с Месси. Фото этого шедевра стало вирусным
В Аргентине просто обожают Месси. Ему посвящают песни и стихотворения, а граффити с изображением Лео украшают стены домов.
Но, как это водится, самые оригинальные проявления любви исходят от детей, ведь их воображение просто не знает границ.
Девушка из Буэнос-Айреса поделилась в Твиттере забавной историей и милым фото:
«Мой племянник подарил другу карточку с Месси. Он сделал для него кроватку, чтобы Лео смог отдохнуть».
Такая детская изобретательность позабавила фанатов. Делимся лучшими комментариями болельщиков:
💭 «А мой племянник положил карточку к сферам дракона, чтобы его желание сбылось».
💭 «Это выглядит как-то так».
💭 «Правильно. Пусть отдохнет, не беспокойте Месси до плей-офф!»
💭 «Ну, вы поняли».
💭 «Мой сын каждое утро перед школой прощается с плакатом Месси, а когда возвращается, здоровается с ним. Перед сном желает Месси спокойной ночи. Сыну семь лет, это очень мило».
💭 «А мои пригласили Месси посмотреть матч».
Не человек, легенда.
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