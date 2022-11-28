Дэвид Бекхэм окружил себя роскошью в Катаре: снял номер за 23 000 евро в сутки и нанял частного повара

Дэвид Бекхэм стал одним из героев чемпионата мира в Катере. Звезда «Мадрида», «МЮ» и «ПСЖ» прибыл в Доху со своей супругой Викторией и детьми, чтобы насладиться турниром и провести ряд деловых встреч, и он не пожалел средств, окружив себя катарской роскошью.

Согласно британскому изданию Mail Online, Бекхэм почти неделю провел в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental de Doha. Англичанин остановился в одном из самых больших люксов - Baraha View, в котором есть собственная обеденная зона, частный консьерж, открытый внутренний дворик, бассейн и спортзал.

Номер расположен на последнем этаже отеля и обходится в 23 000 евро за ночь. Бекхэму пришлось съехать, когда его фанаты узнали о месте проживания кумира.

«Персонал радовался, когда он был в отеле. Его называли «сэр Дэвид», потому что он всегда был очень учтив по отношению к окружающим. Другие гости его почти не видели, у него был прекрасный номер, как отель в отеле, а значит, ему не нужно было с ними пересекаться», — сообщил источник, близкий к вышеупомянутому изданию.

Сообщается, что бывший футболист нанял частного повара, и он готовил для Бекхэма и его семьи особую еду, которой не было в меню отеля. Например, японский стейк Кобе и разнообразные блюда из пасты.