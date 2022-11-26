Гаспачо
Блог

«Есть разные типы лидерства». Дидье Дешам сравнил Поля Погба и Килиана Мбаппе

Поль Погба Поль Погба
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Ювентус Ювентус
Дидье Дешам Дидье Дешам
Футбол Футбол

После важнейшей победы Франции над Данией Дидье Дешам говорил о ключевых игроках своей команды, в том числе о Поле Погба, который не смог приехать в Катар.

Это тяжелая потеря для национальной команды, хотя пока на результатах она не сказывается – Дешам объясняет это тем, что в составе есть и другие лидеры.

«Вне всяких сомнений, Погба – это абсолютный лидер. Но существует несколько типов лидерства: физическое, техническое и психологическое. Если кто-то из вас беспокоился, что отсутствие Поля повлияет на команду, то я могу вас заверить, что у нас есть и другие игроки, которые могут говорить: Мбаппе к ним не относится, но это и не важно – он все равно локомотив».

«Мбаппе и в прошедшем матче сделал разницу – он игрок высочайшего класса и может решать исход матчей, даже если соперники жестко действуют по отношению к нему», - заявил тренер сборной Франции.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные