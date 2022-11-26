«Есть разные типы лидерства». Дидье Дешам сравнил Поля Погба и Килиана Мбаппе

После важнейшей победы Франции над Данией Дидье Дешам говорил о ключевых игроках своей команды, в том числе о Поле Погба, который не смог приехать в Катар.

Это тяжелая потеря для национальной команды, хотя пока на результатах она не сказывается – Дешам объясняет это тем, что в составе есть и другие лидеры.

«Вне всяких сомнений, Погба – это абсолютный лидер. Но существует несколько типов лидерства: физическое, техническое и психологическое. Если кто-то из вас беспокоился, что отсутствие Поля повлияет на команду, то я могу вас заверить, что у нас есть и другие игроки, которые могут говорить: Мбаппе к ним не относится, но это и не важно – он все равно локомотив».

«Мбаппе и в прошедшем матче сделал разницу – он игрок высочайшего класса и может решать исход матчей, даже если соперники жестко действуют по отношению к нему», - заявил тренер сборной Франции.