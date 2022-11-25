📹Суперфанат Криштиану Роналду IShowSpeed странно отреагировал на гол Лео Месси в ворота Мексики – в Катаре такое не одобрят

17-летний стример IShowSpeed начал праздновать гол Лионеля Месси во вчерашнем матче Аргентины с Мексикой, а потом неожиданно вспомнил, что не может поддерживать Лео.

Дело в том, что IShowSpeed – безумный фанат Криштиану Роналду и должен ненавидеть Месси и все его достижения, коих длинный список.

Когда IShowSpeed опомнился, то прекратил праздновать и стал изображать секс со своим приятелем…а потом облизал его ногу. Даже Пирсу Моргану не пришло бы в голову так позориться, чтобы сделать приятное португальцу…

В итоге Аргентина забила еще один гол и выиграла матч со счетом 2:0.

Что касается молодого стримера, мы надеемся, что он сейчас не в Катаре, ведь подобные действия там вряд ли одобрят.