Мбаппе и Неймар – лучшие, Миретти, Бонуччи и Доннарумма – худшие. Оценки игроков «ПСЖ» и «Юве» за матч

В матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1.

В первом тайме казалось, что «бьянконери» ждет настоящий разгром. Парижане с первых секунд набросились на оборону «Ювентуса». Уже на 5-й минуте матча Неймар сделал блестящий навес на забегающего в штрафную Мбаппе. Килиан забил в касание, переиграв голкипера «Юве».

В середине второго тайма француз оформил дубль, на этот раз ему помог Ашраф Хакими, отдавший голевую передачу.

Во второй половине встречи игра «Ювентуса» преобразилась. Туринцы стали чаще создавать моменты. В результате нервы Доннаруммы не выдержали и он совершил глупую ошибку. На 53-й минуте после углового «Юве» Костич с левого фланга классно навесил в штрафную парижан. Доннарумма выдвинулся вперед, чтобы перехватить мяч, но не успел! Маккенни обыграл защитников «ПСЖ» в воздухе и головой забил мяч, сократив отставание «бьянконери».

Проклятие Погба, который был прооперирован накануне встречи, заработало во втором тайме: Мбаппе перестал попадать по воротам. На 84-й минуте Кристоф Гальтье усадил Месси на скамейку запасных и выпустил на поле Солера. Лео был заменен в матче Лиги чемпионов впервые с октября 2014 года!

«Ювентус» хоть и создал приличное количество моментов во второй половине встречи, но так и не смог отыграть еще один мяч. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу парижского клуба.

Оценки игроков «ПСЖ» и «Ювентуса» за матч группового этапа Лиги чемпионов

Кстати, суперкомпьютер SuperJohn спрогнозировал, что матч между командами закончится именно с таким счетом. Чудеса!