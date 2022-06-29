5 игроков готовы побить трансферный рекорд Неймара в 222 млн евро

«ПСЖ» подписал Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро в 2017 году. Этот трансфер навсегда изменил футбольный мир.

Считалось, что Неймар станет приемником Лео Месси в «Барсе», но вместо этого он стал самым дорогим трансфером в истории. Так было доказано, что не существует слишком высоких цен для богатых и амбициозных клубов.

Рекорд Неймара пока не был побит, но несколько трансферов, стоимостью более 100 млн евро осуществились. Клубы готовы тратить немыслимые суммы на футболистов поколения, есть все основания полагать, что однажды кто-то обойдет Неймара по стоимости.

Вот перечень молодых суперзвезд, у которых есть все шансы это сделать.

#5 Фил Фоден («МанСити»)

Фил Фоден – один из самых многофункциональных игроков в Европе. Воспитанник академии «Сити» преуспел, как центральный полузащитник. Он также подавал надежды как левый полузащитник и центральный нападающий в системе с ложной «девяткой».

Фодену 22 года, он быстр, много работает, даже когда не владеет мячом, с легкостью совершает отборы, может забивать важные голы.

С тех пор, как Фил перешел в первую команду под руководством Пепа Гвардиолы в 2017 году, он сыграл 169 матчей, забил 45 голов и отдал 33 ассиста.

Однажды Фоден может побить рекорд Неймара. Сейчас специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 90 млн евро.

#4 Винисиус («Реал Мадрид»)

Соотечественник Неймара и форвард «Мадрида» Винисиус только что завершил лучший сезон в своей карьере.

Под руководством Карло Анчелотти 21-летний Вини улучшил результативность перед воротами соперника, стал вторым бомбардиром команды, уступив только Кариму Бензема.

Вини ослеплял соперников своей скоростью и работой ног, разрушал оборону высококлассными передачами и голами.

Винисиус завершил сезон, забив 22 гола и сделав 22 результативные передачи в 52 матчах. Он помог «Мадриду» выиграть Ла Лигу и Лигу Чемпионов.

Самым ярким голом Винисиуса в сезоне стал победный удар в ворота «Ливерпуля» в финале в Париже на 59й минуте.

Transfermarkt оценивает Вини в 100 млн евро, его контракт с «Мадридом» истекает в 2024 году. Ожидается, что скоро бразилец получит новое соглашение от клуба, где будет прописана сумма отступных в 1 млрд евро.

#3 Педри («Барселона»)

Педри считается одним из самых талантливых полузащитников в мире на сегодняшний день. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 млн евро. В «Барселоне» Педри демонстрирует идеальное соотношение уравновешенности и взрывной силы.

Испанец прекрасный дрибблер, он редко делает неточные пасы, умеет забивать отличные голы.

19-летний футболист затмил всех своих старших одноклубников за последние пару лет, похоже, что его ждет великое будущее.

Педри был признан Лучшим молодым игроком на Евро 2020, принял участие в 74 матчах за «Барсу», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Кроме того, Педри провел 12 матчей за сборную Испании. Он пока не забивал, но отдал один ассист.

Его контракт с «Барселоной» истекает в 2026 году.

#2 Эрлинг Холанд («МанСити»)

После успеха в «Зальцбурге» Эрлинг Холанд зимой 2020 года присоединился к гигантам Бундеслиги – «Боруссии». Он сразу перешел в основную команду, и это решение клуба было полностью оправданным. Холанд принял участие в 15 матчах Бундеслиги в своем дебютном сезоне, забив 13 голов и сделав 3 ассиста.

За пару сезонов Холанд сыграл в 71 матче за «Боруссию» и записал на свой счет 70 голов и 20 ассистов.

Его блестящие выступления в Бундеслиге привлекли внимание топ-клубов Европы, но заполучить его смог «МанСити» за 60 млн евро.

Transfermarkt оценивает Холанда в 150 млн евро, сейчас у него контракт на пять лет с английским клубом.

#1 Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – главный кандидат, чтобы поставить новый рекорд и обойти Неймара.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году, он стал главной звездой парижского клуба за последние 5 сезонов.

Стоимость Мбаппе оценивается в 160 млн евро, футболист обладает невообразимой скоростью, молниеносной работой ног, умением быстро принимать решения и редко ошибаться перед воротами соперника.

Килиану 23 года, он считается одним из самых талантливых нападающих своего поколения. Он уже забил 171 гол за «ПСЖ» и стал автором 88 результативных передач за 217 матчей.

Мбаппе был близок к тому, чтобы побить рекорд Неймара еще прошлым летом, когда «Реал Мадрид» предлагал «ПСЖ» 200 млн евро за его услуги, хотя у него по контракту оставался всего год. Парижане отказали «Мадриду», и этот отказ окупился, потому что Килиан продлил контракт с «ПСЖ» еще на 3 года.