Новый рекорд Лео за пределами поля: ПСЖ продал более миллиона футболок за сезон

Лионель Месси привык бить всевозможные рекорды на поле, но теперь он установил новый рекорд за пределами поля.

Его приход в «Пари Сен-Жермен» подтолкнул продажи футболок к беспрецедентно высокому уровню: впервые в прошлом сезоне «ПСЖ» продал более миллиона футболок. Футболка Месси под номером 30 составила более 60% продаж.

Эта ошеломляющая цифра является первой для любого игрока в спорте.

Давний соперник Месси Криштиану Роналду лидировал по продажам футболок после сенсационного возвращения в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

К сентябрю продажи футболок Роналду принесли «Юнайтед» 187 миллионов фунтов стерлингов, но продажи футболок Месси продолжали расти и в конечном итоге обогнали португальца.

«МЮ» больше не является клубом с наибольшим количеством продаж футболок, «ПСЖ» теперь занимает первое место в чартах.

Когда Месси перешел в "ПСЖ", продажи футболок за несколько часов принесли клубу почти 1 миллион евро.

Французским чемпионам пришлось перенести свой официальный магазин в знаменитый парижский рай для покупателей - на Елисейские поля, чтобы справиться с высоким спросом.

Директор по работе с партнерами "ПСЖ" Марк Армстронг сказал Marca: «Спрос после перехода Месси вырос на 30-40 процентов.

Когда происходит подписание такого масштаба, например, Роналду переходит в «Манчестер Юнайтед», вы можете подумать, что заработаете кучу денег за продажу футболок, но это не так. Ведь вам нужно производить еще больше футболок».