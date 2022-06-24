Новый рекорд Лео за пределами поля: ПСЖ продал более миллиона футболок за сезон

Лионель Месси привык бить всевозможные рекорды на поле, но теперь он установил новый рекорд за пределами поля.
Его приход в «Пари Сен-Жермен» подтолкнул продажи футболок к беспрецедентно высокому уровню: впервые в прошлом сезоне «ПСЖ» продал более миллиона футболок. Футболка Месси под номером 30 составила более 60% продаж.
Эта ошеломляющая цифра является первой для любого игрока в спорте.
Давний соперник Месси Криштиану Роналду лидировал по продажам футболок после сенсационного возвращения в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
К сентябрю продажи футболок Роналду принесли «Юнайтед» 187 миллионов фунтов стерлингов, но продажи футболок Месси продолжали расти и в конечном итоге обогнали португальца.
«МЮ» больше не является клубом с наибольшим количеством продаж футболок, «ПСЖ» теперь занимает первое место в чартах.
Когда Месси перешел в "ПСЖ", продажи футболок за несколько часов принесли клубу почти 1 миллион евро.
Французским чемпионам пришлось перенести свой официальный магазин в знаменитый парижский рай для покупателей - на Елисейские поля, чтобы справиться с высоким спросом.
Директор по работе с партнерами "ПСЖ" Марк Армстронг сказал Marca: «Спрос после перехода Месси вырос на 30-40 процентов.
Когда происходит подписание такого масштаба, например, Роналду переходит в «Манчестер Юнайтед», вы можете подумать, что заработаете кучу денег за продажу футболок, но это не так. Ведь вам нужно производить еще больше футболок».
Он добавил: «Никто не может удовлетворить этот спрос. Мы уже продаем футболок, может быть, больше, чем любая другая команда в мире на одного игрока, и это выводит нас на новый уровень.
У нас большой спрос на продукты для образа жизни, доходы от бренда Jordan огромны, но спрос растет еще больше, когда вы подписываете контракт с таким игроком, как Месси».
Помимо продажи футболок, Армстронг также сказал, что количество подписчиков клуба в социальных сетях растет со скоростью 1,4 миллиона фунтов стерлингов в неделю. Продажа билетов и спрос также растут.
«ПСЖ» считает, что с тех пор, как Месси пришел в клуб, они получили 600 миллионов фунтов стерлингов.
Комментарии