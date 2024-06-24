Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

Сегодня ночью закрылся отбор на плавательный турнир Олимпийских игр в Париже .

За несколько часов до дедлайна последний шанс прорваться туда был у 32-летней Юлии Ефимовой .

14 июня 6-кратная чемпионка мира получила нейтральный статус. Изначально хотела выполнить норматив на турнире в Италии, но:

1) у нее не было Шенгенской визы,

2) организаторы не дали добро на приезд.

В итоге Ефимова отправилась на чемпионат Багамских островов. Дорога заняла сутки, и практически с самолета Юлия стартовала на 200-метровке, сильно недобрав на коронной дистанции до норматива.

Надежда оставалась на сотню – хотя бы было время акклиматизироваться. Однако в день финала на Багамах разразился тропический ливень, а турнир проводился в открытом бассейне. И в таких условиях Юлии не хватило до норматива 0,86 секунды. Теперь шансов попасть на Игры-2024 нет.

Грустно и обидно.

Но давайте честно: эти героические приключения с перелетом на Багамы и плаванием в шторм в открытом бассейне Юля устроила себе сама.

Она всегда знала, что хочет на Олимпиаду. И как можно было сидеть столько времени без Шенгена? Сделай еще зимой, пусть будет. Нейтральный статус – тоже в последний момент.

Прорваться в Париж за пару часов до дедлайна отбора – это выглядело как челлендж. Но тут как у вратарей: кто-то исполняет чудо-сейвы, а кто-то правильно выбирает позицию – и со стороны кажется, что это просто бьют всегда в него.

По-хорошему Ефимова могла решить вопрос с визами и статусом пару месяцев назад – и иметь несколько попыток выполнить олимпийский норматив.

Но в этом вся Юля.

Просто раньше у нее это прокатывало: путать время старта и выбегать, по дороге напяливая купальник; слышать от парня «нам надо расстаться» и на следующее утро бить мировой рекорд; выходить под свист трибун и брать медаль на Олимпиаде, где ее почти никто не хотел видеть…

Но вечно на таком кураже в спорте – невозможно. Нужно с эмоций переключаться на прагматизм. А Юля пока еще не смирилась с тем, что уже не может выдавать перфомансы как раньше.

Ей кажется, что может.

При этом полностью согласен с Еленой Вайцеховской , что ее характер и жажда бороться до последнего не могут оставлять равнодушным.

Юля – единственная из нашего плавания, кто хотя бы попытался.

«Вспомните, что было весной, когда большие люди из спорта называли спортсменов с нейтральным статусом «бомжами» или «иноагентами», – объяснила сама Ефимова «Матч ТВ» за других. – Шло сильное давление со всех сторон. И как ты скажешь: «А я все равно поеду на Олимпиаду» – когда тебя хейтят все вокруг? И когда нет поддержки ниоткуда.

Я-то ладно, еще могу найти спонсоров, где-то сама за себя заплатить, у меня имя есть, и как обычно – нечего терять, как в поговорке. Но другие как это сделают?

Вот есть федерации, которые своих атлетов поддержали, и спортсмены в нейтральном статусе поедут на Олимпиаду в Париж. И у них не видно проблем. А так отдельно, взять и пойти против всех – таких спортсменов мало. Им страшно, они молодые. А вдруг что? Сказали так делать, мы и делаем. Лучше быть как все. А то потом с тобой непонятно что сделают. Со ставки снимут, и без денег останешься.

Мне было тяжело. Может, и реально все в одиночку раньше организовать. Но у меня был и тот фактор, что я вообще могла не отобраться. Это надо раньше приезжать на турнир, подстраиваться под часовые пояса, проходить акклиматизацию, решить кучу организационных вопросов».

По части смелости и готовности идти до конца Юля бесподобна. Но вот в планировании и своевременном решении вопросов пробелы есть.

А когда идешь к мечте – мелочей не бывает.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; Gettyimages /Adam Pretty / Staff