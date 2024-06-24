Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли
Сегодня ночью закрылся отбор на плавательный турнир Олимпийских игр в Париже.
За несколько часов до дедлайна последний шанс прорваться туда был у 32-летней Юлии Ефимовой.
14 июня 6-кратная чемпионка мира получила нейтральный статус. Изначально хотела выполнить норматив на турнире в Италии, но:
1) у нее не было Шенгенской визы,
2) организаторы не дали добро на приезд.
В итоге Ефимова отправилась на чемпионат Багамских островов. Дорога заняла сутки, и практически с самолета Юлия стартовала на 200-метровке, сильно недобрав на коронной дистанции до норматива.
Надежда оставалась на сотню – хотя бы было время акклиматизироваться. Однако в день финала на Багамах разразился тропический ливень, а турнир проводился в открытом бассейне. И в таких условиях Юлии не хватило до норматива 0,86 секунды. Теперь шансов попасть на Игры-2024 нет.
Грустно и обидно.
Но давайте честно: эти героические приключения с перелетом на Багамы и плаванием в шторм в открытом бассейне Юля устроила себе сама.
Она всегда знала, что хочет на Олимпиаду. И как можно было сидеть столько времени без Шенгена? Сделай еще зимой, пусть будет. Нейтральный статус – тоже в последний момент.
Прорваться в Париж за пару часов до дедлайна отбора – это выглядело как челлендж. Но тут как у вратарей: кто-то исполняет чудо-сейвы, а кто-то правильно выбирает позицию – и со стороны кажется, что это просто бьют всегда в него.
По-хорошему Ефимова могла решить вопрос с визами и статусом пару месяцев назад – и иметь несколько попыток выполнить олимпийский норматив.
Но в этом вся Юля.
Просто раньше у нее это прокатывало: путать время старта и выбегать, по дороге напяливая купальник; слышать от парня «нам надо расстаться» и на следующее утро бить мировой рекорд; выходить под свист трибун и брать медаль на Олимпиаде, где ее почти никто не хотел видеть…
Но вечно на таком кураже в спорте – невозможно. Нужно с эмоций переключаться на прагматизм. А Юля пока еще не смирилась с тем, что уже не может выдавать перфомансы как раньше.
Ей кажется, что может.
При этом полностью согласен с Еленой Вайцеховской, что ее характер и жажда бороться до последнего не могут оставлять равнодушным.
Юля – единственная из нашего плавания, кто хотя бы попытался.
«Вспомните, что было весной, когда большие люди из спорта называли спортсменов с нейтральным статусом «бомжами» или «иноагентами», – объяснила сама Ефимова «Матч ТВ» за других. – Шло сильное давление со всех сторон. И как ты скажешь: «А я все равно поеду на Олимпиаду» – когда тебя хейтят все вокруг? И когда нет поддержки ниоткуда.
Я-то ладно, еще могу найти спонсоров, где-то сама за себя заплатить, у меня имя есть, и как обычно – нечего терять, как в поговорке. Но другие как это сделают?
Вот есть федерации, которые своих атлетов поддержали, и спортсмены в нейтральном статусе поедут на Олимпиаду в Париж. И у них не видно проблем. А так отдельно, взять и пойти против всех – таких спортсменов мало. Им страшно, они молодые. А вдруг что? Сказали так делать, мы и делаем. Лучше быть как все. А то потом с тобой непонятно что сделают. Со ставки снимут, и без денег останешься.
Мне было тяжело. Может, и реально все в одиночку раньше организовать. Но у меня был и тот фактор, что я вообще могла не отобраться. Это надо раньше приезжать на турнир, подстраиваться под часовые пояса, проходить акклиматизацию, решить кучу организационных вопросов».
По части смелости и готовности идти до конца Юля бесподобна. Но вот в планировании и своевременном решении вопросов пробелы есть.
А когда идешь к мечте – мелочей не бывает.
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Gettyimages/Adam Pretty / Staff
1. все вышеозвученное;
2. Зачетный орех.
Гемора очень много, да.
У меня знакомый отобрался на европейский турнир как нейтрал и у него были проблемы с визой (так как он нейтрал, он не может получить её в упрощенном варианте, так как не представляет страну и может только на туристическую претендовать). Когда он обратился в федерацию его вида спорта, ему объяснили - вот если бы ты ехал как спортсмен с флагом страны (что невозможно из-за правил соревнований) мы бы помогли, а так сорян давай сам. И тут важный момент, что федерация человеку до этого не помогала в целом, тренеровался он за свой счет и тренерам сам платил :)
Где сейчас русскому человеку оформить Шенген по-приколу, аля "пусть будет" ?
Ты не в курсе, что русским дают его под даты поездки уже 2,5 года? И крайне редко дают на бОльший срок
обидно что это точно на 99% была бы ее последняя Олимпиада так как в 36 отобраться на Игры в таком виде как плавание практически невозможно