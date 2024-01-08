«Я давно не просыпалась в воскресенье без похмелья». Самая отвязная лыжница мира

Восхождение на Альпе Чермис – самое жесткое, что есть в современных профессиональных лыжах.

В 2020-м мне повезло побывать на последнем этапе «Тур де Ски» – тогда за золото сражались Александр Большунов и Сергей Устюгов, а Йоханнес Клэбо наблюдал за этим с безопасного третьего места.

Я радовался нашим победам, но одновременно был потрясен лежбищем после финиша, которое не показывали по ТВ.

Десятки мужиков – машины, которые в межсезонье пашут по 6-8 часов в день – без сил лежали на снегу по полчаса. Гора забирала их без остатка. Тем, кто заползал на Альпе Чермис в последних рядах, физически было некуда падать – весь финишный створ был усеян обессиленными спортсменами.

И когда в прошлом году Фрида Карлссон после восхождения не смогла выйти на награждение по итогам турнира, это не сильно удивило. Шведка так выложилась в гонке на выживание, что в чувство ее приводили врачи.

Третьей в тот день стала 22-летняя София Лаукли. По-хорошему, это сенсация, но тогда все затмила драма Карлссон, и перформанс американки оценили немногие.

На ТДС-2024 не заметить Софию было невозможно.

В главной гонке она сначала убежала от всех с опытной Хайди Венг, а потом легко сбросила и титулованную норвежку. Шок в том, что Лаукли, в отличие от соперниц, после финиша не рухнула без сил, а выглядела предельно спокойно. Как будто не бежала в эту гору, а съехала с нее.

Все лето она участвовала в безумных трейлах

А еще она не считает подъем на Альпе Чермис чем-то по-настоящему сложным. «Это же всего на полчаса», – усмехается спортсменка. И в самом деле: прошлым летом она пережила куда более тяжелые гонки.

София – первая в история лыжница, которая успешно совмещает топовые трейлы и лыжи. Хотя считает себя представительницей именно зимнего вида спорта.

Ее отец норвежец – и он начал учить дочь родному языку и кататься, когда той было два. К гонкам по пересеченной местности она никогда специально не готовилась. А в школе ненавидела бег, в котором, в отличие от лыж, негде передохнуть. Однако летом 2023-го Лаукли влетела в мир горных марафонов – и очаровала.

Американка выиграла несколько топ-стартов. Главный из которых – культовый марафон Монблан в Шамони.

Найдите 5 минут и зацените, как это выглядит.

Это не совсем марафон. Что-то вроде 45 км. Но штука даже не в этом, а в том, что набор высоты за гонку составляет безумные 2730 м. Если вы когда-либо участвовали в вертикальных забегах, точно оцените. Лаукли преодолела эту тропу первой, за 4:12.39. Хотя прежде даже равнинный марафон испробовала лишь раз – пару лет назад на тренировке.

Потом были победы на Sierre-Zinal в Швейцарии (31 км с набором под 2500 м) и Stranda Fjord Trail Race в Норвегии (25 км, набор всего 1800 м), а также призовые места на трейле в Доломитах и суперфинале. В итоге София выиграла общий зачет Golden Trail Series. Это примерно как Большой хрустальный глобус в лыжах – потрясающее достижение.

Вот так она провела лето.

«Лишать себя всего ради лыж я не готова». Субботы Лаукли

А теперь рубрика: самый кайф. Зимой Лаукли пришла на подкаст в «Проблемы Скириуса» и откровенно рассказала, что у нее свое представление о профессионализме.

– Проснулась и почувствовала: это безумие, я так давно я не просыпалась без похмелья в воскресенье! Посчитала в обратном порядке и обнаружила, что тусуюсь каждую субботу с первой недели апреля до конца октября. Зимой я почти в полной алкозавязке, но тем кайфовее уходить в отрыв весной.

Тут же спортсменку атаковали из Aftonbladet – шведские журналисты потребовали подробностей.

– Да знают в сборной, знают, я с ними честна, – отмахнулась София. – Понятно, что некоторым мой подход к межсезонью кажется, эммм, необычным. Но я всем отвечаю, что это мой уникальный метод. Никому его не рекомендую. Вероятно, он не улучшает мои результаты. Но, знаете, и не ухудшает!

– Да как это вообще возможно на таком уровне? – не унимались скандинавские репортеры.

– Чувак, у меня нет ответа. Остается поблагодарить природу. Но сейчас мне это необходимо. Пока я молода, буду жить в таком режиме, а через несколько лет, наверное, придется вносить коррективы.

– Может быть, что с классическим межсезоньем ты бегала бы быстрее?

– Ох, я думала об этом. Но сейчас лишать себя всего ради лыжных гонок не готова. Тогда они не будут радовать. Да, возможно, я стала бы чуть быстрее, но ведь и сейчас все идет неплохо? Так что буду продолжать в том же духе.

Вирер так же тусила в юности. Но стала легендой

У Софии дела действительно идут неплохо, хотя в лыжах она по-настоящему блистает пока только в восхождениях на Альпе Чермис.

В других форматах все скромнее. На нынешнем Кубке мира она впервые пробила топ-10 в личных гонках за пределами «Тур де Ски» – стала 8-й в коньковой разделке на 10 км в Эстерсунде. И для 23-летней лыжницы – тоже добротно.

А что до нынешней философии Лаукли, то она сильно напоминает подход Вирер до 2014-го. Лишь после Олимпиады в Сочи Доро, которой было уже почти 24, зацепила первый в карьере подиум на Кубке мира. А потом вывалила «Совспорту», что могла бы прийти к этому и раньше, если бы не бурный образ жизни в юности.

– У меня был принцип: «Сначала вечеринки, потом тренировки», – делилась итальянка. – Тусовки, клубы. Понедельник, вторник, среда – с вечера до утра. Алкоголь? А разве бывают тусовки в клубах без алкоголя? Вы что?!

Мы с друзьями могли выехать из Антерсельвы в Милан в пятницу. Зайти в один клуб, в другой, танцевать до утра, просыпаться в отеле, вечером гулять в другом месте – и так несколько дней. Мне нравится клубная музыка, новые веселые люди. Это было очень крутое время, я ни о чем не жалею.

Сейчас Доротея призер трех Олимпиад, пятикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка.

Вероятно, и Лаукли со временем свернет на путь профессионализма. Вряд ли она будет с тем же азартом тусить до 30.

А пока – почему нет? Если есть прогресс в лыжах, плюс такие роскошные выступления в трейлах, какое и кому дело, как она тренируется и как отдыхает?

Фото: East News/AP Photo/Alessandro Trovati; instagram.com/sophialaukli?igsh=cmVsMXFyOXRzdTI5; instagram.com/dorothea_wierer