Гамарджоба
Блог

«Я давно не просыпалась в воскресенье без похмелья». Самая отвязная лыжница мира

София Лаукли
Тур де Ски Тур де Ски
Кубок мира Кубок мира
сборная США жен сборная США жен
Лыжи Лыжи

Восхождение на Альпе Чермис – самое жесткое, что есть в современных профессиональных лыжах. 

В 2020-м мне повезло побывать на последнем этапе «Тур де Ски» – тогда за золото сражались Александр Большунов и Сергей Устюгов, а Йоханнес Клэбо наблюдал за этим с безопасного третьего места.

Я радовался нашим победам, но одновременно был потрясен лежбищем после финиша, которое не показывали по ТВ.

Десятки мужиков – машины, которые в межсезонье пашут по 6-8 часов в день – без сил лежали на снегу по полчаса. Гора забирала их без остатка. Тем, кто заползал на Альпе Чермис в последних рядах, физически было некуда падать – весь финишный створ был усеян обессиленными спортсменами.

И когда в прошлом году Фрида Карлссон после восхождения не смогла выйти на награждение по итогам турнира, это не сильно удивило. Шведка так выложилась в гонке на выживание, что в чувство ее приводили врачи.

Третьей в тот день стала 22-летняя София Лаукли. По-хорошему, это сенсация, но тогда все затмила драма Карлссон, и перформанс американки оценили немногие.

На ТДС-2024 не заметить Софию было невозможно.

В главной гонке она сначала убежала от всех с опытной Хайди Венг, а потом легко сбросила и титулованную норвежку. Шок в том, что Лаукли, в отличие от соперниц, после финиша не рухнула без сил, а выглядела предельно спокойно. Как будто не бежала в эту гору, а съехала с нее.

Все лето она участвовала в безумных трейлах

А еще она не считает подъем на Альпе Чермис чем-то по-настоящему сложным. «Это же всего на полчаса», – усмехается спортсменка. И в самом деле: прошлым летом она пережила куда более тяжелые гонки.

София – первая в история лыжница, которая успешно совмещает топовые трейлы и лыжи. Хотя считает себя представительницей именно зимнего вида спорта.

Ее отец норвежец – и он начал учить дочь родному языку и кататься, когда той было два. К гонкам по пересеченной местности она никогда специально не готовилась. А в школе ненавидела бег, в котором, в отличие от лыж, негде передохнуть. Однако летом 2023-го Лаукли влетела в мир горных марафонов – и очаровала.

Американка выиграла несколько топ-стартов. Главный из которых – культовый марафон Монблан в Шамони.

Найдите 5 минут и зацените, как это выглядит.

Это не совсем марафон. Что-то вроде 45 км. Но штука даже не в этом, а в том, что набор высоты за гонку составляет безумные 2730 м. Если вы когда-либо участвовали в вертикальных забегах, точно оцените. Лаукли преодолела эту тропу первой, за 4:12.39. Хотя прежде даже равнинный марафон испробовала лишь раз – пару лет назад на тренировке.

Потом были победы на Sierre-Zinal в Швейцарии (31 км с набором под 2500 м) и Stranda Fjord Trail Race в Норвегии (25 км, набор всего 1800 м), а также призовые места на трейле в Доломитах и суперфинале. В итоге София выиграла общий зачет Golden Trail Series. Это примерно как Большой хрустальный глобус в лыжах – потрясающее достижение. 

Вот так она провела лето.

«Лишать себя всего ради лыж я не готова». Субботы Лаукли

А теперь рубрика: самый кайф. Зимой Лаукли пришла на подкаст в «Проблемы Скириуса» и откровенно рассказала, что у нее свое представление о профессионализме.

– Проснулась и почувствовала: это безумие, я так давно я не просыпалась без похмелья в воскресенье! Посчитала в обратном порядке и обнаружила, что тусуюсь каждую субботу с первой недели апреля до конца октября. Зимой я почти в полной алкозавязке, но тем кайфовее уходить в отрыв весной.

Тут же спортсменку атаковали из Aftonbladet – шведские журналисты потребовали подробностей.

– Да знают в сборной, знают, я с ними честна, – отмахнулась София. – Понятно, что некоторым мой подход к межсезонью кажется, эммм, необычным. Но я всем отвечаю, что это мой уникальный метод. Никому его не рекомендую. Вероятно, он не улучшает мои результаты. Но, знаете, и не ухудшает!

– Да как это вообще возможно на таком уровне? – не унимались скандинавские репортеры.

– Чувак, у меня нет ответа. Остается поблагодарить природу. Но сейчас мне это необходимо. Пока я молода, буду жить в таком режиме, а через несколько лет, наверное, придется вносить коррективы.

– Может быть, что с классическим межсезоньем ты бегала бы быстрее?

– Ох, я думала об этом. Но сейчас лишать себя всего ради лыжных гонок не готова. Тогда они не будут радовать. Да, возможно, я стала бы чуть быстрее, но ведь и сейчас все идет неплохо? Так что буду продолжать в том же духе.

Вирер так же тусила в юности. Но стала легендой

У Софии дела действительно идут неплохо, хотя в лыжах она по-настоящему блистает пока только в восхождениях на Альпе Чермис.

В других форматах все скромнее. На нынешнем Кубке мира она впервые пробила топ-10 в личных гонках за пределами «Тур де Ски» – стала 8-й в коньковой разделке на 10 км в Эстерсунде. И для 23-летней лыжницы – тоже добротно.

А что до нынешней философии Лаукли, то она сильно напоминает подход Вирер до 2014-го. Лишь после Олимпиады в Сочи Доро, которой было уже почти 24, зацепила первый в карьере подиум на Кубке мира. А потом вывалила «Совспорту», что могла бы прийти к этому и раньше, если бы не бурный образ жизни в юности.

– У меня был принцип: «Сначала вечеринки, потом тренировки», – делилась итальянка. – Тусовки, клубы. Понедельник, вторник, среда – с вечера до утра. Алкоголь? А разве бывают тусовки в клубах без алкоголя? Вы что?!

Мы с друзьями могли выехать из Антерсельвы в Милан в пятницу. Зайти в один клуб, в другой, танцевать до утра, просыпаться в отеле, вечером гулять в другом месте – и так несколько дней. Мне нравится клубная музыка, новые веселые люди. Это было очень крутое время, я ни о чем не жалею.

Сейчас Доротея призер трех Олимпиад, пятикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка.

Вероятно, и Лаукли со временем свернет на путь профессионализма. Вряд ли она будет с тем же азартом тусить до 30.

А пока – почему нет? Если есть прогресс в лыжах, плюс такие роскошные выступления в трейлах, какое и кому дело, как она тренируется и как отдыхает?

Лучшая лыжница мира – американка! Снялась обнаженной, не пришла к Трампу, поддержала экоактивистов

Фото: East News/AP Photo/Alessandro Trovati; instagram.com/sophialaukli?igsh=cmVsMXFyOXRzdTI5; instagram.com/dorothea_wierer

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22 года... да она минимум на 40 выглядит) хотя, возможно, просто фото сделаны после бурных вечеринок)
+11
-4
+7
Хайли Лаукли.
+4
0
+4
Как меня в молодости учили старшие товарищи: "Чем физкультурник отличается от спортсмена? Физкультурник не пьёт, не курит и результатов не показывает". София - молодец, теперь буду за неё болеть))))
+7
-3
+4
Бухать - это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно.
+7
-3
+4
ахрененная деваха
+4
0
+4
Ответ sema_qwi@mail.ru
Ну тут по лицу видно что некоторые последствия уже есть, дальше либо спорт либо пьянки-гулянки
Есть такое. Выглядит старше своих лет.
Ничего не проходит бесследно. Но вот физически пока тянет на высшем уровне среди профиков, совмещая с бухачем)
Такое редко, но бывает. Правда сердечно-сосудистая система потом ей спасибо за такое "совмещение" не скажет.
Впрочем это её выбор.

Больше удивляет что тренерский штаб сборной относительно спокойно на это смотрит.
На 100% уверен, что у нас бы такую спортсменку "отцепили" бы от сборной по причине непрофессионального подхода к делу. Наши конечно тоже по-любому побухивают (не все, но некоторые), но делают это всё же скрытно. А тут спортсмен-профессионал открыто говорит что бухает как минимум в межсезонье, да и местами во время сезона. Это редкость)
+5
-1
+4
Летом бухать, а зимой в завязке? Нашим мужикам этого не понять.)
+2
-1
+1
Кто придумал титульный заголовок?
Неудачно как-то. Рок-н-ролльная? Побеждает? Вы серьезно?
0
0
0
Ответ Deportivo_1906
22 года... да она минимум на 40 выглядит) хотя, возможно, просто фото сделаны после бурных вечеринок)
после алкоразвязки и весеннего ухода в отрыв
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий