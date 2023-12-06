7 из 8 финалистов сбежали со стадиона, узнав, что будет допинг-контроль. Оставшийся прославился, а потом… у него нашли стероиды

В конце сентября на молодежный чемпионат Дели по легкой атлетике нагрянули офицеры Национального антидопингового комитета.

Обычно до турниров такого уровня их руки не дотягиваются – все усилия направлены на взрослый спорт. Поэтому произошедшее для юниоров стало примерно таким же откровением, как приезд ревизора в уездный город N.

В результате главное блюдо – мужской финал на 100-метровке – получилось фантасмагорическим. Из 8 финалистов снялись сразу 7! Кому-то стало плохо, у кого-то заболела бабушка, а кто-то вспомнил про невыключенный утюг.

Похожая история, кстати, в 2018-м была и у нас: с зимнего чемпионата СФО в Иркутске после приезда РУСАДА почему-то пропали 36 легкоатлетов.

«Мне предлагали подделать справку о возрасте и несколько раз я был близок к шприцу». Что говорил единственный оставшийся участник забега

Что же до Дели, то там офицеры почти не обнаружили на соревнованиях спортсменов, зато в туалетах наткнулись на огромное количество шприцов.

Вот видео:

Главным героем всей этой грустной истории стал Лалит Кумар – победитель и единственный участник эпического финала на 100-метровке. Индийские СМИ соревновались в эпитетах герою, но посыл был един: чистый парень в грязном спорте.

– Накануне финала мне звонил папа, – делился Кумар. – Я сказал ему, что шансов победить нет. Мой личный рекорд – 11,18 секунды, а в прошлом году выиграли с 10,92.

Кто бы на тот момент мог подумать, что для победы парню хватит 11,6. Это норматив второго взрослого разряда.

– И смешно, и грустно, – прокомментировал чемпион. А потом разоткровенничался. – Не знал, что тут будет проверка. Но вообще я за то, чтобы контроль был всегда и везде. Проверяют в основном взрослых, но в юниорах полно жести. Это мне скрывать нечего. Я против обмана.

Вот в 16-летнем возрасте предлагали сделать справку, будто мне 14. Отказался! А многие знакомые согласились. К шприцу я тоже был несколько раз близок. Слышал, будто без этого дальше никак. Но отец и тренер воспитали во мне другие ценности. У нас бедная семья, но я хочу поступать по жизни честно. Иногда нужно просто выйти из толпы – и я это сделал.

Ходок из Чебоксар – наш ответ Болливуду

А теперь самый кайф истории. И печаль.

В начале декабря стало известно, что допинг-проба самого Лалита с тех соревнований – положительная. В организме обнаружены стероиды. От вскрытия пробы «Б» он отказался. И пафосных комментариев не давал. Да вообще никаких не давал.

Кстати, в нашей антидопинговой истории есть пример, которым можно крыть индийский сценарий.

2015-й год, на Россию надвигается допинговая буря. Начинается все с ходоков в легкой атлетике. Виктору Чегину, например, уже не дают аккредитацию на старты, но он продолжает ездить по турнирам самостоятельно – вне делегации, как будто турист. Чтобы сбавить градус напряжения, ВФЛА на чемпионат мира в Пекине не отправляет ходоков из Мордовии. На всякий случай – вообще всех.

И чтобы хоть как-то закрыть вид, включает в состав лишь 34-летнего Александра Яргунькина из Чебоксар. Не самого звездного, зато – точно чистого.

Звучит по-киношному драматично, но прямо в день вылета в Китай ему пришло сообщение, которое разделяет жизнь любого спортсмена на до и после: положительная проба. Как выяснится позже, речь об эритропоэтине.

До первого и единственного в жизни чемпионата мира Яргунькин так и не добрался.

Расследование сентябрьского инцидента в Дели все еще продолжается. Будут ли какие-то последствия – непонятно. Но для World Athletics прямо сейчас Индия и Кения – самые проблемные федерации.

Фото: x.com/jon_selvaraj; sport.cap.ru/