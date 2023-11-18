В наш волейбол ворвалась звезда из Турции! У нее есть девушка – на родине из-за этого гудят, а Эрдоган заступился

Женский чемпионат России по волейболу только разгоняется. Не сыграна еще и половина регулярки, однако главные действующие лица уже проявляются.

Например, 23-летняя Эбрар Каракурт из калининградского «Локомотива». На данный момент – лучшая в лиге по результативности за сет, в среднем за каждую партию набирает 5,72 очка. Для сравнения, у главной российской нападающей последних лет Натальи Гончаровой – 3,77.

Эффективность Каракурт – точно не сюрприз. Она приехала в Россию в статусе звезды мирового волейбола.

Эбрар взяла Лигу чемпионов с «Вакыфбанком» и два сезона отгоняла в Италии, а со сборной в этом году выиграла Лигу наций, Евро и легко отобралась на Олимпиаду-2024, щелкнув, например, Бразилию 3-0.

Каракурт в родной стране обожают и ненавидят. Вы сами догадаетесь в какой сети у нее – 1,6 млн подписчиков. Столько нет ни у одного российского футболиста. На том же уровне – Овечкин. И это при том, что население Турции примерно на 60 млн меньше, чем в России.

Узнаваемость девушки в стране фантастическая. Вот шоу с ее участием:

6,5 млн просмотров на ютубе. И дело не только в том, что турки обожают женский волейбол, а Каракурт – яркий лидер сборной. Эбрар еще и человек, который объединяет людей с противоположными взглядами на жизнь.

«Верю, что ислам совместим с демократией». Что важно знать о Турции

Турция – мусульманская страна. Но все запутано.

Еще 95 лет назад Ататюрк официально отделил религию от государства – в Конституцию внесли принцип светскости.

Но Турция все еще балансирует между двумя измерениями: с одной стороны, желанием войти в ЕС, с другой – с 70-х снова взят курс на исламизацию. Приходится совмещать несовмещаемое – западную толерантность и традиционализм.

В некоторой степени это удается. Стамбул – мегаполис, в котором можно примерно все. Столичная Анкара куда более закрыта, а, например, Конья (не какой-то поселок, а город с населением 2 миллиона) – предельно консервативна во всех отношениях.

Равновесие хрупкое. И Турция ищет его веками.

Что говорить, если знаменитая Айя-София переделана в мечеть из христианского храма. Одно из самых интересных мест Стамбула – район Балат с многовековыми синагогами и греческими архитектурными красотами, включая фантастический «Красный лицей».

А Нобелевский лауреат Орхан Памук в исторических романах наглядно рассказывает, как еще 150 лет назад его страна хотела быть на одной волне с Европой и какие религиозные многоходовочки приходилось проворачивать власти, чтобы угодить сразу всем.

При этом в одном из интервью Памук сказал: «Я все еще верю, что ислам совместим с демократией, и если какой-то стране удастся это доказать, конечно же, это будет именно Турция».

«Национальный позор». Заголовки газет про Каракурт

А теперь представьте. Август 2021-го. Женская сборная Турции впервые в истории дошла до четвертьфинала Олимпийских игр. Грустный факт – в решающем матче группового этапа они обыграли нашу сборную. Волейболистки стали национальными героинями.

И на фоне такого всплеска главная молодая звезда команды, 21-летняя на тот момент Эбрар Каракурт с розовыми волосами (уже это у многих вызывало недовольство), выложила в соцсетях фотографию с любимой девушкой.

В целом, в любой стране это стало бы как минимум поводом для обсуждений. А в Турции – просто разорвало.

Тут же в популярной консервативной газете «Таквим» (тираж – больше 100 тысяч экземпляров) вышла разгромная статья, в котором ориентацию спортсменки назвали скандальной. Ахмет Джуббели, популярный телепроповедник, в эфире задался вопросом: какие проблемы эта спортсменка может навлечь на всех турок?

Это породило безумную волну хейта в соцсетях. В личку Каракурт ежедневно сыпались сотни сообщений, среди которых много угроз. За подругу по команде открыто вступились некоторые сборницы, включая капитана Эду Эрдем. Но Каракурт новый сезон начала в итальянском чемпионате. В том числе, для душевной безопасности.

Однако даже за два года история не сошла на нет.

В июле проправительственное ультраправое издание «Йени Акит» назвало спортсменку «национальным позором».

А в августе Эбрар выложила скрин очередного сообщения: «Мы, турецкий мусульманский народ, продолжаем терпеть тебя». И прокомментировала: «Не занимайтесь ерундой, Абдулхамид». Потом добавила, что ей все равно на мнения Ахметов и Мехметов и что она полностью сосредоточена на волейболе, а также очень любит свою страну.

Фраза «Не занимайтесь ерундой, Абдулхамид» стала мемом в Турции.

Спустя неделю турчанки в драматичном полуфинале Евро обыграли Италию (3-2, уступали 1-2), а в золотом матче додавили и мощную Сербию (3-2, хотя тоже проигрывали 1-2). Ничего подобного с женским турецким волейболом не было.

Триумф на Евро, после которого сдался даже Эрдоган

Разумеется, все хотели разделить причастность к грандиозному успеху. Но политическая дилемма была в том, что две главные звезды – помимо Каракурт, натурализованная кубинка Мелисса Варгас – нетрадиционной ориентации.

Культурные столкновения в стране сильно усугубились. Нельзя было пройти мимо такой победы, но и делать вид, что Каракурт с Варгас в команде не играли – тоже.

Консерваторы сравнивали произошедшее с эффектом триумфа Кериман Халис, которую в 1932-м признали «Мисс мира» – тогда очевидный успех Турции на международной арене стал одновременно и несомненным поражением с точки зрения национальной исламской нравственности.

В Турции многие ждали реакции Эрдогана. Тем более, что один высокопоставленный член партии написал в соцсетях: «Надоели женщины, которые портят наше национальное достояние. Будь моя воля, я бы их депортировал».

Каракурт политически выверено ответила всем недоброжелателям на своей странице: «Вот как мы побеждаем. Едины, а не разделимы». И приложила фото Ататюрка с флагом – в этом году 100-летний юбилей республики.

Президент не пошел на раскол, а поздравил команду с историческим успехом. Причем местные газеты особенно подчеркивали вот эти слова: «Мы должны уважать жизнь, самовыражение и избирательные предпочтения всех людей».

Это стало посылом для сомневающихся.

Радикально настроенные по отношению к Каракурт в Турции, безусловно, остались. Но их сильно меньше, чем пару лет назад. Огромная народная любовь тому подтверждение. Эбрар сделала почти невозможное: героической игрой и постоянными призывами к миру и единению сплотила страну относительно одной из самых непростых для общества тем.

Почему она приехала в Россию?

Ее приезд в Калининград – отчасти сенсация. Глобально Россию топ-волейболистками не удивить, но в последние два года со звездами из-за рубежа сложнее. Где-то мешают политические причины, кому-то – отсутствие еврокубков.

Однако Эбрар решилась. По данным VolleyNews, контракт с «Локомотивом» у нее на год, сумма – 450 тысяч евро.

Из Кубка России, правда, ее команда вылетела. Хотя Каракурт тянула как могла. В решающем сете за выход в финал настреляла 8 очков. «Локо» проиграл московскому «Динамо» 11:15. Тем не менее, статистика безумная: из 11 общекомандных очков 8 – ее.

Эбрар, кажется, в России все нравится. Она с восторгом выкладывала сторис со снегом – в тот самый день, когда «Балтика» и «Спартак» пытались найти мяч на поле. В соцсетях частенько добавляет русские словечки. Да и ее в Калининграде реально любят – есть стенд даже в аэропорту.

Впереди у Каракурт самое интересное в чемпионате России. И Олимпиада-2024 в Париже, где Турция будет одним из главных претендентов на золото.

Фото: AFP/JOHN THYS; ВК «Локомотив» Калининградская область»; Moritz Wolf/Global Look Press