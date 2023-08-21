От финала 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике было много ожиданий, но скоростями он не впечатлил.

Выиграл американец Ноа Лайлс с пресными 9,83. То, что Ноа привычно застрял на старте, долго разгонялся и чудом вытащил себя наверх – детали, интересные для гиков. А Вадим Лукомский про легкую атлетику вряд ли читает.

Для большинства же его 9,83 – обыденность. Финал 100-метровки на больших турнирах – всегда ожидание волшебства. Во времена Болта магия происходила регулярно, но в последнее время часто случаются осечки. Как будто ребенком ждешь на Новый год ноутбук, а Дед Мороз приносит тетрис.

Лайлс накануне обещал сдвинуть рекорды Усэйна – на 200 уже сейчас (и у него будет шанс в ближайшие дни), а на 100 в обозримом будущем (при этом уже в Будапеште дать 9,65). Но в итоге выиграл с результатом, с которым легендарному ямайцу в свое время на людях было бы стыдно появляться.

Попытки эпатировать и заводить стадион пока тоже не бьют в цель. Лайлс эмоционирует как может и скачет по дорожкам даже после полуфинала, но это только забавляет. Болт делал один лишь жест молнии – и в космический экстаз улетали все.

Про Лайлса уже сняли документалку, даже Болт участвовал

Тем не менее, Ноа раскачивают по полной. Он – надежда спортивной Америки. Про Лайлса даже выпустили документалку на Peacock, первую серию показали 18 августа. Следующий эпизод будет из Ямайки с участием самого Болта.

Почему США так нужен спринтер-легенда? Американцы устали от свистопляски. Героя, на котором можно сделать по-настоящему солидную кассу, из нее не слепишь. Хотя их скамейка в спринте потрясает. Вот три последних чемпиона мира:

Лондон-2017 – Джастин Гэтлин.

Доха-2019 – Кристиан Коулмен.

Юджин-2022 – Фред Керли.

Керли в Будапеште даже не дожил до финала, а призеры домашнего ЧМ, прошедшего всего год назад, Марвин Брейси-Уильямс и Трэйвон Бромелл вообще туда не отобрались.

И вот четвертый ЧМ – четвертый чемпион-американец. Такая непредсказуемость хороша для национальных игровых лиг, но на международной арене нужна основательность. В 80-е правил Карл Льюис, в 90-е Морис Грин, Болт вообще отдельная веха. Теперь же за чемпионами не успеваешь следить. Но вот на Лайлса делают большие ставки.

Сам он от внимания откровенно кайфует. На пресс-конференции бесконечно шутил, улыбался и начинал деланно грустить, если хотя бы два вопроса подряд задавали не ему.

– Видели, как я разогнался на последних 30 м? Это новый Ноа Лайлс, запомните его. Я вышел на другой уровень, и это поможет показать топ-результат на 200-метровке. Мне говорили, что я не создан для сотки. Убеждали. И? Часть дела я тут уже сделал, но впереди здесь еще две победы – 200 и 4х100.

– Зачем ты так радовался после полуфинала? Тратил силы, хотя тот забег вообще ничего не решал.

– Легкой атлетики нужна реклама, я убежден в этом. Люди должны кайфовать, когда приходят смотреть на нас, и даже кричать от восторга. Кому нужны эти каменные лица? Нет, ну если злое лицо – как у голодной собаки или волка, то еще ладно. Но эмоции нужны людям. Нашему виду спорта не хватает внимания, и мы должны над этим работать.

– Вечеринка-то сегодня будет?

– Будет, но не сегодня. А после третьей победы. Тебя приглашаю, – улыбнулся Ноа журналистке, задавшей вопрос. А потом огляделся. – Да всех тут приглашаю, вы чего!

– Вот спасибо, – под общий смех отозвался сидящий рядом Летсиле Тебого.

И вот этот парень из Ботсваны по-настоящему порадовал мир легкой атлетики свежим сюжетом.

Африканская молния – откуда он вообще взялся?

Тебого родился в городке Канье. Там проживает всего 50 тысяч. Да и в самой Ботсване немного – меньше 2,5 млн. Что вообще нужно знать об этой стране:

• 70% территории занимает пустыня Калахари;

• главное слово в стране – «пула», что переводится как «дождь». Который в этих краях – огромный праздник. Пула в Ботсване – это и государственный девиз, и приветствие, и название национальной валюты;

• Ботсвана – экономически успешная по меркам Африки страна, однако она же на втором месте в мире по распространенности СПИДа;

• у спортсменов этой страны две олимпийских медали: в Лондоне-2012 серебро на 800 м взял Найджел Амос, а в Токио-2020 до бронзы добежали мужики в эстафете 4х400.

Летсиле с детства увлекался футболом и бегал лишь из-за необходимости – у него круто получалось, поэтому им часто закрывали дыры на различных соревнованиях.

Интересно, что в футболе, несмотря на безумную скорость, его почти все время держали на скамейке. И это в Ботсване, которая даже на Кубок африканских наций отбиралась лишь раз в истории.

Окончательно уйдя в бег, Тебого в первые годы безумно грустил, не осознавая, каким талантом одарен.

Лишь два года назад он впервые поехал на международные старты – в Кении проходил юниорский ЧМ. Там парень выиграл 100 и стал вторым на 200, и что-то в его голове сложилось.

Через год (благо, все еще проходил по возрасту) он отправился на юниорский мир уже в Колумбию и грохнул мировой рекорд на сотке в возмутительном стиле – перед финишем погрозив соперникам пальцами.

9,91 в 19 лет – мощь.

А этот чемпионат мира показал, что у него и с характером все в порядке: лучший бег Летсиле выдал именно в финале. Его 9,88 в Будапеште – историческое событие. Потому что никогда прежде парни из Африки не брали медалей чемпионата мира на престижнейших 100 м. Он – первый. И трибуна, на которой кенийцы, эфиопы и угандийцы собрались поболеть за своих на куда более привычных для континента 10 000 м, этот успех встретили восторженно.

Любопытно, что у Африки наметился феноменальный прорыв в спринте. Только в этом сезоне знаковые 10 секунд меняли парни из Кении, Нигерии, ЮАР, Кот-д’Ивуара, Камеруна и Либерии – всего 11 человек (для сравнения: в Азии – 1, в Европе – 3, в Южной Америке – 3, в Океании – 0). Но в нужный момент выстрелил именно Тебого.

На пресс-конференции, кстати, он сказал, что 100-метровки ему мало и он готов быть флагманом Африки и на 200. Учитывая, что Летсиле этим летом бежал в Лондоне 19,50, заявление абсолютно обоснованное.

Хотя явный фаворит тут – Лайлс. Его 19,31 год назад в Юджине отчетливо дали понять, что рекорд Болта на этой дистанции (19,19) под реальной угрозой.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

20 августа

100 м, мужчины

Финал

1. Ноа Лайлс (США) – 9,83

2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,88

3. Зарнел Хьюз (США) – 9,88

4. Облик Севилье (Ямайка) – 9,88

5. Кристиан Коулмен (США) – 9,92

6. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,04

7. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,07

8. Райем Форде (Ямайка) – 10,08

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Steph Chambers, Patrick Smith, Shaun Botterill, Hannah Peters