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Америке нужен спринтер-легенда – справится ли Ноа Лайлс?

Ноа Лайлс
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
Бег Бег
Летсиле Тебого
сборная США сборная США
сборная Ботсваны
Легкая атлетика Легкая атлетика

От финала 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике было много ожиданий, но скоростями он не впечатлил. 

Выиграл американец Ноа Лайлс с пресными 9,83. То, что Ноа привычно застрял на старте, долго разгонялся и чудом вытащил себя наверх – детали, интересные для гиков. А Вадим Лукомский про легкую атлетику вряд ли читает.

Для большинства же его 9,83 – обыденность. Финал 100-метровки на больших турнирах – всегда ожидание волшебства. Во времена Болта магия происходила регулярно, но в последнее время часто случаются осечки. Как будто ребенком ждешь на Новый год ноутбук, а Дед Мороз приносит тетрис. 

Лайлс накануне обещал сдвинуть рекорды Усэйна – на 200 уже сейчас (и у него будет шанс в ближайшие дни), а на 100 в обозримом будущем (при этом уже в Будапеште дать 9,65). Но в итоге выиграл с результатом, с которым легендарному ямайцу в свое время на людях было бы стыдно появляться. 

Попытки эпатировать и заводить стадион пока тоже не бьют в цель. Лайлс эмоционирует как может и скачет по дорожкам даже после полуфинала, но это только забавляет. Болт делал один лишь жест молнии – и в космический экстаз улетали все.

Про Лайлса уже сняли документалку, даже Болт участвовал

Тем не менее, Ноа раскачивают по полной. Он – надежда спортивной Америки. Про Лайлса даже выпустили документалку на Peacock, первую серию показали 18 августа. Следующий эпизод будет из Ямайки с участием самого Болта.

Почему США так нужен спринтер-легенда? Американцы устали от свистопляски. Героя, на котором можно сделать по-настоящему солидную кассу, из нее не слепишь. Хотя их скамейка в спринте потрясает. Вот три последних чемпиона мира:

Лондон-2017 – Джастин Гэтлин.

Доха-2019 – Кристиан Коулмен.

Юджин-2022 – Фред Керли.

Керли в Будапеште даже не дожил до финала, а призеры домашнего ЧМ, прошедшего всего год назад, Марвин Брейси-Уильямс и Трэйвон Бромелл вообще туда не отобрались.

И вот четвертый ЧМ – четвертый чемпион-американец. Такая непредсказуемость хороша для национальных игровых лиг, но на международной арене нужна основательность. В 80-е правил Карл Льюис, в 90-е Морис Грин, Болт вообще отдельная веха. Теперь же за чемпионами не успеваешь следить. Но вот на Лайлса делают большие ставки.

Сам он от внимания откровенно кайфует. На пресс-конференции бесконечно шутил, улыбался и начинал деланно грустить, если хотя бы два вопроса подряд задавали не ему.

– Видели, как я разогнался на последних 30 м? Это новый Ноа Лайлс, запомните его. Я вышел на другой уровень, и это поможет показать топ-результат на 200-метровке. Мне говорили, что я не создан для сотки. Убеждали. И? Часть дела я тут уже сделал, но впереди здесь еще две победы – 200 и 4х100. 

– Зачем ты так радовался после полуфинала? Тратил силы, хотя тот забег вообще ничего не решал.

– Легкой атлетики нужна реклама, я убежден в этом. Люди должны кайфовать, когда приходят смотреть на нас, и даже кричать от восторга. Кому нужны эти каменные лица? Нет, ну если злое лицо – как у голодной собаки или волка, то еще ладно. Но эмоции нужны людям. Нашему виду спорта не хватает внимания, и мы должны над этим работать.

– Вечеринка-то сегодня будет?

– Будет, но не сегодня. А после третьей победы. Тебя приглашаю, – улыбнулся Ноа журналистке, задавшей вопрос. А потом огляделся. – Да всех тут приглашаю, вы чего!

– Вот спасибо, – под общий смех отозвался сидящий рядом Летсиле Тебого.

И вот этот парень из Ботсваны по-настоящему порадовал мир легкой атлетики свежим сюжетом.  

Африканская молния – откуда он вообще взялся? 

Тебого родился в городке Канье. Там проживает всего 50 тысяч. Да и в самой Ботсване немного – меньше 2,5 млн. Что вообще нужно знать об этой стране:

• 70% территории занимает пустыня Калахари;

• главное слово в стране – «пула», что переводится как «дождь». Который в этих краях – огромный праздник. Пула в Ботсване – это и государственный девиз, и приветствие, и название национальной валюты;

• Ботсвана – экономически успешная по меркам Африки страна, однако она же на втором месте в мире по распространенности СПИДа;

• у спортсменов этой страны две олимпийских медали: в Лондоне-2012 серебро на 800 м взял Найджел Амос, а в Токио-2020 до бронзы добежали мужики в эстафете 4х400.

Летсиле с детства увлекался футболом и бегал лишь из-за необходимости – у него круто получалось, поэтому им часто закрывали дыры на различных соревнованиях.

Интересно, что в футболе, несмотря на безумную скорость, его почти все время держали на скамейке. И это в Ботсване, которая даже на Кубок африканских наций отбиралась лишь раз в истории.

Окончательно уйдя в бег, Тебого в первые годы безумно грустил, не осознавая, каким талантом одарен.

Лишь два года назад он впервые поехал на международные старты – в Кении проходил юниорский ЧМ. Там парень выиграл 100 и стал вторым на 200, и что-то в его голове сложилось.

Через год (благо, все еще проходил по возрасту) он отправился на юниорский мир уже в Колумбию и грохнул мировой рекорд на сотке в возмутительном стиле – перед финишем погрозив соперникам пальцами. 

9,91 в 19 лет – мощь. 

А этот чемпионат мира показал, что у него и с характером все в порядке: лучший бег Летсиле выдал именно в финале. Его 9,88 в Будапеште – историческое событие. Потому что никогда прежде парни из Африки не брали медалей чемпионата мира на престижнейших 100 м. Он – первый. И трибуна, на которой кенийцы, эфиопы и угандийцы собрались поболеть за своих на куда более привычных для континента 10 000 м, этот успех встретили восторженно.

Любопытно, что у Африки наметился феноменальный прорыв в спринте. Только в этом сезоне знаковые 10 секунд меняли парни из Кении, Нигерии, ЮАР, Кот-д’Ивуара, Камеруна и Либерии – всего 11 человек (для сравнения: в Азии – 1, в Европе – 3, в Южной Америке – 3, в Океании – 0). Но в нужный момент выстрелил именно Тебого. 

На пресс-конференции, кстати, он сказал, что 100-метровки ему мало и он готов быть флагманом Африки и на 200. Учитывая, что Летсиле этим летом бежал в Лондоне 19,50, заявление абсолютно обоснованное.

Хотя явный фаворит тут – Лайлс. Его 19,31 год назад в Юджине отчетливо дали понять, что рекорд Болта на этой дистанции (19,19) под реальной угрозой.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

20 августа

100 м, мужчины

Финал

1. Ноа Лайлс (США) – 9,83

2. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 9,88

3. Зарнел Хьюз (США) – 9,88

4. Облик Севилье (Ямайка) – 9,88

5. Кристиан Коулмен (США) – 9,92

6. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,04

7. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,07

8. Райем Форде (Ямайка) – 10,08

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Steph Chambers, Patrick Smith, Shaun Botterill, Hannah Peters

2 комментария

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Greenwhite
Спасибо за материал, но я так и не понял - зачем лёгкой атлетике нужен "многолетний доминатор" на 100 метров? Пусть выигрывают разные люди - так же интересней!)) Ещё странно, что ни слова об одинаковом результате у 2-4 места - такое тоже бывает не каждый раз. И тут картинка с фотофинишем очень бы не помешала.
+6
0
+6
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madballer
Ощущение, что из легкой атлетики в какой-то момент ушли пиарщики. Стало очень мало историй, которые могли бы быть раскручены.
+1
0
+1
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