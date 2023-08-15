15 комментариев

Гамарджоба
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«Мама с папой говорили, что я самая красивая. И я поверила». Дочь Ирины Приваловой – модель в Европе

тройной прыжок тройной прыжок
Мария Привалова
Ирина Привалова Ирина Привалова
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Непросто быть спортсменом, когда один из родителей – большой чемпион. С детства начинают сравнивать и вздыхать: «Эх, не то поколение».

21-летняя Мария Привалова может много про это рассказать. Ее мама – легендарная Ирина Привалова – экс-глава ВФЛА, олимпийская чемпионка-2000 на 400-метровке с барьерами, которая до сих пор держит рекорды мира на 60 м и России на 100 и 200 м.

У Марии с достижениями пока скромнее. Она была третьей на юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе в тройном прыжке. Уже тогда улетала за 13 метров, и в том возрасте это было сильно. Однако за следующие 5 лет прогресс не получился внушительным – сейчас личный рекорд 13,41. Норматив для Игр в Париже для сравнения – 14,55.

Тем не менее, Привалова-младшая на виду. Хотя бы в силу своей яркости.

Вот ее монолог о любимых делах вне легкой атлетики (и легкой атлетике – самом любимом деле – тоже).

Маша могла бы заниматься моделингом и ни о чем не париться, но для нее на первом месте спорт 

– Давно пошла такая тема, будто я езжу отдыхать на деньги федерации. Началось с каких-то фуфлянских телеграм-каналов. Ну, потому что у меня мама в руководстве, а я много путешествую. Но люди просто не знают мою жизнь и не понимают, что я работаю. Меня это веселит.

Папа был главным шутником этого мира, и я с детства прониклась его легким отношением к жизни. Так что вообще не парюсь. Еще не было ни одного комментария, который бы меня зацепил. Сколько людей, столько и мнений, а я просто живу своей жизнью.

Много путешествую я из-за того, что у меня модельное агентство в Барселоне. Там находят работу – и я еду. Вот буквально пишу: «Ребята, привет! Готова поработать с такого-то по такое-то». Они ищут что-то на эти даты. И я лечу как отдохнуть, так и заработать. Моделинг дает такую возможность.

Получилось все банально – написал букер в соцсетях. Матео, итальянец, у него русское агентство в Москве. И закрутилось. Чем больше у тебя портфолио, тем больше работы. Нужно ходить на творческие съемки, они бесплатные. Там стилисты, визажисты, фотографы – во всем этом варишься. Снимаешься, пополняешь свой бук и потом получаешь предложения. Это как зачетка на первом курсе: сначала ты работаешь на нее, а потом она на тебя.

Моделинг у меня – это съемки. Подиум? Один раз был такой перформанс, но не зашло. Это был какой-то непонятный показ незнаменитого дизайнера в Москве. Я поняла, что мой подиум – это дорожка для тройного прыжка. Вот там кайфую.

Сниматься – по сравнению с тренировками – это все-таки отдых. Выглядит все так: мой букер присылает кастинг, и, если мне подходит дата, оплата и команда – соглашаюсь. После этого клиенты, которые собирают моделей, выбирают, кого взять. Тут от меня уже ничего не зависит. И всю жизнь я не хотела бы заниматься моделингом как раз по той причине, что там выбирают тебя. А в спорте наоборот – все зависит только от твоих действий.

Я не ухожу с головой в мир моделинга. Скорее наоборот – плаваю на поверхностности и не рву на себе одежду из-за кастингов. Откровенно говоря, мне все равно – возьмут или не возьмут. У меня вон тренировка завтра!

Но вообще в этом деле жесткая конкуренция. Мощнее, чем в спорте. Разумеется, есть и ревность, и зависть. Я вот наверняка не всем нравлюсь. Ну и что? На мою самооценку это никак не влияет. Если не прохожу кастинг, точно не возникает мыслей, будто я урод. Меня мама с папой так воспитали – с детства говорили, что я самая красивая. И я поверила.

Понимаю, что со стороны это звучит как работа мечты: в свободное время лечу в теплые страны. Еще и платят хорошо. Цифры называть не буду, чтобы никого не злить, но на жизнь точно хватает. Однако для меня работа мечты – это если бы я прыгала 15,68 (мировой рекорд – Sports.ru).

Теоретически я могла бы весь год сниматься и вообще не думать ни об учебе, ни о спорте. У меня есть подружки, которые живут в той же Барселоне и ни о чем не парятся. Но моя душа лежит к спорту. Это на первом месте, без вариантов.

«Люди более расслабленные». Почему в Испании подкатывают чаще, чем в России

– Барселона – любимый город. Наверное, смогла бы там жить. Любимые места – Монсеррат, поселочек Сан-Кугат и легкоатлетический стадион – он прямо на пляже. Саграда – не знаю… Это, ну, как на Кремль прийти посмотреть. Много туристов, глянул – ушел.

А вот сам город потрясающий. Там очень открытые люди. У меня как-то сел телефон, и так вышло, что не было с собой денег. Ладно хоть язык знаю. Так абсолютно каждый человек, к которому я подходила, мне чем-то помог: направил, показал, чуть ли не проводил. Плюс, конечно, там приятные погода и еда.

Приготовить сама тоже могу. Хоть паэлью. Хозяйка! В Москве живем с мамой и сестрой, еда часто на мне. Мама же президент! Дома ее почти не вижу. Коронка – лазанья. Люблю готовить разные пасты.

Испанский знаю лучше, чем английский. В детстве поехали отдыхать, и меня взбесило, что не понимаю других детей. Мне было лет 10. Решила учить. А потом мама отдала в испанскую спецшколу на Арбате – с 6-го класса. И самой нравилось, и польза ощутимая.

У нашего агентства в Барселоне есть апартаменты – это типа дома тиктокеров для моделей. Живешь там и платишь 900 евро в месяц от работы, которую найдет агентство. Но по мне это очень дорого – в двухкомнатной квартире 4 девочки. У нашей семьи есть апартаменты, в которых мне разрешают пожить. Те самые, которые куплены на наворованные в федерации деньги, ха-ха. 

В Испании ко мне на улицах подкатывают чаще, чем в России. Там люди сами по себе более расслабленные. Плюс они любят типаж светленьких славянских девочек. Я под него подхожу. С этим отчасти связана и моя востребованность в моделинге. 

Приваловой больше двух метров до мирового рекорда, но она верит, что доберется

– Непросто, что мамины результаты часто перекладывают на меня. Вот летом было молодежное первенство в Екатеринбурге. Как-то не получалось: не летелось, были проблемы с разбегом. В итоге разные тренеры снова начали вспоминать маму, сравнивать, спрашивать, когда я уже, наконец, запрыгаю. Это тяжело. Отпустила ситуацию только благодаря близким, родным, тренеру. Сейчас стараюсь просто кайфовать и наслаждаться стартами.

Пять лет назад я прыгала за 13 м. Да, с тех пор не сильно продвинулась. Почему – сами не понимаем. Пока ищем ответ.

Но нет такого, типа я даю себе на спорт еще 2 или 3 года. Мне кажется, не уйду никогда. Прыжки – это кайф. Это ощущение полета. Это ситуация, в которой все зависит только от меня. Мне нравится, когда есть зрители и они поддерживают.

Не уйду, пока не допрыгну до желаемого результата. А желаемый – 15,68. Привет, Рохас! Ха-ха. Она крутая. Но Ирина Привалова – еще круче. Потому что она – моя мама.

«Некоторые офигели, что русская выступала на Евро. Мне даже смерти желали!» Красотка из Москвы покоряет стадионы

Фото: instagram.com/marpiva

15 комментариев

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Ярик01
Ирина Привалова: «Будут международные старты – хорошо! Нет – это не трагедия всей жизни. У спортсменов есть возможность реализовать себя и внутри страны»

А дочь сама за границу устроила жить
+14
0
+14
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Pasha0403
красивая🙂
+15
-7
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Ivan Sergeev
Бесстыжая!
+5
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Александр Опёнышев
Ну такая себе
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Sebastian Debussy
Ответ Ярик01
Ирина Привалова: «Будут международные старты – хорошо! Нет – это не трагедия всей жизни. У спортсменов есть возможность реализовать себя и внутри страны» А дочь сама за границу устроила жить
Ну вы не понимаете что ли? Это другое!)))
+6
-1
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Бомбардир Ковтун
Красивая и приятная, но будем честны: карьера модели у нее будет короткая. Таких типажей как она как собак нерезаных.

Одна надежда на богатого мужа остаётся. С этой целью нужно справиться хорошо.
+3
0
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Tilo Wolf
Ответ Pasha0403
красивая🙂
Да, красивая. И нет этой шаблонности во внешности и в фотках. Ещё и губы натуральные.
Смотришь на нее и любуешься.
+6
-3
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Младший лейтенант
Грей маус.
+2
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Сикарио
У нашей семьи есть апартаменты, в которых мне разрешают пожить. Те самые, которые куплены на наворованные в федерации деньги, ха-ха.
------
Неплохо, как и внешне))
+3
-1
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бизе
Позитивная статья , такие здесь нечасто встречаются . Девочке удачи !
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LPav
Ходченкова в роли дочки Приваловой?
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Венер Кучербаев
внешность у Маши интересная. на маму похожа весьма отдалённо. я бы сказал, Маша выглядит посимпатичнее, понежнее. у мамы-то красота такая суровая, издалека кажется grey mouse, но вблизи она очень женственная, очень красиво улыбается. я говорю не сейчас, когда Ирине 54 года, а про 30 лет назад, когда она была примерно в возрасте дочери. в 1994 году на Играх Доброй Воли я сидел по соседству с ней на трибунах, пару часов общались, рассмотрел её во всех деталях. очень хорошо помню, как я тогда удивился, что вблизи она выглядит совсем иначе, намного привлекательнее, чем по телевизору или в газетах (интернета тогда ещё не было).
дочке желаю успехов в обеих карьерах, и в спортивной, и в модельной. (испанцы реально очень доброжелательные, действительно готовы пару километров проводить тебя совсем в другую сторону от того места, куда им самим нужно было идти).
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Донован хозяин НБА
Бюджетная версия Кейт Мосс
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Pawel K
Не было бы счастья да несчастье помогло. Бестолковый (а иногда и откровенно вредительский) менеджмент в российской лёгкой атлетике в конечном счёте привёл к тому, что многие спортсмены поняли, что на одних соревнованиях не вытянешь, а федерация занята чем угодно, но не тем, чтобы спортсмен был обеспечен и спокойно концентрировался на тренировках. В этих условиях приходится зарабатывать деньги самому, без покровительства государства. Правда это, возможно, прибивает результаты (что и есть несчастье), но это поколение хотя бы не потеряется и не будет пропёрдывать велюр думских кресел или гнить десятилетиями на барски подкинутых сверху синекурах.
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YakSerge
Прикид на улице у девочки крайне пошл и вульгарен (если не сказать правду)
Потом подкатывают
Потом ...
Как так можно себя вести - ужас ужасный
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