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Побит последний рекорд Фелпса: это сделал 21-летний француз – под комментарии Майкла на ТВ

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Ариарне Титмус Ариарне Титмус
Водные виды Водные виды

Мировой рекорд в плавании – не такая уж редкая штука. Это почетно и ярко, но подобное происходит на каждом большом турнире – и поэтому воспринимается скорее как само собой разумеющееся. Это не легкая атлетика, где некоторые достижения висят с 80-х.

Однако даже из этого правила есть исключения.

До 23 июля 2023-го старейший мировой рекорд принадлежал величайшему пловцу в истории Майклу Фелпсу. Вообще на индивидуальных дистанциях он ставил их 29 раз. Там на любой цвет – и кроль, и баттерфляй, и комплекс.

Но 400 м комплексом на Олимпиаде-2008 – отдельная песня. Это как 9,58 Болта на 100-метровке – почти недостижимая для человечества история.

Все остальные рекорды Майкла уже перебили, а этому 15 лет, и рядом почти никого. Фелпс в Пекине выдал 4.03,84, а, например, в Токио-2020 спустя 13 лет выиграли с 4.09,42. Разные лиги. Держать топ-уровень в каждом из четырех видов плавания дано лишь избранным.

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Результат Балтиморской пули продолжал бы обрастать бородой, если бы 21 год назад не родился Леон Маршан. Француз, которого тренирует Боб Боумен (спец, готовивший в свое время как раз Фелпса), куражится так, что остальные в ужасе.

В июне на национальном чемпионате он выиграл тяжелейшие 200 и 400 комплексом, потом догнался золотом на 200 баттерфляем и вместо того, чтобы неделю восстанавливаться, на том же турнире забрал 200 кролем и 200 брассом (с рекордом страны!).

Спустя 1,5 месяца эта машина приехала на чемпионат мира. Естественно, в статусе одной из главных звезд турнира. И дело даже не в потенциальных трех-четырех золотых медалях (кого при живой Кэти Ледеки этим удивишь?), а в том, что от него ждали шоу на любимой дистанции Майкла Фелпса.

Еще утром, в квалификации, Маршан поиграл мышцами на первой половине, сильно опережая график 23-кратного олимпийского чемпиона, но на второй бросил. А вот вечером устроил аквадискотеку. В итоге «вечный рекорд» не побит, а уничтожен – 4.02,50 против 4.03,84.

Все решил феноменальный брасс Леона – он выдал сотку за 1.07,64, тогда как Майкл в своем лучшем в жизни заплыве – 1.10,56.

Особая пикантность момента: Фелпс комментировал происходящее для американского ТВ из бассейна. Это примерно как недавний рекорд Леброна по очкам в НБА на глазах Абдул-Джаббара. Осталось теперь только, чтобы кто-то пролетел 100 м из 9,50, а Болт встретил его на финише с фирменным жестом молнии.

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Вообще, плавательный турнир на чемпионате мира по водным видам спорта в Фукуоке только стартовал. Но первый же день – потрясение. В Японии прошло всего пять финалов, и каждый из них превратился в полноценный спектакль.

400 м кроль, мужчины

Мировой рекорд Пауля Бидермана (3.40,07) стоит с костюмного 2009-го. С тех пор даже 3.41 никто не менял.

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И вот утром, в квалификации, 19-летний Самуэль Шорт дал ошеломляющие 3.42,44. Он парень вообще веселый. На прошлогоднем австралийском отборе обсчитался на 1500 м и финишировал на 1400. Пока огляделся, опомнился, включился, его поезд на ЧМ в Будапешт чуть не ушел. Чудом проскочил в команду. Правда, в Венгрии ничего особенного не показал.

А вот к Играм Содружества резко добавил. Выиграл 1500 м, стал вторым на 400. За следующие 9 месяцев Сэм и вовсе переродился в полноценную звезду. Десятое время в истории в утреннем заплыве – это уровень.

Но финал дело другое. Тем более, опытных волков там была стая:

• австралиец Элайджа Виннингтон – чемпион мира-2022 и человек, показавший лучший результат на 400 за последние 10 лет (3.41,22);

• рекордсмен Южной Америки Гильерме Коста; 

• Лукаш Мертенс – главный на 400-метровке в Европе;

• мегасенсация Токио-2020 Ахмед Хафнауйи – 18-летний парень из Туниса, про которого вообще никто не знал, что не помешало ему сходу выиграть олимпийское золото.

В итоге с выскочкой Шортом сцепился не менее дерзкий Хафнауйи. Африканец в прошлом году вообще не светился, и можно было подумать, что, вспыхнув раз, он так и уйдет в небытие. Но Ахмед в полном порядке. 

350 м они шли с превышением мирового рекорда, но на последнем полтиннике сдали. Хотя оба вышли из 1.41. Разделило парней всего 0,02 – в пользу Шорта (3.40,68). И дальше у Сэма 800+1500. Он мечтает о хет-трике.

400 кроль, женщины

У девушек на аналогичной дистанции безумие.

Там тройка такая, что вообще непонятно, зачем выходят остальные (хорошо, что новозеландке Эрике Фейрвэзер про это не сказали).

• Американка Кэти Ледеки – 19-кратная чемпионка мира (из них 4 как раз на 400);

• Ариана Титмус в прошлом мае увела рекорд мира на этой дистанции у той самой Ледеки;

• 16-летняя Саммер Макинтош в этом году перебила результат Титмус.

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Шок, но у этой троицы к моменту финала из 50 лучших результата в истории было 48. 

По скорости прогресса фаворитом была скорее Макинтош. Но Саммер перегорела. Уже после 200 м она понимала, что не выиграет, после 300 – что не будет серебра, и на последних 50 совсем встала, отдав и бронзу новозеландке. Кто бы мог подумать.

Зато зажгла Титмус. От ее темпа захлебнулась даже Ледеки, а на последнем полтиннике Ариана накатила настолько мощно, что вернула себе еще и мировой рекорд – теперь он 3.55,38. Сразу на 0,7 быстрее, чем было у Макинтош. 

Ну и для наглядности отрыва большой тройки от остального мира: кроме них из 4 минут когда-либо выплывали только Федерика Пеллегрини (3.59,15) и Фейрвэзер в этом самом финале (3.59,59). Женские 400 м кролем на Олимпиаде в Париже уже называют заплывом века.

Эстафеты

На этом вечеринка в Фукуоке не закончилась. Австралийки, в победе которых никто и не сомневался, сняли со своего же рекорда мира на кролевых 4х100 м почти 2 секунды. 

Мужчины поддержали фестиваль Австралии на ЧМ – и тоже выиграли. Правда, секунды, вопреки тенденциям дня, скромные. Зато в плане борьбы все было очень даже красиво. Так итальянцы умудрились отодвинуть на третью строчку США, что пусть и локальная, но сенсация. 

Американцы же пока в полнейшем пролете – впервые с ЧМ-1994 они за первый день не взяли ни одного золота.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Мужчины, 400 м, вольный стиль

1. Самуэль Шорт (Австралия) – 3.40,68

2. Ахмед Хафнауи (Турция) – 0,02

3. Лукас Мертенс (Германия) – 1,52

Женщины, 400 м, вольный стиль

1. Ариарне Титмус (Австралия) – 3.55,38 (мировой рекорд)

2. Кэтлин Ледеки (США) – 3,35

3. Эрика Фэйрвэзер (Новая Зеландия) – 4,21

Мужчины, 400 м, комплекс

1. Леон Маршан (Франция) – 4.02,50 (мировой рекорд)

2. Карсон Фостер (США) – 4,06

3. Даия Сето (Япония) – 6,91

Женщины, 4x100 м, вольный стиль

1. Австралия – 3.27,96 (мировой рекорд)

2. США – 3,97

3. Китай – 4,44

Мужчины, 4x100 м, вольный стиль

1. Австралия – 3.10,16

2. Италия – 0,33

3. США – 0,65

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Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney / Staff, Clive Rose / Staff, Shaun Botterill / Staff, Ezra Shaw / Staff

2 комментария

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k0rvin
Мощь. Жаль РФ спортсмены мимо ЧМ пролетают..
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Кавабунга Шреддоголовый
Если говорить про личные рекорды Фелпса, то побиты все, но есть ещё один. Кролевая эстафета 4х100, где Майкл тоже плыл в Пекине, которую вырвал для американцев Лезак у Бернара. 3:08,24 с того момента как стояли, так и стоят. Теперь это самый старый рекорд сейчас. 400 комплекс был старше всего на 1 день.
Плавательная часть чемпионата задалась со старта
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