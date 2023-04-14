39 комментариев

Тедди Ринер в дзюдо – примерно как Усэйн Болт в спринте или Майкл Фелпс в плавании.

Француз – самый титулованный в истории своего спорта. У него была серия из 157 побед подряд и за последние 15 лет он потерпел всего три поражения. На днях едва не случилось еще одно – от россиянина Инала Тасоева в финале чемпионата мира-2023 в Катаре.

Поединок получился упорным. Основное время – ничья. Дальше Golden score – как овертайм, до первой ошибки.

И, казалось, именно Тасоев провел результативное действие. Инал даже победно вскинул руки. Однако судья дал команду продолжать: ничего не было. Через минуту балл заработал уже Ринер. Он – снова чемпион.

А спустя пару дней Международная федерация дзюдо (IJF) выпустила заявление, где извинилась перед Тасоевым:

«После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов, IJF пришла к выводу, что оценка за контратаку Тасоева могла быть присуждена. Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за это решение и сообщает, что такие действия будут в будущем оцениваться в соответствии с действующими правилами дзюдо» .

В комментах на Sports.ru топят за то, чтобы теперь Тасоев получил вторую золотую медаль. По примеру турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2002, когда в парах победили Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а спустя пять дней, после протеста и апелляции канадской стороны, Джеми Сале и Давиду Пеллетье вручили второй комплект золота.

Но Федерация дзюдо России (ФДР) атаковать IJF не стала. Дзюдоисты – одни из немногих, кто сейчас может выступать на международных стартах. И сталкиваться лбами с Международной федерацией в пограничной ситуации посчитали лишним.

Мы связались с Тасоевым и выслушали, что по поводу скандального решения думает он сам.

«Я не из маленьких, но он выше на две головы. К нему даже подобраться тяжело». Теперь Ринер – самый принципиальный соперник

– Перед ЧМ-2023 я заболел. Сильно поднялась температура, горло болело. И как только умудрился в +50? В день соревнований чуть впервые в жизни не упал в обморок. Так голова утром кружилась! На разминке еле стоял.

Тогда Арсен Галстян отвел меня в сторону и объяснил, что мы находимся на чемпионате мира, а тут уже не может быть никаких отговорок. Он сумел найти нужные слова. Они с Камалом Хан-Магомедовым и Сиражудином Магомедовым вообще не отходили от меня в трудный момент.

Про снятие не думал ни секунды. Не знаю, что должно произойти, чтобы я пошел на такое. Могу стоять – значит, надо выходить. На последнем чемпионате Европе во второй схватке сломал палец на рабочей руке. Сначала всякое было в голове, а потом сказал себе: «Нет, я приехал сюда побеждать». В итоге – золото.

После жеребьевки в Дохе изучил сетку. Сразу понял: с Тедди Ринером можем встретиться только в финале. И внутри появилось предчувствие, что так оно и будет.

У нас много спортсменов, которые реально могут взять медаль. Прежде кого-то отдельно я не выделял. Вот не сильно бы удивился, если бы Тамерлан Башаев снова прошел Ринера – как в Токио-2020. Тогда был бы русский финал. Но теперь, когда все закончилось вот так, Тедди для меня – самый принципиальный соперник.

Сила Ринера – физическая мощь. У него невероятные данные. Огромные рычаги. Я вроде бы не из маленьких, но француз на две головы выше меня. К нему даже подобраться тяжело. Захваты проскакивали, но этого мало. И теперь отчетливо вижу, сколько мне еще предстоит работать и какие ошибки исправлять.

На финал супертяжей зал был заполнен. Когда наша схватка перешла в дополнительное время, трибуны как будто сошли с ума. Все начали орать: «Тедди, Тедди, Тедди». Но на меня это не давило.

Что же случилось в развязке? И как Тасоев воспринял извинения Международной федерации?

– Во время Golden score провел удачное действие. Мне показалось, что это балл. Шла уже 3-я минута дополнительного времени, и я вложил туда все оставшиеся силы. Закричал, вскинул руку. А потом судья дал команду продолжать борьбу. Немного не понял .

Значит, оценки не было, и мое дело – бороться дальше. Я не сломался. Сделал подсечку, отыграл одно замечание. Но все-таки попался на его прием.

По горячим следам даже не стал комментировать тот момент. Если судьи решили, что оценки не было, значит, ее не было. Что я думаю сейчас? Моя работа – бороться, а не устраивать разборки.

Да, наверное, было бы правильнее, если бы судьи просмотрели тот эпизод. Но от меня это не зависит. Мне сейчас столько людей прислали ссылку на новость, что IJF официально извинилась за судейскую ошибку в нашем финале. Не знаю, как на это реагировать. Факт остается фактом – у меня серебро, Ринер – чемпион.

Вторая золотая медаль? Это не ко мне. Если бы мне ее вручили, я бы порадовался. У нас был честный поединок и стыдиться мне точно нечего. Но нет – так нет. Надо будет все доказывать в следующий раз .

После схватки первая мысль была – благодарность Ринеру за такой финал. Я получил нереальное удовольствие. Отдал все силы, даже просто стоять было сложно. Он тоже оставил все. Мы тепло пожали друг другу руки. Это кодекс чести дзюдоистов – уважение превыше всего. Я хорошо отношусь к Ринеру, это легенда. Наверное, величайший дзюдоист в истории. И спасибо ему за эту схватку.

Конечно, было обидно проиграть, тем более вот так. Но такого, чтобы я выместил злость на сопернике и, например, не пожал ему руку, просто быть не может. Уважаю всех. Уже просто за то, что они уважают меня – и выходят на поединок. Дзюдо – это больше чем спорт. Это философия.

Я давно мечтал стать олимпийским чемпионом. Но теперь хочется не просто этого, а еще обыграть Тедди Ринера. Это реально.

Понимаю, что мое физическое состояние, психологическое и выносливость развиты всего процентов на 50. Резерв – огромный. Но само собой ничего не придет, нужно пахать. Я примерно представляю, какой там будет шум и как его будут поддерживать в Париже-2024. От одной мысли нереальные эмоции. Главное теперь – попасть туда.

«Я сказал, что не понимаю, зачем тренироваться – соревнований не будет». Тасоеву стыдно перед тренером

– Вопросы к Федерации дзюдо России? Да у меня только благодарность. Без Сергея Соловейчика и всей федерации нас бы просто не было на этом чемпионате мира . Они проделали огромную работу.

Когда мы приехали на сбор, тренеры сказали: есть вероятность, что выступим на чемпионате мира. Но многие не верили. Нам и перед прошлогодним так говорили, и перед другими турнирами. Сомнения были. Но я решил для себя, что выложусь полностью и подведусь к старту в максимальной форме, а там уже будь что будет.

Хотя, когда нас перестали пускать на соревнования, через пару месяцев я ушел в себя. Было тяжело, были проблемы. С головой. Очень скучал по борьбе и переживал, что время идет, по всему миру проходят соревнования, а мне приходится чего-то ждать. Руки опускались.

И в этот момент за меня крепко взялся тренер – Ирбек Айларов. От заставлял через не могу. Просто приезжал ко мне домой и забирал на тренировку. Потом привозил обратно. Он уверял, что нас допустят очень скоро, и я должен быть в хорошей форме.

В какой-то момент мы даже немного поругались. Я сказал, что не понимаю, зачем тренироваться – никаких соревнований не будет. За это мне сейчас перед ним очень стыдно. Как ему хватило терпения? Знаете, эта медаль чемпионата мира – вообще не моя заслуга. Куда больше к ней причастен мой тренер. Без его упорства, мотивации и нужных слов я просто бы так не тренировался и не верил, что мы выступим на соревнованиях.

А в Дохе, кстати, не встретил ни одного кривого взгляда. Наоборот, только лично ко мне подходили человек 10, говорили, что рады видеть на татами. Дзюдо – это про уважение .

Фото: globallookpress.com/Naoki Nishimura