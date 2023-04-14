39 комментариев

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«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

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Тедди Ринер в дзюдо – примерно как Усэйн Болт в спринте или Майкл Фелпс в плавании.

Француз – самый титулованный в истории своего спорта. У него была серия из 157 побед подряд и за последние 15 лет он потерпел всего три поражения. На днях едва не случилось еще одно – от россиянина Инала Тасоева в финале чемпионата мира-2023 в Катаре.

Поединок получился упорным. Основное время – ничья. Дальше Golden score – как овертайм, до первой ошибки. 

И, казалось, именно Тасоев провел результативное действие. Инал даже победно вскинул руки. Однако судья дал команду продолжать: ничего не было. Через минуту балл заработал уже Ринер. Он – снова чемпион.

А спустя пару дней Международная федерация дзюдо (IJF) выпустила заявление, где извинилась перед Тасоевым:

«После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов, IJF пришла к выводу, что оценка за контратаку Тасоева могла быть присуждена. Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за это решение и сообщает, что такие действия будут в будущем оцениваться в соответствии с действующими правилами дзюдо».

В комментах на Sports.ru топят за то, чтобы теперь Тасоев получил вторую золотую медаль. По примеру турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2002, когда в парах победили Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а спустя пять дней, после протеста и апелляции канадской стороны, Джеми Сале и Давиду Пеллетье вручили второй комплект золота.

Но Федерация дзюдо России (ФДР) атаковать IJF не стала. Дзюдоисты – одни из немногих, кто сейчас может выступать на международных стартах. И сталкиваться лбами с Международной федерацией в пограничной ситуации посчитали лишним.

Мы связались с Тасоевым и выслушали, что по поводу скандального решения думает он сам.

«Я не из маленьких, но он выше на две головы. К нему даже подобраться тяжело». Теперь Ринер – самый принципиальный соперник

– Перед ЧМ-2023 я заболел. Сильно поднялась температура, горло болело. И как только умудрился в +50? В день соревнований чуть впервые в жизни не упал в обморок. Так голова утром кружилась! На разминке еле стоял.

Тогда Арсен Галстян отвел меня в сторону и объяснил, что мы находимся на чемпионате мира, а тут уже не может быть никаких отговорок. Он сумел найти нужные слова. Они с Камалом Хан-Магомедовым и Сиражудином Магомедовым вообще не отходили от меня в трудный момент. 

Про снятие не думал ни секунды. Не знаю, что должно произойти, чтобы я пошел на такое. Могу стоять – значит, надо выходить. На последнем чемпионате Европе во второй схватке сломал палец на рабочей руке. Сначала всякое было в голове, а потом сказал себе: «Нет, я приехал сюда побеждать». В итоге – золото.

После жеребьевки в Дохе изучил сетку. Сразу понял: с Тедди Ринером можем встретиться только в финале. И внутри появилось предчувствие, что так оно и будет.

У нас много спортсменов, которые реально могут взять медаль. Прежде кого-то отдельно я не выделял. Вот не сильно бы удивился, если бы Тамерлан Башаев снова прошел Ринера – как в Токио-2020. Тогда был бы русский финал. Но теперь, когда все закончилось вот так, Тедди для меня – самый принципиальный соперник.

Сила Ринера – физическая мощь. У него невероятные данные. Огромные рычаги. Я вроде бы не из маленьких, но француз на две головы выше меня. К нему даже подобраться тяжело. Захваты проскакивали, но этого мало. И теперь отчетливо вижу, сколько мне еще предстоит работать и какие ошибки исправлять.

На финал супертяжей зал был заполнен. Когда наша схватка перешла в дополнительное время, трибуны как будто сошли с ума. Все начали орать: «Тедди, Тедди, Тедди». Но на меня это не давило.

Что же случилось в развязке? И как Тасоев воспринял извинения Международной федерации?

– Во время Golden score провел удачное действие. Мне показалось, что это балл. Шла уже 3-я минута дополнительного времени, и я вложил туда все оставшиеся силы. Закричал, вскинул руку. А потом судья дал команду продолжать борьбу. Немного не понял.

Значит, оценки не было, и мое дело – бороться дальше. Я не сломался. Сделал подсечку, отыграл одно замечание. Но все-таки попался на его прием.

По горячим следам даже не стал комментировать тот момент. Если судьи решили, что оценки не было, значит, ее не было. Что я думаю сейчас? Моя работа – бороться, а не устраивать разборки.

Да, наверное, было бы правильнее, если бы судьи просмотрели тот эпизод. Но от меня это не зависит. Мне сейчас столько людей прислали ссылку на новость, что IJF официально извинилась за судейскую ошибку в нашем финале. Не знаю, как на это реагировать. Факт остается фактом – у меня серебро, Ринер – чемпион. 

Вторая золотая медаль? Это не ко мне. Если бы мне ее вручили, я бы порадовался. У нас был честный поединок и стыдиться мне точно нечего. Но нет – так нет. Надо будет все доказывать в следующий раз.

После схватки первая мысль была – благодарность Ринеру за такой финал. Я получил нереальное удовольствие. Отдал все силы, даже просто стоять было сложно. Он тоже оставил все. Мы тепло пожали друг другу руки. Это кодекс чести дзюдоистов – уважение превыше всего. Я хорошо отношусь к Ринеру, это легенда. Наверное, величайший дзюдоист в истории. И спасибо ему за эту схватку.

Конечно, было обидно проиграть, тем более вот так. Но такого, чтобы я выместил злость на сопернике и, например, не пожал ему руку, просто быть не может. Уважаю всех. Уже просто за то, что они уважают меня – и выходят на поединок. Дзюдо – это больше чем спорт. Это философия.

Я давно мечтал стать олимпийским чемпионом. Но теперь хочется не просто этого, а еще обыграть Тедди Ринера. Это реально.

Понимаю, что мое физическое состояние, психологическое и выносливость развиты всего процентов на 50. Резерв – огромный. Но само собой ничего не придет, нужно пахать. Я примерно представляю, какой там будет шум и как его будут поддерживать в Париже-2024. От одной мысли нереальные эмоции. Главное теперь – попасть туда.

«Я сказал, что не понимаю, зачем тренироваться – соревнований не будет». Тасоеву стыдно перед тренером

Вопросы к Федерации дзюдо России? Да у меня только благодарность. Без Сергея Соловейчика и всей федерации нас бы просто не было на этом чемпионате мира. Они проделали огромную работу.

Когда мы приехали на сбор, тренеры сказали: есть вероятность, что выступим на чемпионате мира. Но многие не верили. Нам и перед прошлогодним так говорили, и перед другими турнирами. Сомнения были. Но я решил для себя, что выложусь полностью и подведусь к старту в максимальной форме, а там уже будь что будет. 

Хотя, когда нас перестали пускать на соревнования, через пару месяцев я ушел в себя. Было тяжело, были проблемы. С головой. Очень скучал по борьбе и переживал, что время идет, по всему миру проходят соревнования, а мне приходится чего-то ждать. Руки опускались.

И в этот момент за меня крепко взялся тренер – Ирбек Айларов. От заставлял через не могу. Просто приезжал ко мне домой и забирал на тренировку. Потом привозил обратно. Он уверял, что нас допустят очень скоро, и я должен быть в хорошей форме.

В какой-то момент мы даже немного поругались. Я сказал, что не понимаю, зачем тренироваться – никаких соревнований не будет. За это мне сейчас перед ним очень стыдно. Как ему хватило терпения? Знаете, эта медаль чемпионата мира – вообще не моя заслуга. Куда больше к ней причастен мой тренер. Без его упорства, мотивации и нужных слов я просто бы так не тренировался и не верил, что мы выступим на соревнованиях.

А в Дохе, кстати, не встретил ни одного кривого взгляда. Наоборот, только лично ко мне подходили человек 10, говорили, что рады видеть на татами. Дзюдо – это про уважение.

Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

Фото: globallookpress.com/Naoki Nishimura

39 комментариев

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raulcapablanca
Очень зрелые слова. 🤝
+54
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Sova.BB
Вот это интервью Инала Тасоева издать отдельной брошюрой и всем российским спортсменам, тренерам, функционерам и чиновникам на внимательное изучение - как нужно реагировать на спорные ситуации в спорте, как нужно относиться к сопернику, как нужно относиться друг к другу, к самому себе, к своим успехам и неудачам. Чтобы спать ложились и просыпались с этим текстом, вешали его в рамке на стенку, разбирали на цитаты и учили наизусть.
И тогда у нас будет совсем другая атмосфера около спорта и совсем другой спорт.
+27
0
+27
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ФёдорДостоевский
Грамотная оценка, молодец!
+24
0
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Юрий Безуглый
Инал всё хорошо сказал
А сравнить Ринера гораздо логичнее было бы с Карелиным, нежели с Фелпсом
+18
-2
+16
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MALYGOS
Адекватные слова и действия от всех сторон: спортсмена, его окружения, федерации и коммьюнити в Дохе. Сейчас такое нечастно встретишь. Я вообще не фанат дзюдо и ничего о нем не знаю, но сложилось впечатление, что дзюдо — это действительно про уважение
+17
-1
+16
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siragh@yandex.ru
Иналу мужское уважение!!!!Просто превосходный парень!А вы не забывайте,что Инал на 30 кг легче и на 19-20 см ниже Тедди…Это просто потрясающее выступление Инала
+11
-1
+10
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siragh@yandex.ru
Ответ MALYGOS
Адекватные слова и действия от всех сторон: спортсмена, его окружения, федерации и коммьюнити в Дохе. Сейчас такое нечастно встретишь. Я вообще не фанат дзюдо и ничего о нем не знаю, но сложилось впечатление, что дзюдо — это действительно про уважение
Это основа.У Дзюдоистов есть ещё отдельная ментальная тренировка,кроме стандартной физической.Дзюдоисты благороднейшие ребята
+6
0
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Raccoon Dog
Вот такими я хотел бы видеть всех российских спортсменов и чиновников от спорта – зрелыми, относящимися с честью и к сопернику, и к себе. Очень зауважал Тасоева.
+6
0
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Молодой Френки
Слова человека который в будущем станет чемпионом.
Только так и никак иначе!
+3
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krokodilych
Очень достойно высказался Тасоев. Молодец.
+3
0
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siragh@yandex.ru
Ответ Кирилл Павлюченко
Главное, что эти два борца знают, кто из них победитель.
Весь дзюдоистский мир знает
+3
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Вагнер Абаб
Какой молодец. Очень приятно, что есть такие спортсмены. Настоящий атлет.
+2
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Канат1976
Достойная реакция и слова!
+2
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Wild Plum
Жаль, что так случилось. Насколько велика цена ошибки. Надеюсь, у финала всё получится
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Вагнер Абаб
Ответ Sova.BB
Вот это интервью Инала Тасоева издать отдельной брошюрой и всем российским спортсменам, тренерам, функционерам и чиновникам на внимательное изучение - как нужно реагировать на спорные ситуации в спорте, как нужно относиться к сопернику, как нужно относиться друг к другу, к самому себе, к своим успехам и неудачам. Чтобы спать ложились и просыпались с этим текстом, вешали его в рамке на стенку, разбирали на цитаты и учили наизусть. И тогда у нас будет совсем другая атмосфера около спорта и совсем другой спорт.
Браво
+2
0
+2
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Тигран О
Ответ siragh@yandex.ru
Весь дзюдоистский мир знает
Именно так, как весь боксерский мир знает, кто на самом деле победил в финале Рой Джонс (США) - Пак Си Хун (Южная Корея) на Олимпиаде 1988. Кстати, Пак Си Хун после своей "победы" через переводчика сказал Джонсу, что извиняется за произошедшее, он знает, что проиграл бой и что победу ему подарили судьи.
+2
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Azrat Safarov
Как прекрасно говорит этот 25-летний парень! Просто приятно было читать
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Александр Шейфер
Ответ Вячеслав Клименко
Какими такими? Которые не защищают свои права? Бесправными и бессловными? Которые "плывут по течению" вместо того, чтобы бороться за СВОЕ золото?
Да хрен с ними. Пойдем Европу завоюем, пускай они на нашем ЧР выступают.
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Тигран О
Ответ Брат главного тренера
Да конечно, всё классно сделал. Поступил правильно. Федерация извинилась. Но медаль золотая то у другого. А победителей не судят. Завтра о благородстве забудут. А о победителе нет. Ну тогда надо просто медаль отдать. Так честно. Ну правильно. Или можно извиняться и так сойдет? А что так можно делать,?
Но Роя Джонса на Олимпиаде 1988 года не забыли. Да, ему не отдали золотую медаль. Ни тогда, ни потом. Но весь боксерский мир знает, кто тогда выиграл "по гамбургскому счёту".
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Брат главного тренера
Да конечно, всё классно сделал. Поступил правильно. Федерация извинилась. Но медаль золотая то у другого. А победителей не судят. Завтра о благородстве забудут. А о победителе нет. Ну тогда надо просто медаль отдать. Так честно. Ну правильно. Или можно извиняться и так сойдет? А что так можно делать,?
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Kairat Ismagulov
А почему именно российские спортивные федерации ВСЕГДА молчат в тряпочку,даже когда абсолютно правы и их залуживают на глазах у всего мира?что с вами не так,наши великие соседи?Вы же не терпилы?Он же размазал этого шоколадного громилу,что им ещё нужно этим слепошарый толерантным рефери?Уже по инерции всё ещё болельщик России,без всякой надежды на справедливость!Как же все зае**ло!
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WESTERN-
Такого уровня спортсмены обычно умеют достойно проигрывать но не тот случай....

P.S речь о французе
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Тигран О
Ответ Михаил Иванов
Точно, как звали того корейца?!
Пак Си Хун. К его чести, он после своей "победы" через переводчика сказал Джонсу, что извиняется за произошедшее, он знает, что проиграл бой и что победу ему подарили судьи.
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Вячеслав Клименко
Слова Тасоева достойные, не спорю. Но я уверен, что будут их засужтвать и дальше. Они же ни протеста, ни требования отстранения судей.
Чувак, мы тебя засудили и засудим, но потом извинимся))
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Вячеслав Клименко
Ответ Александр Шейфер
А как иначе нужно бороться за свое золото, которое не свое? Судья ошибся, всегда это оставалось на совести судьи. Ни одно соревнование ни переигрывалось из-за ошибки судей, кроме технических. Но в России последнее время всё нужно доказать, и чем агрессивнее, тем лучше.
Есть такая вещь, как протест, который подают на судейство, когда не согласны с итогами. Это раз.
Есть такая вещь, как интервью, в которых спортсмен/тренер говорят о несправедливом судействе - это два.
НИЧЕГО из этого не было сделано! Ничего!
Почему?
Или что, за протест их бы в тюрьму посадили? Или за вью? в "свободной европе"?
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