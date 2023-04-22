24 комментария

Женя – одна из лучших спортсменок России прямо сейчас.

В мировом плавании эпоха перемен. Хэдлайнеры: 18-летний румын Давид Попович и 16-летняя канадка Саммер Макинтош. Тинейджеры не просто переписывают рекорды звезд прошлого, они как будто насмехаются над ними. Где-то в том же измерении 18-летняя Евгения Чикунова.

На проходящем в Казани чемпионате России она сначала выиграла 100-метровку брассом с лучшим результатом сезона в мире и седьмым в истории, а в пятницу растоптала мировой рекорд на 200-етровке. Без какой-либо конкуренции Женя разом сняла почти 1,5 сек! У Татьяны Шонмакер из ЮАР было 2.18,95, а Чикунова выдала 2.17,55.

Для топ-уровня такой скачок – что-то уникальное. Обычно мировые рекорды двигаются со скоростью улитки. Особенно в наше время, когда на многих дистанциях спортсмены приблизились к границам человеческих возможностей с точки зрения физиологии.

Лучшие результаты в истории на 200-метровке брассом

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.17,55

2. Татьяна Шонмакер (ЮАР) – 2.18,95

3. Рикке Педерсен (Дания) – 2.19,11

4. Юлия Ефимова (Россия) – 2.19,41

5. Ребекка Сони (США) – 2.19,59

Чикунова плакала в Токио, потому что ее травили в соцсетях

Женя заставила говорить о себе еще в 14 лет. Тогда, на чемпионате России-2019, она сенсационно выиграла любимые 200 м брассом. Звездная Юлия Ефимова стала третьей и по регламенту должна была пролететь мимо ЧМ в Кванджу. Однако с формулировкой «надо поберечь» Чикуновой дали команду сконцентрироваться исключительно на юниорском первенстве мира. Хотя физически она успевала на оба турнира.

Интересно, что Ефимова, место для которой в результате маневров федерации освободилось, в итоге взяла золото в Кванджу на 200-метровке. А Чикунова легко расправилась со сверстницами на своих соревнованиях и потом долго отказывала комментировать решение федерации.

Спустя два года она выиграла на отборе и 100, и 200 м брассом, и вопросов по ее участию в Токио возникнуть не могло ни у кого. При этом сами Олимпийские игры закончились для 16-летней спортсменки драмой. На обеих дистанциях она заняла четвертые места (на 200 м до бронзы не хватило 0,04) и не сдержала слез в микст-зоне. Особенно добил школьницу хейт в соцсетях.

– Писали, что я недостойна и, если не возьму медаль — меня смешают с грязью, – делилась она. – Читать такое перед заплывом было, конечно, зря... Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно проделать огромный путь. А тебе из твоей же страны пишут такое... Не описать словами, как это морально тяжело. Особенно в 16 лет. И когда тебя предыдущие два года обвиняют в допинге. Типа, как можно так быстро плыть в таком возрасте? Не знаю, вот как-то плыву.

В том же году Чикунова взяла серебро на 200-метровке брассом на ЧМ на короткой воде. Казалось, наступает ее эра. Но крупных официальных стартов в карьере спортсменки по известным причинам с тех пор не было.

И что – она круче Ефимовой?

Ефимова – эпоха. Более яркой фигуры со времен Александра Попова в российском плавании не было. У нее эффектная внешность, национальный рекорд по количеству медалей на чемпионатах мира + стабильность и редчайшее для брасса долголетие. Но финальный аккорд Юли – тот самый ЧМ-2019.

На Олимпиаде-2020 в Токио она впервые с Пекина-2008 была вторым номером сборной в брассе. После Чикуновой.

Результаты Ефимовой в последние сезоны, как это теперь модно говорить, росли отрицательно. И Юлия сама не могла определиться: а стоит ли вообще думать о ЧМ-2022. Решение об отстранении России сняло все вопросы само собой. Чемпионаты России ей не интересны совершенно, поэтому она пропустила как прошлогодний, так и нынешний. Официально о завершении карьеры Ефимова не объявляла, но все всё понимают.

Чикунова же прогрессирует с невероятной скоростью. Этим летом она боролась бы на ЧМ за победу на 100 м (лидер сезона на этой дистанции), а на 200 рядом с ее секундами никого и близко нет. Евгения в настоящий момент номер один не только российского, но и мирового брасса. Это особенно поразительно на фоне тотальной тоски в нашем плавании – из-за невозможности выступать на международных стартах многие сдали и по большей части результаты ЧР в Казани вызывают грусть.

С летним чемпионатом мира уже точно никак?

После новых рекомендаций МОК некоторые международные федерации чуть ослабили риторику, но до реального возвращения россиян на международную арену пока не дошло нигде.

Вот и Международная федерация плавания (FINA), которая вроде бы дружелюбна к российскому, рассмотрит вопрос по снятию санкций уже после дедлайна подачи заявок на июльский ЧМ в Японии. Так что наши спортсмены не выступят там совершенно точно.

И для Чикуновой это особенно больно. Примерно как голодного посадить в клетку – и на его глазах устроить пир.

К главному старту года, кстати, рекордные секунды Евгении должны утвердить официально – нынешний статус российской команды в этом смысле никаких ограничений не накладывает.

Сама Чикунова пока может бороться только со временем. На внутренних стартах никакой конкуренции у нее нет и близко. Серебряного призера ЧР-2023 на 200 метров Евгения опередила почти на 9 секунд.

Хватит ли ей мотивации держать такой запредельный уровень при нынешних раскладах – вопрос открытый. Туманны в том числе и олимпийские перспективы. Женя представляет «Динамо», а, судя, по рекомендациям МОК, это может стать препятствием для участия в Париже-2024.

Как бы то ни было, Женя Чикунова – одна из лучших спортсменок России прямо сейчас. Мировой рекорд – особенное, выдающееся достижение. Действующих рекордсменов мира в олимпийских дисциплинах у нас можно сосчитать по пальцам рук.

А конкретно в плавании – это и вовсе исключительно Чикунова.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф