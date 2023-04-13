7 комментариев

Александр Большунов к 26 годам – легенда российского спорта.

В лыжах он выиграл абсолютно все: Большие хрустальные глобусы, Олимпийские игры, чемпионат мира и «Тур де Ски». Нес флаг на закрытии в Пекине-2022.

Его узнаваемость на уровне топовых футболистов. И у многих сложилось четкое представление о Большунове-спортсмене: фанат тренировок, ненавидит и не умеет проигрывать, обожает соревноваться.

Но вот какой Александр в быту? Есть ли у него друзья? Об этом известно мало. Во многом в силу того, что сам он не любит погружаться в личное и копаться в деталях биографии. Мы попробовали показать новые стороны Большунова.

Это интервью – к проекту «100 лучших спортсменов в истории России». Большунов по итогам голосования редакции и пользователей – 6-й и 2-й среди действующих.

Никогда в жизни не брал автографы и ни с кем не фоткался

Встретились в Малиновке. Нет, там была не свадьба – альтернативные чемпионату мира соревнования.

После спринта, в котором Большунов стал третьим, его ждали чуть ли не все зрители. Минут 40 ушло на фото. Потом путь со стадиона, а это как отдельная гонка. Десятки людей шли рядом – кто-то что-то спрашивал, кто-то советовал, кто-то молча снимал.

– Как тебе, человеку, который не особо любит внимание, с этим живется?

– Да почему не любит? Я не реагирую, когда меня пытаются отвлечь на что-то перед гонкой. Там все поминутно спланировано.

Сфотографироваться после финиша – никаких проблем. Если люди специально приезжают ради меня и стоят на морозе час после гонки, как я могу пройти мимо? Стал третьим, а они все равно ждут…

– Сейчас ты в гармонии с популярностью?

– Я не считаю себя популярным.

– Мы сидим в машине, и люди даже сейчас фоткаются с авто. Просто потому что внутри – ты.

– И не такое случается. На сборах была история. Болельщик хотел поймать меня после тренировки, но я не знал об этом и ушел. Так он ждал обед и последующий отдых, чтобы сфотографироваться. 3-4 часа! В итоге встретились на второй тренировке.

– Бывает, что фанаты раздражают?

– Когда задают неуместные вопросы. Но это бывает редко.

– Есть ли в мире человек, с которым хотел бы сфоткаться ты?

– Ни разу в жизни не фотографировался ни с одним спортсменом. Да и не спортсменом. И автографов никогда не брал. Даже когда был маленьким. Мне изначально хотелось стать тем человеком, с которым хотели бы сфотографироваться остальные.

– Как это выглядело? Вот мелкий Саня Большунов. Рядом бежит Легков, который на тот момент суперзвезда. Уже на том этапе воспринимал его как соперника?

– Немного по-другому. Я приходил на районные соревнования – и хотел победить. Потом то же самое на областных. Затем попал к Юрию Бородавко и пытался стать первым номером в его группе. Таковым в юниорах был Леха Червоткин. Попал на Кубок мира – там Клэбо. Так что у меня все поэтапно. И каждый раз план выполнялся.

Первый борщ сварил еще классе в шестом-седьмом. Родителям

Лет пять назад Большунов поразил всех на сборах, сыграв на пианино. «Да в интернете посмотрел», – отшутился он. Прошлой осенью раскрылась еще одна грань его талантов. Кулинарная. В Вершине Теи он неожиданно приготовил для всей команды пиццу. Потом – брусничный пирог. На этапе в Чусовом испек вафли. А в Кирово-Чепецке стряпал бургеры.

Это впечатлило даже Константина Ивлева, который пригласил Александра на одно из своих шоу.

Все это не вяжется с образом человека, который день и ночь тренируется, не интересуется ничем, кроме лыж.

– Большунов – повар. Откуда это?

– Человек может освоить что угодно, нужно лишь желание. Приготовить, построить, вникнуть в какую-то науку – никаких проблем. Да, для серьезных высот нужен талант. Но определенного уровня можно достичь на одном желании.

В готовке я не профи. Для этого тоже нужно много работать. Но я знаю, что могу приготовить вкусно. Сейчас мы вообще питаемся только дома. Аня (раньше Жеребятьева, тоже лыжница – жена Большунова – Sports.ru) готовит прекрасно. Спроси у Юрия Викторовича (Бородавко). Сколько раз он заходил к нам и сначала отказывался есть. Говорил, что вообще без аппетита. Но как только мы уговаривали его что-то попробовать, он у него сразу просыпался.

С утра готовлю я. Просыпаюсь – и вперед. У меня есть свой рецепт каш. Он довольно простой, но, если все сделать правильно, получается очень вкусно.

Обед и ужин обычно на Ане. Но, когда у меня есть время, могу помочь. Иногда бывает настроение заморочиться. Бывают даже шедевры – прям хочется украсить все. Как в ресторанах. А так могу и мясо пожарить, и блины, и бургеры мы делали.

– С супом справишься?

– Без проблем. Борщ первый раз сварил еще классе в шестом-седьмом. Родители уехали в город. Решил их порадовать – чтобы они приехали, и было что покушать.

– Ремонт по дому – на тебе?

– Мелкий – да. Но вот сейчас строили дом и у меня на активное участие не хватило бы времени. Все-таки в приоритете тренировки. Все остальное – только в свободное от них время. Хотя тот же участок я частенько приводил в порядок. Как-то нужно было выкорчевать два дерева. Ребята, которые этим занимаются, попробовали – и отказались. Типа тяжелый случай. Я вернулся со сборов, взял киянку и включился на пару часов. Решил вопрос.

Но стабильно зависать там не мог. У нас же еще ребенок родился. Нужно учить Еву, ползать вместе, пытаться разговаривать. Она впитывает в себя все как губка, и я стараюсь каждую свободную минуту проводить с ней.

– По каким принципам растите Еву?

– Стараемся вообще не включать телевизор и телефоны. Только живой контакт. Нагрузить мультик на планшете – самое простое. Но раньше же как-то воспитывали без этого. И появлялись великие ученые и писатели.

Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели. Поэтому и сами стараемся при Еве не пользоваться экранами, чтобы не подавать пример. Она очень быстро все схватывает!

Вот прихожу с тренировки, делаю на коврике растяжку, какие-то упражнения. И даже если в этот момент включить телик, все ее внимание будет на мне. Она очень внимательно смотрит, что-то даже пытается повторить. Так смешно. Ребенку реально любопытно, чем там занимается ее батя.

Журналисты: что о них думает Большунов

Он никогда не был милашкой. Пройти мимо всех в миксте или перелезть через забор после гонки было для него обычным делом. Ему казалось, что слова часто коверкают, да и вообще особого смысла в общении со СМИ он не видел – оно же не помогало ему бежать быстрее.

Помню, на ЧМ-2019 мы договорились на интервью. Его, как и было заранее запланировано, не поставили в марафон, и турнир, по сути, для Александра завершился. Но разговора не получилось. Мы сидели в холле, и Большунов смотрел сквозь меня, на все вопросы отвечая «да/нет» и постоянно повторяя «хочу бежать, я должен бежать».

Его вообще не волновало, что мы договорились или что последняя электричка до деревушки, в которой я остановился, уже ушла. И это не потому что он какой-то злодей. Просто для Большунова на тот момент гонки – вся жизнь. Он погружен в них на 100 из 100. И все вокруг, включая чьи-то чувства или обиды, его не трогало. Другой, не особо интересный ему мир.

Кстати, на марафон Большунов все-таки вышел. Доломал Вяльбе и Бородавко – и снова взял медаль. Единственный из команды. А еще через неделю выиграл Холменколленский марафон, ради которого ему и рекомендовали поберечься на ЧМ.

После Олимпиады-2022 в Пекине Большунов стал заметно более открытым. Дело даже не том, что самих интервью стало больше. Он стал отвечать глубже.

– Раньше после третьего места ты мог даже не остановиться в миксте. А сейчас мы с тобой пишем большое интервью.

– Ну, сейчас же не норвежцы выиграли. Россия победила, так что на душе спокойнее. Могу расслабиться.

– Ты не любишь журналистов. Так?

– Да почему? Я не люблю тех, кто переворачивает мои слова. Достаточно немного сместить акценты – и смысл меняется кардинально. Таких журналистов довольно много, и с ними мне говорить действительно не хочется. Может, поэтому и выглядит, будто я закрыт? Но есть и нормальные ребята. Я ничего не имею против всей профессии. Просто приходится общаться выборочно. А как должно быть? Человек переворачивает мои слова, а я снова и снова с ним разговариваю? Зачем?

– Смотри, мы знакомы лет шесть. У тебя есть мой номер. Но договориться заранее об этом интервью у нас не получилось, с какого-то момента ты просто не отвечал.

– Ты попал не в те дни. Сначала я заболел. Потом Аня с Евой. Просто было не до того. Вот ты в итоге приехал в Малиновку. Сказал, что у тебя всего два дня. Мы же нашли время?

Но иногда я реально выпадаю. Или болезнь, или нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям и общаться в этот момент не хочется.

– Андрей Романов – хороший журналист?

– Да, мы нормально общаемся.

– Он несколько сезонов гонял по Кубкам мира и говорил о тебе строго в восхитительных тонах. Причем даже в тех случаях, когда я считал, что ты не прав. Но на ЧМ-2021 после неудачи в спринте в ответ на его «Саш…» в миксте ты даже не посмотрел на него. Прошел мимо.

– Слушай, каждый по-своему переживает неудачи. И Андрей – человек, который знает, что, если у меня что-то не получилось, лучше меня не трогать. Особенно сразу после гонки. Мне нужно время, чтобы отойти. Кто-то этого понимает, кто-то – нет. Романов из числа первых, он сам бывший спортсмен.

– Но ты же профи. Тебе не кажется, что так – неправильно?

– Не думаю, что он как-то обижался или обижается. Мы ведь продолжаем общаться.

– Критика. Как ты на нее реагируешь?

– Выслушать как совет со стороны, так и критику – могу. Но не факт, что соглашусь.

В средней школе я был единственным пацаном в классе

Большунов не выглядит самым дружелюбным человеком на свете. Он не из тех, кто на сборах регулярно ходит по соседям пить чай. Больше того, его в группе не только уважают, но и как будто побаиваются.

Если встретить на большом турнире или сборах кого-то из сборной и попросить позвать Спицова, Червоткина или кого-либо еще – никаких проблем. Если Большунова – «блин, давай лучше сам». Лишний раз никто его тревожить не будут. Даже Юрий Бородавко – тренер.

– И Бородавко, и ребята из команды говорили, что ты можешь много шутить, рассказывать истории. Но при этом у тебя ореол суперзакрытого человека. Как это объяснить?

– Не могу быть открытым с теми, кого не знаю и кому не доверяю. Конечно, я могу шутить и нормально общаться. Но только с проверенными людьми. Чтобы это потом никуда не уходило.

Просто не могу делать вид, что мне нравится человек, если это не так. Или хорошо общаться с тем, кто плохо отзывается или думает обо мне.

– Человеку, с которым ты не хочешь общаться, скажешь об этом прямо?

– А я и говорю. Зачем скрывать?

– В сборной у тебя есть настоящие друзья?

– Хм, настоящие друзья? Друзья – есть. Но вот такие, с которыми бы постоянно общался, переписывался и ходил куда-то вместе – нет. В группе Бородавко у меня ровные отношения со всеми, всех уважаю. Но назвать кого-то лучшим другом не могу. Для этого надо поработать. И мне, и ребятам.

– А вне сборной?

– Тоже есть, но в силу ритма в основном все друзья – здесь. Мы постоянно вместе. То сборы, то соревнования. Почти целый год вместе. Так что это естественно.

– Правильно понимаю, что твой лучший друг – Аня?

– Аня и родители. Смотри, когда я был маленьким и жил в деревне, у нас в классе было пять человек. Причем в основном девчонки. После четвертого класса я остался единственным пацаном. Да и в деревне нас было мало. Плюс жили мы друг от друга в километре-полутора. То есть почти все время я находился один. И моим другом, человеком, с которым я постоянно играл, был отец. Он и лыжню делал возле дома, и волейбольную-баскетбольную площадки, и вообще старался уделять много времени.

– Ты знаешь Елену Вайцеховскую?

– Да.

– Она говорила, что топ-спортсмен – это в любом случае эгоист. Если начинаешь ставить чьи-то интересы выше своих, вершин не добьешься.

– Наверное, так и есть. Не знаю.

– Это про тебя?

– Не знаю.

– Ребята в группе рассказывали, что ты терпеть не можешь, когда даже во время тренировки тебе кто-то садится на хвост или пытается держаться рядом. Сразу включаешься – и сбрасываешь.

– Есть такое. Бывают некоторые тренировки, которые мы делаем вместе. Но постоянно – нет. Просто не раз случалось, когда из-за ускорений с ребятами что-то происходило: то палку ломал, то падал. После нескольких таких случаев решил, что лучше буду кататься сам. И палки целы, и я тоже.

– У Бородавко в группе каждый год появляются юниоры. Если кто-то из молодых подойдет за советом?

– Не подходят.

– Как думаешь почему?

– Не знаю.

– Боятся?

– Не знаю, ха-ха.

– Опять-таки взгляд со стороны: тебя в группе не только уважают, но и опасаются. Лишний раз никто не подойдет.

– Может, и так. Но перед гонками подходить и не надо. А в остальном – пожалуйста.

«Слезы? Нельзя же быть камнем»

При всей внешней суровости Большунов – эмоциональный человек. И это довольно интересный контраст. Александр может быть скалой в гонках и в одиночку бороться с пятью норвежцами, успевая дать по палкам каждому, но при этом по-детски обидеться на кого-либо из-за, казалось бы, безобидной истории.

– Качества в людях, которые ты терпеть не можешь?

– Сложно так сразу сказать.

– С каким человеком точно не будешь общаться?

– Есть поступки, после которых над человеком появляется знак вопроса. Вот мы вроде бы хорошо общались с одним спортсменом, но вдруг он начал вести себя неправильно, слишком панибратски, грубо. Все, сразу до свидания.

Еще не понимаю тех, кто не здоровается. Какого хрена? Тоже – до свидания. Мы можем находиться в одной компании и как-то нейтрально общаться, но близко я такого точно не подпущу.

– А лучшие качества?

– Искренность. И уважение. Оно должно быть всегда и везде. Независимо от возраста и уровня человека.

– Все помнят твои слезы после драматичного марафона на ЧМ-2021 в Оберстдорфе. (Клэбо сломал Александру палку на финишной прямой – Йоханнеса дисквалифицировали, но победа досталась Иверсену – он опередил Большунова, потерявшего скорость без палки – Sports.ru)

– Ну, было.

– Ты – сентиментальный человек? На фильме можешь заплакать?

– Могу. Есть моменты, когда это происходит непроизвольно. Не без этого. Нельзя же быть камнем.

– Просто часто мужчины стесняются слез.

– Иногда, даже если стесняешься, ничего поделать не можешь. Такова жизнь. Вот в том же Оберстдорфе я мог бы уйти в кабинку и там выплеснуть все эмоции. Но на тот момент даже не думал о том, как лучше. Просто был собой.

– И это кайфово. Когда из-за залета лыж ты проиграл «Ски Тур» – разрывал на себе майку и не скрывал ярости. Когда выиграл первый «Тур де Ски» – орал от счастья. После того финиша в Оберстдорфе – плакал.

– Это как раз про твой вопрос: могу ли я говорить что-то людям прямо? А вот – говорю даже так. Не скрываю свои чувства. Все видят, что у меня на душе. Какой я настоящий. Не стараюсь спрятаться, строить из себя какой-то образ. Вот просто – какой есть, такой есть.

Чтобы общаться с Большуновым, нужен особый подход

Почти у каждого есть знакомый, который после свадьбы стал куда более закрытым. «Жена не отпускает».

У Большуновых все наоборот. Вторая половинка способствует открытости мужа, разворачивает его к людям. Как-то он пришел в редакцию «СЭ» и в шутку отказался с кем-то фоткаться. Аня тут же деликатно, но однозначно дала понять, что так делать не надо: юмор все понимают по-разному, и человек может обидеться.

Также сложно переоценить ее роль в моменты неудач или травм Александра. Аня как буфер, который принимает на себя переживания и помогает переваривать неприятные эпизоды.

– Вряд ли ошибусь, если скажу, что в твоих трех золотых медалях Олимпиады огромная заслуга Ани.

– Конечно. Олимпийские чемпионы – это личности. Сложно объяснить, но спортсмены, способные выиграть Олимпиаду, немного другие. Не такие как все. Вот даже чтобы общаться со мной, нужен особый подход. И Аня – тот человек, который его нашла. Ее вклад неоценим. Она всегда старается, поддерживает. И семья для меня сейчас – это главное.

– В общем, ты нашел человека, который способен терпеть тебя.

– Когда я без настроения, со мной реально очень сложно. А Аня, в принципе, с этим справляется. Теперь у нас еще человек появился. Только вижу, сразу все хорошо становится. Какими бы ни были эмоции после соревнований, только встречаю Еву – и все классно. С ней намного интереснее, чем на стартах.

– Добрый и ранимый человек, который не хочет в свой внутренний мир не пускать никого, кроме Ани и семьи. Согласен с таким описанием?

– Скорее, да. В принципе, я могу запустить, но это должен быть проверенный человек. Открываться всем – действительно не про меня.

– Были случаи, когда открывался и потом разочаровывался?

– Да вот те же интервью. Если говоришь откровенно, ты же все равно открываешься. А потом получаешь… И слушаешь: «Да я не хотел, я не думал»… Ну, не думай дальше. Но за косяки надо отвечать. Во всем.

Фото: instagram.com/san_sanych_bolshunov ; instagram.com/ann_bananna ; РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков ; Gettyimages.ru/ Matthias Hangst