Умер Дик Фосбери – человек, не просто изменивший прыжки в высоту. Он значит для нашего мира куда больше.

Месси, Джордан или Болт – инопланетяне. А Фосбери – обычный мужик. Он не великий мечтатель типа Илона Маска. Не гениальный талант вроде Пушкина. Дик едва ли войдет в десятку величайших прыгунов в высоту в истории. Да и в двадцатку – не факт. У него ни одного мирового рекорда.

Но он стал легендой. И его история – важнейший урок для всех нас.

Революция не в прыжках, а в мышлении

Дик с детства любил прыгать в высоту. Получалось неплохо, но не более. Одаренности, как у того же Валерия Брумеля, от которого фанател юный Фосбери, у него и близко не было. Даже на школьных соревнованиях Дик ходил в середнячках.

Забавно, что Фосбери, в отличие от большинства мальчишек, никогда и не мечтал стать великим спортсменом. Он был хорош в учебе. Кайфовал от точных наук, особенно физики и математики. И отличался практичным подходом к делу. А высота была просто важным хобби.

В его время было два стиля прыжков: перекидной и ножницы. На видео – все стили прыжков в исполнении Стефана Хольма).

Дик больше любил второй, но довольно быстро понял, что его потолок в близко.

Честно признавшись себе, что физически дано не так много, он попробовал взломать прыжки не столько тренировками, сколько мозгами. Фосбери начал экспериментировать.

Первый мини-прорыв случился в старших классах. Во время соревнований его осенило, что можно прыгать любимыми ножницами, но переходить планку как в перекидном. Только обрабатывать ее не животом, как все, а спиной. Одной этой находкой он разом улучшил личный рекорд на 15 см.

Путем проб и ошибок к 20 годам Фосбери пришел к способу прыжка, который сегодня знают все.

Тут нужно сделать пояснение, что «придумал» – это не просто секундная вспышка в голове. Чтобы прийти к революции, он проделал огромную работу. Как в технике прыжка, так и в мышлении.

1. Представьте, сколько дерзости нужно, чтобы пойти другим путем, когда весь мир уверен, что единственно верный способ уже придуман.

2. Без любви к точным наукам вряд ли что-то получилось бы. Фосбери ведь не просто начал переходить планку спиной. Ради этого пришлось изменить вообще все. Например, для перекидного все разбегались по прямой, а он придумал дугу (которой опять же сегодня пользуются все), потому что именно так центробежная сила направлялась максимально эффективно. На языке высотников это называется «попасть в себя».

3. Им с тренером пришлось разрабатывать тренировочную систему под новый стиль прыжка. Ведь никакой учебной литературы на этот счет не могло быть в принципе. Они – космонавты. И сами придумывали подводящие упражнения.

4. Дик экспериментировал и с обувью – в частности, пробовал оставлять один шип на пятке. Чтобы стопа могла поворачиваться и держать именно под теми углами, который он высчитал то ли математически, то ли интуитивно.

Безусловно, Фосбери еще и оказался в нужное время в нужном месте. Прыгуны стали приземляться не в опилки, а в поролоновые ямы. С жестким покрытием приземление на спину вряд ли вызвало бы какой-то ажиотаж. Но работу он в любом случае проделал колоссальную.

Почему прыжок называется фосбери-флоп? Это очень смешная история

Студенческий и даже детский спорт в Америке широко освещали уже в 60-х; и после выхода Дика со своим прыжком в свет заголовки устроили конкурс стеба. Его сравнивали с двуногим верблюдом, называли самым ленивым прыгуном в мире.

Сам Дик относился к этому с иронией. Чего стоит одно только название прыжка – фосбери-флоп. С первой частью все понятно. А вот откуда взялся «флоп»? Тем более, что to flop в американском варианте несет скорее негативный оттенок.

– Это название я придумал специально для журналистов, – усмехнулся он в интервью «СЭ» в 2005-м. – Сначала было другое, но когда я в первый раз упомянул его в разговоре с репортером, тот заметно поскучнел.

И я вспомнил статью, которую одна орегонская газета опубликовала, когда я еще учился в школе. Там была фотография с подписью: Fosbury flops over the bar (Фосбери плюхается через планку – Sports.ru). И в следующий раз, когда меня спросили о названии моего стиля, я сказал: «У нас в Орегоне его называли фосбери-флоп». Вы бы видели, как просияли лица ваших коллег! Да и мне понравилось – несмотря на негативный оттенок.

Ведь автор подписи к той фотографии наверняка увидел аналогию с вытащенной из воды и бьющей хвостом рыбой. А кроме того, flop в американском сленге означает «неудача» или «сесть в лужу». Такая сочная ирония! Просто поэзия! Плюхнуться в лужу, бить хвостом, шлепаться на задницу – и побеждать! Я был ужасно горд тем, что придумал такое гениальное название.

Дик думал, что его способом будут пользоваться несколько детей

В 21 год Фосбери прорвался в сборную на Олимпийские игры-1968 в Мехико. До этого у него не просто не было зарубежных стартов, он даже за границу не выезжал.

Но в Мексике Дик произвел фурор. Сам он свое спокойствие объясняет аутотренингом, который они с Бобом Бимоном (автором прыжка века) активно практиковали. Психологов тогда не было, и они сами дошли до этого метода. Визуализировали идеальные попытки и дома, и перед прыжком.

В секторе Фосбери шокировал. Если в квалификации на него смотрели как на диковинного зверя, то после победы – как на гения. Многие понимали, что мир высоты больше не будет прежним. Забавно, что сам новатор в этом вообще не был уверен.

– Думаю несколько детей теперь попробуют мой способ, – говорил он сразу после триумфа NYTimes. – Но я не гарантирую результата. Да и вообще не рекомендую этот метод никому. Я могу сказать только, что, если у ребенка не получаются привычные стили, он может попробовать мой.

Масштабы прорыва стали известны позже. Уже через год больше половины высотников мира прыгали, подражая Дику. Спустя 15 лет – 99%. Сейчас перекидным разве что иногда балуются на тренировках.

Сам Фосбери завязал со спортом после Мехико. В 21 год. Спорт никогда не был для него смыслом жизни. Просто интересным делом, к которому он подошел творчески. По возвращении в Штаты Дик сосредоточился на любимой учебе.

Закончив универ, отправился в крошечный Кетчум, про который даже в Айдахо не все знают. Там он сделал карьеру, дорос до босса компании Galena Engineering и был счастлив.

В этом весь феномен Дика Фосбери. Обычного человека, который делал необычные вещи. Сам он, кажется, так и не осознал масштабы своего детища. Придумал и придумал. А все вкушают его наследие. Не каждый обладатель айфона благодарит Стива Джобса. И не каждый легкоатлет вообще знает про Фосбери. Но это не мешает всем пользоваться их изобретениями.

Дик подарил нам не только фосбери-флоп, но и веру в то, что чудеса под силу даже обычным людям. Просто надо уметь посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

Фото: Gettyimages.ru/Tony Duffy /Allsport, Hulton Archive; globallookpress.com/Horstmueller; AFP/EPU