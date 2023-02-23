25 комментариев

Гамарджоба
Блог

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят

чемпионат мира чемпионат мира
Александр Большунов Александр Большунов
спринт спринт
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Чемпионские высоты
Лыжи Лыжи

В Планице стартовал лыжный чемпионат мира. Россиян туда по известным причинам не пустили.

Зато в Малиновке проводят «Чемпионские высоты» – альтернативный турнир для наших спортсменов, программа которого один в один повторяет словенскую. И если вы думаете, что российские чемпионы сильно горюют, то ошибаетесь. 

Малиновка – курортная деревушка в Архангельской области. Безумно красивая: повсюду снег, леса да несколько десятков деревянных коттеджей, которые в основном используются для сдачи спортсменам. Лыжники говорят, что трассы тут тоже топовые.

Единственный минус этого места – доступность.

Самый реальный вариант добраться – поезд. Из Москвы 14 ч до Костылёво. Оттуда до стадиона километров 20. Из вариантов только такси. Но главная проблема даже не в этом. В округе всего две гостиницы. Которые давно забронированы под завязку.

В самой Малиновке тем более без шансов – там даже не всем спортсменам хватает места.

Приехав, я узнал, что можно договариваться с местными – и за 1000-1500 за ночь снимать у них комнаты. Но болельщиков, готовых вписываться в такие авантюры, немного. Поэтому практически все фанаты на стадионе – жители Архангельской области. 

К слову, даже их хватало, чтобы создавать настроение. Можно только помечтать, что было бы, появись там инфраструктура.

Устюгов превратился в спортивного монаха – и победил

Атмосфера в сердце российских лыж по-настоящему домашняя. 

• Например, в главном кафе стадиона все расстроились, узнав, что квалификацию не покажут по основному «Матчу». Так Нина – главная по кухне – оформила на свою карту подписку на одну из платных платформ. Благодаря ей Малиновка получила доступ к «Матч Арене» и посмотрела трансляцию с самого начала.

• Работники оргкомитета вызываются помочь и подвезти тех, кто живет в отелях в 20 км от стадиона.

• А Сергей Устюгов, выигравший спринт, перед началом победного спича за руку поздоровался со всеми журналистами. «Ну, я ж вас всех знаю». Представьте такое на футболе.

Безумно хорош Устюгов был и на лыжне. Он выиграл квалификацию (которую Малиновка благодаря Нине все-таки увидела в тепле), а потом легко дошел до финала, где мастерски разобрался с Терентьевым и Большуновым.

– Летом здесь я был мешком. Меня прямо так и называли. Я ходил с пузиком. Теперь у кого-то язык вряд ли повернется так сказать.

Готовился в Сыктывкаре и, знаете, там я снова влюбился в лыжи. Тренировался и видел, как на трассу люди приходили целыми семьями – с рюкзаками, бутербродами. Я смотрел на них, и меня это мотивировало. Я настолько сошел с ума, что в день отдыха вместо того, чтобы валяться в кровати или поехать в город, шел на тренировку. Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно, с семьей общался по телефону.

– Не обидно, что ты в топовой форме, а ЧМ проходит мимо?

– Да я туда бы и не отобрался! Если честно, вообще не заморачиваюсь на этот счет. 

– Но смотреть-то гонки из Планицы будешь?

– Да я вообще лыжи не смотрю! 

Большунов не хочет даже слышать о ЧМ – это «грязные соревнования»

Еще более категоричен Александр Большунов. Обычно после третьих мест настроения у него нет вообще, но сейчас он улыбчив и разговорчив.

– Так я же не норвежцам проиграл, своим! – отшутился он в ответ на мое удивление. Кстати, никакого баттла у них с Устюговым, чего можно было бы ожидать после кровавого спринта в Красногорске, нет. После финиша в Малиновке все было взаимно доброжелательно.

– Тут чемпионат мира параллельно стартовал…

– Если честно, мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Лучше соревноваться там, где нас ждут. Сейчас в России проводятся отличные старты, организуются трансляции, здесь можно показывать высокие скорости. Посмотрите сколько болельщиков, – кивнул он на толпу, которая потом будет фоткаться с ним минут 30.

– Грязные, потому что российскую сборную туда не пускают не по спортивному принципу? 

– Конечно. Все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу. 

– Еще один момент. Вас с Непряевой сначала включили в официальный промо-ролик ЧМ, а потом организаторы извинялись за это.

– В ролик перед чемпионатом мира обычно попадают все топовые спортсмены, поэтому ничего странного, что мы там оказались. А последующие извинения… Вы поймите, иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать. 

Для нас чемпионат мира проходит здесь. Мы живем своей жизнью: тут нас любят, поддерживают и уважают. Поэтому я даже не собираюсь смотреть Планицу. Да и многие болельщики, знаю, тоже. Зачем? Когда можно смотреть и популяризировать наш вид спорта в нашей стране. Россия способна проводить зрелищные соревнования.

– Но соперничать с норвежцами – интересно.

– Конечно. Но зачем расстраиваться, если люди ставят другие приоритеты? Для них спорт не на первом месте? Если нет, то нет – до свидания.

«Сожалею, что мы включили их в ролик». Большунов и Непряева мелькнули в промо ЧМ – FIS извиняется за эти 2,5 секунды

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Спринт, классический стиль 

Финал

1. Сергей Устюгов – 3.03,18

2. Александр Терентьев – 0,35

3. Александр Большунов – 1,39

4. Сергей Ардашев – 2,19

5. Иван Горбунов – 6,20

6. Алексей Червоткин – 32,83

Женщины

Финал 

1. Наталья Непряева – 3.36,46

2. Юлия Ступак – 1,42

3. Алена Баранова – 5,20

4. Анастасия Власова – 8,71

5. Анастасия Доценко – 8,80

6. Анастасия Москаленко – 11,12

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин; vk.com/russianskiteam; vk.com/malinovkaski; Владимир Иванов

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МТБ
Ответ Rio (BLR)
Фото хорошие. Свеженький снег. Даже самому пробежаться захотелось. Но вот болелы где? Не вижу массовости. Такой междусобойчик для спортсменов с хорошими призовыми?
Лол, с подключением. Вы узнали, что лыжные гонки просто нафиг никому в стране не упали, на них не ходят, их не транслируют и всё, что было у них хорошего связано с кубком мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МТБ
Ответ Кирилл Польский
Притензия не очень по адресу. Как будто им предлагали на все соревнования мира, а они выбрали Малиновку, и только её. Или будете спорить, что чемпионат мира по лыжам без единственной страны способной составить там конкуренцию - немного не то?
Ну, так вот именно. Пока их звали, они катались, а как не позвали, так соревнования, внезапно, стали грязными.
Чемпионат мира есть чемпионат мира, там один фиг больше участников, чем у этих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МТБ
Давно спортс начал писать о местечковых, любительских соревнованиях?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нытики реала
ха ха ха ха,как же его жаба душит, чм не смотрю, это грязные соревнования, величайший лыжник современности только что выйграл 7 золото чм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Ответ Людмила Гвоздева
Удивляет, почему местные не подсуетились, не организовали маршрутки до стадиона.
Откуда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
Ответ hett
Саша молодец, и надеюсь, что для малиновки найдётся инвестор для развития инфраструктуры
Там всё отлично с инфраструктурой, проблемы только с проживанием, но не критичные. Надеюсь, что никого не найдётся и что будут поддерживать тех, кто там работает сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nmnackjbxkasbk
Ответ Людмила Гвоздева
Удивляет, почему местные не подсуетились, не организовали маршрутки до стадиона.
а зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
Саша молодец, и надеюсь, что для малиновки найдётся инвестор для развития инфраструктуры
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio (BLR)
Фото хорошие. Свеженький снег. Даже самому пробежаться захотелось.
Но вот болелы где? Не вижу массовости. Такой междусобойчик для спортсменов с хорошими призовыми?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kestutis Ceponis
Понятно, что очень немногие спортсмены получат путевки под нейтральным флагом почти на всех российских спортсменов. Те спортсмены, которые не смогли дистанцироваться от властей по решению, будут учтены. МОК хорошо помнит прошлогоднюю акцию, когда лучшие российские спортсмены очень обрадовались и с необычайным энтузиазмом поддержали решения главы государства в Лужниках. После такого бреда трудно надеяться, что санкции скоро снимут, потому что спортсмены показали свою трусость и никто не посмел отказаться от войны.Мне очень жаль, потому что я вижу стилистическую ошибку в переводе.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Горбенко
Ответ Eugenie Nation
Большунову видимо сказали что и нейтральный статус ему не светит, раз пошел сжигать все мосты
надо было головой думать, а не Газманова в лайве слушать
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
Ответ Ярик01
Не отличалось если ЧМ совсем не смотреть. Не заметить разницу в камерах и их работе сложно.
смотрел и то и то. на ЧМ наверно показ чуть лучше, но это только заметно эстетам. Но никаких веб-камер в Малиновке не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raio
Да обзывать не нужно, но и называть ЧМ турник без сильнейших тоже не стоит)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Никулин
ненапряжный междусобойчик с призовыми как на чм.канеш такое понравится
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sava k
Ответ Alex Rhea
Я считаю, что если нравится людям соревноваться у себя в России без всех, то пусть соревнуются, но и соревнования другие не надо назвать грязными. Зачем было до этого ездить на такие плохие соревнования? Могли и до этого всю жизнь у себя катать, никто же не тащил насильно.
Это , что называется, быть в тренде. Авось, кто-то заметит и галочку, где надо, поставит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
В этой Малиновке есть хотя бы тёплые туалеты, а то сами лыжники жалуются на их отсутствие на этапах. Да и для многих болельщиков эта тема очень животрепещущая.
https://www.sports.ru/skiing/1113904029-alena-baranova-o-stadione-v-vershine-tei-pozhalujsta-sdelajte-teplye-t.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Польский
Ответ Alex Rhea
Я считаю, что если нравится людям соревноваться у себя в России без всех, то пусть соревнуются, но и соревнования другие не надо назвать грязными. Зачем было до этого ездить на такие плохие соревнования? Могли и до этого всю жизнь у себя катать, никто же не тащил насильно.
Притензия не очень по адресу. Как будто им предлагали на все соревнования мира, а они выбрали Малиновку, и только её. Или будете спорить, что чемпионат мира по лыжам без единственной страны способной составить там конкуренцию - немного не то?
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugenie Nation
Большунову видимо сказали что и нейтральный статус ему не светит, раз пошел сжигать все мосты
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Людмила Гвоздева
Удивляет, почему местные не подсуетились, не организовали маршрутки до стадиона.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Людмила Гвоздева
Хороший настрой у ребят. Это радует. А уж мы за них поболеем.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Алексей Никитин
На Матч ТВ. Ничем от показа ЧМ не отличалось.
Не отличалось если ЧМ совсем не смотреть. Не заметить разницу в камерах и их работе сложно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Ответ mishavdv
на каких вебках казали в этот раз?
На вебках Кашицу смотрели.)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Rhea
Я считаю, что если нравится людям соревноваться у себя в России без всех, то пусть соревнуются, но и соревнования другие не надо назвать грязными.
Зачем было до этого ездить на такие плохие соревнования? Могли и до этого всю жизнь у себя катать, никто же не тащил насильно.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
Ответ mishavdv
на каких вебках казали в этот раз?
На Матч ТВ. Ничем от показа ЧМ не отличалось.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mishavdv
на каких вебках казали в этот раз?
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий