25 комментариев

В Планице стартовал лыжный чемпионат мира. Россиян туда по известным причинам не пустили.

Зато в Малиновке проводят «Чемпионские высоты» – альтернативный турнир для наших спортсменов, программа которого один в один повторяет словенскую. И если вы думаете, что российские чемпионы сильно горюют, то ошибаетесь.

Малиновка – курортная деревушка в Архангельской области. Безумно красивая: повсюду снег, леса да несколько десятков деревянных коттеджей, которые в основном используются для сдачи спортсменам. Лыжники говорят, что трассы тут тоже топовые.

Единственный минус этого места – доступность.

Самый реальный вариант добраться – поезд. Из Москвы 14 ч до Костылёво. Оттуда до стадиона километров 20. Из вариантов только такси. Но главная проблема даже не в этом. В округе всего две гостиницы. Которые давно забронированы под завязку.

В самой Малиновке тем более без шансов – там даже не всем спортсменам хватает места.

Приехав, я узнал, что можно договариваться с местными – и за 1000-1500 за ночь снимать у них комнаты. Но болельщиков, готовых вписываться в такие авантюры, немного. Поэтому практически все фанаты на стадионе – жители Архангельской области.

К слову, даже их хватало, чтобы создавать настроение. Можно только помечтать, что было бы, появись там инфраструктура.

Устюгов превратился в спортивного монаха – и победил

Атмосфера в сердце российских лыж по-настоящему домашняя.

• Например, в главном кафе стадиона все расстроились, узнав, что квалификацию не покажут по основному «Матчу». Так Нина – главная по кухне – оформила на свою карту подписку на одну из платных платформ. Благодаря ей Малиновка получила доступ к «Матч Арене» и посмотрела трансляцию с самого начала.

• Работники оргкомитета вызываются помочь и подвезти тех, кто живет в отелях в 20 км от стадиона.

• А Сергей Устюгов, выигравший спринт, перед началом победного спича за руку поздоровался со всеми журналистами. «Ну, я ж вас всех знаю». Представьте такое на футболе.

Безумно хорош Устюгов был и на лыжне. Он выиграл квалификацию (которую Малиновка благодаря Нине все-таки увидела в тепле), а потом легко дошел до финала, где мастерски разобрался с Терентьевым и Большуновым.

– Летом здесь я был мешком. Меня прямо так и называли. Я ходил с пузиком. Теперь у кого-то язык вряд ли повернется так сказать.

Готовился в Сыктывкаре и, знаете, там я снова влюбился в лыжи. Тренировался и видел, как на трассу люди приходили целыми семьями – с рюкзаками, бутербродами. Я смотрел на них, и меня это мотивировало. Я настолько сошел с ума, что в день отдыха вместо того, чтобы валяться в кровати или поехать в город, шел на тренировку. Я превратился в спортивного монаха: жил на стадионе, тренировался ежедневно, с семьей общался по телефону.

– Не обидно, что ты в топовой форме, а ЧМ проходит мимо?

– Да я туда бы и не отобрался! Если честно, вообще не заморачиваюсь на этот счет.

– Но смотреть-то гонки из Планицы будешь?

– Да я вообще лыжи не смотрю!

Большунов не хочет даже слышать о ЧМ – это «грязные соревнования»

Еще более категоричен Александр Большунов. Обычно после третьих мест настроения у него нет вообще, но сейчас он улыбчив и разговорчив.

– Так я же не норвежцам проиграл, своим! – отшутился он в ответ на мое удивление. Кстати, никакого баттла у них с Устюговым, чего можно было бы ожидать после кровавого спринта в Красногорске, нет. После финиша в Малиновке все было взаимно доброжелательно.

– Тут чемпионат мира параллельно стартовал…

– Если честно, мне неинтересно, как проходят эти грязные соревнования. Лучше соревноваться там, где нас ждут. Сейчас в России проводятся отличные старты, организуются трансляции, здесь можно показывать высокие скорости. Посмотрите сколько болельщиков, – кивнул он на толпу, которая потом будет фоткаться с ним минут 30.

– Грязные, потому что российскую сборную туда не пускают не по спортивному принципу?

– Конечно. Все сильнейшие должны бегать вместе. Поэтому об этих непонятных стартах я даже говорить не хочу.

– Еще один момент. Вас с Непряевой сначала включили в официальный промо-ролик ЧМ, а потом организаторы извинялись за это.

– В ролик перед чемпионатом мира обычно попадают все топовые спортсмены, поэтому ничего странного, что мы там оказались. А последующие извинения… Вы поймите, иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать.

Для нас чемпионат мира проходит здесь. Мы живем своей жизнью: тут нас любят, поддерживают и уважают. Поэтому я даже не собираюсь смотреть Планицу. Да и многие болельщики, знаю, тоже. Зачем? Когда можно смотреть и популяризировать наш вид спорта в нашей стране. Россия способна проводить зрелищные соревнования.

– Но соперничать с норвежцами – интересно.

– Конечно. Но зачем расстраиваться, если люди ставят другие приоритеты? Для них спорт не на первом месте? Если нет, то нет – до свидания.

«Чемпионские высоты»

Малиновка

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Сергей Устюгов – 3.03,18

2. Александр Терентьев – 0,35

3. Александр Большунов – 1,39

4. Сергей Ардашев – 2,19

5. Иван Горбунов – 6,20

6. Алексей Червоткин – 32,83

Женщины

Финал

1. Наталья Непряева – 3.36,46

2. Юлия Ступак – 1,42

3. Алена Баранова – 5,20

4. Анастасия Власова – 8,71

5. Анастасия Доценко – 8,80

6. Анастасия Москаленко – 11,12

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин; vk.com/russianskiteam; vk.com/malinovkaski; Владимир Иванов