Воу, на ЧМ по горным лыжам гоняет кенийка! Она называет себя Снежным леопардом

Если вас зовут не Сергей Курдюков, вряд ли вы пристально следите за проходящим в Куршевеле ЧМ по горным лыжам.

А там не только локальные сенсации, потенциальный рекорд всех времен и народов от Микаэлы Шиффрин, но и как минимум одна ярчайшая девушка, о которой мы обязаны вам рассказать.

Ее прозвище Снежный леопард. И она представляет Кению.

Где она нашла снег?

Сабрина Симадер родилась в апреле 1998-го в городке Килифи. Не самом богатом даже по кенийским меркам местечке, главная фишка которого – шикарный пляж на побережье Индийского океана.

Когда будущей звезде зимнего африканского спорта исполнилось два, ее родители развелись. Вскоре мама вышла замуж за австрийца и переехала к нему в альпийский Шладминг. Там Сабрина впервые увидела снег, и там же отчим обучил ее лыжам. Сначала это было необходимостью – в тех краях кататься умеют абсолютно все. Но через какое-то время Симадер захотелось соревноваться.

«В моих первых детских стартах все девочки были намного быстрее меня, – вспоминает она. – Я была последней, но это только раззадоривало. Плюс в сердце засели слова отца: «Побеждать не так важно, как получать удовольствие от соревнований».

Это помогло справиться и с другим. Я всегда была единственной черной девочкой на соревнованиях и иногда задавалась вопросом: а тот ли вид спорта я выбрала? Порой было тяжело и одиноко. Но я действительно люблю лыжи!»

Зимой 2012-го Сабрина достигла первых успехов, став трехкратной чемпионкой Штирии (второй по площади регион Австрии – Sports.ru).

Летом 2012-го произошло самое страшное событие в жизни Сабрины. Из-за сердечного приступа не стало Йозефа – отчима, которого она называла папой.

«Он не просто научил меня кататься, он дал мне все и был моим главным фанатом. Для нас с мамой это стало огромной трагедией. Когда я отошла от шока, начала тренироваться у Кристиана Рейфа – он друг нашей семьи и тренер австрийской сборной. Очень благодарна, что он взялся за меня. Кстати, Кристиан фактически и менеджер нашей, кенийской сборной».

В 16 она начала гонять по стартам. В 18 поучаствовала в юношеской Олимпиаде: в супергиганте стала 23-й из 45. Интересно, что 22-е место заняла россиянка Настя Силантьева, ее с Симандер разделила 0,01 секунды.

Через год, в 2017-м, первая кенийка в истории горнолыжного спорта дебютировала на Кубке мира, а потом и на чемпионате мира.

Следующей зимой она рубилась на Олимпиаде в Пхенчхане.

В 2019-м Симадер вошла в рейтинг Forbes в категории топ-30 самых влиятельных спортсменов Африки до 30 лет. Наряду с Садьо Мане, Мо Салахом и Кастер Семеней. С учетом того, что 90% рейтинга – футболисты и легкоатлеты, это было настоящим признанием.

У Сабрины даже есть свой сайт. Он давно не обновлялся, но там, кажется, до сих пор за 13 евро можно заказать календарик с ее фото или маску леопарда.

Она соревнуется редко, но на каждом старте привлекает внимание. В соцсетях – больше 22 тысяч подписчиков. И никого особо не волнует, что выступает Симадер так себе.

ЧМ-2017:

Супергигант – 39-е место

Гигантский слалом – 60-е

Слалом – 50-е

Олимпиада-2018

Супергигант – 38-е

Гигантский слалом – не финишировала во второй попытке

ЧМ-2021:

Супергигант – дисквалификация

ЧМ-2023:

Скоростной спуск – 26-я (из 26 финишировавших)

Супергигант – 31-я (31 спортсменка закончила дистанцию)

Один из ее главных фанатов – самый медленный лыжник мира

За Сабрину активно болеет легенда кенийского спорта – лыжник Филип Бойт. Тот самый, который, как и любой нормальный житель этой страны, сначала бегал.

Но в 25 лет (тут во многом поспособствовала Nike) решил выйти за рамки – и попробовать себя в лыжах. Всемирную известность ему принесли Олимпийские игры-1998 в Нагано, когда на десятке он финишировал последним с таким отставанием, что часть судей уже покинула трассу.

Однако победитель той гонки норвежец Бьорн Дэли дождался его – и устроил по-настоящему теплый прием после финиша.

Олимпийские канал не позволяет встроить это видео, его можно посмотреть здесь.

Не удивительно, что Бойт всячески поддерживает Симадер. Они – единственные спортсмены в истории Кении, добравшиеся до зимних Олимпиад.

При этом в Пекине-2022 не было никого. Филипу уже за 50, а на Сабрину в стране просто не нашли денег. Спортивная Кения гордится ей, официальный аккаунт олимпийской сборной на днях выложил их совместное фото с Томасом Бахом, но вот финансовую поддержку НОК практически не оказывает.

Чтобы ездить на сборы, ей приходится прибегать к краудфандингу. В частности, благодаря платформе по сбору средств она выступила в Пхенчхане. Вся поездка, включая команду и маму в качестве поддержки, обошлась в 13,5 тысячи долларов.

«От Кении обещали поддержку в прошлом году, – рассказывала Симадер VG. – Но прислали небольшую сумму, которой хватило разве что покрыть некоторые долги. Меня просили подождать, но так ничего не произошло. Это несправедливо. Я выкладывалась на 100% и хотела представить страну на Олимпиаде в Пекине…

Из-за отсутствия финансирования тяжелее всего летом. Нельзя несколько месяцев не тренироваться, если хочешь хорошо выступать в соревнованиях высокого уровня. Как могу пытаюсь искать спонсоров и выезжать на кемпы с их помощью. Спасибо всем, кто помогает! При этом я чувствую фантастическую поддержку от многих людей – они следят за мной по интернету, пишут теплые сообщения. Это вдохновляет.

Я мечтаю выступить на Олимпиаде-2026. Сейчас это моя основная цель. Я люблю свое дело. И каждый день стараюсь делать шажочек в сторону мечты. При этом для меня не менее важно сохранить тот вайб из детства: получать удовольствие от каждого выхода на старт».

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Ruediger Fessel/Bongarts; globallookpress.com/Tobias Hase; Instagram/sabrinasimader98