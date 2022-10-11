Сибскана, оказывается, профессионально играл в футзал. Интервью капитана «Амкала» о карьере и создании медийного клуба в мини-футболе

От редакции: мы в блоге Futsal Legends. Здесь будут классные истории о мини-футболе, о котором вы ничего не знали. Первый пост – интервью звезды Медиалиги Андрея Сибсканы.

Капитан «Амкала» рассказал о любви к футзалу, своей карьере в этом виде спорта и готовности стать амбассадором Суперлиги.

– «Амкал» стал главным футбольным ньюсмейкером, сенсационно пройдя два раунда Кубка России. Какие чувства ты испытал после побед над профессиональными клубами?

– Невероятные эмоции получили всей нашей бандой, посрамив многих скептиков. И что самое главное – получили результат на улыбочке, на рофле. Без кислых щей. В третьем раунде уступили лишь в серии пенальти, так что в основное время мы остались непобежденными. Повторим ли в следующем году? Не знаю, но эмоции получили качественные. Это самое главное.

– После новости, что две блогерские команды получили вайлд-кард, ты наверняка слышал много уничижительных слов, что вам там не место. Как относился к таким критикам?

– Критики было реально много. И тем приятнее было смотреть на переобувочную кампанию, которая происходила после каждого нашего матча. Даже сейчас остались недовольные тем, что блогеры играли против профи. Я к критике отношусь спокойно, мне это даже нравится. Чем больше говорят – тем больше рейтинги. Каждый хейтер включал главный федеральный спортивный канал и ждал, когда же блогеры обосрутся. Но не тут-то было. И это доставляло нам много позитивных эмоций.

– Скажи тремя словами, какую глобальную цель пропагандирует медийный футбол?

– Честный, открытый, кайфовый. По-моему, идеально сказал (улыбается).

– В свои без малого 39 лет ты по-прежнему являешься одним из самых умных и техничных игроков команды. Где набрал базу и за счет чего удается быть на уровне с молодыми игроками?

– По факту никакой базы у меня нет. Я очень поздно начал пинать мяч, примерно в 14 лет. Особенно это проявляется в ударе. Прокачать силу уже не получилось, но я приобрел много других качеств. Очень рад, что встретил на моем пути много крутых тренеров и, конечно, партнеров. Постоянно анализирую свои ошибки и стараюсь быть лучше в каждом новом матче. Всегда отдаюсь игре на 100%, поэтому хоть как-то смог нивелировать свои недостатки.

– Ты родился в Иркутске, где большой футбол, скажем так, не слишком сильно развит.

– Иркутск – это город, где нет футбола, но есть футболисты. Так всегда было. Хотя время от времени там появлялись команды уровня первой лиги, но глобально – сплошная разруха, но игроки каким-то чудом появлялись оттуда. В «Спартаке» играл Андрей Ещенко, сейчас на топ-уровне выступает Роман Зобнин, есть и другие сильные ребята, в том числе и в мини-футболе.

– Как ты перешел в футзал? Позвали друзья или нашли тренеры?

– В ДЮСШ меня не взяли, поэтому я год толкался с хоккеистами, а потом перешел на футбольные коробки, где долгое время оттачивал мастерство в уличных баталиях. Так и дорос до профессионального уровня и начал получать первые деньги за свой труд. Так что можете меня назвать профиком (смеется).

– Какое-то время ты выступал на профессиональном уровне. Можешь рассказать поподробнее об этом?

– Я шесть лет играл в командах высокого уровня, но большую часть карьеры провел в родном Иркутске. У нас была команда «Звезда», в которой собрали очень сильных игроков. Были даже ребята уровня сборной России, правда они приезжали уже доигрывать в основном.

Помню, мы выиграли Кубок Урала, который проводился в Екатеринбурге. Обычно в нем побеждали клубы Суперлиги, но в тот раз нам удалось всех обыграть, поэтому у меня есть золотая медалька оттуда. Потом по классике команда развалилась, все разъехались, а я некоторое время провел в Сургуте. Но и там не вышло. Было много подводных течений, о которых мне бы не очень хотелось говорить, плюс я прекрасно понимал, что до уровня Суперлиги недотягиваю. Я бросил это дело и ушел в любительский мини-футбол. Ездили на Кубок Горсовета в Улан-Удэ и на многие другие турниры высокого уровня. Попылил, денежек заработал. Вот и все.

– Насколько сильно в те годы был на подъеме футзал? Чувствовал ли ты, что это твое?

– Когда я играл, он был более популярен. По крайней мере, мне так кажется. Команд было больше, а интерес был несопоставим с нынешним. В Иркутске у нас всегда были аншлаги. От футзала я всегда кайфовал, ведь это мой любимый вид спорта.

– Кто из твоих знакомых достиг наивысшего результата?

– Николай Плахов поиграл в сборной России, а в «Сибиряке» был капитаном. Вместе с ним я стал обладателем Кубка России среди ВУЗов. Естественно, и с его братом Сашкой мы тоже играли вместе в «Звезде». Также Ваня Егоров выступал на уровне Суперлиги. Может, кто помнит такого.

– Общаешься ли с кем-то из игроков-профессионалов?

– Про Плаховых я уже сказал. Также общаюсь с Колей Шистеровым, но самый тесный контакт у меня с Русланом Курбановым, игроком КПРФ-2. Кстати, Рус признавался несколько раз лучшим игроком Высшей лиги. Уровень! Я с ним часто пересекаюсь, поэтому держу руку на пульсе (улыбается).

– «Амкал» проводил несколько мини-футбольных турниров, где равных тебе не было. Не скучаешь?

– Раз в год мы проводим такие турниры, поэтому приятно вспомнить, что это такое. Честно – не очень интересно. Большинство моих партнеров вообще не понимают, как нужно играть в мини-футбол

– Удается ли тебе следить за профессиональным футзалом?

– Больше за Высшей лигой. На Западе есть Руслан, а на Востоке – команда «ИрАэро», за которую я когда-то двигался, многих ребят знаю. Правда, тогда это была любительская команда.

– Сколько команд Суперлиги сможешь назвать?

– В том году завершало сезон всего девять клубов, поэтому знаю всех. Я в теме!

– В прошлом сезоне ты активно сотрудничал со «Спартаком», за который выступал Витя Блатов. Что можешь сказать про этот симбиоз?

– Я приезжал на многие матчи «Спартака» в Москве. Даже довелось несколько игр прокомментировать. В целом это была прикольная идея, хотя Витя так и не смог себя полностью реализовать как в игровом, так и в медийном плане. Контента можно было бы поснимать и побольше! Советую всем клубам брать на заметку этот кейс, чтобы привлечь дополнительное внимание к футзалу и нарастить свою аудиторию.

– Как тебе атмосфера на матчах? Что можешь сказать об уровне команд?

– В футзале всегда крутая атмосфера, так как команды создают много моментов, и зрителям не приходится скучать. У «Спартака» с посещаемостью было все очень даже неплохо. Жаль, что команды больше нет.

– Как думаешь, чего не хватает футзалу, чтобы влюбить в себя людей и обрести хорошую аудиторию?

– Как и в большом футболе – открытости. Клубы не занимаются пиаром, не снимают качественный контент с игроками, который мог бы привлечь дополнительную аудиторию. Все строго, закрыто, непонятно. Также я прекрасно понимаю, что в плане финансов не у всех есть возможность содержать свою пресс-службу. Это тоже накладывает отпечаток на развитие этого вида спорта.

В целом, футзал – очень перспективная история, особенно за Уралом. Стройте хорошие арены, делайте шоу и все можно топово раскрутить. Надеюсь, кто-то этим займется в ближайшее время. Честно говоря, я уже подумывал о создании своей команды. Планы были очень амбициозными, но из-за своей занятости пока никак не доходят руки до этого проекта. Возможно, что в ближайшее время все-таки вернусь к нему.

– Ты уже упоминал команду из твоего родного города «ИрАэро». Не выходили ли на тебя руководители этого клуба для какой-то совместной интеграции?

– С «ИрАэро» я на связи. Открою тайну, что в прошлом сезоне я уже был готов залететь к ним и сделать подобную историю, как Блатов в «Спартаке». К сожалению, у них начались какие-то терки с тренером, плюс была борьба за плей-офф и прочее. Хотя думаю, что в паре сменок я бы не испортил общую картину. В общем, пока не срослось, но мы общаемся. Возможно, что-то получится.

– В медийке сейчас много спонсоров и рычагов влияния. Понятно, что создать полностью профессиональный клуб в большом футболе – дорогое удовольствие. Но другое дело – сделать профессиональный клуб в футзале. Сможем ли мы когда-то такое увидеть?

– Я уже чуть-чуть говорил про это. Шоу-клуб создать – да, но полностью профессиональный – не думаю, что это будет интересно.

– В этом сезоне произошла революция в Суперлиге. РФС полностью забрал права на управление главное лигой. Говорят, что и Высшая лига также перейдет под их патронаж в следующем сезоне. Что об этом думаешь и готов ли стать амбассадором, если поступит такое предложение?

– Перемены в футзале точно назрели. Этот вид спорта постепенно умирает, поэтому его нужно мощно прокачивать. Надеюсь, что РФС имеет благие намерения и вдохнет новую жизнь в мою любимую игру. Со своей стороны готов всячески помогать, поэтому жду предложений!