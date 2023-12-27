Они привезли с Олимпиады баскетбольное серебро. А сейчас рассказывают о том, как устроена жизнь спортсменок-двойняшек

Интервью с сестрами Фролкиными.

С Олимпиады в Пекине женская сборная России по баскетболу 3х3 вернулась с серебряными медалями. В числе призеров были сестры Евгения и Ольга Фролкины – они почти всю карьеру провели вместе, и лишь с этого года играют в разных командах.

Ниже – интервью с Фролкинами, из которого вы узнаете кое-что о настоящей сестринской любви, олимпийском опыте и прекрасных сторонах аниме.

В детстве сестры делили все: от одежды до еды. А за косяки отвечали вместе

Ольга: Мама хотела, чтобы мы занимались баскетболом. Она сама играла в него на непрофессиональном уровне – в школе, институте. Но у нас в Пензе не было баскетбольной секции. И когда на каком-то спортивном празднике нас, двух высоких девчонок, еще и одинаковых, поймала тренер из баскетбольной секции – так мы туда и попали.

Евгения: Мы не особо отказывались. Мама спросила: «Пойдете?» Мы сказали: «Ну не знаем, у нас плавание и куча всего». Она ответила: «Ну пойдете, пойдете». Мы сначала по-очереди ходили, потому что Оля на первую тренировку не захотела идти. Получилось так, что она пошла кататься на роликах, а я поехала на тренировку с мамой. Потом мы приезжаем, а у Оли нога сломана. Поэтому первый месяц на тренировки ходила только я, а потом только Оля, потому что я сломала руку. Когда я первой пришла на тренировку, то не сразу любовь случилась. А вот Оля пришла после первого занятия и сказала: «Это то, чем я хочу заниматься».

Ольга: Какие могут быть отношения у девчонок в детстве? У нас такие драки были, просто клочья волос летели. В конце нас уже мама разнимала, потому что мы были уже достаточно большими.

Евгения: Мы постоянно что-то делили. Начиная от игрушек, подушек, заканчивая едой и одеждой. Причем за еду была отдельная борьба. Но никогда не было такого, что нам нравился один мальчик и мы не могли его поделить. Как правило, всегда кто-то уступает. Мы 25 лет вместе и нам обеим нравится многое: стиль в одежде, еда, типажи в парнях. Оле он понравился? Ну ок, ладно.

Ольга: Но у нас никогда не было такого, что мы стучали маме друг на друга. У нас было это как угроза: «Если ты сейчас что-то не сделаешь, то расскажу маме». Это было только на словах, гораздо чаще мы прикрывали друг друга.

Евгения: Тем более, если мы косячили, то всегда вдвоем. Зачем сдавать себя же?

Ольга: У нас немного разный характер. Я более спокойная, а Женю иногда не остановить. Я иногда думаю: «Боже, это моя сестра?».

Евгения: Но это не от возраста зависит. Я всегда любила найти какую-нибудь пакость, а Оля говорила: «Я не хочу это делать».

Ольга: У меня инстинкт самосохранения лучше развит. «Я не пойду на заброшенный склад. Не уговаривай меня». Сколько таких складов было в нашей жизни, куда Женя хотела забраться! А страдала во всех этих ситуациях почему-то я. «Пойдем на крышу, спустимся как пожарные! Здрасьте, у Оли сломана рука, а у Жени все нормально». Мы обе упертые – как барашки. У нас иногда собирается коалиция против мамы: я и Женя. И ей тяжело противостоять этому.

Евгения: Ну она полежала, поплакала, а потом ты ее несешь к родителям. Когда с сестрой что-то случалось, желательно было отнести ее к родителям как можно быстрее. У нас мама кремень, она уже даже не удивлялась этому. У нее еще коронная фраза была: «Ну, поехали в травмпункт». Но первые пару раз она, конечно, переживала. А потом привыкла – каждый месяц что-то случается.

Двойняшки правда неразлучны? Фролкины – да

Ольга: Нас часто путают, мы уже привыкли. Но в школе никогда не было такого, что мы кого-то обманывали: если вызывали к доске Женю, то шла Женя. Не понимаю, почему нас всегда спрашивают про это? Это же неинтересно! Если я налажаю, то я хочу сама это сделать. Женя тоже может налажать, и что, мне потом расхлебывать это все? Мы с детства сами за себя ответственность брали. Но если было непонятно, кто накосячил, то и мама, и учителя просто наказывали обеих. Если одна была там, то вторая тоже. Были ситуации, когда подходили какие-то знакомые, с которыми общается только одна из нас, и они думали, что разговаривают с Женей. И ты думаешь в такой ситуации: «Сказать им, что я не Женя?» И надо было выжидать момент для этого.

Евгения: Бывают ситуации, когда мы записываемся в один салон красоты. Оля идет первой, а я на следующий день. И у меня все спрашивают: «Вы же вчера были?» И приходится объяснять, что это сестра была.

Ольга: Мы очень неразлучны. Все делали вместе. Жили вместе, играли вместе. На тренировках почти всегда в одной команде. Я сейчас живу одна и у меня до сих пор иногда в голове, что Женя рядом и я начинаю с ней разговаривать. А потом вспоминаю, что Женьки рядом нет. Когда ты 25 лет постоянно живешь с сестрой, она с самого утра рядом, то тяжело отвыкнуть.

Евгения: По вечерам мы были обычно по разным комнатам и занимались своими делами, но ты все равно ощущаешь присутствие сестры рядом. У меня иногда возникает апатия из-за осознания, что я одна в квартире.

Пенза – столица России

Евгения: Пенза – это самый лучший город, будущая столица России. Всегда всем так говорим. Если серьезно, то это маленький город. Для нас это дом, в котором трава зеленее и небо голубее. Мы чувствуем в нем себя комфортно, приезжаем туда после тяжелого сезона и долго спим. Никакой другой город не дает нам столько сил и энергии.

Ольга: Когда тебе спокойно, то ты прям в спячку впадаешь. Пенза – это про дом, про квартиру, где прожили всю жизнь. Когда приезжаешь туда – это восторг. Люблю туда возвращаться – там мама, всегда вкусная еда, прекрасные люди, все наши друзья и родственники, наш первый тренер. Когда мы ехали на машине из Курска, въезжая в Поволжье, мы сразу это почувствовали. Даже воздух другой.

Евгения: Мне всегда нравилось гулять по нашей центральной улице – там красивый храм, фонтан и ощущение дома. Купим мороженое и идем себе, гуляем.

Баскетбол научил ответственности. А расходиться по разным командам было непросто

Ольга: Сейчас, когда мы играем за разные клубы, на площадке у нас всегда будет борьба. Бьемся до первой крови, но без настоящей агрессии. Я обожаю Женьку, а она меня. Мы будем драться, но это будет в рамках уважения друг к другу. Если между нами останется какое-то недопонимание, то мы обязательно это обсудим. Ссор из-за баскетбола не бывало.

Евгения: Борьба на площадке у нас превращается в сумо или ММА. Но потом это проходит – звучит финальный свисток, и мы опять одуванчики, любим друг друга. Хотя во время матча можем покричать, еще и судье пожаловаться.

Евгения: У нас был не один, а целых три первых тренера. Это семья Бараненко, которая до сих пор тренирует детишек в Пензе. Первая, кто нас увидел, – Ирина Сергеевна Бараненко. Она – дочь в этой семье, и тогда еще не тренировала. Она приезжала на лето в Пензу, потому что сама еще тогда играла. Она нас нашла и отвела к своим родителям. Через год, когда мы начали больше понимать в баскетболе, она приезжала и сама нас тренировала.

Первый тренер, давший интерес к баскетболу – Сергей Иванович Бараненко. Он влюбил нас в себя, потому что мы обожали ходить к нему на тренировки. Мы постоянно на нем висли, постоянно с ним играли. Он привил интерес к игре и коммуникабельности в команде. Обожали играть с ним в вышибалы, когда приходили на тренировку, первым делом спрашивали: «А мы будем сегодня играть в вышибалы?». Потом нас стали подключать к Галине Александровне, которая нам давала взрослые базовые вещи. Мы сначала ее жутко боялись, а спустя лет 7-8 поняли, насколько важные элементы она нам дала. Это прекрасная семья и мы до сих пор с ними в хороших отношениях. Приезжая летом в Пензу, обязательно едем к ним в гости. Когда у Ирины Сергеевны родилась дочь, то Оля стала ее крестной.

Наши первые тренеры уговорили маму отпустить нас в Москву в несовершеннолетнем возрасте. Они объяснили, что в Пензе мы уже всего достигли и нам нужно двигаться дальше. Александр Александрович Гомельский предложил нам переехать в УОР № 4 им. А.Я. Гомельского, и наши тренеры поняли, что это отличный шанс выйти на новый уровень. Они знали, что это хороший человек, который сможет позаботиться о нас и дать необходимые навыки. В первый год мы жили в интернате при училище, а потом Сан Саныч построил большое общежитие для спортсменов. Мы там жили и учились.

Это было самое потрясающее время. Мы очень много тренировались. Потом туда приехала и Ирина Сергеевна Бараненко, которая занималась с нами индивидуально. Чуть позже туда пригласили сербского специалиста, который дал базу баскетбола. Он работал только с нашим 1997 годом, мы были самыми старшими в училище. Нас возили на сборы, мы играли со старшими девчонками, чтобы становиться лучше. И вообще эта жизнь без родителей позволяла становиться ответственней, учила самостоятельности. На ужин покупаешь себе мороженое, смотришь сериалы до часа ночи. В то время смотрели «Мерлина» и «Сверхъестественное». Мы вообще киноманы, так что чего только не смотрели.

С мамой виделись раз в пять месяцев. Не хватало родительской заботы, чего-то домашнего. Но времени скучать не оставалось, потому что было по 2-3 тренировки в день, а между ними еще и школа.

Ольга: Когда попали во взрослый уровень, сразу прибавилось ответственности. Там другая подготовка, взрослые девчонки. Ты приходишь на первую тренировку и тебя разматывают. И ты такой: «Оказывается, я играю еще не так хорошо, как хотелось бы». В Курске у нас был прекрасный тренер – Элен Рафаэловна Шакирова. Женщина с твердой волей и большой любовью к баскетболу. После нее нам с Женькой вообще ничего не страшно. В первые пять лет с ней был ад на Земле, чего мы только не перенесли – было и по три тренировки, и по три часа, и в шесть утра. Так рано иногда ставили из-за занятости зала или в качестве наказания. И у нас хватало сил на все это, еще и с девчонками успевали после этого куда-нибудь сходить повеселиться. Со многими девчонками до сих пор крепко дружим.

Евгения: Это был наш первый профессиональный контракт. Ответственность выросла, но тогда мы этого не понимали. О, деньги! Нам за баскетбол еще и деньги будут платить.

Ольга: Как я решилась на переезд в Москву? У нас был семейный совет, на котором мы взвесили все «за» и «против». Позвонили маме, и Женя сказала: «Мама, Оля собралась уходить в другой клуб». Мы сидели, общались по видеосвязи, и поняли, что пора расстаться друг с другом и попробовать что-то новое. Мама задавала вопросы, а мы накидывали ей аргументы. И в конце концов она сказала: «Ладно, делайте как хотите». Меня многие спрашивают: не жалею ли я? Нет, я в восторге. Последние два года мне было невыносимо тяжело играть, и сейчас в МБА я могу свободно дышать. Спасибо большое Жене, что она меня поддержала в моем решении.

Евгения: Но мы все равно постоянно видимся. Когда я с «Динамо» в Москве проездом, то обязательно пересечемся.

Ольга: Только я думала, что уехала из Курска, как на предсезонных сборах мы сыграли с ними три или четыре раза. У нас даже сборы были в одном месте, просто занимались в разных залах. Очень часто видимся. Сейчас еще и кружочки есть в телеграме, это нас тоже спасает. Постоянное общение.

После серебра Олимпиады пришлось восстанавливаться год

Ольга: Когда я в детстве смотрела Олимпиаду и мы уже занимались баскетболом, то я для себя не могла понять – как они выдерживают такой стресс и остаются спокойными? И когда мы туда попали, то я даже не поняла, как мы выдержали такую ответственность.

Евгения: На Олимпиаде все люди вокруг окружали нас заботой и поддержкой. Мы справились и не переживали. Нам нужно было просто играть в баскетбол – делать то, что мы любим и умеем. Все, что произошло в нашей жизни до этого – готовило нас к этому. Я до сих пор вспоминаю, как в детстве ехала в автобусе и думала: «Вот вырасту и обязательно поеду на Олимпиаду». И когда осуществляется твоя мечта, ты сначала в это не веришь, а потом тебя накрывает. Самое приятное чувство – после полуфинала с Китаем, когда мы поняли, что вернемся домой с медалью. Когда вернулись домой, то с Олей были такие бледные, что нас мама не узнавала. Потому что все эмоции оставили там.

Ольга: Плюс не было фанатов – люди не могли посмотреть, поддержать тебя. А ведь многие любят Игры за атмосферу, создаваемую болельщиками.

Ну и вот это хождение в маске в +30… Дышать невозможно было. При этом Олимпиада остается Олимпиадой, даже без болельщиков. Мы понимали, что это важное соревнование. Был даже маленький плюс в отсутствии болельщиков: первая игра у нас была против Японии, хозяев. И все местные болельщики поддерживали бы их, и нам было бы сложнее. Это нам помогло настроиться и выиграть.

Японцы настолько подготовленный народ, я в таком восторге была. Мы первые четыре дня ходили: «Вау, вау, вау». Очень запомнился фудкорт, на котором были все кухни мира. Нас там с Женькой посадили даже на небольшую диету. Игорь Михайлович Кочарян, генеральный менеджер МБА, обещал нас сводить в ресторан после Игр, но мы до сих пор ждем этот поход. А мы столько терпели и не ели никаких вкусняшек.

Евгения: Все знают, что японцы – педантичный народ, который готовится ко всему досконально. И мы реально это ощутили. У нас только один раз была накладка с автобусом, но в остальном все идеально. Хотя было огромное количество людей в олимпийской деревне. Все объекты были потрясающими. Наш стадион 3x3 был шикарен, я никогда такого не видела.

Ольга: Чем отличается обычный баскетбол 5х5 от 3х3? Мячом, кольцом, размером площадки, количеством начисляемых очков, игровым временем.

Евгения: Главная сложность в том, что 3х3 интенсивней и тяжелее физически. В 5х5 мы можем иногда встать и постоять, а в 3х3 ты вообще ни доли секунды не должен стоять на месте. Моргнешь – упустила ситуацию, пропустила треху, и это может похоронить матч.

Ольга: Тренировки из-за этого тоже отличаются. Они короче, на одно кольцо. Отрабатываем короткие комбинации.

Евгения: Чаще отрабатываем игру 1х1. Как ни странно, в баскетболе 3х3 мы играем чаще 1х1, но именно это мы любим меньше всего. Все тренеры говорят нам, что мы плохо играем в защите, с чем мы не согласны.

В сборной с нами была Анастасия Логунова, мы ее называли нашей мамулькой. У нас даже есть фотография, где мы стоим вокруг нее, а она посередине, как мамулька. Мне кажется, ее взяли, чтобы наш юношеский азарт немного притупить. Она нас часто осаждала, когда мы торопились где-то. Часто включала нам голову. Это шло на пользу, потому что при усталости голова отключается и нужен человек, который скажет так не делать.

Ольга: Очень запомнилась сборная Китая. Когда приехали их сборные – мы не могли отличить парней от девчонок, они все похожи из-за коротких стрижек. Мы их увидели и думаем: «Пожалуйста, пусть эти девчонки будут мальчишками». Потому что они огромные, а мальчишки были худые и поменьше. Но ничего, два раза с ними сыграли и все прошло прекрасно.

Евгения: Девчонок из Монголии мы уже знали, потому что первая наша поездка со сборной 3х3 была к ним. Мы понимали, кто это и что от них ждать. Но недонастроя какого-то не могло быть, тем более, в той игре Настя Логунова забыла майку и мы 6-7 минут играли втроем, без замен. Мы минуту смотрели на нее и спрашивали: «Ну что, принесли майку?»

Ольга: Перед финалом мы почти не спали, нам уже таблетки давали.

Евгения: Два мелаксена, два ново-пассита, и только после них мы уснули.

Ольга: Хоть мы и оптимистки, но расстроились, что проиграли в финале американкам. Да, там было много наших ошибок – мы много фолили в начале…

Евгения: Не только наших ошибок, конечно. Но мы все равно хорошо провели тот матч, и мы не проиграли золото, а выиграли серебро. Наш тренерский состав поддержал нас и сказали, что мы молодцы.

После Олимпиады приходилось долго отходить, потому что это было настоящее психологическое испытание: за два месяца до нее нельзя было болеть, получать травму. Ты только настроен на то, чтобы попасть в состав и поехать на Олимпиаду. Когда ты приезжаешь, у тебя еще больше напряг: ты чувствуешь ответственность, ведь тебе надо показать все, на что ты способен. Ты на эмоциях, на нервозе, и психологически это стресс для тела и организма. Мозг даже не отдыхает. Нам год понадобился на то, чтобы восстановиться. Мы все начали заниматься с психологом после Олимпиады. Помню, уже начался сезон, на календаре ноябрь или декабрь, а мы встречаемся друг с другом и понимаем, что у всех отсутствует желание играть и тренироваться. Просто хочется лежать и отдыхать. Мы отдохнули после Олимпиады неделю и сразу поехали в расположение клубов. Я вообще не помню себя. Но благодаря взаимной поддержке и пониманию того, что у других девчонок такие же ситуации, мы справились и вышли из этого состояния.

Разбираем стереотипы о спортсменах: баня и шопинг против стресса, можно ли пиво

Ольга: Профессиональным спортсменам приходится отказываться от общения с близкими, потому что мы находимся в разных городах. У нас постоянно недосыпы, переезды, не можем как все два дня отдохнуть. Мы понимаем, для чего это приходится делать, поэтому для нас это не отказ от чего-то, а меры дисциплины.

Евгения: В еде от многого отказываться не приходится, мы же не гимнастки. Мы питаемся любыми продуктами в разумных количествах, и каждая девчонка знает, что ей надо перед игрой съесть, а от чего воздержаться.

Бокал пива полезен после игры для восстановления, и я с таким настроем его всегда выпиваю. Иногда мы можем позволить себе выпить бокал шампанского, вина или пива – ничего такого в этом нет. Важно, чтобы это было не на постоянной основе. К крепкому алкоголю это не относится, не одобряю постоянное употребление.

Как снимаем стресс? Баня, мы ее обожаем. Общение с близкими, просмотр фильма, шопинг. Важно просто отвлечься от баскетбола. Если мне грустно или я болею, то обязательно пересматриваю «Хоббита». Я погружаюсь в фантастику, мозг отдыхает и становится легче.

Ольга: У меня все то же самое. Еще иногда для перезагрузки хочется адреналинчика – мы ходим на квесты. Хотя ненавидим все страшное: паранормальщина, призраки, ужастики. «Аннабель», «Астрал» – фу, отвратительно. Но все мы посмотрели, везде сходили. Любим испытывать накал эмоций.

Евгения: Через шопинг тоже снимаем стресс часто. Хорошо, что сейчас это можно делать онлайн. Бывает, скучно, и ты заходишь посмотреть что-то новенькое. Недели не проходит без шопинга. Обычно я сестру останавливала, говорила, что ей это не нужно. А сейчас она там одна и дала волю своим чувствам. Но нет такого, что мы скупаем все подряд. Захотелось какую-то вещь – купила.

Ольга: Из любимых брендов – Louis Vuitton. Это модный дом с огромным наследием и современным взглядом на моду. Многое совпадает с моим вкусом.

Евгения: Мне тоже нравится. Хотя я не могу сказать, что у меня есть прям любимый бренд. Если что-то нравится и подходит мне под настрой, то беру. Вот недавно у меня любовь с Jacquemus случилась – очень нравятся их фактуры, видение дизайна и позиционирование бренда. У Diesel восхищает, как они работают с джинсой, это у них получается на высшем уровне. Но и российские бренды не забываем, очень часто нахожу что-то хорошее у 12stores, 2mood, Ligio, Macrocosm.

Ольга: Всем кажется, что если мы баскетболистки, то выглядим как полумальчики. Но это не так! Очень много спортсменок – красивых девчонок, которые следят за собой, трендами и тенденциями в разных сферах. У гандболисток вообще зверский вид спорта, на мой взгляд, но посмотришь на них в обычной жизни – офигенные девчонки. Я подписана на Анну Сень – восхитительная девчонка, очень красивая. Стереотип, что все девчонки-спортсменки кое-как выглядят – фигня! Мы за собой ухаживаем на таком же высоком уровне, как и играем. А сколько мы на прическу тратим перед игрой!

Евгения: Да, у нас все девчонки в команде красотки. Поэтому и хочется рассказать про женский баскетбол – у нас есть на кого посмотреть и кем вдохновиться.

Сестры постоянно что-то смотрят: Миядзаки, Азамат и даже турниры по геогессеру

Ольга: На ютубе мы любим смотреть много всего. Недавно я закончила смотреть «Большое шоу» с Азаматом Мусагалиевым. Вообще все шоу с ним обожаю. «Что было дальше?» нравится, «Решалы», Gazgolder. Из комиков нравится Дедищев – недавно на его концерте были. Всегда удивляло умение людей шутить – это же настоящий талант.

Евгения: Я еще недавно начала смотреть покер онлайн и соревнования по GeoGuessr, где нужно угадывать локацию по фото. Я даже не могу понять, как они это угадывают, какая должна быть насмотренность и багаж знаний у человека. Они могут по цвету фонаря или номеру машины определить место.

Ольга: Отдельную любовь в наших сердцах занимает азиатская культура, в особенности аниме. Восхищает умение создавать героев так ярко и самобытно, оставляя в них отсылки к наследию и культуре азиатских стран.

Евгения: Аниме и Хаяо Миядзаки – любовь. Любимые аниме: «Клинок, рассекающий демонов», «Атака титанов», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо». У Миядзаки все смотрели по 55 раз, и все равно каждый раз не перестаем восхищаться. Сейчас еще выходит новый фильм, уже в планах посмотреть. Мое первое аниме было «Тетрадь смерти». После него я полюбила все, что с ним связано – даже прочитала мангу от корки до корки.

Ольга: Я свое первое аниме уже не вспомню. Но вот из новым фаворитом стали дорамы. Я однажды абсолютно случайно посмотрела, была под таким впечатлением, что сразу показала Жене (как вы понимаете, я всегда самым важным делюсь с Женей), и мы больше не можем остановиться. Нравится, как авторы скрывают глубокий смысл за повествованием, что при просмотре ты не можешь уже остановиться. Из стран очень нравится Япония и Южная Корея – они настолько самобытные и запоминающиеся, что ты невольно начинаешь проникаться их культурой и изучать более досконально. Даже их острая еда, по-настоящему фуд восторг и фурор. Когда впервые пробуешь их традиционную кухню, испытываешь столько эмоций – от непонимания и необычности до полного принятия и любви. Даже когда были на Играх в Токио, очень хотелось попробовать всю местную кухню, хотя нельзя было – от острого опухаешь, что, конечно, могло сказаться на нашей форме и подготовке. Это была трагедия для нас с Женькой, но мы сильные, поэтому все правила строго соблюдали.

Еще очень хотим выучить корейский. Приходится ломать головы и язык из-за иероглифов. Но это очень интересно, мы любим всякие челленджи в реальной жизни, беремся за любую сложную задумку. Ты учишь английский, и это просто английский. А вот корейский – уникальный язык, который мало кто знает из знакомых, поэтому его однозначно хочется выучить.

А тренировать будут?

Ольга: Я с осознанного возраста люблю работать с детьми. Когда приезжали с Женькой домой в Пензу, то всегда помогали нашим первым тренерам. Показывали детям что-то. Интересно смотреть, как они растут, следить за прогрессом. До сих пор хорошо общаемся с мелкими мальчишками – помним, как они в 6-7 лет только пришли в секцию, а сейчас это уже взрослые ребята. Один играет в «Парме», другие просто за университеты. Я обожаю детей. Женька тоже, но у нее иногда не хватает терпения.

Евгения: Я очень уважаю эту профессию – настоящий талант, который люди оттачивают годами и помогают детям полюбить свой вид спорта. Тренером надо родиться, а я для себя поняла, что им не родилась.

Ольга: Сдержанность, уравновешенность – это те качества, которые нужны учителю и тренеру для работы с детьми. Спокойно работать с ними иногда нельзя – они выведут тебя, выбесят. Но потом включается голова: «Оля, это всего лишь дети». Но в будущем профессиональным тренером себя не вижу. Говорят, что хорошие игроки становятся хорошими тренерами. Это тонкая грань – когда ты сам играл, это потом сложно перенести в тренерскую работу. Но никогда не говори «никогда».

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Ольга: О женском баскетболе сейчас мало говорят, им мало интересуются. И нам хочется, чтобы этого было больше.

Евгения: Нам нравится появляться в медиа. Мы хотим проявлять больше активности. Хочется рассказывать людям то, с чем они не знакомы. Про тот же баскетбол. Нас меньше показывают по телевизору, чем мужчин. Хочется донести до людей, что женский баскетбол также интересен, как и мужской. Нам есть, что рассказать и показать людям, мы можем быть полезными.

Фото: из личного архива сестер Фролкиных; Gettyimages/Christian Petersen / Staff; East News/AP Photo/Jeff Roberson, Dimitris Isevidis / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM