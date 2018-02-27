Динамо-Казан: шесть побед из шести в групповом этапе ЛЧ

(27 февраля) В заключительном туре Лиги чемпионов казанское «Динамо» принимало аутсайдера группы болгарскую «Марицу». Турнирного значения эта игра не имела, так как болгарки не выиграли ни одной встречи и лишились всех шансов на выход из группы, а у казанской команды был шанс завершить турнир со стопроцентным показателем побед. При этом в плей-офф казанский клуб будет единственным представителем России, так как московские динамовки не вышли из группы с двумя турецкими суперклубами.

Ришат Гилязутдинов, несмотря на отсутствие спортивной интриги, выпустил на площадку боевой состав, однако с первых розыгрышей победительницы регулярного чемпионата российской Суперлиги столкнулись с серьёзным сопротивлением соперниц. Молодая команда из Пловдива даже повела в счёте, но блоком на подаче Элицы Васильевой статус-кво был восстановлен. Ирина Воронкова дважды заблокировала атаки из шестой зоны, а затем Марина Марюхнич обеспечила перевес уже «Динамо» перед техническим перерывом — 8:6. Разыгравшаяся Воронкова продолжила уверенно завершать казанские атаки, но «Марица» не сдалась и в одной расстановке выиграла пять очков к ряду на подаче связующей Лоры Китиповой. Из-за хронических проблем с приёмом Гилязутдинов взял тайм-аут и только после этого атака Маммадовой позволила сняться с этой подачи. «Марица» продолжала бороться в концовке партии за каждый мяч и не позволяла «Динамо» добиться комфортного преимущества. После очередной ошибки в приёме Воронковой «Марица» сравняла счёт, а Гилязутдинов израсходовал и второй тайм-аут. На подаче Воронковой вновь выручил блок, а затем Ирина Королёва реализовала второй сет-бол — 25:23.

В перерыве динамовок ждал серьёзный разбор полётов с тренером, но невынужденные ошибки продолжились и в третьей партии. Василева дважды неудачно атаковала, затем подвёл приём и игра казанок начала разваливаться на глазах. Своевременный перелом подачей на вылет внесла Ирина Королёва, но настроиться на максимальную концентрацию хозяйкам так и не удавалось. Филиштинская дважды успешно использовала обманные удары, и к первому перерыву казанки всё-таки подошли лидерами — 8:6.

Однако тут же Ирина сделала несколько неудачных передач, позволив соперницам отыграться и покинула площадку, а Дарья Малыгина заменила в диагонали проводящую не лучший матч Маммадову. Перелом в партию снова внесла Воронкова, которая сначала подала эйс, а затем поставила соперниц в тупик укороченной подачей и обеспечила шестиочковое преимущество. Поймала кураж в атаке и Василева, а Малыгина оправдала свой выход на площадку отличной подачей и надёжным блоком. Показав, наконец, свой истинный уровень динамовки легко довели дело до победы в партии — 25:15.

«Динамо» (Казань, Россия) — «Марица» (Пловдив, Болгария) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:15, 25:6)