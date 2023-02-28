Славон выступал с Децлом и Busta Rhymes, а теперь фристайлит в ФК «Деньги»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Главный рэпер медиафутбола.

Кажется, мы начали забывать, что медиафутбол прекрасен не толпой профиков или амбициями об РПЛ, а человеческими историями.

Мы уже рассказывали про Андрея Налетова, который совмещает работу пожарным спасателем с матчами за «Бей Беги». И о Валере Соломахе, который отпросился из профессионального футбола ради помощи родному «Эгриси». Новый сюжет – про Славона из ФК «Деньги».

38-летний Славон со школы был рэпером: выступал на одной сцене с Децлом, фитовал с The Chemodan и Словетским, а теперь его продюсирует Мастер ШЕFF. В Winline Медиалиге Славон обрел второе дыхание и стал главным фристайлером медиафутбола.

Ниже – захватывающая история Славона.

Как жил рэпер в Москве 90-х? Славон сталкивался с металлистами (после этого записался в рукопашку) и обманывал скинхедов на Горбушке

Славон родился в 1986-м. Важное время для нашей страны: перестройка, огромное количество реформ и сексуальная революция. Святослава (настоящее имя рэпера) коснулась другая революция – музыкальная.

«В первом классе у меня был друг, Марат, – рассказывает Славон Sports.ru. – Его старший брат слушал рэп, он – тоже. Музыка понравилась, поэтому я заявил маме, что я – рэпер. Сейчас понимаю, насколько важно принадлежать какому-то комьюнити. Мама купила мне мерч Public Enemy (он был мне по колено) и кассету «Трепанация Ч-Рэпа 3».

Девяностые – время, когда в Москве бушевала борьба субкультур. Славону тоже чуть не досталось.

«Однажды я встретил металлистов и испугался, – продолжает Святослав. – Я был классе во втором, а они из седьмого. Мы враждовали. На вопрос «Ты что, рэпер?» я соврал: «Нет, мне это купила мама». Это был крайний раз, когда я ###### [испугался]».

После стычки с металлистами Славон пообещал себе больше не быть трусом и записался на рукопашку. Но в следующем столкновении с субкультурщиками его спасли не кулаки, а мозги.

«Я в седьмом классе, где-то 1999 или 2000 год. Приехал на Горбушку за телевизором. У меня в кармане осталось три тысячи, рядом стоит телик. Заходят три скинхеда, а я максимально как рэпер одет. Это означало, что конфликта не избежать. «Пацаны, есть бабки?» – «Мы хотели у тебя спросить». Отвечаю, что если бы у меня были деньги, я бы к ним не подошел: «Да дайте бабок, че вы?»

Гордился собой – если бы они подошли первые, то я остался бы и без телевизора, и без денег . Вот такое опасное время».

В школе Славону придумали рэперский никнейм. До 15 лет он ходил с псевдонимом Светик – сокращенно от имени, так Славона называла мама. «Потом мой кореш сказал, что это вообще не по-рэперски, – объясняет Светик. – Он предложил «Славон» и мне зашло».

Славон вспоминает общение с Мастером ШЕFF – месяц игнорировал его звонки, в качестве извинения угостил булочкой (и забрал ее назад)

В «Рэп.Интервью» Славон рассказывал, что записал первый куплет уже после школы – в 2007-м.

Первая рэп-группа Святослава «Черно-белые» развалилась спустя месяц после создания. Но рэпер залетел в Digital Squad. Уже на раннем этапе карьеры Славон познакомился с легендой русского хип-хопа – Мастером ШЕFF. Зумеры вряд ли вспомнят, но в 90-х ШЕFF и его группа Bad Balance открывала рэп для всей России.

«ШЕFF – человек, который сильно повлиял на культуру, – восхищается Славон. – Он выпускал журналы, в которых рассказывал о брейкдансе, хип-хопе. Во многом благодаря его влиянию это начало процветать.

Я гонял в его магазин, где когда-то работал Гуф. Там на третьем этаже была студия звукозаписи, там записывались. Запись стоила 300 баксов – это офигеть какие бабки были тогда. Но заплатили – ШЕFF казался какой-то суперзвездой, хотелось быть причастным к индустрии».

В 2007-м в составе Digital Squad Славон попал на фестиваль Мастера ШЕFF Rap Music. Это что-то вроде рэп-баттлов, через который проходили «Елка», «Каста», «Многоточие». Был даже мем – если не ты прошел через Rap Music, то но может считаться трушным рэпером. Святослав точно трушный – Digital Squad победили, а Славон лично познакомился с кумиром.

«Как-то смешная история произошла, – продолжает Святослав. – Я месяц не отвечал на звонки ШЕFFа. Потом увидел это, стало немного стыдно. Встретились, он мне сразу говорит: «Славон, ты че трубки не берешь?» А у меня в кармане булка с маком была. Удалось его разговорить, отвечаю: «Влад, прости, вот тебе булка, угостись». Выхожу из студии, а булка у меня в кармане. Вот я аферист! Булку дал – булку взял».

Победа на Rap Music превратила Digital Squad и Славона в локальных звезд. В конце нулевых начались первые концерты и гастроли. Славон даже делил сцену с суперзвездами недавнего прошлого – Busta Rhymes и Децлом.

«Мое главное желание – фит с Busta Rhymes, – мечтает Славон. – Он же впечатлил меня своим поведением на сцене и профессионализмом. Остальных мы сами впечатляли».

Славон проснулся знаменитым после фита с The Chemodan Clan. Дальше сотрудничал с лейблом группы Centr, а сейчас у него контракт с Мастером ШЕFF

Главный вклад в карьеру Славона сделал фит со звездами десятых – петрозаводской группой the Chemodan.

До сих пор не ясно, как радиоактивный флоу Грязного Луи и Brick Bazuka сочетался с позитивным вайбом Славона. Тем не менее зрителям зашло – сейчас на клипе «Да ну его» 255 тысяч просмотров (страшно представить, как вырастет число после этого текста). Клип и трек активно форсили на Rap.ru – главном российском сайте о рэпе в конце нулевых.

Обратите внимание, с каких великих строчек Славон начал свой куплет:

«Голый ошибся Думал, что одетый. Если люди – говно, то и говняные куплеты».

« Как-то просыпаюсь, а у меня 3 тысячи сообщений и 5 тысяч заявок в друзья , – вспоминает Славон. – Было очень приятно. Во время съемок клипа забавный момент был – Грязный Луи подошел и сказал: «Славон, если мы сейчас не начнем снимать, я прям тут упаду». Но отсняли круто и атмосферно. Восемь часов работали с монтажером, чтобы клип получился резким, активным и классным».

Фит с The Chemodan Clan катапультировал Славона в заметного новичка. На него обратил внимание лейбл ЦАО Records – да-да, тот самый, где записывались Гуф и группа Centr. Контракта не было – Святослав просто общался и сотрудничал. А сейчас у него соглашение с лейблом Мастера ШЕFF 100PRO.

«В райдере было прописано: для пацанов – виски, для меня – торт». Славон – нетипичный рэпер

Рэп – это протест? Тогда Славон олицетворяет рэп. Только протестует он против тех вещей, которые рэперам положено любить.

«У меня всегда была своя линия. Я был олицетворением спорта в рэпе. Вокруг постоянно было много алко и веществ, но я тренировался и показывал спортивную сторону жизни. Ребята, это ваш выбор – тренируйтесь, развивайтесь. Это важно. Даже в райдере всегда было прописано, что для пацанов – виски, а для меня – торт».

В праймовые времена Славон люто раскачался и любил выступать на сцене с голым торсом. Однажды ему написала девушка: сначала уточнила, он ли был на сцене без тишки. А на вопрос Святослава «Что лучше: рэп или мышцы?» девушка похвалила тело рэпера.

Но спорт и рэп – не все, что занимает мысли Славона. В 2016-м он вписался в манифест против коррупции на Алтае . По словам автора манифеста, власти распилили 30 миллионов рублей на строительстве дорог. На Алтай приехало много рэперов и каждый записал по куплету в качестве протеста местным властям. Планировался даже мировой рекорд – 100 рэперов на одном треке.

Восстановить справедливость не получилось – сейчас проект свернулся, сайт не работает. Зато на Алтае Славон записал свой второй звездный фит – с рэпером Словетским. Трек «Нас болтает на Алтае» собрал 78 тысяч просмотров и подарил миру еще несколько роскошных строчек Славона.

«Мед, веники, баня. Славон, Тарас, Валик, Саня. Отдыхаем и душой, и телом, разговор душевный у костра о том, что наболело».

Сейчас Славону 38 лет, но мужчина не спешит заканчивать музыкальную карьеру. Он мечтает записать трек, который станет его визитной карточкой. «Есть такая тема: чем сильнее хочется, тем это от тебя дальше, – философствует рэпер. – Я как-то хотел, чтобы у меня была девушка. Чем сильнее хотел – тем дольше ее не было».

Славон полюбил футбол ради отца и считает Роналдиньо идеальным медийным футболистом

Как же рэпер оказался в медийном футболе?

«С самого детства отец говорил, что футбол это круто, – вспоминает Славон для Sports.ru. – Чтобы заслужить любовь папы, я постоянно играл со своим резиновым мячом. Дальше – плакаты, наклейки ЧМ-1994 и ЧМ-1998. Мы играли все лето, а потом я шел к другу смотреть матчи».

Под влиянием чемпионата мира Славон даже попробовал записаться в футбольную школу «Комета». Тренер отказал: 12 лет – поздновато для старта. Зато Славон регулярно рубился в футбол во дворе: «Я играл вратарем, как мой отец. В то же время купили первую форму – тишку «Реала» с Раулем».

Любимый игрок Славона – Роналдиньо. Великий бразилец по поведению чем-то напоминает рэпера – тоже постоянно позитивен и везде делает шоу. Славон называет Рони воплощением медийного футбола в профессиональном .

Славон гонял в футбол еще до Медиалиги. Сначала с корешами из грайм-проекта Crossfire Project. Его создатель любил футбол (даже записал трек про выезд фаната) и пригласил Славона играть за CP. Следующая любительская остановка Славона – команда «Налетчики». Это проект Мастера ШЕFF, за который Святослав и сейчас бегает по понедельникам в любительской лиге Москвы.

А в 2022-м случилась Медиалига. Конечно, такой яркий персонаж, как Славон мог залететь только в «На Спорте». Продюсер Lil Dozzzhd заявлял, что собирает команду рэперов: колесить по Европе, играть в футбол и закатывать шоу. На бумаге проект выглядел идеально, на деле – развалился после дебютного сезона Медиалиги. Перед вторым сезоном «НС» ушел в профессионализм, а Славон окончательно эмигрировал на лавку. В декабре 2022-го рэпер покинул проект.

«Когда я почувствовал, что и тренер от меня не видит пользы, и «На Спорте» я не могу дать чего-то как медиаперсонаж, то решил уйти. Когда пришел T-Killah, то был движ: я читал фристайлы, был интересный вайб, ходил на конфы. У меня даже награда за первый МФЛ есть!

Сослана [Гатагова] не виню. Я же без футбольной школы, пусть и подтянул свой скилл в «НС». Тут такой момент – это как выбор работы. Где-то от тебя будут в восторге, а где-то ты просто сотрудник. Чем больше веры в меня, тем сильнее сияние».

Славон – музыкальная звезда ФК «Деньги»: помог записать клубный гимн и поддерживает партнеров фристайлом

После «На Спорте» Славон оказался в ФК «Деньги». В последнее время клуб Станоса усиливается топовыми игроками, поэтому Святослав не играет в основе, а выскакивает за ФК «Кредитка» – медийную вторую команду. Но роль Славона шире, чем у обычного запасного.

«Есть люди атмосферы, которые ее создают, – хвалится рэпер. – Я – один из них. Когда мы вместе в раздевалке, то вокруг всегда позитив».

«Славон – человек-настроение! – подтверждает игрок ФК «Деньги» Фил Минаков. – Где бы он ни появился, он дарит улыбки и смех. Славон всегда залетает в раздевалку с положительными эмоциями, радует окружающих.

Кайфую от его фристайлов! Это большой труд – на ходу складывать строчки, наполнять их смыслом. У него это отлично получается. Уверен, в команде все положительно относятся к фристайлам».

Фристайлом на сленге называют текст, который рэпер придумывает на ходу. Это важная часть образа Славона. Он постоянно читает фристайлы – во время матчей, на тренировках, в раздевалке. Без музыкальных пауз Славона сложно представить ФК «Деньги».

Вот экспромт Славона во время игры с ФК «Матч ТВ».

По словам рэпера, во фристайле все так же, как в жизни – не надо бояться показаться нелепым. Посмотрите на форварда «Денег» Дамира Трегулова – как легко он овладел мастерством!

В раздевалке парни порой подрубают треки Славона, однако главным диджеем команды он никогда не был. От себя рэпер рекомендует мотивационный трек Shut ‘Em Down от Onyx.

Зато музыкальность Славона пригодилась при записи гимна ФК «Деньги». Именно рэпер придумал интересную фишку – в конце гимна звучит хор голосов, который имитирует фанатскую трибуну.

«Я, тренер и Эрик имитировали кричалку, – объясняет Славон. – Отправил битмейкеру пожелания, чтобы он сделал барабанную подложку. Идея с шумом трибун была сразу – припев подразумевает под собой звучание трибун. Надеюсь, у нас когда-нибудь будет большая трибуна, которая будет петь вместе с нами».

Футбольное мастерство рэпера прокачано куда меньше. Но любой минуте на поле Святослав рад: «В прошлом сезоне вышел только в матче с ФК «10» на 3 минуты. Зато с трибун кричали: «Славон, Славон!» Было невероятно приятно».

Как же медиафутболу не хватает таких персонажей, как Славон.

Фото: личный фотоархив Славона; https://vk.com/rapmusicfestival