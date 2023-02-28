Криштиану, Дед и 13-летний пацан. Кто сыграет за «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене»?

Бей, беги, а на «Открытии» посмотрим!

Первый сезон Медиалиги оказался настолько шумным, что задел и профессиональный футбол. Игроков РПЛ то и дело можно было заметить на бровке «Луча» – они залетали на матчи «Броуков» и 2Drots. Александр Соболев так впечатлился, что предложил Георгию Джикии создать клуб. И уже на МКС-3 участвовала команда «Бей Беги», которую Гном Гномыч ласково назвал «бейбиками».

Завтра «Бей Беги» предстоит, наверное, главный матч в истории – против «Народной Команды» на «Открытие Банк Арене». Идеальный момент поближе познакомиться с клубом. О самых лютых «бейбиках» мы расскажем в этом материале.

Чудо Малой – забил в Медиалиге в 12 лет

В медиадвиж парень залетел в середине первого сезона. Тогда Миша гонял в кепке «На Спорте», фоткался со звездами медиафутбола и комментировал новости в своем телеграм-канале. Пока звучит обычно, но есть нюанс – на тот момент Мише было 12 лет.

Следующий шаг – огромное количество вью. Миша не тушевался и подлетал к Глушакову, Ладо, Джуси и другим звездам первого сезона. Столь ценный актив не мог оставаться без команды, и перед МКС-3 Мишу вместе с flam1e, HARD PLAY, Тарасом Бурлаком и Андреем Ещенко подписали в «Бей Беги».

Чудаков – штатный пенальтист «Бей Беги». Свой первый гол Чудо Малой забил в ворота Федоса, но разве могло быть иначе? Кипер, который когда-то вытаскивал для «Амкала» серию пенальти, в эпичной битве с пацаном даже не угадал угол. На тот момент Малому было 12 лет – это самый юный гол в истории Медиалиги.

Но за пенку Чудакова пожурил Соболев – форвард «Спартака» посоветовал бить паненкой, а Чудо Малой залупил в правый нижний. У Миши есть и гол с игры. Правда, только в товарке – Чудаков забил «Эгриси».

Помимо этого Чудакову принадлежал еще один рекорд – он был самым молодым дебютантом Медиалиги. Это достижение Миши пошатнулось – более молодые Гаджи Ракета из Fight Nights и Святослав Москаленко из «Народной Команды» уже сыграли в МФЛ-3. Чудо Малой ревнует.

«Этот пацан из «Народной Команды», честно, меня не удивило, что его выпустили, – рассказывал Чудаков Sports.ru. – Я знал, что будут пародировать в третьем сезоне. Я считаю, что есть всего 3 ребенка в медиафутболе: я, Алекс Месси и Амбал из Казахстана. После второго сезона те, кто приводят детей – это уже полная клоунада».

Ника Пилиев – от игры против Руни к матчам с Неймаром и Криштиану

Карьера Ники сияет даже на фоне поигравших на самом высоком уровне футболистов из Медиалиги – Лига чемпионов с ЦСКА, игры за границей («Слован», «Улисс», «Дила», «Бананц») и выступление под руководством Карпина в «Армавире».

Пилиев признавался лучшим юниором страны, выходил под руководством Хуанде Рамоса за ЦСКА против «Манчестер Юнайтед». Но из-за травмы позвоночника Ника выбыл на длительный срок, а новому тренеру армейцев Лео Слуцкому талант не пригодился.

И понеслась: аренда в «Амкар», переезд в Словакию и брожения по низам российской действительности. Так и не вернувшись на топовый уровень, Пилиев закончил в «Кубань Холдинг», а после отправился покорять медиафутбол.

Пилиева можно считать одним из самых медийных игроков «Бей Беги». Ника играл против Руни, фотографировался с Месси и даже обзавелся собственной карточкой в FIFA. Тем не менее гоняет Пилиев со статусом PRO. Почему? Никто не понимает. Фикус (менеджер «Амкала») спросил, почему столь известный игрок не причислен к медийным. Ника отреагировал с юмором – запостил фрагмент из сериала «Счастливы Вместе», где он подкатывается под Гену Букина. Ну разве не медиа?

Что по достижениям в медиафутболе? Ника хорош.

Пилиев залетел на 33-е место в списке 50 лучших игроков второго сезона. Из-за позиции (он центральный хавбек) у Ники не так много результативных действий. Зато Пилиев появляется в каждом матче «Бей Беги».

Увы, на «Открытие Банк Арене» Ника, не сыграет – в матче против ФК «Деньги» он надорвал мышцу бедра.

Антон Деменьшин – Криштиану с последних страниц AliExpress

Если снять очки, прищуриться и отойти от экрана, то Антон действительно будет напоминать Криштиану Роналду. Парень эксплуатирует сходство: он взял никнейм «Криштиану» и моментально получил статус медийного. Правда, до славы своей копии Антону как-то далековато.

Деменьшин играл в Италии – из академии «Локо» он переехал в четвертый по силе итальянский дивизион. Увы, закрепиться в основе «Турриса» не вышло. Вернувшись в Россию, Антон сгонял на шоу «Кто хочет стать легионером» – спецпроект «Матч ТВ», в котором молодые футболисты получали шанс засиять на всю страну. Деменьшин дошел до финала, но карьере это не особо помогло.

Медийный статус у Криштиану не только из-за внешки и шоу на «Матч ТВ» – парень ведет канал с совсем не пафосным названием Young Crish Official. Деменьшин выкладывает нарезки с матчей, хайлайты и рассказывает о своей карьере. Самый популярный ролик называется «Молодой Криштиану Роналду». Антон в олимпийке «Локо» чеканит мяч на коробочке. Видос набрал почти 5 миллионов просмотров. А будучи янгстером Деменьшин участвовал в CarambaTeam – проекте Картавого Ника, который послужил первой ступенькой на пути Ковальчука к профессиональной карьере тренера.

Главный хайлайт Антона в Медиалиге – победный гол в ворота ФК «Деньги» (1:0). Благодаря точному удару Деменьшина «Бей Беги» до последнего тура претендует на выход в плей-офф.

Андрей Ещенко – главный Дед медиафутбола

Если вы не знаете об Андрее Ещенко, то вы наверняка не смотрели российскую Премьер-лигу. Латераль играл за «Спартак», «Локо», московское «Динамо» и многие другие клубы. Кроме того, Дед выступал на чемпионате мира – 28 минут в матче с Бельгией и 90 против Кореи в 2014-м. Короче говоря, о профессиональных заслугах Андрея известно все. Но каков его путь в медийке?

Вспомним инсту Ещенко. Еще в бытность профессиональным игроком он смешно подписывал посты и сам вел аккаунт, что редкость для футболиста его возраста. Добавляем сюда харизму и получаем отличный задел для медиафутбольной звезды. Мемчики с Андреем тоже возникали регулярно – чего стоит только фото защитника в стрингах.

Изначально Дед залетел в Basement – команду-финалист МФЛ-1. Можно сказать, он был одной из первых экс-звезд РПЛ, обративших внимание на медиафутбол. В том сезоне против него месились Самедов («Матч ТВ»), Глушаков (Reality), и, конечно же, трио Соснин – Дьяков – Давыдов.

Еща шокировал уровень Медиалиги. «Вторая лига отдыхает», – сказал Андрей после игры BSMT и 2D. Дед поучаствовал и в главном хайлайте первого сезона: наблюдал за тем, как Кутуз забивает через себя в ворота его команды. Все как в РПЛ.

В «Бей Беги» бывшего партнера по «Спартаку» позвал Соболев. Дед моментально занял место в основе и регулярно координирует действия обороны. Это особенно было заметно в ролике «Микрофона на поле» с Андреем.

В составе «бейбиков» Андрей поджигает: ругается с судьями и соперниками, гонит на фанбазу популярных клубов. Произошел даже мини-биф – Ещ после одного из матчей «ББ» высказал неуважение к фанатам 2D и «Амкала», назвав их маленькими детьми. В спор влетел Фикус, который назвал Деда «гопником из девяностых».

Как футболист Ещенко по-прежнему ок. Джикия удивляется крутой форме ветерана, а на Media Football Awards Андрей залетел в голосование за лучшего защитника второго сезона.

Давид Юрченко – играл с Мхитаряном в сборной Армении

Несмотря на большую трансферную стоимость (больше 2 миллионов евро на пике), Давид из каждого клуба уходил свободным агентом. У кипера было аж 17 переходов – чуть меньше одного на год карьеры.

Истории переходов у Юрченко максимально обычные: конфликты с тренером, постепенное угасание на лавке и отсутствие зарплаты. Выделяется Давид тем, что всегда хотел играть – позиция второго кипера (привет, Игорь Лещук) его не устраивала.

За свою богатую профессиональную карьеру Юрченко поиграл под руководством Леонида Слуцкого, Александра Григоряна, Федора Щербаченко, а партнерами Юрченко были Александр Зинченко, Эммануэль Фримпонг и Генрих Мхитарян. Главные достижения – чемпионство ФНЛ с «Мордовией» и победа в Кубке России с «Тосно». В 2020-м Юрченко дебютировал за сборную Армении и провел за нее 25 игр.

В 2018-м Давид даже залетел в десятку самых дорогостоящих вратарей РПЛ, а в 2022-м приостановил карьеру из-за отсутствия предложений: после смены гражданства на армянское в России его поджидала только Медиалига.

Юрченко легко согласился на переход в «Бей Беги» и заменил в створе экс-звезду команды Александра Будакова. Бывший первый номер сборной Армении сыграл уже в двух матчах третьего сезона. Пока получается спорно – пропустил четверку от Fight Nights и не всегда попадает в заявку команды. Похоже, проблема была не в гражданстве.

Сергей Поповицкий – как же зла бывает судьба

16 августа 2022 года – знаменательный день в истории медиафутбола. «Амкал», команда блогеров и бывших профиков, дебютировала в Кубке России. Первый соперник тогда еще команды Дениса Зубко – «Зоркий» из Красногорска.

Встреча развивалась по всем лекалам голливудской драмы: Сергей Поповицкий, форвард «Зоркого», открыл счет в середине первого тайма, а Гасилин из «Амкала» забил в ответ. В серии пенальти красно-черные сотворили историю и прошли дальше.

Не все профики достойно приняли поражение. Поповицкий свою пенку реализовал, но еще в перерыве бросил: «Тьфу, ##### (блин), приехали ##### (блин), блогеры ###### (гребаные)».

Фраза стала мемом и разлетелась по медиафутбольным медиа. Поповицкий cначала дал заднюю и сказал, что журналистам «показалось». А после игры попытался объясниться: «Во мне взыграли эмоции. После матча поздравил соперника с победой. Наверное, они больше заслужили».

Прошло чуть меньше года, и Сергей уже играет против «гребаных блогеров» в составе «Бей Беги». И не только он! Из того сквада «Зоркого» аж семеро пылят в Медиалиге.

Разумеется, форварду припомнили весь хейт – воздалось даже от кэпа «Амкала» Сибсканы, который приветствовал Поповицкого забавным постом. «Добро пожаловать в медиафутбол, Урфин Джус ###### (гребаный), – написал Сибскана. – Тут кстати не стоит заднюю давать, особенно с фамилией Поповицкий, лучше извиняться научиться».

В Медиалиге у Попа нет результативных действий. Видимо, стоит дождаться матча «ББ» с «Амкалом».

Евгений Ежов – больше не «поломанный»

Профессиональная карьера крайнего защитника не задалась. Ежов колесил по клубам уровня ПФЛ и КФК, хайлайт карьеры – переход из молодежки «Динамо» в молодежку «Спартака».

Увы, в стане красно-белых Евгений о себе так и не заявил, а дебютировал в РПЛ только за тульский «Арсенал» в легендарном матче против ЦСКА. Дмитрий Аленичев из-за скандала с полем выставил резервный состав. Забавно, но тогда у «Арсенала» сыграл еще один заметный персонаж из медиафутбола – Салим. Эта игра – последнее выступление Ежова в главной лиге страны.

После окончания карьеры Ежа помотало по любительским командам, а первым клубом Медиалиги для дефа стали «Броуки». Ежова брали на подмену Георгию Тигиеву, но он быстро выбил Тигу и почти весь второй сезон отбегал в основе. Еж был любимчиком болельщиков: искренний и открытый парень часто контачил с фанатами в чате.

Но он не подходил под планы нового спортивного директора – после прихода в клуб Артема Хачатуряна Евгений «со слезами на глазах» ушел из «Броуков». Позднее выяснилось, что уход был неспроста – руководители «поломанных» на одном из стримов сказали, что Евгений занял у них деньги и не отдает долг.

Первую половину МФЛ-3 Еж провел без клуба, а к «бейбикам» присоединился перед игрой с «Родиной». Затем вышел в старте против ФК «Деньги» и наверняка появится на «Открытие Банк Арене». Какая мотивация для воспитанника «Спартака»!

Фото: https://vk.com/mfcbeybegi; ПФК ЦСКА