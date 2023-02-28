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Криштиану, Дед и 13-летний пацан. Кто сыграет за «Бей Беги» на «Открытие Банк Арене»?

Антон Деменьшин
Winline Медиалига Winline Медиалига
Михаил Чудаков
Евгений Ежов
Давид Юрченко Давид Юрченко
Ника Пилиев Ника Пилиев
Бей Беги Бей Беги
Открытие Банк Арена Открытие Банк Арена
Андрей Ещенко Андрей Ещенко
Медиафутбол Медиафутбол

Бей, беги, а на «Открытии» посмотрим!

Первый сезон Медиалиги оказался настолько шумным, что задел и профессиональный футбол. Игроков РПЛ то и дело можно было заметить на бровке «Луча» – они залетали на матчи «Броуков» и 2Drots. Александр Соболев так впечатлился, что предложил Георгию Джикии создать клуб. И уже на МКС-3 участвовала команда «Бей Беги», которую Гном Гномыч ласково назвал «бейбиками».

Завтра «Бей Беги» предстоит, наверное, главный матч в истории – против «Народной Команды» на «Открытие Банк Арене».  Идеальный момент поближе познакомиться с клубом. О самых лютых «бейбиках» мы расскажем в этом материале.

Чудо Малой – забил в Медиалиге в 12 лет

В медиадвиж парень залетел в середине первого сезона. Тогда Миша гонял в кепке «На Спорте», фоткался со звездами медиафутбола и комментировал новости в своем телеграм-канале. Пока звучит обычно, но есть нюанс – на тот момент Мише было 12 лет.

Следующий шаг – огромное количество вью. Миша не тушевался и подлетал к Глушакову, Ладо, Джуси и другим звездам первого сезона. Столь ценный актив не мог оставаться без команды, и перед МКС-3 Мишу вместе с flam1e, HARD PLAY, Тарасом Бурлаком и Андреем Ещенко подписали в «Бей Беги».

Чудаков – штатный пенальтист «Бей Беги». Свой первый гол Чудо Малой забил в ворота Федоса, но разве могло быть иначе? Кипер, который когда-то вытаскивал для «Амкала» серию пенальти, в эпичной битве с пацаном даже не угадал угол. На тот момент Малому было 12 лет – это самый юный гол в истории Медиалиги. 

Но за пенку Чудакова пожурил Соболев – форвард «Спартака» посоветовал бить паненкой, а Чудо Малой залупил в правый нижний. У Миши есть и гол с игры. Правда, только в товарке – Чудаков забил «Эгриси».

Помимо этого Чудакову принадлежал еще один рекорд – он был самым молодым дебютантом Медиалиги. Это достижение Миши пошатнулось – более молодые Гаджи Ракета из Fight Nights и Святослав Москаленко из «Народной Команды» уже сыграли в МФЛ-3. Чудо Малой ревнует.

«Этот пацан из «Народной Команды», честно, меня не удивило, что его выпустили, – рассказывал Чудаков Sports.ru. – Я знал, что будут пародировать в третьем сезоне. Я считаю, что есть всего 3 ребенка в медиафутболе: я, Алекс Месси и Амбал из Казахстана. После второго сезона те, кто приводят детей – это уже полная клоунада».

Ника Пилиев – от игры против Руни к матчам с Неймаром и Криштиану

Карьера Ники сияет даже на фоне поигравших на самом высоком уровне футболистов из Медиалиги – Лига чемпионов с ЦСКА, игры за границей («Слован», «Улисс», «Дила», «Бананц») и выступление под руководством Карпина в  «Армавире».

Пилиев признавался лучшим юниором страны, выходил под руководством Хуанде Рамоса за ЦСКА против «Манчестер Юнайтед». Но из-за травмы позвоночника Ника выбыл на длительный срок, а новому тренеру армейцев Лео Слуцкому талант не пригодился.

И понеслась: аренда в «Амкар», переезд в Словакию и брожения по низам российской действительности. Так и не вернувшись на топовый уровень, Пилиев закончил в «Кубань Холдинг», а после отправился покорять медиафутбол.

Пилиева можно считать одним из самых медийных игроков «Бей Беги». Ника играл против Руни, фотографировался с Месси и даже обзавелся собственной карточкой в FIFA. Тем не менее гоняет Пилиев со статусом PRO. Почему? Никто не понимает. Фикус (менеджер «Амкала») спросил, почему столь известный игрок не причислен к медийным. Ника отреагировал с юмором – запостил фрагмент из сериала «Счастливы Вместе», где он подкатывается под Гену Букина. Ну разве не медиа?

 

Что по достижениям в медиафутболе? Ника хорош. 

Пилиев залетел на 33-е место в списке 50 лучших игроков второго сезона. Из-за позиции (он центральный хавбек) у Ники не так много результативных действий. Зато Пилиев появляется в каждом матче «Бей Беги».

Увы, на «Открытие Банк Арене» Ника, не сыграет – в матче против ФК «Деньги» он надорвал мышцу бедра.

Антон Деменьшин – Криштиану с последних страниц AliExpress

Если снять очки, прищуриться и отойти от экрана, то Антон действительно будет напоминать Криштиану Роналду. Парень эксплуатирует сходство: он взял никнейм  «Криштиану» и моментально получил статус медийного. Правда, до славы своей копии Антону как-то далековато.

Деменьшин играл в Италии – из академии «Локо» он переехал в четвертый по силе итальянский дивизион. Увы, закрепиться в основе «Турриса» не вышло. Вернувшись в Россию, Антон сгонял на шоу «Кто хочет стать легионером» – спецпроект «Матч ТВ», в котором молодые футболисты получали шанс засиять на всю страну. Деменьшин дошел до финала, но карьере это не особо помогло. 

Медийный статус у Криштиану не только из-за внешки и шоу на «Матч ТВ» – парень ведет канал с совсем не пафосным названием Young Crish Official. Деменьшин выкладывает нарезки с матчей, хайлайты и рассказывает о своей карьере. Самый популярный ролик называется «Молодой Криштиану Роналду». Антон в олимпийке «Локо» чеканит мяч на коробочке. Видос набрал почти 5 миллионов просмотров. А будучи янгстером Деменьшин участвовал в CarambaTeam – проекте Картавого Ника, который послужил первой ступенькой на пути Ковальчука к профессиональной карьере тренера.

Главный хайлайт Антона в Медиалиге – победный гол в ворота ФК «Деньги» (1:0). Благодаря точному удару Деменьшина «Бей Беги» до последнего тура претендует на выход в плей-офф.

Андрей Ещенко – главный Дед медиафутбола

Если вы не знаете об Андрее Ещенко, то вы наверняка не смотрели российскую Премьер-лигу. Латераль играл за «Спартак», «Локо», московское «Динамо» и многие другие клубы. Кроме того, Дед выступал на чемпионате мира – 28 минут в матче с Бельгией и 90 против Кореи в 2014-м. Короче говоря, о профессиональных заслугах Андрея известно все. Но каков его путь в медийке?

Вспомним инсту Ещенко. Еще в бытность профессиональным игроком он смешно подписывал посты и сам вел аккаунт, что редкость для футболиста его возраста. Добавляем сюда харизму и получаем отличный задел для медиафутбольной звезды. Мемчики с Андреем тоже возникали регулярно – чего стоит только фото защитника в стрингах.

Изначально Дед залетел в Basement – команду-финалист МФЛ-1. Можно сказать, он был одной из первых экс-звезд РПЛ, обративших внимание на медиафутбол. В том сезоне против него месились Самедов («Матч ТВ»), Глушаков (Reality), и, конечно же, трио Соснин – Дьяков – Давыдов.

Еща шокировал уровень Медиалиги. «Вторая лига отдыхает», – сказал Андрей после игры BSMT и 2D. Дед поучаствовал и в главном хайлайте первого сезона: наблюдал за тем, как Кутуз забивает через себя в ворота его команды. Все как в РПЛ.

В «Бей Беги» бывшего партнера по «Спартаку» позвал Соболев. Дед моментально занял место в основе и регулярно координирует действия обороны. Это особенно было заметно в ролике «Микрофона на поле» с Андреем. 

В составе «бейбиков» Андрей поджигает: ругается с судьями и соперниками, гонит на фанбазу популярных клубов. Произошел даже мини-биф – Ещ после одного из матчей «ББ» высказал неуважение к фанатам 2D и «Амкала», назвав их маленькими детьми. В спор влетел Фикус, который назвал Деда «гопником из девяностых». 

Как футболист Ещенко по-прежнему ок. Джикия удивляется крутой форме ветерана, а на Media Football Awards Андрей залетел в голосование за лучшего защитника второго сезона.

Давид Юрченко – играл с Мхитаряном в сборной Армении

Несмотря на большую трансферную стоимость (больше 2 миллионов евро на пике), Давид из каждого клуба уходил свободным агентом. У кипера было аж 17 переходов – чуть меньше одного на год карьеры. 

Истории переходов у Юрченко максимально обычные: конфликты с тренером, постепенное угасание на лавке и отсутствие зарплаты. Выделяется Давид тем, что всегда хотел играть – позиция второго кипера (привет, Игорь Лещук) его не устраивала.

За свою богатую профессиональную карьеру Юрченко поиграл под руководством Леонида Слуцкого, Александра Григоряна, Федора Щербаченко, а партнерами Юрченко были Александр Зинченко, Эммануэль Фримпонг и Генрих Мхитарян. Главные достижения – чемпионство ФНЛ с «Мордовией» и победа в Кубке России с «Тосно». В 2020-м Юрченко дебютировал за сборную Армении и провел за нее 25 игр.

В 2018-м Давид даже залетел в десятку самых дорогостоящих вратарей РПЛ, а в 2022-м приостановил карьеру из-за отсутствия предложений: после смены гражданства на армянское в России его поджидала только Медиалига.

Юрченко легко согласился на переход в «Бей Беги» и заменил в створе экс-звезду команды Александра Будакова. Бывший первый номер сборной Армении сыграл уже в двух матчах третьего сезона. Пока получается спорно – пропустил четверку от Fight Nights и не всегда попадает в заявку команды. Похоже, проблема была не в гражданстве.

Сергей Поповицкий – как же зла бывает судьба

16 августа 2022 года – знаменательный день в истории медиафутбола. «Амкал», команда блогеров и бывших профиков, дебютировала в Кубке России. Первый соперник тогда еще команды Дениса Зубко – «Зоркий» из Красногорска. 

Встреча развивалась по всем лекалам голливудской драмы: Сергей Поповицкий, форвард «Зоркого», открыл счет в середине первого тайма, а Гасилин из «Амкала» забил в ответ. В серии пенальти красно-черные сотворили историю и прошли дальше. 

Не все профики достойно приняли поражение. Поповицкий свою пенку реализовал, но еще в перерыве бросил: «Тьфу, ##### (блин), приехали ##### (блин), блогеры ###### (гребаные)».

Фраза стала мемом и разлетелась по медиафутбольным медиа. Поповицкий cначала дал заднюю и сказал, что журналистам «показалось». А после игры  попытался объясниться: «Во мне взыграли эмоции. После матча поздравил соперника с победой. Наверное, они больше заслужили».

Прошло чуть меньше года, и Сергей уже играет против «гребаных блогеров» в составе «Бей Беги». И не только он! Из того сквада «Зоркого» аж семеро пылят в Медиалиге.

Разумеется, форварду припомнили весь хейт – воздалось даже от кэпа «Амкала» Сибсканы, который приветствовал Поповицкого забавным постом. «Добро пожаловать в медиафутбол, Урфин Джус ###### (гребаный), – написал Сибскана. – Тут кстати не стоит заднюю давать, особенно с фамилией Поповицкий, лучше извиняться научиться». 

В Медиалиге у Попа нет результативных действий. Видимо, стоит дождаться матча «ББ» с «Амкалом».

Евгений Ежов – больше не «поломанный»

Профессиональная карьера крайнего защитника не задалась. Ежов колесил по клубам уровня ПФЛ и КФК, хайлайт карьеры – переход из молодежки «Динамо» в молодежку «Спартака». 

Увы, в стане красно-белых Евгений о себе так и не заявил, а дебютировал в РПЛ только за тульский «Арсенал» в легендарном матче против ЦСКА. Дмитрий Аленичев из-за скандала с полем выставил резервный состав. Забавно, но тогда у  «Арсенала» сыграл еще один заметный персонаж из медиафутбола – Салим. Эта игра – последнее выступление Ежова в главной лиге страны.

После окончания карьеры Ежа помотало по любительским командам, а первым клубом Медиалиги для дефа стали «Броуки». Ежова брали на подмену Георгию Тигиеву, но он быстро выбил Тигу и почти весь второй сезон отбегал в основе. Еж был любимчиком болельщиков: искренний и открытый парень часто контачил с фанатами в чате. 

Но он не подходил под планы нового спортивного директора – после прихода в клуб Артема Хачатуряна Евгений «со слезами на глазах» ушел из «Броуков». Позднее выяснилось, что уход был неспроста – руководители «поломанных» на одном из стримов сказали, что Евгений занял у них деньги и не отдает долг.

Первую половину МФЛ-3 Еж провел без клуба, а к «бейбикам» присоединился перед игрой с «Родиной». Затем вышел в старте против ФК «Деньги» и наверняка появится на «Открытие Банк Арене». Какая мотивация для воспитанника  «Спартака»!

Фото: https://vk.com/mfcbeybegi; ПФК ЦСКА

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