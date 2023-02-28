Кто перешел в ФК «Деньги»? Среди новичков – рэпер, врач и профик из Лиги Европы

За «Деньги» – да!

ФК «Деньги» – уникальная команда.

Изначально она появилась как любительский проект, центром которого стал сериал-ситком с постироничным юмором. Блогеры не стеснялись разгромно проигрывать 2Drots и легко шутили над собственным неумением играть в футбол.

Однако с попаданием в Winline Медиалигу «Деньги» прибавили в профессионализме (не растеряв фирменный юмор). В МФЛ-2 клубу удалось достичь лучшего результата в своей истории и выйти в полуфинал.

В новом сезоне «Деньги» должны стать еще мощнее. Клуб провел масштабную трансферную кампанию и усилился как крутыми футболистами, так и медийными звездами.

Ниже – главное о новичках ФК «Деньги».

Андрей Семенчук – из футбольной «Звезды» в звезду команды

Возраст: 33; Позиция: центральный защитник, опорный полузащитник; Интересный факт: экс-капитан команды, выбившей «Амкал» из Кубка России.

Сэм – олд медиафутбольного коммьюнити. Со Стасом (создателем ФК «Деньги») он знаком давно и выступал за его клуб еще на первом МКС. Тогда команда Малиева называлась Fight Club. Семенчук еще и тренировал FC, благо, опыт имелся – параллельно Андрей руководил командой 2005 года рождения в ФК «Звезда».

Футбольная карьера Сэма сложилась в «Звезде». Будучи выпускником школы «Зенита», Андрей выступал за питерские команды, провел несколько матчей за молодежку «Ростова» и играл за «Жемчужину» под руководством Черчесова. По-настоящему его карьера раскрылась в «Звезде»: он несколько раз выигрывал первенство третьего дивизиона, чемпионат России среди любительских команд, а когда «Звезда» двинулась в профи – стал капитаном.

Кстати, «Звезда» – это тот самый клуб, который обыграл «Амкал» по пенальти в 1/64 финала Кубка России. Сэма, правда, в составе уже не было – он завершил карьеру в 2021-м.

В ФК «Деньги» Андрей комбинирует тренерскую и игровую роли. Михалыч сказал, что видит в Семенчуке ключевого опорника. Попутно Сэм будет помогать главному выстраивать тренировочный процесс после ухода Гендузи – Гена в межсезонье перешел в «Титан».

Сейчас Сэм занимается и индивидуальными тренировками, прокачивая скилл Славона. Так что если у рэпера не получится сыграть в основе ФК «Деньги», то все вопросы и претензии – к Андрею.

Славон – будет фристайлить даже на похоронах

Возраст: 37 Позиция: рэпер Интересный факт: ездил на гастроли с Децлом.

Третий сезон Медиалиги не мог остаться без самого запоминающегося смеха в истории. В одном из выпусков «Слабого звена» (реинкарнация легендарного шоу, но с медиафутболистами) подсчитали, что Славон засмеялся больше десяти раз – в среднем по четыре «ха» после каждой удачной шутки Федоса. Его смех заразителен и меметичен, поэтому-то без Славона тяжело представить Медиалигу.

Но смех – далеко не все, чем примечателен Святослав (настоящее имя мужчины). Вообще-то он достаточно известный рэпер. В 2012-м его клип на трек «Вывози за рэп» опубликовал культовый сайт rap.ru. Времена изменились, а Славон, похоже, не меняется – он как в 25 выглядел на 40, так и сейчас выглядит на этот же возраст. В списке музыкальных заслуг рэпера фиты с Птахой, Словетским, ОУ74 и другими персонажами рэп-сцены десятых. Например, со Словетским Славон записывал гимн Алтаю.

Какой Славон рэпер? Можете оценить сами по фиту с Птахой (участником легендарной группы Centr). Строчки не оставят равнодушным:

«Кока-кола какая-то какашка (не пейте), Зажигалка в руке – супер-открывашка; … Дым стоит столбом, пьет сочок Славон».

Один из самых крутых скиллов Славона – фристайл. Он зачитывает рэп везде: на пресс-конференциях, церемониях награждения, во время матчей и записи клубных видосов.

Звонкого смеха Славона медиафутбольные зрители могли бы не услышать без Lildozzzhd. Миша Головин, тогда работавший в «На Спорте», позвал рэпера в команду, которая «должна была колесить по Европе с футбольными матчами». Идея привлекла Славона, но оказалась пустышкой. Тем не менее, Святослав остался в медиафутболе и был в «На Спорте» до самого распада.

Сейчас Славон продолжает рэп-карьеру: в «VK Клипах» у него постоянно выходят видео с фристайлами, он часто участвует в фитах с андеграундными MC и дропает сольные треки.

Музыкант выходит за «Деньги» в товарищеских матчах, и, похоже, будет одной из главных звезд ФК «Кредитка». Практически точно Святослава задействуют в матчах Медиалиги – уровень Славона несравним со скиллами основных игроков. Но специально для таких парней и создали «Кредитку» – проект, в котором участвуют главные медийные персонажи клуба: Panda FX, Джефф, Петарда, Стас и многие другие медиафутболисты.

Фил Минаков – скорая помощь в ФК «Деньги»

Возраст: 22 года Позиция: центральный полузащитник Интересный факт: работал на скорой в пандемию коронавируса.

Фамилию Минаков наверняка слышал каждый олд коммьюнити, ведь братья Фил и Антон варятся в медийном футболе больше четырех лет. Сначала они участвовали в одном из ранних матчей медиафутбола – между «Амкалом» и «Друзьями Германа». А во время первого МКС разрывали за «Рому». Кстати, в том турнире «Рома» победила, так что Фил – редкий обладатель трофея среди игроков «Денег».

После МКС Антон лишь эпизодически появлялся в тишке клуба Ромароя, а вот Фил надолго закрепился в центре полузащиты и стал капитаном «Ромы». Именно за «Рому» Минаков выступал на протяжении двух сезонов Медиалиги. Уйти заставили обстоятельства: после МФЛ-2 у клуба не было спонсора и уверенности в инвайте на третий сезон.

Вне футбольного поля у Фила нетривиальное био. Он учился в академии «Чертаново», а параллельно закончил школу с золотой медалью. После – ушел в медицину. Минаков учился на врача (и закончил с красным дипломом), работал в скорой помощи, а практику проходил в отделении интенсивной терапии. Так что Фил спокойно может подрабатывать еще и доктором для «Денег».

Что касается любительского прошлого, то Фил долгое время пылил за «Рому» и в ЛФЛ. Кроме этого, в 2021-м Фил выступал за «Гераклион» – с ними когда-то тренировался Жека Спиряков из «Амкала». Сейчас Минаков играет за «Эдмос» – команду из АФЛ (аналог ЛФЛ), за которую выступают многие звезды медиафутбольного коммьюнити: Гендузи, Ове, Сутормин и Прокоп.

Александр Рыжков – профик с лицом младенца

Возраст: 20 лет; Позиция: атакующий полузащитник; Интересный факт: играл в одной команде с Павлюченко.

Кто такой дефолтный профик Медиалиги? Человек, залетевший в медиафутбол после первого сезона? Человек, который еще недавно пылил в клубах уровня ФНЛ? Человек, которого регулярно можно увидеть на высоком уровне ЛФЛ? Ответив «да» на любой из этих вопросов, вы будете правы. Забавно, что Рыж подходит под каждый пункт.

Рыжков выпустился из академии «Рубина», однако основной команде не пригодился. По окончании контракта в 2021 году он присоединился к клубу «Знамя» из Ногинска (выступает в ФНЛ-2). Команда известна тем, что за нее пылили экс-звезды РПЛ: Павлюченко, Янбаев и Шишкин.

И в этом скваде Рыж засиял. В сезоне-2021/22 он стал одним из лучших ассистентов, выдав 4 голевых. Парень, который выглядит на 15, отдал на одну голевую меньше, чем экс-звезда РПЛ Янбаев. Феерия ассистов продолжилась и в этом сезоне – 5 голевых за первую половину (лучший ассистент команды). Но 1 января Рыж по неясным причинам покинул клуб и после просмотровых матчей присоединился к черно-зеленым.

Кстати, в товарках Рыжков смотрелся прекрасно: 4 гола и 3 ассиста. Выделить стоит гол против «Амкала» после перехвата и шикарного сольного прохода Рыжа.

Егор Никитин – Даниил Степанов из Медиалиги

Возраст: 22 Позиция: атакующий полузащитник Интересный факт: четвертый пик драфта Медиалиги.

Если вы когда-нибудь видели автора мема «Алкоголь – фу, сигареты – фу», то сразу заметите во внешности Егора Никитина что-то знакомое. Да-да, он как никто другой похож на качка из тиктока Даниила Степанова. Так что пока GOATS не додумались позвать Степанова в свой сквад, у нас есть его копия.

Во время драфта Станос спросил Николая Осипова, можно ли не выпускать выбранного футболиста на поле, чем сразу дал понять – сладко Никитину не будет. С другой стороны, Малиев любит поворчать на игроков. Петарде часто достается от президента, однако в видосах он все равно появляется регулярно. Так что у Егора точно будет шанс проявить себя.

Тем более, парень любопытный. Во-первых, он зацепил своей игрой Эдамса – одного из корреспондентов драфта Медиалиги и лидера 2Drots. «По футбольному скиллу, честно, молодец, красавчик, – восхищался Эд. – Думаю, тут есть пара людей, за которых будет куйка. Егора точно заберут с руками». Во-вторых, Никитин достаточно неплохо попылил за любительские команды: четвертый пик драфта в свои 22 сменил несколько клубов из Санкт-Петербурга и даже засветился в Кубке России – с ним питерская «Звезда» прошла «Ядро» и «Волгу» из Твери, дойдя до третьего круга в сезоне-2021/22.

Так что бывший игрок «Ижорца», «Звезды», «Ядра» и «Алмаз-Антея» не станет разменной монетой в ФК «Деньги».

Алан – самый звездный трансфер межсезонья

Возраст: 24 Позиция: вратарь Интересный факт: проходил свидетелем по делу Романа Широкова.

Главное медийное пополнение для ФК «Деньги» – переход звезды 2Drots Алана (он же – Али Горчаханов). Вратарь оказался не нужен Дмитрию Кузнецову – тренер «самураев» видел в Али лишь четвертого кипера. «Деньги» хотели взять Горчаханова в аренду еще на МКС-2022, однако Кузнецов заверил, что киперы будут играть по тайму. Наврал – Алан плотно сидел под Великим Сычевым.

Али вывозит медийкой – самый популярный ролик с его участием набрал за миллион просмотров. В нем Алан проиграл в челлендже на наказание и получил перцовкой в лицо (вот такие челленджи у 2Drots). Пришлось вызывать скорую – приехал не Минаков, но Алану все-таки помогли. Cольно Алан тоже неплохо собирает. Его свежее интервью Эдамсу пробило почти 200 тысяч просмотров.

Видимо, «Деньги» предоставят Алану больше игрового времени, которое он так мечтал получить в 2D.

С любительским бэкграундом у Али все круто – он участвовал в играх за СК «Антей» и «Ничего Обычного». За «НО» Алан выступал и на первом МКС. Например, он участвовал в той самой игре против «Матч ТВ», которая завершилась ударом Широкова по рефери Данте. И даже проходил в этом уголовном деле как свидетель. Очень хочется, чтобы этот эпизод не остался самым ярким в футбольной карьере Алана.

Вадим Гульчак – из Лиги Европы в Медиалигу

Возраст: 24 Позиция: нападающий Интересный факт: двукратный победитель Кубка Молдовы.

Главный из подписанных профиков межсезонья. По бэкграунду в футболе он даст фору большинству игроков Медиалиги. Гульчак поиграл на уровне, заметно превосходящем ФНЛ-2 – молдаванин выступал в Лиге Европы и Лиге Конференций. Да, в отборочном этапе, однако опыт есть. Помимо этого, на высшем молдаванском уровне он провел более ста матчей и забил 30 голов. Есть и очень красивые – зацените гол пяткой.

За Молдову Гульчак поиграл в трех сборных: U-17, U-19 и U-21. Но до взрослой национальной команды так и не дошел. Зато на клубном уровне у Вадима все круто – до сезона-2022/23 он выступал за «Петрокуб» – стабильно вторую команду Молдовы. С ними же брал Кубок страны в сезоне-2019/20. Зимой 2022-го Гульчак был близок к контракту с «Унирей» из Румынии. Но международная карьера не задалась – сначала нападающий вернулся в Молдову, а после уехал на Мальту, где контракт с ним расторгли через несколько месяцев.

Сейчас Вадим без клуба, и переход в ФК «Деньги» – отличный шанс заявить о себе и оформить камбэк в профессиональный футбол.

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У ФК «Деньги» в этом сезоне трансферы на любой вкус: добавились и солидные профики, и качественное усиление медийного сквада. Парни должны засиять как в сериале, так и на футбольном поле – у «Денег» есть все предпосылки, чтобы повторить успех прошлого сезона.