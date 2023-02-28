Как сложилась судьба команд-претендентов на МФЛ-2? Им не помог даже биф с Уткиным и поддержка властей

Жаль этих добряков.

Николай Осипов объявил состав МФЛ-3. Увы, в новый сезон попали не все. «Рубин», Reality, «Рома», Tamo Junto, «Наши Парни», Hardcore, «На Спорте», SD Family были очень близки к МФЛ-3, но оказались вдалеке от больших стадионов и богатых спонсоров.

Что будет с этими клубами?

Чтобы разобраться, есть ли жизнь вне Медиалиги, мы вспомним лето 2022-го. Тогда Медиалига гремела по всей России, а залететь в нее мечтали артисты, музыканты и блогеры. Перед вторым сезоном лига получила больше 100 заявок от потенциальных команд, а до пресс-конференций добрались 19 лучших. Разумеется, большинство оказались не в МФЛ-2, а в лимбе. Ниже мы вспомним самых ярких претендентов на второй сезон и узнаем их судьбу.

Безумие перед МФЛ-2: все хотели свою команду и анонсировали приглашение суперзвезд – Косторной, Нагорного и даже Вадима Лукомского

Переносимся в лето 2022-го.

Только что отгремел первый сезон Медиалиги. Проект Николая Осипова возник из ниоткуда, но собрал сотни тысяч на трансляциях и закончил 11 тысячами зрителей на «ВТБ-Арене». После этого о медиафутболе писали все – от Sports.ru до «Афиши Daily» и «Московского комсомольца». Разумеется, очень многие захотели сыграть во втором сезоне – по словам Осипова, пришло больше сотни заявок. Дополнительно люди из больших структур – телеканалов, спортивных федераций – обещали Осипову сделать свои команды

Николай обещал расширить лигу до 18 участников и отдельно подчеркнул, что позовет все 10 клубов из МФЛ-1.

Первую информацию об МФЛ-2 Осипов выдал в интервью «СФК». Там он назвал цифру в 18 команд и заверил, что позовет 10 клубов из МФЛ. Вскоре стало ясно, что в сезон залетят «Амкал», «БейБеги» Джикии и Соболева, «10» продюсерского центра Medium Quality. Вдобавок из «На Спорте» ушел Текила и основал «Родину Медиа» – еще одного железного кандидата на второй сезон. Мест оставалось так мало, что Осипову пришлось отказаться от обещания оставить всех участников МФЛ-1.

Жесточайшая конкуренция не отпугнула новичков. До пресс-конференций (там команды презентовали себя) дошло 19 лучших.

Большинство выезжали на приглашенной медийной личности: Александре Емельяненко, рэперах из BlackStar, Никите Нагорном, Отаре Кушанашвили. В мечтах владельцев клубов инфлюэнсеры уже бегали по полю «Луча». Осипов пытался сдержать поток неймдроппинга и говорил, что ему нужны не только звезды:

«Принцип отбора команд известен: максимальная узнаваемость и медийность. Каждая из команд, которые подавали свои заявки, прекрасно об этом осведомлены. Мы хотим понимать, кого мы принимаем в сезон, чтобы это не было гонкой вооружений».

Команды не услышали и любой ценой пытались попасть во второй сезон. Их креатив заслуживает отдельного внимания.

Вспоминаем самых ярких претендентов на МФЛ-2: благотворители с Павлюченко, команда-мем и правительственный проект

Самым громким из умерших проектов стала команда Гудмакса – одного из олдов FIFA-комьюнити. Максим Гутник впервые закинул информацию о клубе в апреле, а до лета подкармливал аудиторию яркими анонсами – обещал подписать Аршавина, Лукомского (на должность аналитика), Слуцкого и других звезд. В комьюнити к Гудмаксу относились с иронией и воспринимали как живую иллюстрацию слишком резкого роста популярности медиафутбола. К первой конференции Максим определился с названием клуба – Goodness.

По задумке создателей клуб должен был выполнять благотворительные функции – ездить по детским домам, хосписам и турнирам для людей с ограниченными возможностями. «Наша команда готова дать Медиалиге социальную ответственность, – обещал Гудмакс. – Каждый игрок разделяет наши ценности. Медиалига даст людям с ограниченными возможностями шанс, которого у них может и не быть». Идея понравилась и главному подписанту Goodness Gangsters (второе название клуба) – Роману Павлюченко.

Но чуда не случилось – РФС создал команду «Наши Парни», которая переманила костяк Goodness. На этом команды не стало – Макс давно не упоминает GG в видео.

Другие работали над концепцией куда меньше. Громче всех залетевшая на пресс-конференцию «Катюша» оказалась главной командой-однодневкой. Клуб флексил по полной: по словам создателей, они заявили более 20 медийных личностей, а на второй конференции привет лиге передавали артисты Black Star.

На второй презентации команды клуб раскрыл больше имен – амбассадорами «Катюши» стали Артур Далоян, Александр Емельяненко и Алена Косторная. Тренировать поставили Александра Мостового. Команда запоминалась маркетингом: зрителям обещали по бочонку кваса перед каждым матчем, а главным хайлайтом «Катюши» в МФЛ стал пранк с Натаном. Музыкант сначала якобы не узнал представителей команды, а после ворвался на конфу и представил игроков клуба еще раз.

Для олдов медиафутбола клуб также подготовил сюрприз – подписание Димы Фаворита. Он же намекнул, что команда была государственной. Кир Воробьев из «Эгриси» рассказал, что «Катюша» была фаворитом за слот в МФЛ-2, но «внутри началась какая-то мутотень», из-за чего клуб и перестал существовать.

Зато до сих пор существует FC ARS. Как и владельцы «Катюши», руководство FC ARS появлялось на двух пресс-конференциях. На первой они запомнились представлением формы в виде бодиарта.

Концепт FC ARS – раскрытие медийного футбола в регионах. Они сыграли матчи в Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах страны. У команды даже был выезд в Беларусь к FC Inform. Еще одна особенность FC ARS – отсутствие мата в видео:

«Мы много говорим о вещах, которые важны в медиафутболе, – говорил Анатолий Медведюк, тренер команды. – Но мы забываем, что играем в футбол. И футбол должен быть для зрителя. Ребзя, давайте поменяемся в лучшую сторону. На наших баннерах написано: «Команда без мата». Я понимаю, что в нынешней ситуации тяжело быть без мата. Но давайте посмотрим друг на друга другими глазами. Ведь мы говорим языком Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого».

Перед МФЛ-3 команда провела отбор и, похоже, претендует на слот в МФЛ-4. Осипов лично позвал FC ARS в осенний сезон лиги.

Интересной получилась история VIBE. Команда появилась перед МФЛ-2 и сразу отметилась скандалом. На конференции они анонсировали участие Никиты Нагорного, но информацию опроверг Эрик из 2Drots: «Мне не понравилось, когда они сказали про Никиту. В этот же день мне звонит Брейн (бывший игрок 2Drots и один из руководителей «Сахалинца» – Sports) и говорит: «Что за ##### (фигня)? Нагорного не будет в VIBE». Олимпиец опроверг версию Брейна: «Я должен сыграть за них несколько матчей, потому что там мои ребята, коллеги. Они просили поддержать их, и, вполне возможно, сыграю пару матчей».

Увы, сыграть за VIBE у Нагорного не получилось. Клуб не попал во второй сезон, а через полгода перешел в CS:GO – сейчас VIBE заявлен в Российскую Киберспортивную Лигу.

В МФЛ-2 рвался злой двойник «Эгриси». Они утверждали, что Уткин «угнал» их клуб

Одними из главных скандалистов пресс-конференций стали «Манглиси». Клуб создали основатели команды Василия Уткина. Комментатор присоединился к «Эгриси» в момент, когда они играли во втором дивизионе СВАО ЛФЛ. Казалось, что игроки «Эгриси» должны быть в восторге от нового проекта. Но медийность понравилась не всем. Из-за разногласий с Василием клуб покинули старожилы – Лаша Бахсолиани, Владимир Попов, Вадим Матвеев, а позднее ушел и Александр Матич. Практически сразу они создали новую команду.

В то же время на Трибуне Sports.ru вышел пост комментатора Константина Митина (не ясно, как он связан с «Эгриси»), в котором критиковали Уткина: «У них была форма, название, история, может, маленькая и никому неинтересная, но своя история. Мужики играли в свое удовольствие. Теперь их осталось пять человек без названия, без формы, а также без места в ЛФЛ. Нужно начинать все с нуля. Все заново. Спасибо большое, Василий Вячеславович Уткин, что вы можете иногда показывать то, насколько неуважительно вы относитесь к людям, которые вам помогли. Чем вы лучше бандита, который отжимает бизнес у людей под дулом пистолета? Ничем не лучше».

Дерби «Манглиси» – «Эгриси» несколько лет было одним из главных в ЛФЛ. Команды затаили друг на друга обиду, на поле постоянно возникали словесные перепалки и драки. Наверняка команды зарубились бы и на пресс-конференции МФЛ, но их развели по дням. Отсутствие Уткина не помешало представителям «Манглиси» атаковать Василия: Лаша называл «Манглиси» любимым клубом Уткина (потому что Василий приходил в комментарии под трансляциями команды) и утверждал, что комментатор «угнал Эгриси».

Конфликта с Уткиным и представителей «Матч ТВ» в составе (за «Манглиси» играли Артем Шмельков и Семен Зигаев) не хватило для инвайта. Параллельно команда поссорилась с руководством ЛФЛ и отказалась участвовать в турнирах под эгидой лиги. Поэтому дерби «Манглиси» – «Эгриси» больше может и не быть.

Остальные выжившие были не так интересны. Среди них – команды из Сибири, Нижнего и еще один хейтер Уткина

Хорошие новости – некоторые команды, не попавшие в МФЛ-2, по-прежнему живы.

Начало первой конфы также не обошлось без скандала с участием Василия Уткина. Его словесно атаковал представитель Deimos – команды, за которую играли рэперы Миша H1GH и Грязный Рамирес. Осипов пригласил Павла Юрова, создателя клуба, из-за его драматичной биографии – парень из вымирающего села создал команду, чтобы продвигать своего брата и других молодых футболистов, которых не заметили в профессиональном футболе.

Юров начал накидывать на Уткина, оскорблять и обвинять в боязни не показать результат. За это создателя Deimos захейтили в комментариях, а клуб, похоже, не справился с давлением – канал команды пустует более полугода.

Один из самых статусных участников летних конференций – «Титан». Команда 8 лет существовала в ЛФЛ, а затем неожиданно решила прийти в медийный футбол. Руководители клуба изначально заявили, что не хотят залетать во второй сезон, но заберут всех своих футболистов (а их было немало) перед третьим. Итог вы знаете – «Титан» заходит в МФЛ-3 вместе с Кутузом.

В МФЛ-2 планировали попасть и региональные клубы. Но сибиряки из Sibscammers (клуб не связан с Сибсканой) не доехали даже до конференций, а «ПЛФА» из Нижнего Новгорода сразу заявил, что метит в третий сезон. Команда простых пацанов уже точно не дойдет до МФЛ-3, однако их игрок может быть в сезоне – в 2Drots просматривался нижегородец Бондарь.

Другие команды не запомнились вообще ничем. Тиктокеры из «СФК» растеряли интерес к клубу после ухода запрещенной соцсети из России. Старички комьюнити «Бронзовые Бисты» (участвовали в МКС-1, спонсором команды был Нечай) не выдержали непопадания во второй сезон – созданная весной 2019-го команда умерла в осенью 2022-го.

Грустный факт: за пределами Медиалиги нет жизни. Но, кажется, в четвертый сезон возьмут всех

Итак, как сложилась судьба команд, не попавших в МФЛ-2? Все грустно.

До пресс-конференций добралось 19 команд: на март 2023-го 6 прекратили существование, 10 живут за пределами Медиалиги и 3 попали в третий сезон. По-настоящему успешным из пролетевших мимо МФЛ-2 можно назвать только «Титан», который за полгода только окреп.

Если вы не владелец бетонного завода, то делать команды вне Медиалиги намного сложнее. Мы изучили медийную активность выживших после летнего межсезонья команд.

У некоторых команд все откровенно плохо – «Вибраниум» постит контент только в телеграме, у «СФК» роликов на ютубе не было с ноября, а нацеленные на регионы ARS и «ПЛФА» пробивают 5 тысяч просмотров только кликбейтными названиями. Резюмируем – если за пределами Медиалиги и есть жизнь, то пока она тщательно скрывается. Похоже, что командам просто сложно найти мотивацию.

Тем не менее, маленьким клубам стоит и дальше делать контент. Николай Осипов подтвердил, что следит за командами вне своего турнира и готовит изменения, которые помогут им попасть уже в четвертый сезон. «Я хочу от команд, которые позиционируют себя как молодое поколение медиафутбола, регулярности, – объяснил Осипов. – Регулярности и уникальности. Если вы будете яркими и интересными, то вам не понадобятся никакие 2Drots. Отличный пример – GOATS.

Мы готовим принципиально новый формат (для МФЛ-4 – Sports.ru). Я думаю, что туда попадут все желающие, и, повторюсь, команды с контентом. Понятным, внятным контентом и составом, подходящим под регламент. Если два этих условия будут соблюдены, то у всех будет шанс себя проявить».

Похоже, у всех будет шанс. Главное – не бифить с Уткиным.