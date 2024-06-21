Карьера Килиана Мбаппе – в гифках с Черепашками-ниндзя

После перелома носа в матче с Австрией Килиан Мбаппе спросил в твиттере, какую защитную маску ему выбрать. У поста – 22 тысячи реплаев, самый популярный ответ... Хотя, вы и сами знаете.

Сходство Мбаппе с черепашкой-ниндзя уже не просто мем, а объемная часть медиа-образа футболиста. 2015 год. Шестнадцатилетний Мбаппе дебютирует в основном составе «Монако» выходит в концовке матча против «Кана» вместо Фабиу Коэнтрау. Еще совсем мальчишка!

Весна 2016-го. Владелец «Монако» Вадим Васильев отправил за семьей Мбаппе частный самолет, на котором мать, отец и сводный брат игрока отправились из Парижа в Монако. Первоначально клуб предлагал подписной бонус в 300 тысяч евро, но семья выторговала 3 миллиона. Через три дня контракт был подписан. Зарплата – 1 млн евро (без учета налогов) в сезон, после выплаты налогов они превращались в 500 тысяч.

Клуб едва ли пожалел. В первом же полном сезоне 17-летний Мбаппе выбил 24+7 во всех турнирах, а сам «Монако» дошел до полуфинала ЛЧ. Главный герой – Килиан с шестью голами (все в плей-офф): вышиб «Ман Сити», «Боруссию» и даже забил Буффону.

Дальше – интерес всех топ-клубов Европы и аренда в «ПСЖ» с выкупом за 180 млн евро через год. Некоторые контрактные хотелки Мбаппе вводили парижских боссов в ступор – зарплата в 30 млн евро в случае получения «Золотого мяча», 400 тысяч евро чистыми в случае победы в Лиге 1, 50 часов полетов на частном самолете в год.

В декабре 2017-го Мбаппе забил «Баварии» в ЛЧ. Гол стал для француза десятым, а сам Килиан – самым молодым игроком, достигшим этой отметки.

2018-й, ЧМ в России. Мбаппе забивает Перу на групповом этапе и становится самым молодым французским игроком, когда либо забивавшим на чемпионатах мира. В финальном матче Мбаппе забил один из голов в ворота сборной Хорватии и стал первым игроком младше 20 лет после Пеле, забивавшим в финале ЧМ.

Соперникам французов до сих пор снятся в кошмарах те скоростные прорывы Мбаппе.

Следующий большой вызов для Мбаппе – Евро-2021. Килиан ехал туда в статусе одной из главных звезд, но не справился с ответственностью и провалил турнир: не забил ни одного гола и запорол решающий пенальти в послематчевой серии со Швейцарией.

Вернемся в Париж (хотя тут все наименее интересно). Мбаппе громил Лигу 1 семь сезонов подряд – 175 голов в 205 матчах. Остановить его было невозможно.

Главный хайлайт парижской карьеры – отказ «Реалу» в 2021-м. Мбаппе выбрал деньги: по данным Capology, француз получил контракт на 72 млн евро в год. Беззаботная жизнь гарантирована.

На ЧМ-2022 Мбаппе исправился за грехи Евро. Килиан забил в Катаре восемь голов, три из них – в финале ЧМ против Аргентины. Проигрывая после первого тайма 0:2, именно Мбаппе заряжал раздевалку на борьбу во втором: «Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. В любом случае, хуже не будет. Мы возвращаемся на поле, и либо позволяем им валять дурака, либо добавляем немного интенсивности, идем в единоборства и так далее. Это финал чемпионата мира. Они забили два мяча. Мы можем вернуться! Ребята, такое бывает раз в четыре года». Настоящий лидер – сказал и сделал (хет-трик). Но даже этого не хватило для победы.

Прыгаем в лето 2024-го. Мбаппе прощается с Парижем и переходит в «Реал» свободным агентом. Мечта детства наконец-то исполнена. Презентация в Мадриде – в середине июля.

А пока что Килиан на Евро в Германии. У Мбаппе все еще ни одного результативного действия (ассисты на автоголы не учитывают) и сломанный нос. Надо собраться.

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