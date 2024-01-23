Милнер обогнал Гиггза по матчам в АПЛ. Вот главные хайлайты – на одной картинке
Впереди только Бэрри.
Мощное достижение, которые вы могли пропустить: Джеймс Милнер вышел на чистое второе место по количеству матчей в АПЛ. Англичанин обошел Райана Гиггза – 633 против 632.
Мы собрали карьеру Милнера в АПЛ на одну картинку. Рассматриваем!
● Он дебютировал за «Лидс» в 2002 году – в возрасте 16 лет и 309 дней. Джеймс – второй самый молодой футболист, когда-либо игравший в Премьер-лиге.
● В Премьер-лиге Джеймс играл против 43 команд. В топ-10 влезли и клубы, в которых Милнер выступал.
● Реже всего Милнер играл против «Лутона»: пока только один матч.
● Еще два игрока встречались с Милнером 21 раз: Патрис Эвра и Гари Кэйхилл.
● Примечательно, что любимых соперников Милнера нет в топ-10 рекордсменов АПЛ. Милнер вообще уникальный в этом плане: единственный в десятке, кто стартовал не в девяностых – Джеймс дебютировал в АПЛ в ноябре 2002-го.
● Правда, по сыгранному Милнер даже не в топ-5 лиги: у англичанина 33 тысячи минут – в среднем он проводит на поле 52 минуты. Почти столько же, например, у Кайла Уокера (32 тысячи) – хотя защитник сыграл всего 383 матча в АПЛ.
В этом году Милнер физически уже не догонит Бэрри – осталось меньше 20 туров. Контракт ветерана заканчивается в июне – но в сделке есть опция продления до лета 2025-го. А у самого Джеймса есть мотивация остаться еще на сезон.
Кто-то еще не родился, а я играл против Ширера (с)
Не каждому покоряются такие рубежи.
Не забуду как он праздновал свой гол играя за Ливерпуль года 3 назад.
Тогда он притворяясь стариком с палочкой пошёл(поковылял) к угловому флажку.
Самоирония и юмор на уровне.
Отличный игрок и настоящий боец!
Почему у игроков с разными матчами не вино разницы, почему имя и матчи переворачиваются, почему соперники и клубы одинаковой длины...?
В иконографике задача графически показать разницу.... В чем разница между Челси и Фулхэмом. ...
Единственный информативный элемент клубы. И то сделан через..
Зато 2 раза видим бородатое лицо, но как оно относится с тем кто на главной с мячом не ясно.
Колхоз на аутсосе.