Милнер обогнал Гиггза по матчам в АПЛ. Вот главные хайлайты – на одной картинке

Впереди только Бэрри.

Мощное достижение, которые вы могли пропустить: Джеймс Милнер вышел на чистое второе место по количеству матчей в АПЛ. Англичанин обошел Райана Гиггза – 633 против 632.

Мы собрали карьеру Милнера в АПЛ на одну картинку. Рассматриваем!

● Он дебютировал за «Лидс» в 2002 году – в возрасте 16 лет и 309 дней. Джеймс – второй самый молодой футболист, когда-либо игравший в Премьер-лиге.

● В Премьер-лиге Джеймс играл против 43 команд. В топ-10 влезли и клубы, в которых Милнер выступал.

● Реже всего Милнер играл против «Лутона»: пока только один матч.

● Еще два игрока встречались с Милнером 21 раз: Патрис Эвра и Гари Кэйхилл.

● Примечательно, что любимых соперников Милнера нет в топ-10 рекордсменов АПЛ. Милнер вообще уникальный в этом плане: единственный в десятке, кто стартовал не в девяностых – Джеймс дебютировал в АПЛ в ноябре 2002-го.

● Правда, по сыгранному Милнер даже не в топ-5 лиги: у англичанина 33 тысячи минут – в среднем он проводит на поле 52 минуты. Почти столько же, например, у Кайла Уокера (32 тысячи) – хотя защитник сыграл всего 383 матча в АПЛ.

В этом году Милнер физически уже не догонит Бэрри – осталось меньше 20 туров. Контракт ветерана заканчивается в июне – но в сделке есть опция продления до лета 2025-го. А у самого Джеймса есть мотивация остаться еще на сезон.