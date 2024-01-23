Буря в стакане
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Милнер обогнал Гиггза по матчам в АПЛ. Вот главные хайлайты – на одной картинке

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Впереди только Бэрри.

Мощное достижение, которые вы могли пропустить: Джеймс Милнер вышел на чистое второе место по количеству матчей в АПЛ. Англичанин обошел Райана Гиггза – 633 против 632. 

Мы собрали карьеру Милнера в АПЛ на одну картинку. Рассматриваем!

● Он дебютировал за «Лидс» в 2002 году – в возрасте 16 лет и 309 дней. Джеймс – второй самый молодой футболист, когда-либо игравший в Премьер-лиге.

● В Премьер-лиге Джеймс играл против 43 команд. В топ-10 влезли и клубы, в которых Милнер выступал.

● Реже всего Милнер играл против «Лутона»: пока только один матч.

● Еще два игрока встречались с Милнером 21 раз:  Патрис Эвра и Гари Кэйхилл. 

● Примечательно, что любимых соперников Милнера нет в топ-10 рекордсменов АПЛ. Милнер вообще уникальный в этом плане: единственный в десятке, кто стартовал не в девяностых – Джеймс дебютировал в АПЛ в ноябре 2002-го.

● Правда, по сыгранному Милнер даже не в топ-5 лиги: у англичанина 33 тысячи минут – в среднем он проводит на поле 52 минуты. Почти столько же, например, у Кайла Уокера (32 тысячи) – хотя защитник сыграл всего 383 матча в АПЛ. 

В этом году Милнер физически уже не догонит Бэрри – осталось меньше 20 туров. Контракт ветерана заканчивается в июне – но в сделке есть опция продления до лета 2025-го. А у самого Джеймса есть мотивация остаться еще на сезон.

С таким подходом Джеймс может играть еще лет пять

18 комментариев
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Ответ MaksD
Кто у вас делал иконографику? вообще ничего не ясно..
по моему все наоборот- понятно и информативно
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-1
+19
Интересно что 4 года Бэрри и Милнер поиграли вместе, в Сити
+16
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За Ливерпуль сыграл больше всего матчей с отрывом. Легенда
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Милнер - машина, до 50 играть может в нон лигах ;)
+4
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+4
Уважение. Игрок с Большой буквы.
+4
0
+4
По 2277 из 4776 - самый крутяк!
Кто-то еще не родился, а я играл против Ширера (с)
+2
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Кайл Уокер - машина: 32к минут за 383 матча - это 80+минут в среднем на протяжении 10+лет. И это он ещё много матчей в последнее время пропускает
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Ответ Рита Ктинидина
Только одного не понимаю, если он из Лидса, то зачем к ситявым перешёл?
МЮ принципиальный соперник Лидса, если не ошибаюсь
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Красавец Милнер!
Не каждому покоряются такие рубежи.
Не забуду как он праздновал свой гол играя за Ливерпуль года 3 назад.
Тогда он притворяясь стариком с палочкой пошёл(поковылял) к угловому флажку.
Самоирония и юмор на уровне.
Отличный игрок и настоящий боец!
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В телефоне Чака Норриса Милнер записан "машина"
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Максимально уважаемый дядька 💪
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Все трое супертоп, Милнер, Гиггз и Гарет Барри.
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Милнер - легенда. Никогда бы не подумал, что в данном списке не будет Джеррарда
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Ответ treknn
по моему все наоборот- понятно и информативно
.. Понятно?)
Почему у игроков с разными матчами не вино разницы, почему имя и матчи переворачиваются, почему соперники и клубы одинаковой длины...?
В иконографике задача графически показать разницу.... В чем разница между Челси и Фулхэмом. ...
Единственный информативный элемент клубы. И то сделан через..
Зато 2 раза видим бородатое лицо, но как оно относится с тем кто на главной с мячом не ясно.
Колхоз на аутсосе.
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Ответ LLC TRUST
Милнер - машина, до 50 играть может в нон лигах ;)
думаю что-то подобное от него мы увидим после завершения профкарерьеры.
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