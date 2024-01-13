«Зенит» – самый бразильский клуб Европы?
Да, если не учитывать Португалию.
«Зенит» подписал Артура – игрок стал 11-м бразильцем в команде (включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом»). Клуб из Санкт-Петербурга – однозначный лидер по бразильцам в РПЛ: в остальных клубах суммарно 15.
А как с европейскими лигами?
Окей-окей, ничего другого мы не ожидали: бразильцы едут в Португалию с теплым климатом и отсутствием языкового барьера.
А если без португальских клубов?
У России, Болгарии и Мальты в этом топе общая история: слабые местные игроки и попытка заменить их легионерами – вплоть до натурализации.
● Еще у пачки клубов по 5 представителей Бразилии.
● У «РВД Моленбек» другая история: команда арендует бразильцев из «Ботафого» – клубами владеет Джон Текстор (он же у руля «Лиона»).
● Отдельно отметим «Шахтер»-2021/22, который мог бы возглавить этот топ: до зимы команде были 14 бразильцев (Марлос и Жуниор Мораэс имеют и украинское гражданство). Сейчас клуб постепенно возвращает присутствие – этим летом пришли четыре бразильца.
Например, "В цветах зенита нет чёрного!"
Но Миллер топнул ножкой, и суперкрутые фанаты с Виража сделали вид, что что-то подобное провозглашали какие-то засланные казачки и провокаторы на трибунах))
думаете хоть у одного большого клуба суппортеры могут влиять на решения руководства? даже вот в Германии уж на что фанаты имеют большое влияние, а все равно продали 8% прав какой то сторонней компании.
но это все неважно, изначальный вопрос - непонятно что он вообще делает в новости где нет ни слова про его клуб?