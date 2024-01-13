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«Зенит» – самый бразильский клуб Европы?

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Да, если не учитывать Португалию.

«Зенит» подписал Артура – игрок стал 11-м бразильцем в команде (включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом»). Клуб из Санкт-Петербурга – однозначный лидер по бразильцам в РПЛ: в остальных клубах суммарно 15. 

А как с европейскими лигами?

Окей-окей, ничего другого мы не ожидали: бразильцы едут в Португалию с теплым климатом и отсутствием языкового барьера.

А если без португальских клубов?

У России, Болгарии и Мальты в этом топе общая история: слабые местные игроки и попытка заменить их легионерами – вплоть до натурализации.

● Еще у пачки клубов по 5 представителей Бразилии.

● У «РВД Моленбек» другая история: команда арендует бразильцев из «Ботафого» – клубами владеет Джон Текстор (он же у руля «Лиона»).

● Отдельно отметим «Шахтер»-2021/22, который мог бы возглавить этот топ: до зимы команде были 14 бразильцев (Марлос и Жуниор Мораэс имеют и украинское гражданство). Сейчас клуб постепенно возвращает присутствие – этим летом пришли четыре бразильца.

«Порту» c «Шахтером» – фабрики перепродаж. Больше 1,5 млрд выручки на двоих за 15 лет

Трансферная экономика бразильского футбола: куда и за сколько уезжают главные таланты, какие страны предпочитают сами игроки

20 комментариев
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в Питере пора уже дублировать названия улиц, указатели, вывески на португальском языке
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У нас тепло. Вот и едут
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Это с учётом бразило-россиян, или без?
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Ответ Михон Мясной
Я просто напомню, что когда-то у фанатов стрелки были принципы (так они думали, по крайней мере). Например, "В цветах зенита нет чёрного!" Но Миллер топнул ножкой, и суперкрутые фанаты с Виража сделали вид, что что-то подобное провозглашали какие-то засланные казачки и провокаторы на трибунах))
ну и как обычно, болельщиков Спартака собственный клуб не интересует, все их помыслы сконцентрированы только вокруг Зенита)) в новости нету тэга "Спартак", но первый тут как тут xDD
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Вопрос ведь не в количестве, а в качестве игроков. В среднем, это качество достаточно высокое - раз позволяло успешно брать титулы. И это большое достижение менеджмента команды. Им только респект. К сожалению (для Зенита), бесконечно это продолжаться не может и качество (СРЕДНЕЕ) неизбежно будет постепенно падать, если и дальше будут продолжаться покупки бразильцев. Впрочем - посмотрим.
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Я просто напомню, что когда-то у фанатов стрелки были принципы (так они думали, по крайней мере).
Например, "В цветах зенита нет чёрного!"
Но Миллер топнул ножкой, и суперкрутые фанаты с Виража сделали вид, что что-то подобное провозглашали какие-то засланные казачки и провокаторы на трибунах))
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меня больше интересует, как хорошо играют футболисты, а не их паспорт
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Селекция 12, не?
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Ответ космонавт на дереве
в Питере пора уже дублировать названия улиц, указатели, вывески на португальском языке
Такими темпами город будет называться São Petersburgo)
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Ответ Михон Мясной
Я просто напомню, что когда-то у фанатов стрелки были принципы (так они думали, по крайней мере). Например, "В цветах зенита нет чёрного!" Но Миллер топнул ножкой, и суперкрутые фанаты с Виража сделали вид, что что-то подобное провозглашали какие-то засланные казачки и провокаторы на трибунах))
Полный бред. Я сам с Виража, большинство против действий клуба, но всем в руководстве глубоко плевать, протестуй-не протестуй. А введение фан-уйди оказалось Миллеру вообще на руку, весь Вираж заменили 1000-рублевыми фанатами и проблема принципов теперь вообще не стоит. Многие с Виража ходят теперь только на З-2, многие стали гонять на другие виды спорта (гандбол, женский футбол). Никто от принципов не отказывался, просто все фанатье убрали и проблема типа сама решилась
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Ответ Xm.md
Так а в чем он не прав?
а в чем он прав? несет какую то околесицу про каких то "фанатов" и какие то "принципы", при том что у Зенита очевидно огромное количество болельщиков и взгляды у их очевидно тоже разные - кому то по душе "модерн футбал" и в команде играли ребята с нашего двора, а кому то нормально если в команде будет куча высоквалифицированных мулатов, которые будут устраивать джогу-бониту. но какая связь между фанатами и Миллером? ))
думаете хоть у одного большого клуба суппортеры могут влиять на решения руководства? даже вот в Германии уж на что фанаты имеют большое влияние, а все равно продали 8% прав какой то сторонней компании.

но это все неважно, изначальный вопрос - непонятно что он вообще делает в новости где нет ни слова про его клуб?
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