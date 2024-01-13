«Зенит» – самый бразильский клуб Европы?

Да, если не учитывать Португалию.

«Зенит» подписал Артура – игрок стал 11-м бразильцем в команде (включая Роберта Ренана, арендованного «Интернасьоналом»). Клуб из Санкт-Петербурга – однозначный лидер по бразильцам в РПЛ: в остальных клубах суммарно 15.

А как с европейскими лигами?

Окей-окей, ничего другого мы не ожидали: бразильцы едут в Португалию с теплым климатом и отсутствием языкового барьера.

А если без португальских клубов?

У России, Болгарии и Мальты в этом топе общая история: слабые местные игроки и попытка заменить их легионерами – вплоть до натурализации.

● Еще у пачки клубов по 5 представителей Бразилии.

● У «РВД Моленбек» другая история: команда арендует бразильцев из «Ботафого» – клубами владеет Джон Текстор (он же у руля «Лиона»).

● Отдельно отметим «Шахтер»-2021/22, который мог бы возглавить этот топ: до зимы команде были 14 бразильцев (Марлос и Жуниор Мораэс имеют и украинское гражданство). Сейчас клуб постепенно возвращает присутствие – этим летом пришли четыре бразильца.