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Как сложились карьеры победителей Golden Boy: от Руни и Месси до Балотелли и Мбаппе

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2023-й – год Джуда Беллингема. 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 млн евро, стартовал в Мадриде лучше Роналду (14 голов в первых 15 матчах) и взял приз лучшему молодому игроку мира. 17 ноября журнал Tuttosport назвал Беллингема новым обладателем премии Golden Boy. Победа Джуда – хороший повод вспомнить, как сложились (или складываются) карьеры прошлых победителей.

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19 комментариев
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Пожалуй бездарней всего со своей карьерой обошёлся Балотелли.
+14
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Два СуперМарио и Ганс Кристиан - лучшие в этом списке, пожалуй
+6
-3
+3
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Интересный факт: Месси единственный обладатель ЗМ и Golden Boy!

Хотя эту награду вручают с 2003 - года...
+8
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+2
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Ответ & Co1366
Не у всех Голден Боев сложилась звёздная судьба.
скорей удивительно что почти у всех
+2
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Не у всех Голден Боев сложилась звёздная судьба.
+1
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показательно, кстати, что у нас любят говорить про нашу молодёжь, которая профукала карьеру, но даже по этому списку лучших из лучших среди молодых видно, что многие свой потенциал не реализуют. и ведь талантливые все парни, но в какой-то момент что-то пошло не так. хотя есть и легендарные игроки в этом списке, но половина по сути слились
+2
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У Месси
8 ЗМ
6 ЗБ
44 трофея
12 чемпионств лиг
4 ЛЧ
КА ЧМ
2 ЗМ ЧМ

Авторы поправте свою ошибку)
+5
-4
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у Месси 8 золотых мячей, а не 7
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Ответ Отец Абду
Интересный факт: Месси единственный обладатель ЗМ и Golden Boy! Хотя эту награду вручают с 2003 - года...
У Холланда и Мбаппе ещё всё впереди, уверен.
+3
-2
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сколькоЗМ у Месси?????????????? 7?
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Очень жаль Гави.
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после 2008 что-то сломалось
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Ответ Overkiller
У Холланда и Мбаппе ещё всё впереди, уверен.
Ну, посмотрим... Но не удивлюсь, если Холанд, Мбаппе, Беллингем, Педри, Феликс останутся без ЗМ, а те же Винисиус, Мусиала, Родриго и др закончат свои карьеры с ЗМ:)
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Ответ zer
показательно, кстати, что у нас любят говорить про нашу молодёжь, которая профукала карьеру, но даже по этому списку лучших из лучших среди молодых видно, что многие свой потенциал не реализуют. и ведь талантливые все парни, но в какой-то момент что-то пошло не так. хотя есть и легендарные игроки в этом списке, но половина по сути слились
ну вот взять Андерсона , как по мне , худший обладатель голден боя, но поиграл на высоком уровне и взял пару топ трофеев. Кто из нашей молодежи хоть близко приблизился к такому уровню?
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Ответ VERBLYUD
Месси в 2005 провел шикарный Молодежный ЧМ, без которого, возможно, не получил бы Голден бой в том году, можно было и это указать)
ну и агуэро в 2007, почему за него не пишешь?)
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