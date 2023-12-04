Как сложились карьеры победителей Golden Boy: от Руни и Месси до Балотелли и Мбаппе

2023-й – год Джуда Беллингема. 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 млн евро, стартовал в Мадриде лучше Роналду (14 голов в первых 15 матчах) и взял приз лучшему молодому игроку мира. 17 ноября журнал Tuttosport назвал Беллингема новым обладателем премии Golden Boy. Победа Джуда – хороший повод вспомнить, как сложились (или складываются) карьеры прошлых победителей.