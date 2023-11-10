Буря в стакане
Блог

Самые высокооплачиваемые футболисты-2023 по версии Forbes. Роналду в космосе, Месси зарабатывает больше вне поля

Лионель Месси Лионель Месси
деньги деньги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
рейтинги рейтинги
МЛС МЛС
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Карим Бензема Карим Бензема
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Мохамед Салах Мохамед Салах
Садьо Мане Садьо Мане
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Харри Кейн Харри Кейн
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Саудовская Аравия меняет расценки.

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года.

Но сначала методология.

● Доход на поле – совокупный заработок за сезон-2023/24, включая зарплату, бонусы и имиджевые права.

● Суммы получены из общедоступных баз данных (например, Capology.com) и бесед с инсайдерами отрасли − большинство остались анонимными, но Forbes называет Танкреди Палмери.

● Forbes не включает инвестиционные доходы, не вычитает налоги и агентские комиссии.

Все суммы конвертированы в доллары США по текущему обменному курсу.

В прошлом году только три футболиста заработали больше 100 млн долларов: Мбаппе (128), Месси (120) и Роналду (100, расчет до перехода в «Аль-Наср»). Но Саудовская Аравия все изменила: Неймар (87 в прошлом году) обогнал Мбаппе; Садьо Мане и Карим Бензема ворвались в топ-10.

260 млн Криштиану минимум в два раза превышают любого топ-богача за последние 5 лет – и в четыре раза больше дохода Роналду-2014.

Контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025-го. Кажется, мы знаем победителя рейтинга Forbes и в следующем году.

Телеграм-канал авторов

Почему итальянский футбол такой бедный?

«Барса» должна за игроков больше 200 млн. Так много? Это проблема?

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP, Cal Sport Media via AP Images

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MJ Me
Ответ Игорь Климов
Если бы Лео Месси захотел стать самым высокооплачиваемым футболистом, то он бы принял космическое предложение по финансам из Саудовской Аравии.
Если бы я,
был султан,
я б имел трех жен.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MTZ_2022
Мбаппе отказался от 700 миллионов евро..
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ну хоть здесь Роналду первый. В футболе проиграл Месси, зато в заработке первый. Одним словом, Кощей
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sudoku
Ответ Имя Фамилия
Если бы у Мбаппе на первом месте были деньги, он бы давно перешёл в реал.
Реал ему меньше ПСЖ платить собирался
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10ztv
Ответ Гномович!
Многократный обладатель липого ЗМ и тут второй.
только тут, во всём другом первый
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gelkin
Вроде же Канте в СА переезжал на 100 или 50 лямов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учись упорно
Футбол умирает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Много раз писали что у Холанда зп около 25 в год.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ MTZ_2022
Мбаппе отказался от 700 миллионов евро..
Если бы у Мбаппе на первом месте были деньги, он бы давно перешёл в реал.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ sudoku
Реал ему меньше ПСЖ платить собирался
По информации The Ass и El Balabolio? Агент прямо сказал, что у них на руках были одинаковые предложения.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий