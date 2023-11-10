Самые высокооплачиваемые футболисты-2023 по версии Forbes. Роналду в космосе, Месси зарабатывает больше вне поля
Саудовская Аравия меняет расценки.
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года.
Но сначала методология.
● Доход на поле – совокупный заработок за сезон-2023/24, включая зарплату, бонусы и имиджевые права.
● Суммы получены из общедоступных баз данных (например, Capology.com) и бесед с инсайдерами отрасли − большинство остались анонимными, но Forbes называет Танкреди Палмери.
● Forbes не включает инвестиционные доходы, не вычитает налоги и агентские комиссии.
Все суммы конвертированы в доллары США по текущему обменному курсу.
В прошлом году только три футболиста заработали больше 100 млн долларов: Мбаппе (128), Месси (120) и Роналду (100, расчет до перехода в «Аль-Наср»). Но Саудовская Аравия все изменила: Неймар (87 в прошлом году) обогнал Мбаппе; Садьо Мане и Карим Бензема ворвались в топ-10.
260 млн Криштиану минимум в два раза превышают любого топ-богача за последние 5 лет – и в четыре раза больше дохода Роналду-2014.
Контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025-го. Кажется, мы знаем победителя рейтинга Forbes и в следующем году.
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Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP, Cal Sport Media via AP Images
был султан,
я б имел трех жен.