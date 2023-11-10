Самые высокооплачиваемые футболисты-2023 по версии Forbes. Роналду в космосе, Месси зарабатывает больше вне поля

Саудовская Аравия меняет расценки.

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2023 года.

Но сначала методология.

● Доход на поле – совокупный заработок за сезон-2023/24, включая зарплату, бонусы и имиджевые права.

● Суммы получены из общедоступных баз данных (например, Capology.com) и бесед с инсайдерами отрасли − большинство остались анонимными, но Forbes называет Танкреди Палмери.

● Forbes не включает инвестиционные доходы, не вычитает налоги и агентские комиссии.

Все суммы конвертированы в доллары США по текущему обменному курсу.

В прошлом году только три футболиста заработали больше 100 млн долларов: Мбаппе (128), Месси (120) и Роналду (100, расчет до перехода в «Аль-Наср»). Но Саудовская Аравия все изменила: Неймар (87 в прошлом году) обогнал Мбаппе; Садьо Мане и Карим Бензема ворвались в топ-10.

260 млн Криштиану минимум в два раза превышают любого топ-богача за последние 5 лет – и в четыре раза больше дохода Роналду-2014.

Контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025-го. Кажется, мы знаем победителя рейтинга Forbes и в следующем году.

Фото: East News/Fayez NURELDINE / AFP, Cal Sport Media via AP Images