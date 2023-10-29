Буря в стакане
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Разрыв между «Сити» и «МЮ» перед дерби – 6 позиций. За 10 лет так далеко друг от друга были всего раз

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Считаем после эпохи Фергюсона.

К манчестерскому дерби команды подходят с колоссальным разрывом в таблице: «Сити» второй, «Юнайтед» восьмой. И это команда Эрика тен Хага еще поднялась: помогли две победы в чемпионате подряд. 

Шесть позиций между «Манчестерами» – самый большой разрыв в истории АПЛ? Очевидно, нет, но обычно он был в другую сторону: «Юнайтед» Фергюсона доминировал, а «Ман Сити» не всегда даже был в лиге.

Все изменилось после ухода САФа.

● Шесть позиций между командами – повторение ситуации из 2018-го, но сейчас «МЮ» ниже (тогда был седьмым).

● Всего дважды из предыдущих 20 матчей «Юнайтед» подходил к дерби выше «Сити»: в сезонах-2014/15 и 2020/21.

● Шесть очков разрыва – не антирекорд: в первом круге было и +11 (сезон-2019/20).

При этом положение в таблице не коррелирует с результатами: из 20 матчей «Юнайтед» не проиграл в половине (7 побед и 3 ничьих).

«Барса» – «Реал» и дерби Манчестера! Какой еще футбол мы смотрим на выходных?

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger

11 комментариев

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basme1
Разрыв в позициях имеет смысл в разрезе количества сыгранных матчей. Чем их больше, тем разрыв существеннее по факту. Реальное турнирное положение определяет разрыв в очках. Но там, видимо, новости не получается, поэтому сосём из пальца, как можем.
+14
-2
+12
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Люблю осень
Теперь Сити - уважаемый клуб, пишущий новую историю здесь и сейчас, а Юнайтед - бестолковый денежный мешок, разбазаривающий наследие Фергюсона.
+12
-9
+3
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BaldFraud
Ответ Someone from Internet
Теперь Сити - бестолковый денежный мешок, а Юнайтед - уважаемый клуб.
Юнайтед - бестолковый мешок, а Сити - толковый мешок.
+2
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Will Turner
ну то есть после матча разрыв может уменьшится до 3 очков и что тогда будете писать?
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Дриблинг Рэшфорда
Так Сити третий в таблице, а не второй
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qfxtruxp
Ответ Люблю осень
Теперь Сити - уважаемый клуб, пишущий новую историю здесь и сейчас, а Юнайтед - бестолковый денежный мешок, разбазаривающий наследие Фергюсона.
согласен, Сити именно сейчас и пишет свою историю, через лет 10 это уже будет клуб с историей и традициями
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Will Turner
Ответ Люблю осень
Теперь Сити - уважаемый клуб, пишущий новую историю здесь и сейчас, а Юнайтед - бестолковый денежный мешок, разбазаривающий наследие Фергюсона.
как обычно неадекваты на спортс ру в почете👏🏻
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sheva1976
Ответ Люблю осень
Теперь Сити - уважаемый клуб, пишущий новую историю здесь и сейчас, а Юнайтед - бестолковый денежный мешок, разбазаривающий наследие Фергюсона.
бабло имя этой истории
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Elik1989
Ответ qfxtruxp
согласен, Сити именно сейчас и пишет свою историю, через лет 10 это уже будет клуб с историей и традициями
Напоминает фифа, где вводишь чит на несколько ярдов и получаешь топ клуб. У мс уже давно есть история, не нужно об этом забывать, с переломным моментом в 2008 году, которая успешно продолжается и по сей день. Можно неустанно повторять одно и тоже, что в МЮ прожигают свои заработанные, а в сити катарских инвесторов, но это тот факт, который не оспорим и лёг в основу всей этой компании Манчестер Сити. В мире есть множество великолепных клубов, перечислять бессмысленно, но каково это было бы ощущать фанатам того же Милана, Интера, Баварии, Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Лиона, Аякса или ещё кого-то, что успех их любимого клуба связан с, хоть и грамотным, но весьма банальным "читерствам на кэш". Думается они очень рады, что им это чувства никогда не понять.
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