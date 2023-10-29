Разрыв между «Сити» и «МЮ» перед дерби – 6 позиций. За 10 лет так далеко друг от друга были всего раз

Считаем после эпохи Фергюсона.

К манчестерскому дерби команды подходят с колоссальным разрывом в таблице: «Сити» второй, «Юнайтед» восьмой. И это команда Эрика тен Хага еще поднялась: помогли две победы в чемпионате подряд.

Шесть позиций между «Манчестерами» – самый большой разрыв в истории АПЛ? Очевидно, нет, но обычно он был в другую сторону: «Юнайтед» Фергюсона доминировал, а «Ман Сити» не всегда даже был в лиге.

Все изменилось после ухода САФа.

● Шесть позиций между командами – повторение ситуации из 2018-го, но сейчас «МЮ» ниже (тогда был седьмым).

● Всего дважды из предыдущих 20 матчей «Юнайтед» подходил к дерби выше «Сити»: в сезонах-2014/15 и 2020/21.

● Шесть очков разрыва – не антирекорд: в первом круге было и +11 (сезон-2019/20).

При этом положение в таблице не коррелирует с результатами: из 20 матчей «Юнайтед» не проиграл в половине (7 побед и 3 ничьих).

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger