Таблицы топ-5 лиг и РПЛ прямо сейчас: «Байер», «Монако» и «Краснодар» в лидерах

«Бавария», «Сити» и «Зенит» – нет.

Европейский футбол ушел на вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах и РПЛ. На графиках – первая шестерка в каждой лиге. Разглядываем!

● В АПЛ суперплотность: от первого до шестого места – 4 очка. И да, «Ман Сити» не первый.

● В Испании привычную тройку лидеров разбила «Жирона».

● Лидер французского чемпионата «Монако» набрал 17 очков за восемь туров – 2,1 пункта в среднем за тур. Худший результат среди топов.

● В РПЛ у четырех команд по 17 очков – на официальном сайте турнира в шестерке «Пари НН» и «Спартак».

● У «Баварии» и «Байера» одинаковые показатели забитых (23, лучшие в лиге) и пропущенных (6, лучшие в лиге) – но команда Хаби Алонсо впереди.

Да, в новом сезоне Нидерланды обошли Францию в таблице коэффициентов УЕФА и официально ворвались в топ-5 лиг Европы. Но видеть там Лигу 1 все же привычнее, поэтому на графику попала именно она. Но для тех, кого волнует судьба нидерландской салатницы, докладываем: ПСВ сносит всех и с разницей мячей 27:2 начинает поход за титулом.

● Ищете «Аякс» в шестерке? А он 16-й. Пять очков за 6 туров Эредивизи – антирекорд самого титулованного клуба Нидерландов.