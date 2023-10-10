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Таблицы топ-5 лиг и РПЛ прямо сейчас: «Байер», «Монако» и «Краснодар» в лидерах

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«Бавария», «Сити» и «Зенит» – нет.

Европейский футбол ушел на вторую международную паузу в этом сезоне – идеальное время, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах и РПЛ. На графиках – первая шестерка в каждой лиге. Разглядываем!

● В АПЛ суперплотность: от первого до шестого места – 4 очка. И да, «Ман Сити» не первый. 

● В Испании привычную тройку лидеров разбила «Жирона». 

● Лидер французского чемпионата «Монако» набрал 17 очков за восемь туров – 2,1 пункта в среднем за тур. Худший результат среди топов. 

● В РПЛ у четырех команд по 17 очков – на официальном сайте турнира в шестерке «Пари НН» и «Спартак». 

● У «Баварии» и «Байера» одинаковые показатели забитых (23, лучшие в лиге) и пропущенных (6, лучшие в лиге) – но команда Хаби Алонсо впереди. 

Да, в новом сезоне Нидерланды обошли Францию в таблице коэффициентов УЕФА и официально ворвались в топ-5 лиг Европы. Но видеть там Лигу 1 все же привычнее, поэтому на графику попала именно она. Но для тех, кого волнует судьба нидерландской салатницы, докладываем: ПСВ сносит всех и с разницей мячей 27:2 начинает поход за титулом.

● Ищете «Аякс» в шестерке? А он 16-й. Пять очков за 6 туров Эредивизи – антирекорд самого титулованного клуба Нидерландов.

Последний трофей каждого английского клуба – когда это было?

Рекорды ЛЧ – это рекорды Роналду. Лучший по голам, ассистам и матчам

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18 комментариев

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Pycckuu"
забавно, что автор в рпл не упомянул, что Краснодар с отрывом на первом месте, зато Спартак в шестёрке)
+22
0
+22
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Baybay Baybay
Все третие команды станут чемпионами
+16
-6
+10
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MVL
Дранный Твенте в трешке от ПСВ.
+13
-4
+9
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he d to gfunvffhbvc
В лиге 1 с этого сезона 34 тура
+5
0
+5
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bluFFish88
Ответ IgorBudda
Багаж Слуцкого работает
Слуцкий не оставлял багаж в Твенте
+5
0
+5
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KTK
Аз есмь Аз
+3
0
+3
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artem-lstik@mail.ru
и ни слова про сериАл)
+3
0
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goleodor
Зенит в хорошей компании
+2
0
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Антон Путятин
почему же Зенит не в лидерах? он идёт третьим? или в лидерах один Краснодар и он займет сразу 1, 2 и 3 место?))))
+3
-1
+2
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Konservator
Между прочим, очень интересные промежуточные итоги. Только в одной из шести лиг лидер - это главный фаворит. Плюс много команд из середняков и низов пробрались наверх: Жирона, Крылышки, Штутгарт и Ницца на вторых местах. Ждем продолжения :)
+1
0
+1
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Михаил Подвицкий
Ответ he d to gfunvffhbvc
В лиге 1 с этого сезона 34 тура
И в Эрдивизи, причем уже давно
+1
0
+1
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Андрей Корсаков
Догадайтесь, кто по итогу будет впереди.
+1
-1
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qw6xjkwprw
Тотэнхему можно это за трофей считать?
0
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soda overdose
Ну хоть где-то "Зенит" рядом с "Сити" и "Баварией", xdd
0
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IgorBudda
Ответ MVL
Дранный Твенте в трешке от ПСВ.
Багаж Слуцкого работает
0
0
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