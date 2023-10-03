Буря в стакане
Блог

Рекорды ЛЧ – это рекорды Роналду. Лучший по голам, ассистам и матчам

Короткий Спортс Короткий Спортс
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Карим Бензема Карим Бензема
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Мохамед Салах Мохамед Салах
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Хави Хави
Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон
Райан Гиггз Райан Гиггз
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Неймар Неймар
Икер Касильяс Икер Касильяс
Рауль Рауль
Серхио Рамос Серхио Рамос
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Уэйн Руни Уэйн Руни
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Томас Мюллер Томас Мюллер
Роберто Карлос Роберто Карлос
Тони Кроос Тони Кроос
Футбол Футбол

Любимый турнир Криштиану.

Криштиану Роналду последний раз играл в ЛЧ еще в феврале 2022-го – тогда «МЮ» рулил Ральф Рангник, а клуб вылетел уже на первой стадии плей-офф. Португальца нет в Лиге чемпионов уже больше года, но превзойти его большие рекорды не вышло даже у Лео Месси, получившего фору в целый сезон без конкурента. Ниже – шесть рейтингов лучших игроков ЛЧ. Все данные – на начало сезона-2023/24 и не учитывают статистику из нового розыгрыша.

• Роналду лидирует в четырех списках из шести. Там, где не первый – входит в топ-4. Чтобы пост не превратился в галерею фото Криштиану, на графиках мы напоминали о других героях турнира. • Кажется, побить рекорд Роналду по ассистам способен Анхель Ди Мария. Да, мы ждали в этой роли другого аргентинца, но Анхель здорово начал сезон в «Бенфике» (5+1 в 6 матчах). Может, пошумит и в ЛЧ? • Пункт, который напомнит о величии Икера Касильяса. Легендарный кипер «Реала» дебютировал в ЛЧ в 1999-м и по-прежнему остается рекордсменом по количеству сухих матчей (57) и одним из трех вратарей с тремя победами в турнире.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mallowan
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Не ной
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ну так-то Роналду уделывает Месси тут по всем статьям
А вообще таблички хороши оформлены, за это лайк
+40
-14
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wshnmn
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
И что? Месси хоть раз взял 2 лч подряд? а 3 ? у Мессифанов один аргумент на все времена ЧМ.
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Рекордсмен по кол-ву пенальти — меси.
Рекордсмен по кол-ву запоротых пенальти — меси.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Oleg
С МЮ он для ЛЕ надравил их. Жаль что без протекции Реала это недоразумение посыпалось.
С МЮ он выиграл ЛЧ, хотя тебя тогда не было)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Наркотик
Ответ AF007
У Месси можно сходу вспомнить два десятка матчей, где он действительно в соло уничтожил Реал, Баварию, МЮ, Челси, Сити, Арсенал, Ливер, Тоттенхэм, Ювентус, Милан, Наполи, ПСЖ, Лион, Дортмунд, Байер. И уничтожение было комплексным - голы, ассисты, обводки, созданные моменты. Замыкалдыч, при всём к нему уважении, был хорош только в одном компоненте - вынырнуть из под защитника и подставить клюшку под прострел. Тоже не все умеют, но сравнивать это всерьез с функционалом Величайшего Лео Кинга - на это хватает ума только у персофанок марокканца)
Достаточно на ютубе посмотреть нарезку голов Криша в ЛЧ, чтобы понять, что ты дичь несёшь
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Abaturov
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Так там у стероидного еще больше кринжа.
Такого позора как в Катаре в истории ЧМ еще не было. В эпоху ВАР просто взять и нахально протащить аргов в семпионы, да еще стероиду по приколу 2 зм дать , как лучшему игроку турнира. С этим позором ничто не сравнится.
А Рон в Катаре- это просто угасающая 38 - летняя звезда , которая в былые годы крутило твоего меську на болту
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alessandroma
Ответ Oleg
С МЮ он для ЛЕ надравил их. Жаль что без протекции Реала это недоразумение посыпалось.
Заплачь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэр Чунга-чанги
Ответ Oleg
Франсиск Хенто, у него 6 ЛЧ. У Ди Стефано 5 ЛЧ подряд.
Как удобно использовать любой инструмент для уничижения рекордов Роналду. А что там в бчкшной методичке говорится об этих ЛЧ?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ AF007
Голы в среднем за игру - Месси Ассисты в среднем за игру - Месси Голы в среднем за игру в плей-офф - Роналду Ассисты в среднем за игру в плей-офф - Месси Голы из-за пределов штрафной - Месси Голы с сольных проходов - Месси Созданные моменты - Месси Успешные обводки - Месси Средний рейтинг по Whoscored - Месси Средний рейтинг по Sofascore - Месси Замыкалдыч великий бомбардир, но в футбол он играл намного хуже Месси. В том числе и в ЛЧ
А что такое "в среднем за игру"? Там вон ван Нистелрой тогда лучший футболист в истории турнира. В сухом остатке у Роналду больше голов, голевых, а главное побед в ЛЧ.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ответ FC.Barcelona
Месси сыграл меньше на 20 матчей и один из лучших по результативности, после Ван Нистелроя, в остальном кляча Рон как и рекорд за сборные побил только за счет количества матчей
То что Меся сыграл на 20 меньше говорит о том,что он много позорно вылетал от Ливерпуля,Ром и Ювентусов.Набивал стату в основном в группе,а Роналду рекордсмен в плей-офф и тащер
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scary#Clowm
Ответ Стахович
Так Кроос и Модрич объективно круче Иньесты и Хави.У одного футбольного интеллекта больше,чем у обоих каталонцев вместе взятых.В сборной одним матчем с Бразилией перебил всё наследие двоих в сборной.А второй вообще обладатель ЗМ.Что тут сравнивать
успокойся,пиковые Кросс и Модрич не попали бы в стартовый состав Испании 2006-2014.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wshnmn
CR7 король лч получается? ))
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Спасибо,что в эпоху Роналду живём
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Арапханов
Статистику в плей-офф на разных стадиях ещё интересно было бы. Там, если не ошибаюсь, Роналду тоже впереди остальных, причём с солидным преимуществом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джошуа Бенгальский
Ответ wshnmn
И что? Месси хоть раз взял 2 лч подряд? а 3 ? у Мессифанов один аргумент на все времена ЧМ.
https://www.youtube.com/watch?v=7GQIFMk_dBg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Стахович
Лига Чемпионов это лучший футбольный турнир и главный индикатор карьеры футболиста.Ни чемпионат,ни турниры сборных,где повезло/не повезло родиться в футбольной стране,не сравнятся с ним.Это как НБА,НХЛ,турнир Большого шлема - турнир элит
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anarchy
Ответ Shuller18
Только в ЛЧ за Роналду осталось превосходство относительно Месси. Забавно. что даже по голевым он его превзошел)
Ну так для игроков с такой сумасшедшей статистикой по г+п, разница в 24 матча очень значима
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Barcelona FC
Конечно перебил да, именно поэтому Испания с Хави и Иньестой чемпионы мира, а Модрич с хорватами где-то…. И именно поэтому их нет в списках ЛЧ, потому что они величайшие и интеллекта у них на двоих
ну да, давайте теперь сравним Хорватию и Испанию как футбольные державы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ Имя Фамилия
Рекордсмен по кол-ву пенальти — меси. Рекордсмен по кол-ву запоротых пенальти — меси.
Лучший бомбардир группового этапа - месси
Лучший бомбардир начиная с 1/4 финала - Криш
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ trav
Я не фанат ни Месси ни Роналду, но КР7 взял Евро2016 со средней сборной Португалии. Потом уже Месси тащили всем миром на Копе (вспомним, когда она проводилась несколько лет подряд). А ЧМ и 5 пенальти забитых на турнире - это великое достижение? Может Ди Марии дать ЗМ - он был сильнейшим игроком на турнире у Аргентины? Зато регулярные вылеты с Барселоной в ЛЧ (8-2!) где всё заточено было десятилетия под игру Месси очень надолго будут в памяти. Марадона № 1 для Аргентины. Вот. Месси никакой не лучший в истории это тоже очевидно
Ди Мария сидел весь ЧМ на банке из за травмы, сыграл только 60 минут в финале, у фанатов кринжа он лучший на турнире🤣
Это как?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ trav
Ну так-то Роналду уделывает Месси тут по всем статьям А вообще таблички хороши оформлены, за это лайк
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Ответ Фаррух Касимов
один гол и столько шума,пусть хотя бы возьмёт чашку. азиатской ЛЧ про ЧМ уже молчу,вот тогда можешь пошуметь.Талиска же молодец тащер.
Я не фанат ни Месси ни Роналду, но КР7 взял Евро2016 со средней сборной Португалии. Потом уже Месси тащили всем миром на Копе (вспомним, когда она проводилась несколько лет подряд). А ЧМ и 5 пенальти забитых на турнире - это великое достижение? Может Ди Марии дать ЗМ - он был сильнейшим игроком на турнире у Аргентины?
Зато регулярные вылеты с Барселоной в ЛЧ (8-2!) где всё заточено было десятилетия под игру Месси очень надолго будут в памяти.
Марадона № 1 для Аргентины. Вот. Месси никакой не лучший в истории это тоже очевидно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
И что тебе от этого?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ss_podonok
у сектантов месси когнитивного диссонанса не возникает, когда они лучшего ассистента лч называют замыкалду/пеналду?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий