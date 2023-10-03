Рекорды ЛЧ – это рекорды Роналду. Лучший по голам, ассистам и матчам

Любимый турнир Криштиану.

Криштиану Роналду последний раз играл в ЛЧ еще в феврале 2022-го – тогда «МЮ» рулил Ральф Рангник, а клуб вылетел уже на первой стадии плей-офф. Португальца нет в Лиге чемпионов уже больше года, но превзойти его большие рекорды не вышло даже у Лео Месси, получившего фору в целый сезон без конкурента. Ниже – шесть рейтингов лучших игроков ЛЧ. Все данные – на начало сезона-2023/24 и не учитывают статистику из нового розыгрыша.

• Роналду лидирует в четырех списках из шести. Там, где не первый – входит в топ-4. Чтобы пост не превратился в галерею фото Криштиану, на графиках мы напоминали о других героях турнира. • Кажется, побить рекорд Роналду по ассистам способен Анхель Ди Мария. Да, мы ждали в этой роли другого аргентинца, но Анхель здорово начал сезон в «Бенфике» (5+1 в 6 матчах). Может, пошумит и в ЛЧ? • Пункт, который напомнит о величии Икера Касильяса. Легендарный кипер «Реала» дебютировал в ЛЧ в 1999-м и по-прежнему остается рекордсменом по количеству сухих матчей (57) и одним из трех вратарей с тремя победами в турнире.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno