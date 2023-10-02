Последний трофей каждого английского клуба – когда это было?
Даже если не хотите смеяться над «Тоттенхэмом», придется.
В 2023-м только три английских клуба брали трофеи: у «Манчестер Сити» требл (АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии), «Манчестер Юнайтед» забрал Кубок лиги, «Вест Хэм» – Лигу конференций.
А давно другие английские клубы брали трофеи? Данные подсчетов актуальны на конец сентября, при этом победы в Суперкубках (любых) и Чемпионшипе не учитываются. Только еврокубки, два главных кубка и чемпионат (в любой из его версий).
● «Тоттенхэм» отстает не только от топов, но даже от «Портсмута», «Суонси», «Бирмингема» и «Уигана».
● «Лидс» выиграл последний розыгрыш Первого дивизиона, этот трофей пока последний для клуба.
● Как же красиво «Ипсвич» закончил с трофеями: взял Кубок УЕФА в перестрелке с АЗ (3:0, 2:4)
● Извините, но опять про «Тоттенхэм». Лукас Моура, который выиграл Кубок Бразилии с «Сан-Паулу», стал 62-м игроком или тренером, покинувшим «Тоттенхэм» и взявшим трофей после 2008-го.
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Фото: Gettyimages.ru/Allsport
ЦСКА 3 месяца назад.(2023)
Зенит 4 месяца назад.(2023)
Спартак 1 год, 4 месяца назад(2022)
Локомотив 2 года, 4 месяца назад.(2021)
Тосно 5 лет, 4 месяца назад(2018)
Ростов 9 лет, 4 месяца назад( 2014)
Рубин 11 лет, 4 месяца назад(2012)
Терек 19 лет, 4 месяца назад(2004)
Алания 27 лет, 10 месяцев назад(1995)
Динамо 28 лет, 3 месяца назад.(1995)
Торпедо 30 лет, 3 месяца назад.(1993)
Это как в России еще сделать аналогичный Кубок Лиги и там тоже будут побеждать разные команды, потому что тянуть Чемпионат, Кубок, Еврокубок, еще и этот Кубок, никаких сил не хватит.