Буря в стакане
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Последний трофей каждого английского клуба – когда это было?

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Хаддерсфилд Хаддерсфилд
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Блэкпул Блэкпул
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Даже если не хотите смеяться над «Тоттенхэмом», придется.

В 2023-м только три английских клуба брали трофеи: у «Манчестер Сити» требл (АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии), «Манчестер Юнайтед» забрал Кубок лиги, «Вест Хэм» – Лигу конференций.

А давно другие английские клубы брали трофеи? Данные подсчетов актуальны на конец сентября, при этом победы в Суперкубках (любых) и Чемпионшипе не учитываются. Только еврокубки, два главных кубка и чемпионат (в любой из его версий).

● «Тоттенхэм» отстает не только от топов, но даже от «Портсмута», «Суонси», «Бирмингема» и «Уигана».

● «Лидс» выиграл последний розыгрыш Первого дивизиона, этот трофей пока последний для клуба. 

● Как же красиво «Ипсвич» закончил с трофеями: взял Кубок УЕФА в перестрелке с АЗ (3:0, 2:4)

● Извините, но опять про «Тоттенхэм». Лукас Моура, который выиграл Кубок Бразилии с «Сан-Паулу», стал 62-м игроком или тренером, покинувшим «Тоттенхэм» и взявшим трофей после 2008-го.

Рассмотреть картинку детальнее можно здесь.

Фото: Gettyimages.ru/Allsport

33 комментария

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Александр Рабонов
Ответ Morning Again
Так, странно вспоминать смотря на Лестер вверху списка, что клуб совсем недавно, в 2021 брал КАЛ, а сейчас играет в Чемпионшипе.
это кубок англии,а не кубок английской лиги)
+22
0
+22
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Morning Again
Так, странно вспоминать смотря на Лестер вверху списка, что клуб совсем недавно, в 2021 брал КАЛ, а сейчас играет в Чемпионшипе.
+14
-2
+12
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kilcher
У Ньюкасла был Кубок Ярморок в 1969, по сути, та же ЛЕ
+11
-1
+10
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Alex-San
Ответ Mircantinovic
Было бы интересна такая же инфа о российских клубах.
Там всё просто.
ЦСКА 3 месяца назад.(2023)
Зенит 4 месяца назад.(2023)
Спартак 1 год, 4 месяца назад(2022)
Локомотив 2 года, 4 месяца назад.(2021)
Тосно 5 лет, 4 месяца назад(2018)
Ростов 9 лет, 4 месяца назад( 2014)
Рубин 11 лет, 4 месяца назад(2012)
Терек 19 лет, 4 месяца назад(2004)
Алания 27 лет, 10 месяцев назад(1995)
Динамо 28 лет, 3 месяца назад.(1995)
Торпедо 30 лет, 3 месяца назад.(1993)
+7
0
+7
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Слончик
Все эти кубки лиги и должны доставаться тоттенхэмам и астон виллам. Манся нахватала этих трофеев, ей даром не нужных, а там бы фанаты порадовались, впервые за 15 тысяч дней...
+9
-4
+5
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Марсель Объелся
Так-то 2008 не так давно был. А учитывая что с того времени были пара финишей в топ-2 АПЛ и финал ЛЧ. Не такая уж и катастрофа как по мне
+5
-1
+4
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Юра Трутнев
Ответ Александр Рабонов
это кубок англии,а не кубок английской лиги)
какая символичная аббревиатура у кубка английской лиги получилась
+3
0
+3
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Morning Again
Ответ Александр Рабонов
это кубок англии,а не кубок английской лиги)
Да, спасибо за уточнение.
+3
0
+3
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Mircantinovic
Было бы интересна такая же инфа о российских клубах.
+4
-1
+3
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Direct free kick
Ответ kilcher
У Ньюкасла был Кубок Ярморок в 1969, по сути, та же ЛЕ
В реестре УЕФА кубка ярмарок нет, так зиротитули с 1955, возможно мало осталось ждать
+4
-2
+2
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Олег М
А как же Клубный ЧМ в феврале 22г для Челси 🤔
+2
0
+2
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Ложный Латераль
Ответ Марсель Объелся
Так-то 2008 не так давно был. А учитывая что с того времени были пара финишей в топ-2 АПЛ и финал ЛЧ. Не такая уж и катастрофа как по мне
2038 уже ближе чем 2008)
+4
-2
+2
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Pasha Giggz
Эх...Бери по ходу уже и вовсе не возьмёт ничего((
+1
0
+1
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Pasha Giggz
Ответ Mars Usmanov
а они ещё играют ?
Играют, но на 9м уровне https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nonleague/3174842.html
0
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0
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Mars Usmanov
Ответ Pasha Giggz
Эх...Бери по ходу уже и вовсе не возьмёт ничего((
а они ещё играют ?
0
0
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Liverpool_YNWA
Ответ #SharkTeam
ливер по-прежнему на 1 месте там, надо бы с насеста скинуть
да вы задолбали, оставьте Ливерпуль хоть на одном насесте
+1
-1
0
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Alex-San
Ответ di Malkovich
Офигеть! 45 клубов с трофеями.
Если делать де-факто два Кубка Англии, то это немудрено.
Это как в России еще сделать аналогичный Кубок Лиги и там тоже будут побеждать разные команды, потому что тянуть Чемпионат, Кубок, Еврокубок, еще и этот Кубок, никаких сил не хватит.
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Roma Tarasych
Ответ Марсель Объелся
Так-то 2008 не так давно был. А учитывая что с того времени были пара финишей в топ-2 АПЛ и финал ЛЧ. Не такая уж и катастрофа как по мне
Не пара, а один финиш.
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Брэд Либил
Ответ Alex-San
Там всё просто. ЦСКА 3 месяца назад.(2023) Зенит 4 месяца назад.(2023) Спартак 1 год, 4 месяца назад(2022) Локомотив 2 года, 4 месяца назад.(2021) Тосно 5 лет, 4 месяца назад(2018) Ростов 9 лет, 4 месяца назад( 2014) Рубин 11 лет, 4 месяца назад(2012) Терек 19 лет, 4 месяца назад(2004) Алания 27 лет, 10 месяцев назад(1995) Динамо 28 лет, 3 месяца назад.(1995) Торпедо 30 лет, 3 месяца назад.(1993)
Ростовский СКА потеряли.
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Wex815
Это что за рофл? Арсенал два месяца назад взял суперкубок!!!
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KRIPTOZOO
Статья задумана, чтобы постебаться над Тоттенхэмом...(((
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Ivan Vladyko
Ньюкасл удивил больше других - думал, что хоть что-то было за последние почти 70 лет
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Фанат футбола 777
Грустно видеть КПР таким, как буд-то ещё год назад играли в АПЛ, но нет, и врят-ли вскоре вернутся
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magomedov gazi 21586
Как я понял трофей типа Суперкубок УЕФА , Суперкубок Англии, Клубный Чемпионат Мира не считались
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di Malkovich
Офигеть! 45 клубов с трофеями.
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