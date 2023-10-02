Последний трофей каждого английского клуба – когда это было?

Даже если не хотите смеяться над «Тоттенхэмом», придется.

В 2023-м только три английских клуба брали трофеи: у «Манчестер Сити» требл (АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии), «Манчестер Юнайтед» забрал Кубок лиги, «Вест Хэм» – Лигу конференций.

А давно другие английские клубы брали трофеи? Данные подсчетов актуальны на конец сентября, при этом победы в Суперкубках (любых) и Чемпионшипе не учитываются. Только еврокубки, два главных кубка и чемпионат (в любой из его версий).

● «Тоттенхэм» отстает не только от топов, но даже от «Портсмута», «Суонси», «Бирмингема» и «Уигана».

● «Лидс» выиграл последний розыгрыш Первого дивизиона, этот трофей пока последний для клуба.

● Как же красиво «Ипсвич» закончил с трофеями: взял Кубок УЕФА в перестрелке с АЗ (3:0, 2:4)

● Извините, но опять про «Тоттенхэм». Лукас Моура, который выиграл Кубок Бразилии с «Сан-Паулу», стал 62-м игроком или тренером, покинувшим «Тоттенхэм» и взявшим трофей после 2008-го.

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Фото: Gettyimages.ru/Allsport