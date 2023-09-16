38 комментариев

Буря в стакане
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Кто-нибудь объясните Санчо, что рок-звездам уже не место в футболе

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Футбол Футбол

Направил карьеру из топ-клуба в «Ноттингем Форест».

За этот месяц я разочаровался в Джейдоне. Хотя до последнего верил, что конфликт с ЭТХ разрулят, а Санчо вернется в состав из-за проблем Антони. Всегда считал, что англичанин более тонкий и искусный игрок, а потому справа должен играть он. У болельщиков «МЮ» вообще распространена болезнь излишней веры в игроков, которые отрицают культ профессионализма. Мы верили, что однажды раскроется Лингард, вот-вот заиграет Погба. А когда они растворились, понадеялись: Санчо не такой. Грустно, что опять ошиблись. Разбираясь в причинах отстранения Санчо, ответ приходит быстро – он простой, а от этого еще обиднее.

Санчо никогда не был адептом hard-work. Видео с отжиманиями знают все (а если нет – обязательно посмотрите), претензии Тен Хага по качеству тренировок тоже не новость – с этим сталкивались и предыдущие тренеры Санчо. Он давно просился за борт. Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

Надежный инсайдер и спец по «МЮ» Лори Уитуэлл из The Athletic писал:  Тен Хага все сильнее раздражало отсутствие пунктуальности у Санчо и его нерасторопность на тренировках. Это заметили и в команде – многие футболисты были разочарованы так же, как и ЭТХ. 

 В прошлом сезоне Эрик и его штаб искали решение проблемы. Чтобы заставить Санчо приходить на тренировки вовремя, для него установили расписание с приездом в Каррингтон на час раньше остальных. Сработало, но ненадолго, вскоре Джейдон вернулся к привычному графику. Все закончилось исключением из состава на матч с «Арсеналом».

 В «Боруссии» было примерно то же самое. Один из источников в клубе отмечал: несмотря на психологическую устойчивость на поле, Санчо мог быть довольно ребячливым и непрофессиональным в мелочах. Иногда он пропускал командные собрания из-за того, что проспал.

Действия Тен Хага методичны и последовательны – он сделал максимум и дал неприлично много времени для набора формы, разгона всех тараканов из головы и возвращению в команду. Санчо наплевал на эти старания и занялся перекладыванием ответственности на тренера. Джейдон переоценил себя, вступив в публичную битву с ЭТХ. Безнадежная идея, ведь Эрик всего за один год: – разрубил связь «МЮ» и легендарного прошлого, списав Де Хеа; – отобрал у Магуайра капитанскую повязку; – выдавил из клуба Криштиану Роналду. Последний пункт особенно важен. Несмотря на шутки про спелые фрукты, игнорировать масштаб Роналду невозможно, он слишком многого добился в футболе. И даже несмотря на статус и величие, борьбу за влияние в клубе выиграл не он, а Тен Хаг, получивший полную поддержку руководства. Санчо и правда думал, что у него есть шансы? Что жалобная записка в твиттере отвернет команду и руководство от тренера? Черт, да он даже не ходил к Пирсу Моргану (хотя тот звал)! Джеймс Дакер из The Telegraph сообщал: Санчо считает, что он стал жертвой двойных стандартов. По мнению вингера, ЭТХ относится к нему не так, как к другим игрокам. Именно поэтому Санчо называл себя козлом отпущения. И не понимал, что публичная критика от Тен Хага – крайняя мера, чтобы вернуть игрока, его спасительный шанс. Но Санчо не отступил. 

Вместо принятия нынешнего статуса (в иерархии вингеров «МЮ» Санчо котируется ниже Гарначо и Пельистри, но это могло быть временно) и упорной работы на тренировках Джейдон умотал на тусовку в США. 12 сентября фотограф с ником sharefiz опубликовал кадр с дня рождения баскетболиста Джона Уолла. 

Среди гостей – рэперы OFFSET и Meek Mill, куча локальных американских селебрити и…

Да, Джейдон Санчо тоже там был.

Среднее время полета из Манчестера в Нью-Йорк – 7,5-8 часов. Вероятно, Санчо потратил на всю тусовку плюс-минус двое суток. Не хочется быть ворчащим дедом – нет ничего плохого в том, что молодой пацан с кучей денег летит на лакшери-тусовку. Рэшфорд тоже летал в Нью-Йорк весной. Правда, перед этим напихал пачку голов и был лучшим игроком «МЮ» после ЧМ. Но после возвращения из США Санчо делал вид будто пахал без отдыха и не понимал, чем так раздражен Тег Хаг. Когда Джейдон отказался извиниться, его перевели на индивидуальные тренировки. Тен Хаг ожидаемо получил полную поддержку руководства, а игрок – список возможных пунктов назначения на случай, если его статус не изменится до конца года. Журналистом Сэмом Лакхерстом из Manchester Evening News озвучены два варианта – камбэк в «Боруссию» и переход в «Ноттингем Форест» к Стиву Куперу, с которым Джейдон работал в молодежной сборной Англии. О Саудовской Аравии Джейдон не думает – считает, что еще слишком молод. История Санчо – яркая и точная, но одновременно болезненная иллюстрация конца эпохи чистого таланта в футболе. 

Теперь недостаточно быть просто одаренным технарем, который, залившись алкоголем, на следующий день оформит хет-трик. В 2012-м это еще получалось у Эдена Азара, в 2023-м не получается ни у кого. Джейдон живет и трудится так, будто сейчас 70-е, игнорируя действительность. Погба, Дембеле, Балотелли, Гринвуд – сложно было пройти мимо этих грустных примеров. Жаль, что Санчо так и не усвоил уроки. Жаль, что их не усвоил и «МЮ», в очередной раз понадеявшись на безответственного гения. 

Забавно, что за полтора года работы с человеком, с которого началась эпоха математически выверенного сна и питания, Санчо впитал самое худшее.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Dean Mouhtaropoulos; instagram.com/sharefiz

38 комментариев

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fillipbrooks
еще никто так не оскорблял настоящих рок-звезд)
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ fillipbrooks
еще никто так не оскорблял настоящих рок-звезд)
Согласен. Ситуация Санчо это вообще комедия. Мальчишка, который по-сути ничего не добился в футболе и за 2 года в МЮ ничем толком не запомнился кроме огромной ЗП в 350к, почему-то посчитал, что его статус позволяет публично критиковать тренера и требовать место в основе. Как говорится "мне бы его веру в себя и я бы захватил мир". И причем он это всё устроил за пару дней до отстранения Антони! То есть подожди он ещё чуть-чуть и жизнь сама дала бы ему шанс, но нет. И то, что он отказался извиниться перед Тен Хагом, чтобы попасть в состав и помочь команде, когда она в нем нуждается, показывает его реальное отношение к клубу. Гордость не позволяет признать свою неправоту
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Андрей Кастуев
Автор озвучил прописные истины. Абсолютно.
Сторону Санчо в комментах жителей Омска/Житомира/Актобе принимают, кажется, лишь две категории людей:

1) Те, кого не устраивают результаты Тен Хага. Спорно, учитывая великую историю побед МЮ после Сэра Алекса. Хотя тренер вернул клуб в ЛЧ и только строит свою команду в условиях традиционной турбулентности Глейзеров, до сих пор очищая коллектив от странных личностей вроде Санчо. И да, этот сезон только начался.

2) Разгневанные фанаты Роналду, которого попросили из МЮ после дичайшего интервью и минимум спорных результатов клуба в его второй визит. На жестокого недоучку ТХ можно списать все. Хотя бы из личной вендетты.

7Хаг - да, с семерочкой от Ливерпуля - системный тренер. И даже этот сезон можно назвать промежуточным. Дайте мощному коучу время, уважаемые омичи и житомирцы. А очередного Стаса Черчесова всегда успеете позвать.
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Rad0
Санча - это очередной рэпер, пришедший в МЮ получать зп, а потом кутить в дорогих побрякушках с баскетболистами. Не жаль его и его карьеру, желаю МЮ поскорее от него избавиться.
+16
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Hasenpoth
Важное предназначение тренера суметь замотивироватт своих подопечных. Если кто-то сможет показать мне хоть одного игрока МЮ добившегося прогресса с ЭТХ я пожалуй соглашусь с автором. А пока могу лишь констатировать факт, что ЭТХ может и подкован технически ( в чём я тоже сильно сомневаюсь), но с мотивацией у него явно огромные проблемы
Маркус Рэшфорд, который в первый же сезон совместной работы с Тен Хагом оформил 30 голов, после худшего сезона в карьере (5 голов), подходит под это определение?
+16
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#SharkTeam
Рок звезда это же исключительный игрок все-таки, тут скорее рэпер
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Борис Энгельгардт
Рэшфорд шёл за новым контрактом, это известное дело кто-то ещё?
Я хотел было начать свой ответ, но посмотрел, что вы пишите в комментариях про работу ЭТХ и решил сэкономить себе время. Переубедить вас вряд ли получится, поэтому пусть Тен Хаг остается плохим тренером. Сливаюсь.
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Санитар-волк
Ответ fillipbrooks
еще никто так не оскорблял настоящих рок-звезд)
Точно
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Санитар-волк
Дорогой автор, настоящая рок-звезда работает, как и настоящий спортсмен. А тут имеет место быть обычное раздолбайство. Ещё одни талант, прос**вший свою карьеру.
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mj23.net
С каких пор спортивные рок-звезды - это те, кто только забивают на любую дисциплину и ведут себя как семилетние дети? Рок-звезда должна проявлять характер, харизму и иметь какое-то обоснование своим выходкам в виде крутой игры. Санчо же не смог даже позицию себе найти, где ему будет комфортно в этом МЮ. Понятно, что он стал большой жертвой перехода Роналду и самоуничтожения вполне боевой команды Сульшера. Он заиграл у Каррика и моментами проявлял характер у Рангника. Но у ТХ совсем все было плохо с самого начала. К сожалению, Санчо - следствие цирка и бардака, творящегося в МЮ. В МЮ большинство игроков или играет ниже своих возможностей или превращается в Санчо. Санчо наигрывался летом на одной позиции, а в итоге был убран на банку. ТХ спровоцировал конфликт, а Джейдон умудрился публично обосрать тренера в самый крутой для себя момент, когда у МЮ просто играть некому на правом фланге) Цирк.
"12 сентября фотограф с ником sharefiz опубликовал кадр с дня рождения баскетболиста Джона Уолла. Среди гостей – рэперы OFFSET и Meek Mill" - а еще среди гостей там стоит Уан Биссака, который выгрыз место в составе. Плохой пример.
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Max Zhomkov
да ему абсолютно по барабану на спортивные достижения, ему и так платят большие деньги, больше ничего ему не надо. Пахать на тренировках и после как Роналду он не будет. На поле тоже умирать не будет , а на одном таланте в АПЛ не вывезти.
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Vik Elis
Странная тенденция , все эти залёты происходят в основном ( 90% ) у ( хм ) не очень белых ребят
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Mbest77
Ответ Max Zhomkov
да ему абсолютно по барабану на спортивные достижения, ему и так платят большие деньги, больше ничего ему не надо. Пахать на тренировках и после как Роналду он не будет. На поле тоже умирать не будет , а на одном таланте в АПЛ не вывезти.
Он за месяц зарабатывает больше, чем его родители за всю жизнь. К сожалению, деньги ему вскружили голову.
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Spail
Ответ Никита Никулин
В комментах сейчас опять вылезут любители Гринвуда с классическим «ачтотутакова». Тен Хаг последователен в своих действиях, за что ему респект. Есть правила и если ты их выполняешь, то все прекрасно. Если нет, то извините. А эти новые веяния с игрой в жертву через социальные сети и медиа − мерзость.
Причём тут отменённый Гринвуд? Он как-то плохо себя проявлял на тренировках?
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red hikkikomori
Ответ mj23.net
С каких пор спортивные рок-звезды - это те, кто только забивают на любую дисциплину и ведут себя как семилетние дети? Рок-звезда должна проявлять характер, харизму и иметь какое-то обоснование своим выходкам в виде крутой игры. Санчо же не смог даже позицию себе найти, где ему будет комфортно в этом МЮ. Понятно, что он стал большой жертвой перехода Роналду и самоуничтожения вполне боевой команды Сульшера. Он заиграл у Каррика и моментами проявлял характер у Рангника. Но у ТХ совсем все было плохо с самого начала. К сожалению, Санчо - следствие цирка и бардака, творящегося в МЮ. В МЮ большинство игроков или играет ниже своих возможностей или превращается в Санчо. Санчо наигрывался летом на одной позиции, а в итоге был убран на банку. ТХ спровоцировал конфликт, а Джейдон умудрился публично обосрать тренера в самый крутой для себя момент, когда у МЮ просто играть некому на правом фланге) Цирк. "12 сентября фотограф с ником sharefiz опубликовал кадр с дня рождения баскетболиста Джона Уолла. Среди гостей – рэперы OFFSET и Meek Mill" - а еще среди гостей там стоит Уан Биссака, который выгрыз место в составе. Плохой пример.
Ван Биссаку походу за одного из рэперов приняли)
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Олег_Пенза
Потеряли пацана.
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a2wai
То, что клуб занял позицию Тен Хага в очередной раз, не сильно удивляет.

Санчо всего лишь избалованный тинейджер, который вместо того, чтобы решать свои проблемы, забил абсолютно на все. Ему дали при Тен Хаге шанс, он его не реализовал и ожидаемо упал в ротации ниже Гарначо и Факундо.

Дортмунду нет смысла возвращать Санчо, это опять будет для него связано с проблемами. Нотингем пускай забирает.
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Бенисио Дель Пьеро
По-сути Санчо и Антони оказались лакшери версией Дэна Джеймса. Если англичанин вообще ничем не заиграл, то бразилец хоть в обороне был полезен, но это не то за, что платят 100 миллионов. Думаю Пеллистри спокойно сможет заменить обоих. Единственное обидно, что скамейка теперь изрядно поредела
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kazbek.sultanbek
В заголовке после "Кто-нибудь" надо запятую поставить
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Вагнер Абаб
Рок-звезда потому и везда, что выступает на звездном уровне. И никого не интересует количество репетиций . А Санчо этот никакая не звезда не потому что ленив. Он просто не звездного уровня исполнитель.
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swerh
Крайне сомнительная аналогия с рок-звездами. Ощущение, что автор полностью отказывает последним в профессионализме. Але, сейчас действительно не 70-е.
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Anton Kortenko
рок звезда - это Грилиш. а этот так каприз.
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drow elf
Ответ mj23.net
С каких пор спортивные рок-звезды - это те, кто только забивают на любую дисциплину и ведут себя как семилетние дети? Рок-звезда должна проявлять характер, харизму и иметь какое-то обоснование своим выходкам в виде крутой игры. Санчо же не смог даже позицию себе найти, где ему будет комфортно в этом МЮ. Понятно, что он стал большой жертвой перехода Роналду и самоуничтожения вполне боевой команды Сульшера. Он заиграл у Каррика и моментами проявлял характер у Рангника. Но у ТХ совсем все было плохо с самого начала. К сожалению, Санчо - следствие цирка и бардака, творящегося в МЮ. В МЮ большинство игроков или играет ниже своих возможностей или превращается в Санчо. Санчо наигрывался летом на одной позиции, а в итоге был убран на банку. ТХ спровоцировал конфликт, а Джейдон умудрился публично обосрать тренера в самый крутой для себя момент, когда у МЮ просто играть некому на правом фланге) Цирк. "12 сентября фотограф с ником sharefiz опубликовал кадр с дня рождения баскетболиста Джона Уолла. Среди гостей – рэперы OFFSET и Meek Mill" - а еще среди гостей там стоит Уан Биссака, который выгрыз место в составе. Плохой пример.
Как раз хороший. Один понимает, что делу время, а потехе час. Другой просто тупой.
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Acuity Gaming
Это Ван-Биссака рядом с Санчо на фотке?
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Кирилл Букетов
Все-таки странно сравнивать Санчо с рок-звездами, даже Погба был гораздо талантливее и реализовался полнее, чем Джейдон. Ну и все-таки рок-звезды спорта выражались в том, что ярких вспышек было у них больше, чем один сезон (как у Санчо). Бест из совсем олдовых времен, Роналдиньо из нулевых, да даже Грилиш сейчас играет в тысячу раз круче показывая, что можно быть рок-звездой в современном футболе если ты показываешь уровень
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