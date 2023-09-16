38 комментариев

Направил карьеру из топ-клуба в «Ноттингем Форест».

За этот месяц я разочаровался в Джейдоне. Хотя до последнего верил, что конфликт с ЭТХ разрулят, а Санчо вернется в состав из-за проблем Антони. Всегда считал, что англичанин более тонкий и искусный игрок, а потому справа должен играть он. У болельщиков «МЮ» вообще распространена болезнь излишней веры в игроков, которые отрицают культ профессионализма. Мы верили, что однажды раскроется Лингард, вот-вот заиграет Погба. А когда они растворились, понадеялись: Санчо не такой. Грустно, что опять ошиблись. Разбираясь в причинах отстранения Санчо, ответ приходит быстро – он простой, а от этого еще обиднее.

Санчо никогда не был адептом hard-work. Видео с отжиманиями знают все (а если нет – обязательно посмотрите), претензии Тен Хага по качеству тренировок тоже не новость – с этим сталкивались и предыдущие тренеры Санчо. Он давно просился за борт. Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

Надежный инсайдер и спец по «МЮ» Лори Уитуэлл из The Athletic писал: Тен Хага все сильнее раздражало отсутствие пунктуальности у Санчо и его нерасторопность на тренировках. Это заметили и в команде – многие футболисты были разочарованы так же, как и ЭТХ.

В прошлом сезоне Эрик и его штаб искали решение проблемы. Чтобы заставить Санчо приходить на тренировки вовремя, для него установили расписание с приездом в Каррингтон на час раньше остальных. Сработало, но ненадолго, вскоре Джейдон вернулся к привычному графику. Все закончилось исключением из состава на матч с «Арсеналом».

В «Боруссии» было примерно то же самое. Один из источников в клубе отмечал: несмотря на психологическую устойчивость на поле, Санчо мог быть довольно ребячливым и непрофессиональным в мелочах. Иногда он пропускал командные собрания из-за того, что проспал.

Действия Тен Хага методичны и последовательны – он сделал максимум и дал неприлично много времени для набора формы, разгона всех тараканов из головы и возвращению в команду. Санчо наплевал на эти старания и занялся перекладыванием ответственности на тренера. Джейдон переоценил себя, вступив в публичную битву с ЭТХ. Безнадежная идея, ведь Эрик всего за один год: – разрубил связь «МЮ» и легендарного прошлого, списав Де Хеа; – отобрал у Магуайра капитанскую повязку; – выдавил из клуба Криштиану Роналду. Последний пункт особенно важен. Несмотря на шутки про спелые фрукты, игнорировать масштаб Роналду невозможно, он слишком многого добился в футболе. И даже несмотря на статус и величие, борьбу за влияние в клубе выиграл не он, а Тен Хаг, получивший полную поддержку руководства. Санчо и правда думал, что у него есть шансы? Что жалобная записка в твиттере отвернет команду и руководство от тренера? Черт, да он даже не ходил к Пирсу Моргану (хотя тот звал)! Джеймс Дакер из The Telegraph сообщал: Санчо считает, что он стал жертвой двойных стандартов. По мнению вингера, ЭТХ относится к нему не так, как к другим игрокам. Именно поэтому Санчо называл себя козлом отпущения. И не понимал, что публичная критика от Тен Хага – крайняя мера, чтобы вернуть игрока, его спасительный шанс. Но Санчо не отступил.

Вместо принятия нынешнего статуса (в иерархии вингеров «МЮ» Санчо котируется ниже Гарначо и Пельистри, но это могло быть временно) и упорной работы на тренировках Джейдон умотал на тусовку в США. 12 сентября фотограф с ником sharefiz опубликовал кадр с дня рождения баскетболиста Джона Уолла.

Среди гостей – рэперы OFFSET и Meek Mill, куча локальных американских селебрити и…

Да, Джейдон Санчо тоже там был.

Среднее время полета из Манчестера в Нью-Йорк – 7,5-8 часов. Вероятно, Санчо потратил на всю тусовку плюс-минус двое суток. Не хочется быть ворчащим дедом – нет ничего плохого в том, что молодой пацан с кучей денег летит на лакшери-тусовку. Рэшфорд тоже летал в Нью-Йорк весной. Правда, перед этим напихал пачку голов и был лучшим игроком «МЮ» после ЧМ. Но после возвращения из США Санчо делал вид будто пахал без отдыха и не понимал, чем так раздражен Тег Хаг. Когда Джейдон отказался извиниться, его перевели на индивидуальные тренировки. Тен Хаг ожидаемо получил полную поддержку руководства, а игрок – список возможных пунктов назначения на случай, если его статус не изменится до конца года. Журналистом Сэмом Лакхерстом из Manchester Evening News озвучены два варианта – камбэк в «Боруссию» и переход в «Ноттингем Форест» к Стиву Куперу, с которым Джейдон работал в молодежной сборной Англии. О Саудовской Аравии Джейдон не думает – считает, что еще слишком молод. История Санчо – яркая и точная, но одновременно болезненная иллюстрация конца эпохи чистого таланта в футболе.

Теперь недостаточно быть просто одаренным технарем, который, залившись алкоголем, на следующий день оформит хет-трик. В 2012-м это еще получалось у Эдена Азара, в 2023-м не получается ни у кого. Джейдон живет и трудится так, будто сейчас 70-е, игнорируя действительность. Погба, Дембеле, Балотелли, Гринвуд – сложно было пройти мимо этих грустных примеров. Жаль, что Санчо так и не усвоил уроки. Жаль, что их не усвоил и «МЮ», в очередной раз понадеявшись на безответственного гения.

Забавно, что за полтора года работы с человеком, с которого началась эпоха математически выверенного сна и питания, Санчо впитал самое худшее.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Dean Mouhtaropoulos; instagram.com/sharefiz