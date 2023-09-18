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Последний «Арсенал» в Лиге чемпионов. Где они сейчас?

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В команде остался только один.

«Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тот поход быстро закончился: лондонский клуб вышел из группы, но больно вылетел от «Баварии» в первом же раунде плей-офф. 

А где сейчас тот «Арсенал»?

Также играли:

● Роб Холдинг – в дедлайн ушел в «Кристал Пэлас».

● Карл Дженкинсон – играет за «Ньюкасл», но австралийский.

● Габриэл Паулиста – сразу после того сезона ушел в «Валенсию», до сих пор в команде.

Покупали за 80 млн евро, теперь пришлось рвать контракт. «Арсенал» избавился от Николя Пепе

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Мустафи, Азар и другие известные игроки без клуба

10 комментариев

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BARCA_10
и сам Артета завершил карьеру как раз перед этим сезонов
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Максим_К
Арсен Венгер: раньше - говорил, что слишком много матчей в Англии, сейчас - "а давайте ЧМ каждые 2 года проводить"
+4
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Доктор Кто
Киран Гиббс неплохой был игрок!
В основном все заканчивают в 33-34 года! Слабое поколение? Или?
+2
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Maksat Begaliev
Оборона и полузащита того Арсенала состояла из середняков, зато в атакующей группе были топовые игроки - Озил, Санчес, Касорла, Жиру. Ну а по человеческим качествам самым достойным и тогда и сейчас был и остается Санти Касорла.
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ML26
Ужасный состав за исключением нескольких игроков. Закономерно играли в ЛЕ все эти годы.

Как вспомню те матчи с Баварией, то даже не чувство горечи вспоминается, а просто пустота. Понимание, что настал конец эпохи
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Иван Ларин
Ответ Доктор Кто
Киран Гиббс неплохой был игрок! В основном все заканчивают в 33-34 года! Слабое поколение? Или?
есть мнение, что апл это работа на износ всех систем организма, а серия а cкажем - это санаторий. Потому и до 40 лет играют. Ну а млс вообще уровень спаррингов.
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ML26
Ответ Доктор Кто
Киран Гиббс неплохой был игрок! В основном все заканчивают в 33-34 года! Слабое поколение? Или?
Ментально слабое. Венгер не прививал им чемпионского менталитета, вот и закончил кто в 30, кто в 33.

За сезон 11/12 ему спасибо, в последнем матче с ВБ своим подкатом затащил Арсенал в ЛЧ
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Artur Sekhian
Ответ Maksat Begaliev
Оборона и полузащита того Арсенала состояла из середняков, зато в атакующей группе были топовые игроки - Озил, Санчес, Касорла, Жиру. Ну а по человеческим качествам самым достойным и тогда и сейчас был и остается Санти Касорла.
Озил топовый игрок? Самый обычный бесхребетный слизняк
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