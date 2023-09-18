10 комментариев

В команде остался только один.

«Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тот поход быстро закончился: лондонский клуб вышел из группы, но больно вылетел от «Баварии» в первом же раунде плей-офф.

А где сейчас тот «Арсенал»?

Также играли:

● Роб Холдинг – в дедлайн ушел в «Кристал Пэлас».

● Карл Дженкинсон – играет за «Ньюкасл», но австралийский.

● Габриэл Паулиста – сразу после того сезона ушел в «Валенсию», до сих пор в команде.