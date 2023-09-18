10 комментариев

Последний «Арсенал» в Лиге чемпионов. Где они сейчас?
В команде остался только один.
«Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов впервые с сезона-2016/17. Тот поход быстро закончился: лондонский клуб вышел из группы, но больно вылетел от «Баварии» в первом же раунде плей-офф.
А где сейчас тот «Арсенал»?
Также играли:
● Роб Холдинг – в дедлайн ушел в «Кристал Пэлас».
● Карл Дженкинсон – играет за «Ньюкасл», но австралийский.
● Габриэл Паулиста – сразу после того сезона ушел в «Валенсию», до сих пор в команде.
В основном все заканчивают в 33-34 года! Слабое поколение? Или?
Как вспомню те матчи с Баварией, то даже не чувство горечи вспоминается, а просто пустота. Понимание, что настал конец эпохи
За сезон 11/12 ему спасибо, в последнем матче с ВБ своим подкатом затащил Арсенал в ЛЧ