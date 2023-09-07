Буря в стакане
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Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

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Не только в «Юнайтед».

В «МЮ» неспокойно. К невзрачной игре (два поражения в четырех турах) добавился внутрикомандный конфликт – Эрик тен Хаг публично заявил, что Джейдон Санчо плохо тренируется, а потому не проходит в состав. Джейдон назвал обвинения ложью и ищет причины вне тренировочного поля.

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

Претензии ЭТХ не удивляют – несмотря на колоссальные талант, Санчо во всех клубах и сборной напрягал тренеров сложным характером, отсутствием дисциплины и слабой работой на тренировках. Ниже таймлайн его проблем. 

В 2017-м Санчо перебрался в Дортмунд. Через два года Гвардиола объяснял, почему игрок не остался в «Ман Сити».

«Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в «Манчестер Юнайтед» он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.

Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум», – считает бывший голкипер «МЮ» Бен Фостер.

В новом сезоне у Санчо 79 игровых минут за три матча и ни одного выхода в старте. Посмотрим, изменится ли это после перерыва на матчи сборных – 16 сентября «МЮ» ждет тяжелый домашний матч с «Брайтоном».

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«Юнайтед», можно хотя бы один день без нового треша? Пожалуйста

13 комментариев

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Glukinho
Я вообще не понимаю, почему в этой ситуации гонят на тенхага, игрок-раздолбай - горе в семье
+13
-1
+12
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Metrostadt11315
в хетафе в аренду
+2
0
+2
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stomatologbeatles
Бачили очи,що купували!
+2
0
+2
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Today I feel Qatari
Ответ NickN
Фанам МЮ пора признать, что Санчо - это просто провальный трансфер, а не будущее клуба. И перестать хейтить Тен Хага, который объективно показывает нормальный результат. Вдумайтесь - у тренера 66 сыгранных матчей, из которых он зарабатывал результат в 52 (43 победы, 9 раз расходились миром). И на него все равно продолжают катить бочку: "не тот", "не так", "не то" и т.п. Объективно - Тен Хаг это лучшее, что могло произойти с МЮ сейчас.
А блатной Антони, играющий на позиции Санчо, это не провальный трансфер, а будущее клуба?
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luu
Интересно было бы почитать комменты, если бы эту статью написали перед переходом Санчо из Дортмунда, как я помню подавляющее большинство ссалось кипятком от того какого топа взял МЮ
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NickN
Фанам МЮ пора признать, что Санчо - это просто провальный трансфер, а не будущее клуба. И перестать хейтить Тен Хага, который объективно показывает нормальный результат. Вдумайтесь - у тренера 66 сыгранных матчей, из которых он зарабатывал результат в 52 (43 победы, 9 раз расходились миром). И на него все равно продолжают катить бочку: "не тот", "не так", "не то" и т.п. Объективно - Тен Хаг это лучшее, что могло произойти с МЮ сейчас.
+2
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krokodilych
Хроническое раздолбайство. Очень жаль, что к безусловному таланту далеко не всегда прилагаются профессионализм, трудолюбие и дружба со спортивным режимом :(((
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NickN
Ответ Today I feel Qatari
А блатной Антони, играющий на позиции Санчо, это не провальный трансфер, а будущее клуба?
"Блатной" Антони сейчас присядет надолго, скорее всего
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Redhead One
Ответ Real_v_dushe
Всё это замечательно, есть 2 вопроса: 1) почему позапрошлым летом назад 7хаг его не продал, он настолько туп, чтобы понять, что Санчо - не ТОП-игрок? 2) Да, очевидно у Санчо есть психологические проблемы, но также очевидно, что 7хаг не в состоянии решать психологические проблемы своих игроков от слова совсем, но пользоваться ими, чтобы повысить свой авторитет и унизить игрока, он всегда рад.
Ждали предложений этим летом в Германию и Челси, но от 40-45 лямов. Покупателей не нашлось
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