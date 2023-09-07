13 комментариев

Не только в «Юнайтед».

В «МЮ» неспокойно. К невзрачной игре (два поражения в четырех турах) добавился внутрикомандный конфликт – Эрик тен Хаг публично заявил, что Джейдон Санчо плохо тренируется, а потому не проходит в состав. Джейдон назвал обвинения ложью и ищет причины вне тренировочного поля.

Претензии ЭТХ не удивляют – несмотря на колоссальные талант, Санчо во всех клубах и сборной напрягал тренеров сложным характером, отсутствием дисциплины и слабой работой на тренировках. Ниже таймлайн его проблем.

В 2017-м Санчо перебрался в Дортмунд. Через два года Гвардиола объяснял, почему игрок не остался в «Ман Сити».

«Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в «Манчестер Юнайтед» он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.

Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум», – считает бывший голкипер «МЮ» Бен Фостер.

В новом сезоне у Санчо 79 игровых минут за три матча и ни одного выхода в старте. Посмотрим, изменится ли это после перерыва на матчи сборных – 16 сентября «МЮ» ждет тяжелый домашний матч с «Брайтоном».