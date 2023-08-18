Буря в стакане
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22 самых дорогих трансфера лета

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Трансферное окно в топ-лигах закрылось. Время подвести итоги. Почему именно 22? Изначально мы планировали только топ-20, но из-за одинаковой стоимости трансферов некоторых игроков список увеличился на две позиции. Получилось ровно два состава (правда, без вратарей)!

• Летом-2023-го клубы не жалели денег на игроков – 7 трансферов пробили отметку в 90 млн евро, четыре – 100 млн; • Активнее всего тратила АПЛ. В топ-11 самых дорогих покупок сразу 7 провернули клубы из Англии. Два рекордных трансфера окна – тоже из АПЛ; • В топе преобладают молодые игроки. 9 из 11 – моложе 25 лет, из опытных только Кейн и Неймар.

• Во второй половине списка чуть меньше звездных имен, но по-прежнему много молодых игроков. Самому возрастному из второго топ-11 всего 28 (Отавио);

• «Вулверхэмптон» – неожиданный хедлайнер трансферного окна. Двумя продажами заработали 117 млн евро;

• Деталь новой эпохи – «Аль-Хилаль» второй самый тратящий клуб мира после «Челси» (353 млн евро за лето!). Подвинуть Боули все еще сложно, а вот «ПСЖ» (349), «Тоттенхэм» (неожиданно, но потрачено 248 млн!) и «Ман Сити» (241) остались позади.

Канселу и Феликс в «Барселоне», Коло-Муани в «ПСЖ», Салах никуда не ушел – итоги дедлайна

Фото: Gettyimages.ru

24 комментария

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niru
Беллингем за 103 и Кайседо за 116 - звучит как готовый анекдот)
+54
-2
+52
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ASH11
Ответ Троллейбус
с продажи одного Тонали Милан подписал полкоманды неплохих игроков)
Тонали мог стать символом, легендой клуба, а вместо него набрали условных Лофтус-Чиков и Мус. Вы серьёзно считаете, что это равнозначный размен?
+38
-10
+28
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Мэр Чунга-чанги
Ответ ASH11
Тонали мог стать символом, легендой клуба, а вместо него набрали условных Лофтус-Чиков и Мус. Вы серьёзно считаете, что это равнозначный размен?
один в поле не воин
+18
-1
+17
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Троллейбус
с продажи одного Тонали Милан подписал полкоманды неплохих игроков)
+22
-7
+15
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Андрей Тихонов
Ответ niru
Беллингем за 103 и Кайседо за 116 - звучит как готовый анекдот)
Лавия дороже Нкунку тоже прикол.
+10
-1
+9
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Вадим Сидоров
Надеюсь когда-нибудь я увижу на спорте рейтинг самых дорогих трансферов (вне времён) исходя из возраста Самый дорогой 18-й, 19-й, 20-й итд. Среди 34-летних рекорд за Роналду - 112 лямов, среди 30-летних Кейн в роде как обновил рекорд (сотка лямов).
А был такой текст! Правда, в прошлом году. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3054192.html
+9
0
+9
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Anton Kortenko
Ответ niru
Беллингем за 103 и Кайседо за 116 - звучит как готовый анекдот)
это как Кроос и Модрич за 30 лямов. типо: чегО?
+6
-1
+5
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Vladimir Frolov
Перес - долбанный гений. Такого игрока ухватил.
+3
0
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mgarnet13
Так Кайседо же брали за 115 млн фунтов, а не евро. Он должен быть самым дорогим трансфером
+2
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Артур Сергеевич
Расмус Хейлунд за 75 млн евро выглядит безумием. Как и половина этого топа.
Я про этого игрока раньше не разу не слышал, хотя футболом интересуюсь.
+2
0
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Вадим Сидоров
Надеюсь когда-нибудь я увижу на спорте рейтинг самых дорогих трансферов (вне времён) исходя из возраста
Самый дорогой 18-й, 19-й, 20-й итд.
Среди 34-летних рекорд за Роналду - 112 лямов, среди 30-летних Кейн в
роде как обновил рекорд (сотка лямов).
+4
-2
+2
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Троллейбус
Ответ ASH11
Тонали мог стать символом, легендой клуба, а вместо него набрали условных Лофтус-Чиков и Мус. Вы серьёзно считаете, что это равнозначный размен?
время покажет. пока 3 игры - 9 очков
+2
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Евгений Лёвин
если бы внутри РПЛ кто-то условного Кайседо купил за такую сумму, наверняка пошли разговоры об агентской мафии, некомпетентности руководителей и коррупции в футболе)
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ASH11
Почти всё АПЛ или саудовская лига. Остальные, наоборот, скорее бедствуют, как никогда. Конкуретны остаются ПСЖ, Реал и Бавария, что неудивительно тоже.
+1
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Big_Ball
Ответ Anton Kortenko
это как Кроос и Модрич за 30 лямов. типо: чегО?
Ты бы ещё про Роналду написал, которого всего за 90 лямов взяли. Зачем сравнивать те времена и нынешний рынок.
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spurshiken
в эти 248 входят 80 млн на Порро и Кулушевски. А так 140 на 3 игроков
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футбольщик
Ответ niru
Беллингем за 103 и Кайседо за 116 - звучит как готовый анекдот)
Это АПЛ, там ценник на любого игрока начинается с 50 млн)))
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Вадим Сидоров
Ответ Дмитрий Письменский
А был такой текст! Правда, в прошлом году. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fredthered/3054192.html
Спс
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sergei0300
Ответ ASH11
Тонали мог стать символом, легендой клуба, а вместо него набрали условных Лофтус-Чиков и Мус. Вы серьёзно считаете, что это равнозначный размен?
Тонали вроде и сам бы хотел остаться в Милане, но его слили
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ ASH11
Тонали мог стать символом, легендой клуба, а вместо него набрали условных Лофтус-Чиков и Мус. Вы серьёзно считаете, что это равнозначный размен?
это же Маннибол
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micka
Думал половина трансферов в Челси будут
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Madcomposer
Надо сказать, что большая часть дорогих переходов АПЛ - внутренние трансферы. Они по умолчанию будут выше, особенно в АПЛ, где клубам не надо продавать, чтобы жить. Плюс усиление конкурентов выливается в повышенные суммы.
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xbxoxrxsxhx
Там какие то мутные финансовые схемы между владельцами Челси и Брайтона. Челси искусственно завышает стоимость игроков Брайтона, чтобы другие клубы не могли их приобрести по рыночной цене.
Скорее всего половина трансферных сумм через оффшорные счета возвращается обратно к Боули.
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Стахович
«Вулверхэмптон» – неожиданный хедлайнер трансферного окна. Двумя продажами заработали 117 млн евро

А Брайтон одним трансфером заработал эту сумму)
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