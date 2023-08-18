24 комментария

Трансферное окно в топ-лигах закрылось. Время подвести итоги. Почему именно 22? Изначально мы планировали только топ-20, но из-за одинаковой стоимости трансферов некоторых игроков список увеличился на две позиции. Получилось ровно два состава (правда, без вратарей)!

• Летом-2023-го клубы не жалели денег на игроков – 7 трансферов пробили отметку в 90 млн евро, четыре – 100 млн; • Активнее всего тратила АПЛ. В топ-11 самых дорогих покупок сразу 7 провернули клубы из Англии. Два рекордных трансфера окна – тоже из АПЛ; • В топе преобладают молодые игроки. 9 из 11 – моложе 25 лет, из опытных только Кейн и Неймар.

• Во второй половине списка чуть меньше звездных имен, но по-прежнему много молодых игроков. Самому возрастному из второго топ-11 всего 28 (Отавио);

• «Вулверхэмптон» – неожиданный хедлайнер трансферного окна. Двумя продажами заработали 117 млн евро;

• Деталь новой эпохи – «Аль-Хилаль» второй самый тратящий клуб мира после «Челси» (353 млн евро за лето!). Подвинуть Боули все еще сложно, а вот «ПСЖ» (349), «Тоттенхэм» (неожиданно, но потрачено 248 млн!) и «Ман Сити» (241) остались позади.

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