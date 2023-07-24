Чуть не дотянули до «Барсы».

31 июля «МЮ» подписал новую десятилетнюю сделку с Adidas – с учетом текущего соглашения немецкая компания останется техническим спонсором клуба до лета 2035 года. По данным Daily Mail, контракт adidas и «Юнайтед» – рекордный для лиги. Ежегодный доход «МЮ» вырастет с 75 до 90 млн фунтов в год (115 в долларах).

Новый контракт «МЮ» с adidas – c отрывом самый большой в АПЛ. Но в мире – только третий.

•‎ Стоит отметить, что у большинства клубов цифры средневзвешенные – «Юнайтед» один из немногих клубов с фиксированной платой. Да и то adidas предусматривает сокращение, если клуб не выйдет в ЛЧ два года подряд.

•‎ У «Ливерпуля» сложная схема: получают от Nike 30 млн фунтов фиксом и процент от продаж – в среднем выходит 70-80 млн фунтов в год.

•‎ Тотальное доминирование adidas и Nike слегка разбавило сотрудничество «Ман Сити» и Pumа. Особенность контракта «Сити» с Puma в том, что он распространяется не только «Манчестер Сити», но и несколько других клубов City Football Group – австралийский «Мельбурн Сити», испанская «Жирона», уругвайский «Атлетике Торке» и китайский «Сычуань Цзюню».

•‎ Пункт, который вы вряд ли ждали: близкий к делу Мэйсона Гринвуда The Sun писал, что «МЮ» провел секретные переговоры с adidas, в рамках которых технический спонсор одобрил возвращение форварда в команду. Правда, представители бренда информацию не подтвердили.

На всякий случай напомним, что для «МЮ» создает adidas – вот комплекты формы на сезон-2022/23.

Домашная – в традиционных, красно-черных цветах.

Гостевая – неожиданный вариант в темно-зеленом цвете в красно-белую полоску. Комплект вдохновлен первыми гостевыми формами «МЮ».

Третья – ее официальный релиз еще не состоялся, но точно известно, что она будет полностью белой, а логотип – минималистичным (на форме только дьявол).

Фото: twitter.com/ManUtd