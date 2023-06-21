В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

Несколько дней назад мы показывали лучшие моменты сэра Алекса – выбирали из десятков памятных событий.

Казалось, после САФа найти что-то светлое невозможно – «Манчестер Юнайтед» погрузился во тьму. Ни одного титула АПЛ, потолок в ЛЧ – 1/4. Несмотря на чувствительный и заметный спад, нам удалось найти сразу 20 моментов, которые фанаты «МЮ» точно вспоминают с теплотой и улыбкой.

20 марта 2014. Камбэк с «Олимпиакосом» в 1/8 ЛЧ

После тоскливых 0:2 в Греции («МЮ» пропустил в конце первого тайма от Алехандро Домингеса и в начале второго от Джоэла Кэмпбела) шансы Мойеса на 1/4 ЛЧ стремились к нулю. Реанимировать «Юнайтед» взялся Робин Ван Перси – уже на 25-й минуте голландец заработал пенальти (Холебас перестарался с прессингом) и сам же его реализовал. «Олимпиакос» мог быстро вернуться в игру – помешали двойной суперсэйв Де Хеа (отбил удар головой в упор и ногой вытащил добивание) и связка Руни-РВП – Уэйн здорово прострелил, а Робин вонзил второй в раздевалку. Через 7 минут после перерыва все было кончено: Манолас повалил Уэлбека недалеко от линии штрафной, а Ван Перси роскошно уложил мяч в дальний, обведя стенку. 3:0 – «Юнайтед» прошел дальше.

15 марта 2015. 3:0 против «Тоттенхэма» за 34 минуты

Вероятно, лучший матч Луи ван Гала во главе «МЮ»: «Юнайтед» оформил 3:0 за 34 минуты. Уже на 9-й Феллайни (!) забил нерабочей левой (!!) после гроссмейстерского (тут все логично) паса Кэррика, а уже через 10 минут головой воткнул сам Майкл (это, кстати, был его последний гол за «МЮ»). На 34-й минуте Руни перехватил пас на половине соперника, пробежал сквозь четверых защитников «Тоттенхэма» и спокойно закатил в дальний. А потом исполнил то самое боксерское празднование. (Правда, быстро от него отказался, когда узнал, что сын сделал то же самое в школе).

22 марта 2015. Дубль Хуана Маты на «Энфилде»

Матч, который для многих связан с великим выходом Стивена Джеррада (40 секунд на поле и красная от Аткинсона за фол на Эррере). Но у игры был и положительный герой – Хуан Мата. Сначала испанец закатил в дальний с передачи Эрреры, а на 59-й исполнил удар ножницами после черпака Ди Марии. «Ливерпуль» ответил только голом Старриджа, а среди фанатов «МЮ» победу прозвали «Хуанфилдом».

12 сентября 2015. Дебют Антони Марсьяля

Легендарный дебют Антони Марсьяля. «МЮ» заплатил за 19-летнего форварда «Монако» 60 млн евро, а тот устроил шоу в первой же игре. Вышел при 2:0 в пользу «МЮ» в игре с «Ливерпулем» и в конце игры парой легких движений отправил Мартина Шкртела обратно в Словакию.

3:1 и легендарная реплика комментатора Мартина Тейлора – Welcome to Manchester United, Anthony Martial! Точно встречали ее в нарезках.

25 февраля 2016. Дебют Маркуса Рэшфорда

Дебютировать Рэшфорду помогла травма Антони Марсьяля – француз получил повреждение на разминке перед матчем ЛЕ с «Мидтьюлландом». Луи ван Галу пришлось экстренно менять планы и выпускать в старте тощего юношу. Тот не подвел: оформил дубль и побил рекорд Джорджа Беста (самый молодой игрок «МЮ», забивший в еврокубках). Впереди – 359 матчей и еще 121 гол за «Юнайтед».

После успеха в Лиге Европы было продолжение шоу в АПЛ: 2+1 в игре с «Арсеналом».

21 января 2017. Рекордный гол Уэйна Руни

Забивать рекордный гол гораздо приятнее, когда команда побеждает, но Уэйну Руни пришлось совместить величие со спасением. Начавший матч на замене, Уэйн вышел на поле на 67-й минуте, а на 90+4 завалил немыслимый штрафной. Угол, траектория, подкрутка, сила – идеальный набор, чтобы побить рекорд сэра Бобби Чарльтона и стать лучшим снайпером в истории «МЮ». Жаль, что этой красоты хватило только для 1:1 со «Сток Сити».

26 февраля 2017. Дубль Златана Ибрагимовича и победа в Кубке Лиги

Второй трофей Жозе Моуринью в «МЮ» (после Суперкубка с «Лестером»), вырванный Златаном Ибрагимовичем.

В финале Кубка Лиги «Саутгемптон» отыгрался с 0:2 (помог дубль Маноло Габбьядини), но на 87-й Златан вспорхнул в космос и оттуда головой ткнул мяч в ворота. 3:2 – победа имени льва, который не сравнивает себя с людьми.

24 мая 2017. Победа в Лиге Европы

Самый успешный сезон «МЮ» после ухода сэра завершился победой над «Аяксом» в финале ЛЕ. К трофею «МЮ» натурально дополз, потеряв по ходу сезона Байи, Рохо, Янга, Шоу и Златана – все они смотрели финал с бровки прямо на костылях.

2 декабря 2017. 14 сэйвов Де Хеа в матче с «Арсеналом»

В декабрьском матче сезона-2017/18 Де Хеа не побил, а только повторил рекорд АПЛ по количеству сэйвов за одну игру – до него 14 спасений делали Вито Манноне и Тим Крул. Просто цифра сэйвов дает мало контекста, поэтому есть смысл обратиться к Opta и показателю PSxG (Post Shot Expected Goals). Напомним его суть – PSxG (+/-) учитывает больше критериев, чем просто разница ожидаемых и реально пропущенных – туда входят качество удара (позиция, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол).

• (+4,96 PSxG) – результат ДДХ в матче с «Арсеналом». Проще говоря, он спас команду от 5 голов. • Самый крутой момент – двойной сэйв на 56-й минуте. Сначала бил Ляказетт (0,82 PSxG), а через полсекунды добивание Санчеса (0,96 PSxG). 1,78 предотвращенных гола за 2 секунды. 10 марта 2018. Дубль Маркуса Рэшфорда «Ливерпулю» Тактическая победа Жозе Моуринью. Стартовая установка – низкая позиция Лукаку и высокая позиция Рэшфорда. Де Хеа настойчиво грузил лонгболлы на Ромелу, которому противостоял в воздухе уступающий в единоборствах Деян Ловрен. Лукаку сбрасывал мячи на реактивного Рэшфорда, который дважды здорово убегал от Трента. Отдельно посмотрим на первый гол и финт Маркуса в штрафной. Искусство.

7 апреля 2018. Камбэк против «Сити» с 0:2 − с дублем Погба и отсрочкой титула Пепа

«Юнайтед» ехал на «Этихад» к будущему чемпиону – «Сити» для досрочного оформления титула требовалась победа. В первом тайме план Гвардиолы работал: забили Компани и Гюндоган. В раздевалке Моуринью не говорил много – отметил, что игроки будут выглядеть как клоуны, наблюдающие за праздником «Сити». Во втором тайме игру перевернул Поль Погба: дубль за две минуты (помогли индивидуальные тренировки с Кэрриком и рывки в штрафную вторым темпом в стиле Лэмпарда). Победный гол – на счету Криса Смоллинга. Незаметный герой – Алексис Санчес (бывало и такое!), сделавший ассисты на второй и третий голы «МЮ».

22 декабря 2018. Свежий старт Сульшера после ухода Моуринью

После токсичной войны Моуринью с раздевалкой и безнадежного поражения от «Ливерпуля» команду освежил и оживил приход Сульшера. Тренер из категории «свой парень» активировал магический чит и в первой же игре устроил разгром «Кардиффа» с яркими контратаками и привлекательными розыгрышами. Временным лидером стал Погба – сезон, начатый в статусе «вируса», в итоге стал для Поля самым результативным в карьере: 16 голов и 11 ассистов во всех турнирах. Здорово шел и сам Сульшер, стартовавший в АПЛ с 6 побед подряд. Тогда казалось, что легендарный запасной перенес талант в работу тренера и идеально решил проблему прямо по ходу сезона. 6 марта 2019. Ночь в Париже

Матч, в котором Сульшер заработал себе долгосрочный контракт с «МЮ». После домашнего поражения (0:2 с дублем из ассистов от Ди Марии) «МЮ» запустил камбэк на «Парк Де Пренс» уже на 2-й минуте – Лукаку воспользовался ошибкой Кимпембе и обыграл Буффона. Быстрая ответка Берната слегка остудила «МЮ», но ближе к перерыву ошибся уже Буффон – неудачно отбил дальний удар Рэшфорда прямо на ногу все того же Лукаку (Джиджи рассказывал, что до сих пор думает об этой ошибке 3-4 раза в неделю и просыпается из-за нее по ночам). Победил «МЮ» во много благодаря ВАР – только при просмотре повтора Дамир Скомина увидел, что мяч после удара Далота попал в руку Преснеля Кимпембе. К точке пошел Рэшфорд и прошил Буффона мощным ударом в верхний угол.

Казалось, манишка Сульшера сотворила магию. Но это была просьба судей, а не ритуал: тренер в черной куртке сливался с игроками «ПСЖ».

11 августа 2019. Разгром «Челси» на старте сезона

Первый матч Сульшера и «МЮ» в сезоне-2019/20 – и сразу разгром «Челси» Лэмпарда. Футболистам Фрэнка жутко не везло (две штанги в первом тайме), а вот Рэшфорд (дважды), Марсьяль и Джеймс свои моменты реализовали. Убийственное завершение в контратаках, тонкие передачи Погба – в общем, тогда казалось, что у этого «МЮ» даже есть шансы на титул.

29 января 2020. Трансфер Бруну Фернандеша

Лучший игрок «МЮ» после ухода сэра Алекса – вне зависимости от тренера, системы, обстоятельств и уровня партнеров Бруну выдает безумный объем работы и поражает (до сих пор) результативностью. 117 результативных действий за 4 сезона, капитанская повязка и статус главной звезды современного «Юнайтед». И да, «МЮ» урвал его всего за 65 млн евро.

8 марта 2020. Гол Мактоминея в дерби Победы в дерби с «Сити» – всегда здорово. Победа в дерби с «Сити» дождливым вечером (не в Стоке, но сойдет) с голом воспитанника с 30 метров в пустые ворота на 90+3 – долго искали формулировку, но лучше всего о том матче расскажет сам Скотт Мактоминей.

2 февраля 2021. 9:0 с «Саутгемптоном»

Результативное шоу с кучей голов – день, когда забивали реально все. Да, даже Уан-Биссака. «МЮ» сильно помог Александр Янкевиц, который схватил прямую красную уже на второй минуте. Помимо АВБ, отличились Рэшфорд, Марсьяль, Бруну, Мактоминей, Джеймс и Кавани, а матч стал одной из трех самых крупных побед в истории АПЛ.

31 августа 2021. Возвращение Криштиану Роналду

Эпичное воссоединение одного из лучших игроков эпохи сэра Алекса и нового «Манчестер Юнайтед». Криштиану оформил дубль в первой же игре («Ньюкасл» оказался удобной добычей), а болельщики на мгновение вернулись в юность, где португалец с семеркой на спине кошмарил клубы АПЛ.

26 февраля 2023. Первый трофей за 6 лет

Самый красноречивый итог работы Эрика Тен Хага в дебютном сезоне. Голландец привел команду к трофею после шестилетней серии без побед в турнирах. Уверенные 2:0 с «Ньюкаслом» и танцы с Антони и Лисандро после матча. День из будущего. День, когда из «МЮ» уйдут Глейзеры

День, когда Глейзеры окончательно расстанутся с «МЮ» и отдадут клуб новому владельцу точно станет самым важным для «МЮ» в XXI веке. И неважно, кто будет дальше – шейх Джассим и сэр Джим Рэтклифф. В клубе больше не будет людей, для которых «МЮ» всегда был лишь плацдармом для выкачивания денег. Возможно, с этого дня начнется действительная новая эра в истории клуба.

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Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Shaun Botterill, Julian Finney, Stu Forster, Clive Mason, Eddie Keogh, Jan Kruger; imago sportfotodienst, Ian Hodgson/Daily Mail, Gong Bing, Simon Bellis/Global Look Press