«Интер»-2009/10. Где они сейчас?
Киву и Дзанетти помогают клубу, Матерацци − блогер-миллионник.
В мае 2010-го «Интер» стал первой командой в истории итальянского футбола, которая сделала требл: выиграла Кубок Италии, Серию А и Лигу чемпионов. «Я мог бы написать книгу на тысячу страниц, о том сезоне, – признавался Жозе Моуринью The Athletic. – Но сначала нужно спросить разрешения у парней. Слишком много запрещенных историй».
«Наша мечта чище их одержимости». Как «Интер» выиграл с Моуринью Лигу чемпионов
И если Серию А и Кубок Италии команда еще брала, то финал Лиги чемпионов в этом сезоне − первый успех в еврокубках с 2010-го.
«Интер» красиво закончил эпоху Жозе Моуринью − иронично, что на «Сантьяго Бернабеу»: к тому моменту португалец уже подписал контракт с «Реалом».
Поэтому после главного матча Жозе переполняли смешанные эмоции:
«Я плакал, потому что должен был прощаться. В «Порту» все было точно так же. Победный финал Лиги чемпионов был моим последним матчем в клубе. Это лучший способ покинуть команду. Учитывая эмоции от победы и прощания с игроками, ночь выдалась для меня потрясающей, одной из лучших в моей футбольной жизни».
Моуринью плакал на плече Марко Матерации. Итальянец мало играл, но был важной частью раздевалки − и любимцем болельщиков. После окончания карьеры Марко стал блогером, и любовь фанатов конвертировалась в подписки: в инстаграме у него больше 1 миллиона подписчиков. За успехами «Интера» в ЛЧ-2022/23 можно следить в соцсетях Марко: экс-защитник всегда рядом.
А где остальные?
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff
это была лебединая песня того интера и для многих его игроков
милито конечно тогда пушечный сезон провёл, а по итогу даже в номинанты на зм не попал, стыд