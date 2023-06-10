Буря в стакане
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«Интер»-2009/10. Где они сейчас?

Интер Интер
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Иван Кордоба Иван Кордоба
Кристиан Киву Кристиан Киву
Марко Матерацци Марко Матерацци
Диего Милито Диего Милито
Эстебан Камбьяссо Эстебан Камбьяссо
Тиаго Мотта Тиаго Мотта
Горан Пандев Горан Пандев
Самюэль Это′О Самюэль Это′О
Деян Станкович Деян Станкович
Хавьер Дзанетти Хавьер Дзанетти
Жулио Сезар Жулио Сезар
Салли Мунтари Салли Мунтари
Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
Лусио Лусио
Марио Балотелли Марио Балотелли
Дуглас Майкон Дуглас Майкон
Вальтер Самуэль Вальтер Самуэль
Футбол Футбол

Киву и Дзанетти помогают клубу, Матерацци − блогер-миллионник.

В мае 2010-го «Интер» стал первой командой в истории итальянского футбола, которая сделала требл: выиграла Кубок Италии, Серию А и Лигу чемпионов. «Я мог бы написать книгу на тысячу страниц, о том сезоне, – признавался Жозе Моуринью The Athletic. – Но сначала нужно спросить разрешения у парней. Слишком много запрещенных историй».

«Наша мечта чище их одержимости». Как «Интер» выиграл с Моуринью Лигу чемпионов

И если Серию А и Кубок Италии команда еще брала, то финал Лиги чемпионов в этом сезоне − первый успех в еврокубках с 2010-го.

«Интер» красиво закончил эпоху Жозе Моуринью − иронично, что на «Сантьяго Бернабеу»: к тому моменту португалец уже подписал контракт с «Реалом».

Поэтому после главного матча Жозе переполняли смешанные эмоции:

«Я плакал, потому что должен был прощаться. В «Порту» все было точно так же. Победный финал Лиги чемпионов был моим последним матчем в клубе. Это лучший способ покинуть команду. Учитывая эмоции от победы и прощания с игроками, ночь выдалась для меня потрясающей, одной из лучших в моей футбольной жизни».

Моуринью плакал на плече Марко Матерации. Итальянец мало играл, но был важной частью раздевалки − и любимцем болельщиков. После окончания карьеры Марко стал блогером, и любовь фанатов конвертировалась в подписки: в инстаграме у него больше 1 миллиона подписчиков. За успехами «Интера» в ЛЧ-2022/23 можно следить в соцсетях Марко: экс-защитник всегда рядом.

А где остальные?

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill / Staff

5 комментариев

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Vlados 86
Удивляет отсутствие видимого прогресса в залысинах Пандева за 13 лет)
+4
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Александр Опёнышев
Защита конечно поражает, имена не уступают миланским оппонентам того времени, а по возрасту уже конкретная пенсия)
это была лебединая песня того интера и для многих его игроков
милито конечно тогда пушечный сезон провёл, а по итогу даже в номинанты на зм не попал, стыд
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volens-docens
Какая возрастная команда была... И всего два итальянца, из которых один негр. "С Internazionale воспрянет род людской".
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Петроград
Никакой молодёжи в команде, если не считать Балотелли. Возможно, поэтому и прошли всех формально более сильных соперников.
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Wanchesko
Станковича вообще не узнать
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