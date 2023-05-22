37 комментариев

«Ман Сити» выиграл еще один титул АПЛ – третий сезон подряд. Уже привычный майский ритуал для Пепа Гвардиолы – рисовать +1 в карьерной графе с чемпионствами. В истории топ-5 лиг остался только один тренер, которого Гвардиола пока не догнал.

•‎ Пеп взял чемпионаты в 3 странах топ-5 лиг, в которых работал. Столько же покоренных чемпионатов у Моуринью. •‎ Три чемпионства подряд Гвардиола оформлял в Ла Лиге с «Барсой», в Бундеслиге с «Баварией» и теперь в АПЛ с «Ман Сити».

•‎ Фергюсон (АПЛ), Муньос (Ла Лига), Батте (Лига 1), Латтек (Бундеслига), Хитцфельд (Бундеслига) и Аллегри (Серия А) взяли все трофеи только в одной лиге.

В общем зачете Пеп пока третий. Чтобы обойти Луческу (35 трофеев за карьеру) Гвардиоле нужно обыграть «Интер» в финале ЛЧ и «Ман Юнайтед» в финале кубка Англии. Справится?

Сейчас даже не верится, что в 2021-м Пеп рассуждал об уходе из «Сити». «Я должен сделать перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Я бы хотел выступить на Чемпионате Европы, Кубке Америки или Чемпионате Мира», – говорил Пеп в августе 2021-го.

В ноябре прошлого года Гвардиола продлился с «Ман Сити» до 2025-го. Кажется, если он сохранит такой трофейный темп, то нынешний контракт вряд ли станет последним.

Фото: AFP/SERGEI SUPINSKY