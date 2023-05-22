Буря в стакане
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С кем Пеп соревнуется в вечности: почти догнал Фергюсона по чемпионствам и обойдет Луческу, если выиграет требл

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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«Ман Сити» выиграл еще один титул АПЛ – третий сезон подряд. Уже привычный майский ритуал для Пепа Гвардиолы – рисовать +1 в карьерной графе с чемпионствами. В истории топ-5 лиг остался только один тренер, которого Гвардиола пока не догнал.

•‎ Пеп взял чемпионаты в 3 странах топ-5 лиг, в которых работал. Столько же покоренных чемпионатов у Моуринью. •‎ Три чемпионства подряд Гвардиола оформлял в Ла Лиге с «Барсой», в Бундеслиге с «Баварией» и теперь в АПЛ с «Ман Сити».

•‎ Фергюсон (АПЛ), Муньос (Ла Лига), Батте (Лига 1), Латтек (Бундеслига), Хитцфельд (Бундеслига) и Аллегри (Серия А) взяли все трофеи только в одной лиге. 

В общем зачете Пеп пока третий. Чтобы обойти Луческу (35 трофеев за карьеру) Гвардиоле нужно обыграть «Интер» в финале ЛЧ и «Ман Юнайтед» в финале кубка Англии. Справится?

Сейчас даже не верится, что в 2021-м Пеп рассуждал об уходе из «Сити». «Я должен сделать перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Я бы хотел выступить на Чемпионате Европы, Кубке Америки или Чемпионате Мира», – говорил Пеп в августе 2021-го.

В ноябре прошлого года Гвардиола продлился с «Ман Сити» до 2025-го. Кажется, если он сохранит такой трофейный темп, то нынешний контракт вряд ли станет последним.

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Величие «Сити» Пепа. Такой гегемонии в АПЛ не было со времен «МЮ» 90-х

Фото: AFP/SERGEI SUPINSKY

37 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ Кулёс
Фига, а на ком бабулька 35 трофеев наработал???
Луческу запылесосил чемпионат Румынии и Украины. Парочку ещё в Турции, России и Италии взял.
+61
0
+61
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Кулёс
Ответ Фарид Харисов
Луческу запылесосил чемпионат Румынии и Украины. Парочку ещё в Турции, России и Италии взял.
Глянул 22 трофея в Шахтере)
Фармил упл по полной
+32
0
+32
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Кулёс
Фига, а на ком бабулька 35 трофеев наработал???
+28
-3
+25
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Фарид Харисов
Ответ Football poet
Выиграв требл в этом сезоне, Гвардиола безапелляционно станет величайшим тренером в Истории!
Безапелляционно станет величайшим, когда обгонит Фергюсона и выиграет 50 трофеев.

И если раньше это казалось невозможным, то сейчас... Ну, скорее вопрос времени.
+21
-4
+17
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Pink Floyd1276
Каким же Великим был Валерий Лобановский!
+7
-1
+6
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#SharkTeam
Ответ DolJun
показательный пример как судьи могут вынести на вершину тренера, который должен был остаться интересным только для футбольных гиков и быть условным испанским биелсой. ведь если бы не тот судейский шестиребл в начале - никто бы его больше не позвал руководить командой выше чемпионшипа.
не думал что так будет, но ты упал на уровень ливерного бубы
+8
-3
+5
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Александр Карасёв
однако мы не берем во внимание что по меркам тренеров Пеп очень и очень молод, надеюсь большая часть заслуг еще впереди)) безумие при такой короткой карьере уже быть настолько титулованным!
+6
-1
+5
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dpv
Норм наброс на вентилятор ))) Луческу супротив Гвардиолы
+4
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+4
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Фарид Харисов
Ответ #SharkTeam
А Луческу лучше Клоппа или это дискуссионный вопрос
Ну так САФ почти все трофеи брал в топовой АПЛ, Гвардиола тоже берет трофеи в топовых лигах, Клопп тоже берет трофеи в топовых лигах.

А Луческу крутой и хороший тренер, но вообще не их уровня. Намного ниже.

Чтобы быть крутым именно "безапелляционно" нужно и качеством и количеством обогнать конкурентов.
+5
-2
+3
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uefaligue
Ответ Football poet
Выиграв требл в этом сезоне, Гвардиола безапелляционно станет величайшим тренером в Истории!
для его адептов - да.
+5
-2
+3
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Кулёс
Ответ Overkiller
По чемпионствам в топ-5 лиг в список не попал Анчелотти, у него пять титулов, но он единственный, кто при этом выиграл чемпионаты всех этих пяти топ-лиг.
одноразовый тренер, что с него взять
+9
-8
+1
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Кашшай Чакырович
Гвардиола выиграл 33 титула в трёх силнейших чемпионатах всего за 14 сезонов,такого даже близко ни кому не удавалось ,просто смотря на игру его команд, на его кубки ,он с большим отрывом лучший тренер в истории!
+2
-1
+1
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Михаил Хромаков
Ответ Сергей Посохов
Ну так и шарлатан фармил только в сильнейшей барсе в баварии где все ясно еще до старта и в сити где ему дали ярд на покупки.
а Реал у вас что пустое место?
+1
0
+1
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Zimablizko
Ответ Сергей Посохов
Ну так и шарлатан фармил только в сильнейшей барсе в баварии где все ясно еще до старта и в сити где ему дали ярд на покупки.
Тебе видимо тоже тренером стать надо. Будешь фармить трофеи. Это же так легко.
+1
0
+1
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Overkiller
По чемпионствам в топ-5 лиг в список не попал Анчелотти, у него пять титулов, но он единственный, кто при этом выиграл чемпионаты всех этих пяти топ-лиг.
+4
-3
+1
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Football poet
Выиграв требл в этом сезоне, Гвардиола безапелляционно станет величайшим тренером в Истории!
+16
-16
0
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Спортлото
Ответ Universal1000
Моуриньо был хуже даже на момент их первой встречи в 2009 уже. Но за счет форы в годах карьеры и титулах мог еще козырять. Сейчас же в 2023 упоминания портка в одном предложении с Пепом даже это уже немного ну смешно. Вот я упомянул и аж разоржался. Абсолютно разного класса спецы. От эффективности до пропасти во внешней эстетической стороне футбола, что не менее важно, а то и более местами.
Внимательно послушаю, сколько же трофеев взял Пеп в клубах уровня Порту ? Ах да, он же тренировал Барселону, с лучшей полузащитой поколения (золотая Испания) и пиковым Месси, Баварию (не могу не признать, этот сезон показывает, что в Германии Бавария выигрывает чемпионат все же не на автомате, ок) и нищий МС (сколько миллиардов было спущено только на защитников ?). Гваридиола - несравненный талант тренерского цеха и в перспективе, самый титулованный тренер клубного футбола. Но Моуриньо просто эффективней. И хотя бы поэтому нельзя назвать Гвардиолу однозначно лучшим тренером 21 века. Он просто очень талантливый мальчик из золотой молодежи, которому дают деньги на все его хотелки. Он просто в стерильных условиях.
P.S. Дайте столько же денег условному Клоппу, и я не уверен, что на дистанции в 10 лет, Гвардиола будет успешней.
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Игорь Климов
Гвардиола несомненно лучший тренер XXI века.
+4
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Alon Raven
Ответ Фарид Харисов
Безапелляционно станет величайшим, когда обгонит Фергюсона и выиграет 50 трофеев. И если раньше это казалось невозможным, то сейчас... Ну, скорее вопрос времени.
У Фергюсона карьера вдвое длиннее. Так что даже если Пеп уйдёт в 25 году на пенсию - он уже велик.
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Антон Князев
Боб Пэйсли в 70-е и 80-е годы выиграл 6 чемпионских титулов с Ливерпулем причем всего за 9 лет, больше он и не работал главным тренером. Могли бы и его указать раз указали других тренеров выигрывавших по 6 чемпионств. А уж в Европе у него точно намного более выдающиеся результаты чем Аллегри, 3 Кубка Чемпионов и 1 Кубок УЕФА это помимо Суперкубков всяких.
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Alex Alex
трофеев уже больше, чем у каждого гранда рпл за всю историю
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Criptonit
Шарлатаны и цыгане мастера своего дела собирать трофеи
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Сергей
Удивлен что в списке нет таких людей как Йохан Круифф , Ориго Сакки , Мэтт Басби, Кени Далглиш имена которых на слуху.
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