23 комментария

«Реал» омолодил состав после ЛЧ-2018. Винисиус и Камавинга уже зажигают, ждем Беллингема и Эндрика
Ни одного трансфера старше 30.
Финал Лиги чемпионов-2017/18 стал поворотным моментом для «Реала»: летом ушел Криштиану Роналду, дальше расстались с другими легендами. Из основы на финал в клубе сейчас четверо: Карвахаль, Кроос, Модрич и Бензема.
А вот кто ушел.
• Зеленая зона – пиковый возраст игроков (исследование The Athletic). Можно оговориться, что для разных позиций он отличается, особенно для вратарей. Но тенденция очевидна: «Мадрид» отпускал важных игроков основы, прошедших свой пик – только Рафаэль Варан младше 29. Но судя по травмам в «Манчестер Юнайтед», «Реал» что-то знал.
• На замену в том матче, помимо Бэйла, выходили Асенсио и Начо − оба в клубе.
• Да, «Реал» после финала отдал и молодых Тео Эрнандеса и Матео Ковачича – но их нельзя назвать важными игроками основы.
На позиции ушедших «Реал» в основном покупает молодых футболистов.
• «Реал» потратил 440 млн евро на игроков до пика (сюда не включили 24-летнего Менди).
• Алаба и Рюдигер пришли в конце пика, но за них не платили – достойный размен.
• Ни одного трансфера игроков старше 30! Во второй срок Флорентино Переса (с 2009 года) у «Реала» только два таких футболиста: Рикарду Карвалью (32) и Диего Лопес (31).
В итоге «Мадрид» получил почти полное обновление основы – молодой замены нет пока только Карвахалю, но в шорт-листе «Реала» Джереми Фримпонг (22 года) и Диогу Далот (24).
• Инсайдеры пишут, что Модрич, Кроос и Бензема закончат одновременно летом 2024-го − клуб уже готовит им замены.
• В списке еще нет Джуда Беллингема (20 лет исполнится в июне) − хотя сразу несколько топовых инсайдеров говорят о почти решенном трансфере.
Флорентино Перес строит новую команду-династию?
Состав очень слабый, что и показал слитый в одну калитку серенькой "Барселоне" чемпионат
Но по ходу следующего сезона можно и нужно делать акценты на молодых, а ветераны должны помогать развиваться и оставить после себя подготовленную замену.