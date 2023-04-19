23 комментария

Ни одного трансфера старше 30.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 стал поворотным моментом для «Реала»: летом ушел Криштиану Роналду, дальше расстались с другими легендами. Из основы на финал в клубе сейчас четверо: Карвахаль, Кроос, Модрич и Бензема.

А вот кто ушел.

• Зеленая зона – пиковый возраст игроков (исследование The Athletic). Можно оговориться, что для разных позиций он отличается, особенно для вратарей. Но тенденция очевидна: «Мадрид» отпускал важных игроков основы, прошедших свой пик – только Рафаэль Варан младше 29. Но судя по травмам в «Манчестер Юнайтед», «Реал» что-то знал.

•‎ На замену в том матче, помимо Бэйла, выходили Асенсио и Начо − оба в клубе.

• Да, «Реал» после финала отдал и молодых Тео Эрнандеса и Матео Ковачича – но их нельзя назвать важными игроками основы.

На позиции ушедших «Реал» в основном покупает молодых футболистов.

• «Реал» потратил 440 млн евро на игроков до пика (сюда не включили 24-летнего Менди).

• Алаба и Рюдигер пришли в конце пика, но за них не платили – достойный размен.

• Ни одного трансфера игроков старше 30! Во второй срок Флорентино Переса (с 2009 года) у «Реала» только два таких футболиста: Рикарду Карвалью (32) и Диего Лопес (31).

В итоге «Мадрид» получил почти полное обновление основы – молодой замены нет пока только Карвахалю, но в шорт-листе «Реала» Джереми Фримпонг (22 года) и Диогу Далот (24).

• Инсайдеры пишут, что Модрич, Кроос и Бензема закончат одновременно летом 2024-го − клуб уже готовит им замены.

• В списке еще нет Джуда Беллингема (20 лет исполнится в июне) − хотя сразу несколько топовых инсайдеров говорят о почти решенном трансфере.

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