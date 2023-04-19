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«Реал» омолодил состав после ЛЧ-2018. Винисиус и Камавинга уже зажигают, ждем Беллингема и Эндрика

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Ни одного трансфера старше 30.

Финал Лиги чемпионов-2017/18 стал поворотным моментом для «Реала»: летом ушел Криштиану Роналду, дальше расстались с другими легендами. Из основы на финал в клубе сейчас четверо: Карвахаль, Кроос, Модрич и Бензема.

А вот кто ушел.

• Зеленая зона – пиковый возраст игроков (исследование The Athletic). Можно оговориться, что для разных позиций он отличается, особенно для вратарей. Но тенденция очевидна: «Мадрид» отпускал важных игроков основы, прошедших свой пик – только Рафаэль Варан младше 29. Но судя по травмам в «Манчестер Юнайтед», «Реал» что-то знал. 

•‎ На замену в том матче, помимо Бэйла, выходили Асенсио и Начо − оба в клубе. 

• Да, «Реал» после финала отдал и молодых Тео Эрнандеса и Матео Ковачича – но их нельзя назвать важными игроками основы. 

На позиции ушедших «Реал» в основном покупает молодых футболистов.

• «Реал» потратил 440 млн евро на игроков до пика (сюда не включили 24-летнего Менди).

• Алаба и Рюдигер пришли в конце пика, но за них не платили – достойный размен.

• Ни одного трансфера игроков старше 30! Во второй срок Флорентино Переса (с 2009 года) у «Реала» только два таких футболиста: Рикарду Карвалью (32) и Диего Лопес (31). 

В итоге «Мадрид» получил почти полное обновление основы – молодой замены нет пока только Карвахалю, но в шорт-листе «Реала» Джереми Фримпонг (22 года) и Диогу Далот (24). 

• Инсайдеры пишут, что Модрич, Кроос и Бензема закончат одновременно летом 2024-го − клуб уже готовит им замены.

• В списке еще нет Джуда Беллингема (20 лет исполнится в июне) − хотя сразу несколько топовых инсайдеров говорят о почти решенном трансфере.

Флорентино Перес строит новую команду-династию?

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23 комментария

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РВКИН СУ ГС СВ
Уход Бензема,Модрича и Крооса будет болезненным, но не убийственным, потому что работа проведена гениальная.Причем абсолютно каждый из молодых сияет, Вини, Вальверде и Милитао уже одних из лучших в мире, остальные с огромным потенциалом .
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Никита Самарин
Реал действительно очень качественно подходит к омоложению и постепенной замене основы, никаких резких движений, всё чётко, вовремя и качественно (бывают конечно ошибки (Азар, Йович, Одриосола), но это скорее исключения).
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hor1zont
Ответ A.G
да всего лишь 3 ошибки на незначительные 200 млн, сколько других клубов могут себе это позволить
Не ошибается только тот, кто сидит на диване и пишет коменты
+18
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+13
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Отабек 11
Нужно усилеть защиту и нападение. Наигрывать состав и дай бог будут держать в страхе Европу.
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Экочёрт 4000
Весь этот карточный домик рассыпется без Анчелотти
Состав очень слабый, что и показал слитый в одну калитку серенькой "Барселоне" чемпионат
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skywalker96
Флорентино Перес одна из самых больших фигур в истории мирового футбола! спасибо ему за эту величайшею команду 21го века! победы лч в 18 и 22м году невероятны и, можно сказать, не имеют аналогов в современном футболе. реал проходил катком по всем топам, или являл собой пример невероятного духа и стойкости!
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АНДРЮХА87
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Уход Бензема,Модрича и Крооса будет болезненным, но не убийственным, потому что работа проведена гениальная.Причем абсолютно каждый из молодых сияет, Вини, Вальверде и Милитао уже одних из лучших в мире, остальные с огромным потенциалом .
Кроме Бензема! Нет у нас замены ему, а Эндрик будет очень сырым, ему бы еще 1-2 года в аренде поиграть, в Европе!
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Goshan700
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Уход Бензема,Модрича и Крооса будет болезненным, но не убийственным, потому что работа проведена гениальная.Причем абсолютно каждый из молодых сияет, Вини, Вальверде и Милитао уже одних из лучших в мире, остальные с огромным потенциалом .
проблема Милитао - это, то, что когда он не сияет, то для реала это катастрофа
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Ya Tolik
Все эти "чёткие замены" Крооса, Модрича и Бензема пока лишь в фантазия хороши. По факту, уровень этих троих настолько высок, что на сегодня лишь несколько футболистов в мире могут их заменить без потери в качестве игры.
Но по ходу следующего сезона можно и нужно делать акценты на молодых, а ветераны должны помогать развиваться и оставить после себя подготовленную замену.
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Артём Толоконников
Ответ Samurai TM
+Беллингем и Осимхен=бомба
не будут за осимхена 150 млн отдавать, тем более через два года Эндрик заиграет
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Мурад Гамзаев
Ответ Артём Толоконников
Про вини также говорили, думаю Фло разбирается в вопросе
Джуни Калафат разбирается в вопросе). К слову, у меня в football manager 2023 Эндрик за 10 лет в реале забил больше 300голов на позиции правого вингера. ЦН был конечно же Холланд) за него я отстегнул 350млн,а он отплатил 800голами за 12 сезонов
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Wh1te
Ответ A.G
да всего лишь 3 ошибки на незначительные 200 млн, сколько других клубов могут себе это позволить
Из этих 200 какая-то часть твоя была? Что ж так переживаешь то?
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Mustang Shelby
Как же ветераны помогают молодым они почти набрали опыт, так и должно быть всегда для реала
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Александр Константинович
Собирают сборную Африки
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RM
вместо Карвахаля, можно Винисиуса Тобиаса
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Samurai TM
+Беллингем и Осимхен=бомба
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Спартак Уокер
Эндрик тёмная лошадка не кто не знает как он себя проявит в Реале
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