Буря в стакане
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В АПЛ играли представители 8 постсоветских стран. Украинцев больше всего, Канчельскис − рекордсмен

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В «Арсенале» не было только грузин.

Зимой «Борнмут» провернул неожиданный трансфер: за 22,7 млн евро выписал из киевского «Динамо» Илью Забарного. Во вторник защитник дебютировал в АПЛ: вышел на 5 минут против «Брайтона» (0:2).

Это 10-й украинец, сыгравший в Премьер-лиге. А сколько представителей других стран постсоветского пространства?

• В АПЛ играли представители 8 из 15 постсоветских республик – не было футболистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

• У Литвы 2 футболиста, но всего 3 матча в АПЛ. Генрих Мхитарян набрал больше для Армении.

•‎ Прямо сейчас в АПЛ 5 украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Михаил Мудрик («Челси»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»). Зинченко уже в десятке представителей постсоветского пространства по матчам, но до Канчельскиса еще далеко. 

Сразу 6 футболистов из топ-11 играли в «Арсенале». Лондонский клуб вообще собрал почти всех представителей постсоветского пространства, которые бывали в АПЛ − не было только грузин.

Летом количество игроков с постсоветского пространства может увеличиться: «Ман Сити» интересуется Хвичей, «Лестер» хочет вратаря «Валенсии» Мамардашвили, есть еще Захарян и «Челси».

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Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?

Фото: Gettyimages.ru

28 комментариев

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оле - топ юрген - клоп
Ответ Bay Juma
Нет такой страны - Киргизия. Есть ҚЫРҒЫЗСТАН исправьте и научитесь писать правильно.
Бог мой, это самая нелепая фраза, которую я когда-либо тут читал
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Реджекшен
Что-то вы с флагами Литвы и Латвии попутали!
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Ирина Черкасова
Флаги поменяйте, а? Литва, Латвия, слава богу хоть не Эстония
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FIGUSHKA
Ответ Дмитрий Письменский
Да-да, виноваты! Спасибо, уже правим.
До сих пор работаете? Первая табличка...
+2
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Kas91
Ответ Игорь М.
Дзюба, Чалов, Смолов - ещё плюс три к нашим
куда плюс три?что ты мелишь?они в Англии играли?
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Никита Вахрушев
Ответ Павел Кузьмин
Вас тогда ещё не было и о синонимах не надо "ля-ля"... Он родился в Кировограде, футболу учился в Харькове (спорт-интернат). Родители до сих пор живут в UA. Кстати, Ижевск никак не связан "по этим пунктам" с россией. Ибо это Удмуртия!
Ну во первых я был, хоть и маленький. Во вторых чтобы что то знать, не обязательно там жить, достаточно иметь мозг и уметь анализировать информацию, почитайте интервью игроков, многие из родившихся на территории нынешней Украины себя идентифицировали русскими, а не украинцами и во многом поэтому выбирали сборную России. Алексей Михайличенко например отказался играть за сборную России, потому что ощущал себя украинцем, несмотря на большие перспективы игры за Россию, даже Сергей Ребров рассказывал, что в Фенербахче Кристоф Даум удивлялся тому что он русский, который не пьет водку, хотя Ребров играл за украинскую сборную. А если посмотреть обзоры старых матчей Динамо Киев времен победы в Кубке Кубков, там их англоязычный комментатор называет не иначе как russians, да и у Беланова прозвище было не "украинская ракета", а "русская ракета". Так что не рассказывайте мне что и как было, если сами не в курсе. И такая же удивительная по своей глупости логика, что Ижевск никак не связан с Россией, он в составе России вообще то)
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ArEr
А Рагнар Клавана забыли?
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Павел Кузьмин
Ответ Никита Вахрушев
В те времена слова Советский Союз и Россия были синонимами , так что с Россией он был связан не только гражданством , а культурно и идеологически. И никак не связан по этим пунктам с Литвой и Украиной
Вас тогда ещё не было и о синонимах не надо "ля-ля"... Он родился в Кировограде, футболу учился в Харькове (спорт-интернат). Родители до сих пор живут в UA. Кстати, Ижевск никак не связан "по этим пунктам" с россией. Ибо это Удмуртия!
+3
-7
-4
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Игорь М.
Ответ Vadim Vadiara
У него меньше 30 матчей в АПЛ. Я думаю, его посчитали. Канчельскис, Погребняк, Билялетдинов, Аршавин, Харин, Смертин, Павлюченко, Жирков- как раз 8 человек.
Дзюба, Чалов, Смолов - ещё плюс три к нашим
+1
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-2
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Игорь М.
Захарян и Челси - то, во что практически не верится сейчас. С таким количеством нападающих лондонцы вряд ли захотят себе покупать ещё одного.
Мамардашвили в Лестер - разве кто-то сейчас уверен, что Лестер не вылетит? Осталось не так много матчей, а заруба жесточайшая будет за прописку.
Хвича и Сити - то, что должно произойти при Гвардиоле.

Ну и Зинченко, полагаю, через 2 сезона обойдёт Канчельскиса
0
-1
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Ali
Ответ Bay Juma
Нет такой страны - Киргизия. Есть ҚЫРҒЫЗСТАН исправьте и научитесь писать правильно.
Нет такой страны Англия. Есть England исправьте и научитесь писать правильно
+32
-2
+30
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Bay Juma
Комментарий скрыт
+2
-21
-19
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garp
Ответ Парвус
Он не воспитанник шахтера,
да, сорян
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garp
Ответ максим дмитриев
Комментарий удален пользователем
да, сорян, был неправ
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максим дмитриев
Ответ garp
Канчельскис воспитанник донецкого Шахтёра, уехал в Англию очень молодым. С Россией был связан только гражданством, выбрал её из-за бОльших перспектив, как и Юран, Цымбаларь, Никифоров, Семак, Онопко и многие другие.
Комментарий удален пользователем
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Парвус
Ответ garp
Канчельскис воспитанник донецкого Шахтёра, уехал в Англию очень молодым. С Россией был связан только гражданством, выбрал её из-за бОльших перспектив, как и Юран, Цымбаларь, Никифоров, Семак, Онопко и многие другие.
Он не воспитанник шахтера,
+6
-2
+4
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Vadim Vadiara
Ответ цирюля
А Юрий Валентинович где?!...
У него меньше 30 матчей в АПЛ. Я думаю, его посчитали. Канчельскис, Погребняк, Билялетдинов, Аршавин, Харин, Смертин, Павлюченко, Жирков- как раз 8 человек.
+7
0
+7
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Никита Вахрушев
Ответ garp
Канчельскис воспитанник донецкого Шахтёра, уехал в Англию очень молодым. С Россией был связан только гражданством, выбрал её из-за бОльших перспектив, как и Юран, Цымбаларь, Никифоров, Семак, Онопко и многие другие.
В те времена слова Советский Союз и Россия были синонимами , так что с Россией он был связан не только гражданством , а культурно и идеологически. И никак не связан по этим пунктам с Литвой и Украиной
+15
-22
-7
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Vadim Vadiara
Ответ Рубин Садыков
В первом постаре, видимо, географ пропил глобус
И учебник орфографии тоже пропит.... Постер.. Я не понял сначала, о чем речь идёт
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цирюля
А Юрий Валентинович где?!...
+1
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0
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garp
Канчельскис воспитанник донецкого Шахтёра, уехал в Англию очень молодым. С Россией был связан только гражданством, выбрал её из-за бОльших перспектив, как и Юран, Цымбаларь, Никифоров, Семак, Онопко и многие другие.
+33
-18
+15
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Юра Трутнев
У Зинченко все шансы за пару сезонов оказаться на первом месте по количеству матчей
+5
-4
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Arima Baki
Ответ Роман Марченко
Хотелось бы Хвичу в Арсенал для полной коллекции, только пока позиция плотно занята. С другой стороны, ведь чуть не взяли зимой Мудрика, как более сырую версию левого форварда, а Троссард в нападении везде может играть.
Хаича и Мартинелли слева у Арсенала? пожалейте правый защитников Арсенала
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Али Себиев
Зинченко может на 1 место выйти спокойно
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+8
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Дмитрий Письменский
Основатель блога
Ответ Рубин Садыков
В первом постаре, видимо, географ пропил глобус
Все верно! Правим, спасибо!
+1
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