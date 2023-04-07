28 комментариев

В АПЛ играли представители 8 постсоветских стран. Украинцев больше всего, Канчельскис − рекордсмен
В «Арсенале» не было только грузин.
Зимой «Борнмут» провернул неожиданный трансфер: за 22,7 млн евро выписал из киевского «Динамо» Илью Забарного. Во вторник защитник дебютировал в АПЛ: вышел на 5 минут против «Брайтона» (0:2).
Это 10-й украинец, сыгравший в Премьер-лиге. А сколько представителей других стран постсоветского пространства?
• В АПЛ играли представители 8 из 15 постсоветских республик – не было футболистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
• У Литвы 2 футболиста, но всего 3 матча в АПЛ. Генрих Мхитарян набрал больше для Армении.
• Прямо сейчас в АПЛ 5 украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Михаил Мудрик («Челси»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»). Зинченко уже в десятке представителей постсоветского пространства по матчам, но до Канчельскиса еще далеко.
Сразу 6 футболистов из топ-11 играли в «Арсенале». Лондонский клуб вообще собрал почти всех представителей постсоветского пространства, которые бывали в АПЛ − не было только грузин.
Летом количество игроков с постсоветского пространства может увеличиться: «Ман Сити» интересуется Хвичей, «Лестер» хочет вратаря «Валенсии» Мамардашвили, есть еще Захарян и «Челси».
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Вспомните всех из бывшего СССР, кто играл в АПЛ?
Фото: Gettyimages.ru
Мамардашвили в Лестер - разве кто-то сейчас уверен, что Лестер не вылетит? Осталось не так много матчей, а заруба жесточайшая будет за прописку.
Хвича и Сити - то, что должно произойти при Гвардиоле.
Ну и Зинченко, полагаю, через 2 сезона обойдёт Канчельскиса