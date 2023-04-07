28 комментариев

В «Арсенале» не было только грузин.

Зимой «Борнмут» провернул неожиданный трансфер: за 22,7 млн евро выписал из киевского «Динамо» Илью Забарного. Во вторник защитник дебютировал в АПЛ: вышел на 5 минут против «Брайтона» (0:2).

Это 10-й украинец, сыгравший в Премьер-лиге. А сколько представителей других стран постсоветского пространства?

• В АПЛ играли представители 8 из 15 постсоветских республик – не было футболистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

• У Литвы 2 футболиста, но всего 3 матча в АПЛ. Генрих Мхитарян набрал больше для Армении.

•‎ Прямо сейчас в АПЛ 5 украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Михаил Мудрик («Челси»), Илья Забарный («Борнмут») и Егор Ярмолюк («Брентфорд»). Зинченко уже в десятке представителей постсоветского пространства по матчам, но до Канчельскиса еще далеко.

Сразу 6 футболистов из топ-11 играли в «Арсенале». Лондонский клуб вообще собрал почти всех представителей постсоветского пространства, которые бывали в АПЛ − не было только грузин.

Летом количество игроков с постсоветского пространства может увеличиться: «Ман Сити» интересуется Хвичей, «Лестер» хочет вратаря «Валенсии» Мамардашвили, есть еще Захарян и «Челси».

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