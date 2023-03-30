31 комментарий

«Тоттенхэм» потратил на работу Конте 217 млн фунтов. Многовато за очередной сезон без трофеев, да?
Рекордно много покупали.
«Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте посли эпичной речи про «11 эгоистов». Печальный итог работы итальянца: вылет из всех кубковых турниров и туманные шансы на топ-4 АПЛ. Пока что «Тоттенхэм» четвертый, но легко вылетит из зоны ЛЧ в случае двух побед «Ньюкасла» (команда Хау отстает на два очка при двух матчах в запасе).
Мы подробно разбирали уход Антонио: вот взгляд болельщика «Тоттенхэма», а здесь – смелая бизнес-идея Вадима Лукомского. Теперь посмотрим на работу Конте с еще одного угла – оценим, сколько клуб потратил на Антонио и сравним с другими тренерами «Тоттенхэма».
При Конте «Тоттенхэм» в топ-5 лиги по тратам. Отрыв «Челси» колоссальный, а вот дистанция между вторым и пятым местом все относительно близко.
Затраты в эпоху Конте – рекордные для «Тоттенхэма». Только летом 2022-го клуб выложил 177,9 млн евро на трансферном рынке. До этого самым затратным был сезон-2019/20 – тогда «Тоттенхэм» набрал игроков на 150 млн евро.
За полтора года в «Тоттенхэме» у Конте самый большой показатель чистых расходов – клуб много тратил и мало продавал. Самым выгодным трансфером на выход за два окна оказался уход Стивена Бергвейна в «Аякс» за 31,2 млн евро.
Несмотря на долгую работу в Лондоне, Маурисио Почеттино не ушел в глубокий минус: при аргентинце «Тоттенхэм» дважды завершал сезон с положительным трансферным балансом, прибыль от продаж была больше расходов на новых футболистов.
Конте – пятый тренер «Тоттенхэма» за 10 лет, получивший крупную неустойку. Правда, на фоне Жозе Моуринью и Нуну компенсация для Антонио выглядит скромно. Всего клуб потратил на неустойки уволенным тренерам 55 млн евро за 10 лет.
Теперь суммируем – сколько «Тоттенхэм» потратил на работу Конте? Возьмем простейшие слагаемые.
Серьезные вложения в еще один сезон без трофеев.
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Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»
Фото: REUTERS/David Klein
Я не фанат Конте, не смотрю матчи ТТХ. Но уж точно проблема не в тренере, который начал гегемонию Ювентуса и выиграл Серию А с Интером, заставив команду прогрессировать.
Ну а про скачок Челси с 10 места на 1 тоже стоит упомянуть.
Ожидаю увидеть что-то по типу «ну все равно же тратит много, токсичный и.т.д.»
Конте быстрее и дешевле всех в мире выводит клубы на новый уровень, ну или возвращает их в элиту. За сезон он строит команду, способную брать внутренний чемпионат. Если кто-то не согласен, то пусть приведёт пример тренера, строящего команды быстрее и дешевле, чем Конте.
А то, что в ТТХ с Леви у него не сложилось больше характеризует Леви и недофинансирование ТТХ в целом, а не тренера, который добивался успеха в нескольких командах.
У ПСЖ, где в чемпионате выжженная земля, а бюджеты колоссально выше не получается стабильно брать чемпионства. Почему тогда победа Интера в куда-более сильном и конкурентом чемпионате с куда-более скромными ресурсами - это "обязательство"?
Италия после Евро позорно провалилась к отбору ЧМ (именно что позорно, играя объективно хуже условной Польши, а не как сейчас, когда это воспринимается, как нелепость и стечение обстоятельств).
Я не фанат Конте. Просто режет глаза, когда слепой хейт вынуждает буквально черное белым называть, да еще пытаться под это натянуть какие-то "аргументы".
Италия на ЕВРО хорошо сыграла и до и после контекса. Так что да, не стоит переоценивать 2016-й
Объясните, пожалуйста, это все совпадение? Из раза в раз?
https://www.sports.ru/football/1096783914-tottenxem-sekonomit-na-kompensaczii-mourinyu-okolo-13-mln-funtov-iz-za.html?ext=yandex&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
И про траты на трансферы тоже несостыковки. Конте потратил гораздо больше
21/22
Конте: (Бентакур 20 лямов, Кулушевски 10 лямов), Сантуш: (Сарр 17 лямов, Эмерсон 25 лямов, Хиль 25 лямов) = 97 лямов
22/23
Перишич(свобод. агент), Лангле(аренда), Ришарлисон 60 лямов, Биссума 30 лямов, Djed Spence 15 лямов, Арно Грёневельд 3 ляма, Ромеро 50 лямов, Педро Порро 45 млн = 203 лямов
итого конте потратил на трансферы 233 ляма. + неустойка 4 + удоджи куплен и отдан в аренду 18 = 255 (+может за 17 лангле выкупят потом). вот и думайте о компетентности этого автора, который врёт.
Тогда барса просто за малейшую оплошность наказывала, вот и вышла дальше. Но игры были очень напряженные.
Конте топ.
5е по тратам, но ниже их МанСити, Ливерпуль, Арсенал, которые закупались ранее и имеют стабильные составы
При этом команда 4-5 в чемпионате
Так что не совсем все катастрофично.
Если бы траты были как у Челси при таком же результате, то да, можно задавать вопросы тренеру
Мем для того чтобы без шансов проиграть в турнире это Конте тренирующий Тотенхэм на победу которого поставил Черданцев
Да Арсен Венгер с такими вложениями Арсенал бы в 2010-х раза 3-4 к чемпионсву бы привел))
Конте - это итальянский румын. Если с наскока не получается чемпионат брать, то начинается нытье, прошение много денег и обвинения всех вокруг. А он просто физрук.
Ок, соглашусь, может, и не катастрофа , но определенно хаос и бардак