31 комментарий

Рекордно много покупали.

«Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте посли эпичной речи про «11 эгоистов». Печальный итог работы итальянца: вылет из всех кубковых турниров и туманные шансы на топ-4 АПЛ. Пока что «Тоттенхэм» четвертый, но легко вылетит из зоны ЛЧ в случае двух побед «Ньюкасла» (команда Хау отстает на два очка при двух матчах в запасе).

Мы подробно разбирали уход Антонио: вот взгляд болельщика «Тоттенхэма», а здесь – смелая бизнес-идея Вадима Лукомского. Теперь посмотрим на работу Конте с еще одного угла – оценим, сколько клуб потратил на Антонио и сравним с другими тренерами «Тоттенхэма».

При Конте «Тоттенхэм» в топ-5 лиги по тратам. Отрыв «Челси» колоссальный, а вот дистанция между вторым и пятым местом все относительно близко.

Затраты в эпоху Конте – рекордные для «Тоттенхэма». Только летом 2022-го клуб выложил 177,9 млн евро на трансферном рынке. До этого самым затратным был сезон-2019/20 – тогда «Тоттенхэм» набрал игроков на 150 млн евро.

За полтора года в «Тоттенхэме» у Конте самый большой показатель чистых расходов – клуб много тратил и мало продавал. Самым выгодным трансфером на выход за два окна оказался уход Стивена Бергвейна в «Аякс» за 31,2 млн евро.

Несмотря на долгую работу в Лондоне, Маурисио Почеттино не ушел в глубокий минус: при аргентинце «Тоттенхэм» дважды завершал сезон с положительным трансферным балансом, прибыль от продаж была больше расходов на новых футболистов.

Конте – пятый тренер «Тоттенхэма» за 10 лет, получивший крупную неустойку. Правда, на фоне Жозе Моуринью и Нуну компенсация для Антонио выглядит скромно. Всего клуб потратил на неустойки уволенным тренерам 55 млн евро за 10 лет.

Теперь суммируем – сколько «Тоттенхэм» потратил на работу Конте? Возьмем простейшие слагаемые.

Серьезные вложения в еще один сезон без трофеев.

Фото: REUTERS/David Klein