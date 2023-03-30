31 комментарий

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«Тоттенхэм» потратил на работу Конте 217 млн фунтов. Многовато за очередной сезон без трофеев, да?

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Антонио Конте Антонио Конте
Футбол Футбол

Рекордно много покупали.

«Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте посли эпичной речи про «11 эгоистов». Печальный итог работы итальянца: вылет из всех кубковых турниров и туманные шансы на топ-4 АПЛ. Пока что «Тоттенхэм» четвертый, но легко вылетит из зоны ЛЧ в случае двух побед «Ньюкасла» (команда Хау отстает на два очка при двух матчах в запасе).

Мы подробно разбирали уход Антонио: вот взгляд болельщика «Тоттенхэма», а здесь – смелая бизнес-идея Вадима Лукомского. Теперь посмотрим на работу Конте с еще одного угла – оценим, сколько клуб потратил на Антонио и сравним с другими тренерами «Тоттенхэма».

При Конте «Тоттенхэм» в топ-5 лиги по тратам. Отрыв «Челси» колоссальный, а вот дистанция между вторым и пятым местом все относительно близко.

Затраты в эпоху Конте – рекордные для «Тоттенхэма». Только летом 2022-го клуб выложил 177,9 млн евро на трансферном рынке. До этого самым затратным был сезон-2019/20 – тогда «Тоттенхэм» набрал игроков на 150 млн евро.

За полтора года в «Тоттенхэме» у Конте самый большой показатель чистых расходов – клуб много тратил и мало продавал. Самым выгодным трансфером на выход за два окна оказался уход Стивена Бергвейна в «Аякс» за 31,2 млн евро.

Несмотря на долгую работу в Лондоне, Маурисио Почеттино не ушел в глубокий минус: при аргентинце «Тоттенхэм» дважды завершал сезон с положительным трансферным балансом, прибыль от продаж была больше расходов на новых футболистов.

Конте – пятый тренер «Тоттенхэма» за 10 лет, получивший крупную неустойку. Правда, на фоне Жозе Моуринью и Нуну компенсация для Антонио выглядит скромно. Всего клуб потратил на неустойки уволенным тренерам 55 млн евро за 10 лет.

Теперь суммируем – сколько «Тоттенхэм» потратил на работу Конте? Возьмем простейшие слагаемые.

Серьезные вложения в еще один сезон без трофеев.

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Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

Фото: REUTERS/David Klein

31 комментарий

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Аркадий Аркадич
Только Тотенхем может потратить 200+млн и все равно не купить тех игроков, которых просил тренер. Пока Леви не уйдет вместе со своим менталитетом лузера, ничего у команды не изменится.
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Колыван
Ответ #SharkTeam
При этом у него уже были Сон и Кейн к примеру, несколько неплохих игроков в других линиях. Физрук хочет тренировать самый богатый клуб, но что он может ему сам предложить? Приключения в ЛЕ вроде даже в манЮ еще не котируются
Просто напомню, что из-за трансферов за 2 ТО Ноттингем Форест ушёл в минус больше, чем ТТХ. И все клубы большой шестёрки тоже ушли в больший минус.

Я не фанат Конте, не смотрю матчи ТТХ. Но уж точно проблема не в тренере, который начал гегемонию Ювентуса и выиграл Серию А с Интером, заставив команду прогрессировать.
Ну а про скачок Челси с 10 места на 1 тоже стоит упомянуть.

Ожидаю увидеть что-то по типу «ну все равно же тратит много, токсичный и.т.д.»
Конте быстрее и дешевле всех в мире выводит клубы на новый уровень, ну или возвращает их в элиту. За сезон он строит команду, способную брать внутренний чемпионат. Если кто-то не согласен, то пусть приведёт пример тренера, строящего команды быстрее и дешевле, чем Конте.
А то, что в ТТХ с Леви у него не сложилось больше характеризует Леви и недофинансирование ТТХ в целом, а не тренера, который добивался успеха в нескольких командах.
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Syndycate
Ответ Fonbaron
Слабый тренер этот Конте. Он хорош только долгой дистанции типа чемпионата, где его недостатки нивелируются. Да и то при условии что его клуб фаворит турнира. И про условии что клуб играет только в одном турнире, Конте всегда проваливал кубковые турниры. Игры в плэй офф из двух игр он всегда проваливает, так как у него только одна тактика и ничего в двух раундовых матчах он не может противопоставить. А уж Лига Чемпионов являющаяся лакмусовой бумажкой качества тренеров вообще стала мемом. Он бездарно вылетает в самых ранних стадиях. Мем для того чтобы без шансов проиграть в турнире это Конте тренирующий Тотенхэм на победу которого поставил Черданцев
Пеп тоже подходит под это описание)
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Roman Dementiev
Ответ Direct free kick
Кроме поднятия Юве остальное очень спорно, что с Челси, что с Интером обязан был брать золотой дубль в тех комфортных условиях, но не смог, попутно завалил еврокубки/либо не играя там в чемпионский год АПЛ. Италия на ЕВРО хорошо сыграла и до и после контекса. Так что да, не стоит переоценивать 2016-й
Спорно что? Челси был 10, стал первый. Команды выше резко за сезон ослабли, ушли на перестройку, потеряли лидеров?
У ПСЖ, где в чемпионате выжженная земля, а бюджеты колоссально выше не получается стабильно брать чемпионства. Почему тогда победа Интера в куда-более сильном и конкурентом чемпионате с куда-более скромными ресурсами - это "обязательство"?
Италия после Евро позорно провалилась к отбору ЧМ (именно что позорно, играя объективно хуже условной Польши, а не как сейчас, когда это воспринимается, как нелепость и стечение обстоятельств).
Я не фанат Конте. Просто режет глаза, когда слепой хейт вынуждает буквально черное белым называть, да еще пытаться под это натянуть какие-то "аргументы".
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Владимир Кузьменков
Ответ Makcshib
Так чего удивляться, по вложениям ТТХ и есть команда для Лиги Европы. МЮ, МС, Ливерпуль, Челси - все делали огромные закупки, чтобы достичь чего-то и продолжают их делать. ТТХ просто повезло, что есть несколько добротных футболистов, за счет которых несколько лет команда идет вверху турнирной таблицы. И чтобы ТТХ выстрелил надо тратить еще в разы больше. ЭТО РЕАЛИИ АПЛ. А с учетом того, что Арсенал выстрелил + Ньюкасл замахивается на то, чтобы стать большой силой в апл, для Тоттенхэма все выглядит очень плачевно. Если в ближайшее время не вложатся, то скоро станут середняками АПЛ.
дело в том, что в клубе отсутствует стратегия развития. Никакие траты не помогут, если нет плана на будущее. В статье Лукомского об этом очень хорошо написано
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гилберт
Нуну эффективнее всего развёл Леви. КПД зашкаливает.
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Direct free kick
Ответ Oleg Nikolaev
физруки АПЛ не выигрывают, его можно не любить, но принижать его таланты тоже не стоит
Даже Клава Раньери лузер лузером разок брал АПЛ
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Direct free kick
Ответ Roman Dementiev
Физрук, который поднял с первого же сезона Ювентус с 7 места на 1, Челси с первого сезона с 10 место на 1, и за два года прервал гегемонию с Интером. К тому же более чем достойно смотрелся с Италией, у которой был супер слабы состав, и которая накануне Евро лишилась двух своих самых важных и скиловых игроков (Маркизио и Вератти). Объясните, пожалуйста, это все совпадение? Из раза в раз?
Кроме поднятия Юве остальное очень спорно, что с Челси, что с Интером обязан был брать золотой дубль в тех комфортных условиях, но не смог, попутно завалил еврокубки/либо не играя там в чемпионский год АПЛ.
Италия на ЕВРО хорошо сыграла и до и после контекса. Так что да, не стоит переоценивать 2016-й
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Direct free kick
Ответ Fonbaron
Слабый тренер этот Конте. Он хорош только долгой дистанции типа чемпионата, где его недостатки нивелируются. Да и то при условии что его клуб фаворит турнира. И про условии что клуб играет только в одном турнире, Конте всегда проваливал кубковые турниры. Игры в плэй офф из двух игр он всегда проваливает, так как у него только одна тактика и ничего в двух раундовых матчах он не может противопоставить. А уж Лига Чемпионов являющаяся лакмусовой бумажкой качества тренеров вообще стала мемом. Он бездарно вылетает в самых ранних стадиях. Мем для того чтобы без шансов проиграть в турнире это Конте тренирующий Тотенхэм на победу которого поставил Черданцев
Если вам начнут писать про финал ЛЕ 2020 - напомните этим ораторам, что тот турнир доигрывался отдельно от нацчемпов, в противном случае никакого финала бы не было. Даже в 2013 домашний финал ЛЕ не шмог контекс. Да и финал ЛЕ это что успех для якобы топ тренера с якобы топ клубом (хотя какой принтер топ)?
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Roman Dementiev
Ответ #SharkTeam
При этом у него уже были Сон и Кейн к примеру, несколько неплохих игроков в других линиях. Физрук хочет тренировать самый богатый клуб, но что он может ему сам предложить? Приключения в ЛЕ вроде даже в манЮ еще не котируются
Физрук, который поднял с первого же сезона Ювентус с 7 места на 1, Челси с первого сезона с 10 место на 1, и за два года прервал гегемонию с Интером. К тому же более чем достойно смотрелся с Италией, у которой был супер слабы состав, и которая накануне Евро лишилась двух своих самых важных и скиловых игроков (Маркизио и Вератти).
Объясните, пожалуйста, это все совпадение? Из раза в раз?
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Кавабунга Шреддоголовый
"Говном ты не был, но и до вершин не добрался". Тратить ТТХ может сколько угодно, но топом он не будет никогда
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Oleg Nikolaev
Ответ Metalloid
Ты ещё скажи, что физруки лигу чемпионов не выигрывают )
АПЛ выиграть в разы сложнее
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ыфвфывфыв авфыаыва
автор врет про компенсацию и не читает новости на этом сайте
https://www.sports.ru/football/1096783914-tottenxem-sekonomit-na-kompensaczii-mourinyu-okolo-13-mln-funtov-iz-za.html?ext=yandex&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

И про траты на трансферы тоже несостыковки. Конте потратил гораздо больше

21/22
Конте: (Бентакур 20 лямов, Кулушевски 10 лямов), Сантуш: (Сарр 17 лямов, Эмерсон 25 лямов, Хиль 25 лямов) = 97 лямов
22/23
Перишич(свобод. агент), Лангле(аренда), Ришарлисон 60 лямов, Биссума 30 лямов, Djed Spence 15 лямов, Арно Грёневельд 3 ляма, Ромеро 50 лямов, Педро Порро 45 млн = 203 лямов

итого конте потратил на трансферы 233 ляма. + неустойка 4 + удоджи куплен и отдан в аренду 18 = 255 (+может за 17 лангле выкупят потом). вот и думайте о компетентности этого автора, который врёт.
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Direct free kick
И эти люди (можно ли их вообще таковыми считать?) раскрывали нечистую варежку на великого Моуриньо?
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Хабиб Асиров
Ответ Fonbaron
Слабый тренер этот Конте. Он хорош только долгой дистанции типа чемпионата, где его недостатки нивелируются. Да и то при условии что его клуб фаворит турнира. И про условии что клуб играет только в одном турнире, Конте всегда проваливал кубковые турниры. Игры в плэй офф из двух игр он всегда проваливает, так как у него только одна тактика и ничего в двух раундовых матчах он не может противопоставить. А уж Лига Чемпионов являющаяся лакмусовой бумажкой качества тренеров вообще стала мемом. Он бездарно вылетает в самых ранних стадиях. Мем для того чтобы без шансов проиграть в турнире это Конте тренирующий Тотенхэм на победу которого поставил Черданцев
Не согласен. Абсолютно. Против Барсы Челси Конте показывал очень слаженную и яркую игру. Прям чувствовалось что каждому игроку разжевали в мелочах что и где он должен делать.
Тогда барса просто за малейшую оплошность наказывала, вот и вышла дальше. Но игры были очень напряженные.
Конте топ.
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Metalloid
Ответ Oleg Nikolaev
физруки АПЛ не выигрывают, его можно не любить, но принижать его таланты тоже не стоит
Ты ещё скажи, что физруки лигу чемпионов не выигрывают )
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Oleg Nikolaev
Ответ #SharkTeam
При этом у него уже были Сон и Кейн к примеру, несколько неплохих игроков в других линиях. Физрук хочет тренировать самый богатый клуб, но что он может ему сам предложить? Приключения в ЛЕ вроде даже в манЮ еще не котируются
физруки АПЛ не выигрывают, его можно не любить, но принижать его таланты тоже не стоит
+3
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marston
Ответ #SharkTeam
Такого нет только в паре клубов. Челси вообще всю жизнь вот так живет
Но при всем при этом, сколько трофеев взял Челси за последние годы? Бардак у всех, но Ттх - единственный бестрофейник
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ыфвфывфыв авфыаыва
Ответ marston
Смена менеджеров по ходу сезона (Поч, Маур, Нуну, Конте), огромные суммы неустоек, невыразительная трансферная политика (не провальная, но все же), ощутимое снижение качества игры (собственно, ни Моур, ни Конте ничего поставить, кроме тухлого автобуса, и не смогли - яркие матчи выносим за скобки). В прошлом сезоне каким-то чудом прорвались в ЛЧ (не играя там 2 предыдущих сезона). Ок, соглашусь, может, и не катастрофа , но определенно хаос и бардак
чел, игра низким блоком или без мяча или на контратаках, это не автобус. если тебе такой стиль не нравится, то при чем здесь автобус(суть в котором в 10 человек сидеть в обороне весь матч)?
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Maori_nz
не совсем логично,
5е по тратам, но ниже их МанСити, Ливерпуль, Арсенал, которые закупались ранее и имеют стабильные составы
При этом команда 4-5 в чемпионате
Так что не совсем все катастрофично.
Если бы траты были как у Челси при таком же результате, то да, можно задавать вопросы тренеру
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ыфвфывфыв авфыаыва
Так еще лангле хотят выкупить, так что это к нему в копилку пойдет. А как вы хотели? При нем бесплатно его взяли, он им попользовался, а другие типа виноваты будут? Неееет уж. Те 17млн за выкуп Лангле пойдут в траты вашего конте
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#SharkTeam
Ответ marston
Смена менеджеров по ходу сезона (Поч, Маур, Нуну, Конте), огромные суммы неустоек, невыразительная трансферная политика (не провальная, но все же), ощутимое снижение качества игры (собственно, ни Моур, ни Конте ничего поставить, кроме тухлого автобуса, и не смогли - яркие матчи выносим за скобки). В прошлом сезоне каким-то чудом прорвались в ЛЧ (не играя там 2 предыдущих сезона). Ок, соглашусь, может, и не катастрофа , но определенно хаос и бардак
Такого нет только в паре клубов. Челси вообще всю жизнь вот так живет
+1
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Fonbaron
Слабый тренер этот Конте. Он хорош только долгой дистанции типа чемпионата, где его недостатки нивелируются. Да и то при условии что его клуб фаворит турнира. И про условии что клуб играет только в одном турнире, Конте всегда проваливал кубковые турниры. Игры в плэй офф из двух игр он всегда проваливает, так как у него только одна тактика и ничего в двух раундовых матчах он не может противопоставить. А уж Лига Чемпионов являющаяся лакмусовой бумажкой качества тренеров вообще стала мемом. Он бездарно вылетает в самых ранних стадиях.
Мем для того чтобы без шансов проиграть в турнире это Конте тренирующий Тотенхэм на победу которого поставил Черданцев
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Jazzzz
Господи...
Да Арсен Венгер с такими вложениями Арсенал бы в 2010-х раза 3-4 к чемпионсву бы привел))
Конте - это итальянский румын. Если с наскока не получается чемпионат брать, то начинается нытье, прошение много денег и обвинения всех вокруг. А он просто физрук.
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marston
Ответ |Muted Horn
Вам не кажется что вы преувеличиваете? 5 лет попадать в еврокубки из АПЛ - называть это катастрофой, как-то натянуто. Арсенал, к примеру, не всегда за эти 5 лет в еврокубки попадал
Смена менеджеров по ходу сезона (Поч, Маур, Нуну, Конте), огромные суммы неустоек, невыразительная трансферная политика (не провальная, но все же), ощутимое снижение качества игры (собственно, ни Моур, ни Конте ничего поставить, кроме тухлого автобуса, и не смогли - яркие матчи выносим за скобки). В прошлом сезоне каким-то чудом прорвались в ЛЧ (не играя там 2 предыдущих сезона).
Ок, соглашусь, может, и не катастрофа , но определенно хаос и бардак
+2
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