23 комментария

В топ-10 только три действующих игрока.

Мо Салах забил 129-й гол и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ – обогнал Робби Фаулера.

А что у остальных клубов? Сейчас покажем. Для лучшей визуализации голеадоры расположены не в алфавитном порядке клубов, а по количеству забитых: от игрока с наименьшим количеством мячей до Харри Кейна.

•‎ Нил Мопе забил в АПЛ за «Брайтон» те же 26 голов, что и Гленн Мюррей − но за большее количество игр (102 против 96).

•‎ Кейн − лучший бомбардир АПЛ, если брать только голы за один клуб (хотя у Харри были еще 3 матча за «Норвич»). Но в общем топе он третий − впереди Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

•‎ Снизу Кейну пока никто не угрожает: Салах и Варди далеко (к тому же Джейми играет все меньше), остальные из топ-10 уже закончили карьеру.