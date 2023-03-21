23 комментария

Лучшие бомбардиры АПЛ по клубам: лидирует Кейн, Анри и Ширер даже не в тройке 😮
В топ-10 только три действующих игрока.
Мо Салах забил 129-й гол и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ – обогнал Робби Фаулера.
А что у остальных клубов? Сейчас покажем. Для лучшей визуализации голеадоры расположены не в алфавитном порядке клубов, а по количеству забитых: от игрока с наименьшим количеством мячей до Харри Кейна.
• Нил Мопе забил в АПЛ за «Брайтон» те же 26 голов, что и Гленн Мюррей − но за большее количество игр (102 против 96).
• Кейн − лучший бомбардир АПЛ, если брать только голы за один клуб (хотя у Харри были еще 3 матча за «Норвич»). Но в общем топе он третий − впереди Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).
• Снизу Кейну пока никто не угрожает: Салах и Варди далеко (к тому же Джейми играет все меньше), остальные из топ-10 уже закончили карьеру.
Впервые узнал о нем из нарезки красивых дальних ударов на vhs кассетах в конце 90-x)))
Брайан Рой- это пустой звук в истории Ноттингема, для чего он тут нужен?
У Марсиаля тоже около 59 голов только в АПЛ
Де Брюйне где ?