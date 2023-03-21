Буря в стакане
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Лучшие бомбардиры АПЛ по клубам: лидирует Кейн, Анри и Ширер даже не в тройке 😮

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В топ-10 только три действующих игрока.

Мо Салах забил 129-й гол и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ – обогнал Робби Фаулера. 

А что у остальных клубов? Сейчас покажем. Для лучшей визуализации голеадоры расположены не в алфавитном порядке клубов, а по количеству забитых: от игрока с наименьшим количеством мячей до Харри Кейна. 

•‎ Нил Мопе забил в АПЛ за «Брайтон» те же 26 голов, что и Гленн Мюррей − но за большее количество игр (102 против 96).

•‎ Кейн − лучший бомбардир АПЛ, если брать только голы за один клуб (хотя у Харри были еще 3 матча за «Норвич»). Но в общем топе он третий − впереди Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

•‎ Снизу Кейну пока никто не угрожает: Салах и Варди далеко (к тому же Джейми играет все меньше), остальные из топ-10 уже закончили карьеру. 

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Кейна называли игроком на сезон, а он побил рекорд по голам АПЛ за один клуб

23 комментария

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Todo
Мэтт Ле Тиссье крутой игрок! Какая у него колотушка была!
Впервые узнал о нем из нарезки красивых дальних ударов на vhs кассетах в конце 90-x)))
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dorenchik
Ответ Ruscello
А что голы, до создания АПЛ теперь все отменили ? Или история футбола в Англии начинается с 1992?
О боже, какая комбинация духоты упертости. Статья про голы в АПЛ, приведена статистика АПЛ. Автор захотел написать статью про АПЛ - написал. Вам хочется взять всю историю высшего чемпионата Англии - сделайте такую же статью, вроде это не сложно.
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+2
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Batitotti
Ответ Valery Fan
Кейн топ! Желаю ему взять трофей в ТТХ!
Так уже вроде взял audi cup.
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#SharkTeam
Серхио красиво шрека подвинул в свое время
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Антон Чернышов
Ответ Valery Fan
Кейн топ! Желаю ему взять трофей в ТТХ!
Очень тонко) Посмеялся)
+6
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ZamoRano
Ответ neolol0
Это и поменялось. Если раньше английские клубы были посредственными, то после становления АПЛ, лига стала по сути тем, что сейчас называют Суперлигой. Закрутились совершенно другие деньги.
Не напомнишь мне, сколько еврокубков английские клубы взяли до 1992 года и сколько после? Может после создания АПЛ лига стала посредственной?🤣🤣😭
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Power Lifting
А где статистика Васи со двора ???
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Ruscello
Ответ neolol0
При чём тут это вообще? Выиграл топовый чемпионат страны — ты чемпион страны. В чём вопрос-то?
Вопрос очень простой- кто такой Агбонлахор в истории Астон Виллы, он даже в топ-10 лучших снайперов там не входит? И почему я вообще должен ориентироваться на 74 гола этой бездарности?
Брайан Рой- это пустой звук в истории Ноттингема, для чего он тут нужен?
+3
-4
-1
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neolol0
Ответ Ruscello
Т.е. победы МЮ, Ливерпуля, Ноттингема, Астон Виллы в главном турнире континента(тотал -8) тоже следует забыть и отменить? Эра другая, не считаем. Как и победу сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. Не было футбола до АПЛ:)
При чём тут это вообще? Выиграл топовый чемпионат страны — ты чемпион страны. В чём вопрос-то?
0
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-3
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neolol0
Ответ Артем Ярошенко
Турнир не другой, они просто вышли из футбольной ассоциации, где были еще чемпионами и лиги 1 и 2, и назвали себя апл, чтобы футбольная ассоциация Англии не забирала себе деньги с телеправ, в остальном ничего не поменялось
Это и поменялось. Если раньше английские клубы были посредственными, то после становления АПЛ, лига стала по сути тем, что сейчас называют Суперлигой. Закрутились совершенно другие деньги.
0
-4
-4
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Артем Ярошенко
Ответ neolol0
Другой турнир и уровень. Есть эра до АПЛ и после.
Турнир не другой, они просто вышли из футбольной ассоциации, где были еще чемпионами и лиги 1 и 2, и назвали себя апл, чтобы футбольная ассоциация Англии не забирала себе деньги с телеправ, в остальном ничего не поменялось
+2
-1
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Ruscello
Ответ neolol0
Другой турнир и уровень. Есть эра до АПЛ и после.
Т.е. победы МЮ, Ливерпуля, Ноттингема, Астон Виллы в главном турнире континента(тотал -8) тоже следует забыть и отменить? Эра другая, не считаем. Как и победу сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. Не было футбола до АПЛ:)
+8
-6
+2
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neolol0
Ответ Ruscello
А что голы, до создания АПЛ теперь все отменили ? Или история футбола в Англии начинается с 1992?
Другой турнир и уровень. Есть эра до АПЛ и после.
+3
-4
-1
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Valery Fan
Кейн топ! Желаю ему взять трофей в ТТХ!
+7
0
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Ruscello
А что голы, до создания АПЛ теперь все отменили ? Или история футбола в Англии начинается с 1992?
+5
-5
0
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murdarah
Ответ Матвей Бондарев
Салах, Руни и Анри - топчики.
Алан Ширер - вот кто топчик.
+1
0
+1
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Матвей Бондарев
Ответ Матвей Бондарев
Верди уже 36 лет, конечно он будет меньше играть, но он подарил АЛП шикарные 7 лет в виде лучшего напа Лестера.
Салах, Руни и Анри - топчики.
+2
0
+2
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Матвей Бондарев
Верди уже 36 лет, конечно он будет меньше играть, но он подарил АЛП шикарные 7 лет в виде лучшего напа Лестера.
+2
0
+2
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j9k4s6mx67
Ок спасибо за инфу!
+2
0
+2
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Arima Baki
Ответ j9k4s6mx67
А где Маркус Рашфорд? У него если не ошибаюсь 74 гола в АПЛ У Марсиаля тоже около 59 голов только в АПЛ Де Брюйне где ?
типичный болел мю
+8
-1
+7
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Antonio17
Ответ j9k4s6mx67
А где Маркус Рашфорд? У него если не ошибаюсь 74 гола в АПЛ У Марсиаля тоже около 59 голов только в АПЛ Де Брюйне где ?
Здесь по одному лучшему бомбардиру от каждого клуба.
+3
0
+3
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Ринат Гимадеев
Ответ j9k4s6mx67
А где Маркус Рашфорд? У него если не ошибаюсь 74 гола в АПЛ У Марсиаля тоже около 59 голов только в АПЛ Де Брюйне где ?
тут лучшие бомбардиры каждого клуба, а не общий рейтинг бомбардиров АПЛ
+9
0
+9
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j9k4s6mx67
А где Маркус Рашфорд? У него если не ошибаюсь 74 гола в АПЛ
У Марсиаля тоже около 59 голов только в АПЛ
Де Брюйне где ?
0
-6
-6
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